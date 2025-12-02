Dignidad Humana
Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees
Afectan al crecimiento
Ciudad de México.- En México, uno de cada cuatro casos de trastornos alimentarios no es detectado a tiempo, este es uno de los retos más urgentes en salud mental y nutricional, la detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), expuso la nutrióloga Teresita Rivera durante una charla. Aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes no son detectados a tiempo, y son los niños y adolescentes la población más vulnerable.
Esta detección tardía es crítica, pues en etapas de crecimiento (como la infancia) los daños a órganos y la baja densidad ósea pueden ser irreversibles. La especialista enfatizó la necesidad de reconocer a tiempo las señales de alarma, que van más allá del simple control de peso.
Las señales que permiten la detección temprana de la bulimia y anorexia
Aunque la anorexia (déficit calórico extremo y preocupación obsesiva por el peso) y la bulimia (atracones seguidos de conductas compensatorias como ejercicio o laxantes) son las más conocidas, la nutrióloga Rivera subraya que existen otras manifestaciones ligadas a la esfera psicológica.
Una persona que padece un trastorno alimentario o TCA puede manifestar:
- Dietas altamente restrictivas o preocupación extrema por el físico.
- Atracones a escondidas y posterior ejercicio extremo.
- Depresión y ansiedad: la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico.
- Distorsión de la imagen corporal, sin darse cuenta de la gravedad real.
La especialista recordó el peligro en edades tempranas, señalando que los TCA pueden presentarse incluso en niños de diez años, y puede parecer algo muy simple común como los malos hábitos de alimentación.
La importancia del tratamiento integral
La nutrióloga fue enfática: los trastornos alimentarios no son un problema exclusivo de la comida, sino integral. Para lograr la remisión de la enfermedad y evitar recaídas (las cuales son posibles, incluso después de haber superado el trastorno), se requiere un equipo multidisciplinario.
Los especialistas clave son:
- Psicólogo (especializado en TCA).
- Nutriólogo (especializado en TCA).
- Médico internista (para evaluar afectaciones físicas).
Este último es crucial, pues un TCA puede provocar estreñimiento, úlceras, baja densidad ósea y desequilibrio electrolítico con afectaciones graves en órganos como el hígado y el riñón. En el proceso de ayuda, la experta advierte que es un error intentar forzar la alimentación, sino que el tratamiento debe ser consciente e integral.
El peligro de las redes sociales en la autopercepción
Finalmente, la charla abordó la influencia de las plataformas digitales. Las redes sociales a menudo promueven la falsa idea de que estar delgado es sinónimo de estar sano, éxito social o ser querido, lo que exacerba los trastornos.
Teresita Rivera recomienda explicarle al paciente que el peso no es el único indicador de salud. Es fundamental considerar la composición corporal, incluyendo la cantidad de músculo y grasa, para tener un panorama real de su bienestar.
npq
Cultura
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Amin Maalouf
Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.
En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.
El salto tecnológico contra la regresión moral
Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan innovaciones, la evolución de la mentalidad humana colectiva va en retroceso.
“Ese salto tecnológico contrasta con una evolución moral que atraviesa una verdadera regresión”.
El autor franco-libanés también alertó sobre la fragilidad del progreso social.
“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,
Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.
Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.
La literatura como brújula para el destino
En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:
Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.
Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.
Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.
Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.
Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:
“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.
Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.
Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.
npq
Dignidad Humana
Cirugía fetal: el campo que modifica la vida de los bebés antes de nacer
Ciudad de México.— El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla describe la cirugía fetal como entrar en un territorio que durante décadas se consideró intocable. Explicó que intervenir dentro del útero abre la posibilidad de modificar el pronóstico de bebés con patologías graves y continuar el embarazo con nuevas expectativas para las familias.
El especialista en medicina materno fetal, con estudios en Oxford y Barcelona, participó en el podcast COMEGO Sin Fronteras, donde habló de la técnica, de sus alcances y de los criterios para seleccionar a los candidatos.
“Como médico materno-fetal, acompaño a cada familia en uno de los momentos más importantes de su vida. Cada embarazo es único y requiere atención especializada para prevenir complicaciones como la prematuridad”, dijo.
¿Qué es la cirugía fetal y por qué modifica la historia clínica de un bebé?
El doctor Martínez Portilla indicó que la cirugía fetal consiste en intervenciones dentro del útero para corregir o mejorar condiciones que comprometen la vida o el desarrollo del bebé.
Dijo que se trata de procedimientos que cambian pronósticos y ofrecen alternativas en padecimientos que avanzan con rapidez. La base científica proviene de estudios internacionales que han demostrado beneficios duraderos cuando se actúa antes del nacimiento.
Estas intervenciones permiten que el embarazo continúe y que el bebé nazca con mejores posibilidades. El especialista explica que la primera impresión al realizar un procedimiento de este tipo es profundamente impactante, debido a que representa una forma distinta de abordar la medicina prenatal.
¿Qué bebés pueden ser candidatos a cirugía fetal?
Los criterios dependen de la patología. En términos generales, se valoran condiciones como:
Ausencia de alteraciones cromosómicas.
Deseo informado de la madre para proceder.
Cumplir parámetros específicos según la enfermedad fetal.
Entre las patologías que pueden recibir intervención se encuentran defectos del tubo neural, mielomeningocele, síndrome de transfusión feto-fetal, lesiones intratorácicas y malformaciones que comprometen pulmones o diafragma. Cada una requiere una evaluación precisa y protocolos definidos según la evidencia disponible.
¿Qué patologías responden a una intervención durante la gestación?
El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla detalló condiciones como:
Mielomeningocele: una malformación del tubo neural que produce daño neurológico progresivo. La cirugía prenatal demostró beneficios sobre movilidad, función de esfínteres, disminución de Chiari y reducción de la ventriculomegalia. Son procedimientos con bases sólidas gracias al estudio MOMS y a la experiencia acumulada en diversos centros.
Lesiones intratorácicas: secuestro broncopulmonar y malformaciones adenomatoideas quísticas. En algunos casos se utiliza ablación del vaso nutricio o colocación de shunt para drenar quistes que comprimen el diafragma y comprometen el desarrollo pulmonar. El doctor señala que aún existen debates sobre el momento ideal para intervenir debido a la naturaleza progresiva de estas malformaciones.
Hernia diafragmática: un defecto del cierre del diafragma que permite el ascenso de órganos abdominales hacia el tórax. Las oclusiones traqueales fetales buscan expandir los pulmones con un balón que se coloca entre las 25 y 30 semanas. El procedimiento exige retirar el balón después de la semana 34, al menos 24 horas antes del nacimiento. Nuevos ensayos clínicos evalúan si esta intervención también puede ofrecer beneficios en casos moderados.
¿Cómo se realiza la cirugía fetal en el mielomeningocele?
Las técnicas varían. El doctor expone dos enfoques:
Abordaje abierto mediante histerotomía: se abre el útero, se accede a la lesión y se corrige de forma directa. Es la técnica con mayor número de casos documentados en el mundo.
Técnica fetoscópica percutánea: se introducen trócares a través del abdomen sin abrir el útero. Se trabaja con instrumentación fina para fijar la membrana y proteger el contenido neural. Los centros europeos y brasileños han impulsado esta vía con resultados prometedores, aunque los números siguen en evaluación por su menor cantidad de casos.
Ambas técnicas buscan detener el daño neurológico intrauterino y mejorar la función motora y esfinteriana del bebé al nacer.
¿Qué ocurre en los casos de síndrome de transfusión feto-fetal?
En gemelos que comparten placenta, un bebé recibe más sangre y el otro dona. El síndrome provoca un deterioro acelerado que, sin tratamiento, afecta la supervivencia de ambos.
La intervención consiste en:
Introducir un fetoscopio muy delgado
Localizar los vasos responsables
Realizar fotocoagulación láser para equilibrar el flujo sanguíneo
Los avances dan como resultado una supervivencia de al menos uno de los bebés en más del 60 por ciento de los casos y reducen drásticamente la mortalidad doble reportada hace décadas. La amnioreducción puede mejorar síntomas maternos, pero no corrige el origen del problema.
¿Hasta qué semana se puede intervenir y qué determina el momento?
El tiempo ideal depende del estado del síndrome y la progresión de la enfermedad. El especialista indicó que los equipos evalúan la probabilidad de morbilidad y mortalidad de cada etapa para decidir cuándo intervenir. El objetivo es actuar antes de un deterioro irreversible. El análisis se realiza caso por caso con base en evidencia que continúa actualizándose.
¿Dónde pueden realizarse estas cirugías en México?
El Dr. Martínez Portilla subraya que por años existió la necesidad de un centro de referencia público que ofreciera estos procedimientos sin costo para las familias. Comenta que, después de capacitación en Europa y un trabajo coordinado con especialistas, se estableció en Ciudad de México un espacio donde pueden atenderse pacientes de toda la República.
El proyecto busca que cualquier mujer con un diagnóstico fetal grave reciba atención especializada sin importar su origen o condición socioeconómica. Se gestiona apoyo gubernamental y equipamiento completo para consolidar un programa que permita la intervención oportuna.
“Mi misión es proteger la salud de la madre y su bebé desde el inicio del embarazo, anticipando riesgos y ofreciendo esperanza con tecnología, medicina basada en la evidencia y empatía”, concluyó.
ebv
Dignidad Humana
“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva
Ciudad de México.— Antonina Rivera Marín se presentó ante el Senado de la República con la fuerza de una historia transmitida por generaciones. Llegó desde San Felipe Otlaltepec, en Puebla, para hablar en Nguíva y recordar que su comunidad permanece viva. Se comunicó en su lengua materna que aprendió en familia y que conserva como parte esencial de su identidad.
Antonina Rivera expuso la necesidad de construir un país con oportunidades para hombres y mujeres en un marco de respeto a los pueblos originarios. Reafirmó la importancia de expresarse desde los códigos heredados por su familia y su pueblo.
Recordó que las mujeres Nguívas han buscado ser reconocidas y aún enfrentan situaciones que las colocan en espacios de invisibilidad. Señaló que continúan presentes, con voz, con presencia y con participación en la vida pública, y que su mensaje refleja la voluntad de las mujeres de su región de encontrar espacios donde se escuche su realidad.
Lengua materna como puente entre generaciones
Rivera Marín subrayó que hablar y pensar en más de una lengua brinda una comprensión amplia de la vida comunitaria. Explicó que ese conocimiento permite reconocer el sentir de las personas y entender las preocupaciones que persisten en su región. Afirmó que persisten ideas que se deben revisar para que mujeres y hombres trabajen en colaboración, con roles distintos que contribuyen al desarrollo conjunto.
Identidad más allá de los estereotipos
Antonina Rivera compartió que los pueblos originarios continúan enfrentando miradas que los reducen a imágenes antiguas o folclorizadas. Solicitó que dejen de ser vistos como piezas de museo y que se reconozca la diversidad interna de cada comunidad.
Expresó que la vestimenta tradicional es motivo de respeto, pero que no define por sí sola la identidad. Detalló que la organización comunitaria, la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, las prácticas y los saberes forman parte de la esencia de los pueblos originarios.
Enfatizó que muchas veces los visitantes, e incluso instituciones, buscan encasillar a las comunidades a partir de imágenes simplificadas que no representan la complejidad de sus formas de vida.
Herencia familiar y saberes transmitidos por generaciones
Rivera expuso que el conocimiento de su comunidad se mantiene gracias a la oralidad y al compromiso de cada generación para transmitirlo a quienes vienen detrás. Comentó que las familias han sido guardianas de saberes que han permitido conservar su legado cultural.
Agregó que su propia formación incluye estudios en enfermería y un servicio de casi 28 años en una clínica rural del IMSS, además de su labor en la promoción de la medicina tradicional.
La medicina tradicional y la salud comunitaria
Asimismo explicó que la medicina tradicional e indígena pueden fortalecerse al aplicarse de manera simultánea con la medicina institucional. Consideró que ambas pueden complementarse con la supervisión de especialistas para beneficio de los pacientes en regiones donde los saberes ancestrales se mantienen vigentes.
Volver al origen para cuidar la vida
Antonina Rivera abordó la importancia de preservar la relación con la tierra y con los cultivos que sostienen a sus comunidades. Recordó el valor de conservar las semillas nativas como el maíz criollo, presente en México en una amplia variedad de colores y sabores.
ebv
Dignidad Humana
“No busco culpables, solo busco a mi niño”: Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio
A 50 días de l desaparición del joven en Mazatlán
Ciudad de México.- Han pasado más de 50 días desde la noche del 5 de octubre de 2024, cuando el joven Carlos Emilio López Valenzuela, de 25 años, fue visto por última vez a la salida de un conocido bar en Mazatlán, Sinaloa. La búsqueda incansable de Brenda Valenzuela, es la de cientos de madres en México.
Brenda Valenzuela publicó un mensaje en sus redes sociales, un súplica a quienes pudieran tener a su hijo o saber de él, apelando únicamente a la piedad humana:
“Yo solo soy mamá. No soy política, no soy jueza, no soy enemiga de nadie. No quiero culpar a nadie, no quiero nombres, no quiero explicaciones. No busco castigo. Solo quiero a mi hijo vivo. Carlos Emilio es mi corazón. Yo no sé quién puede ayudarme, no sé quién lo vio, no sé quién tiene información”.
En su emotiva carta, Brenda enfatiza que no busca venganza ni quiere culpables, su único deseo es volver a abrazar a su hijo.
“Si alguien, quien sea, tiene la posibilidad de ayudarlo a regresar, no pido que se entregue, no pido que hable, no pido que se exponga. Solo pido compasión. Nada más que eso: compasión. Una madre no trae venganza en el corazón. Trae amor. Y ese amor hoy les habla a todos los corazones que puedan escuchar: déjenme abrazar a mi hijo. Dejen que viva. No busco culpables. Solo busco a mi niño.”
La familia cuestiona la versión de la fiscalía de Sinaloa
La emotiva súplica de Brenda se da en un contexto de tensión y dudas sobre la investigación oficial del caso Carlos Emilio. Recientemente, el Fiscal Regional Isaac Aguayo declaró que el joven habría salido por su propio pie por la puerta trasera del bar, acompañado de dos hombres y subieron a una camioneta.
Para la familia López Valenzuela, esta versión oficial generó más incertidumbre que claridad. Brenda cuestionó públicamente al Vicefiscal, señalando que la información de rutas y personas identificadas debió haberse compartido mucho antes, y que la investigación es lenta e incompleta.
En declaraciones a medios, la madre de Carlos Emilio expresó su frustración ante la falta de detalles y el vacío que deja el reporte de la Fiscalía.
“Definitivamente las declaraciones del vicefiscal pues no puedo tomarlas tal cual como un avance… Me surgen muchas más preguntas que respuestas de lo que se obtiene de esa información”, señaló la señora Valenzuela, quien cuestionó porqué su hijo, siendo cliente, salió por una puerta trasera y quiénes son las personas que lo acompañaban.
La madre del joven deportista y profesionista desaparecido exige más transparencia y continuidad en la línea de tiempo de los hechos, antes de que su hijo saliera del establecimiento:
“Yo creo que, pues, a lo mejor de manera inmediata ya sería muy bueno que el vicefiscal nos diera nuevas declaraciones, nos compartiera más información si es verdad que ya tienen definida una ruta probable de a dónde se la llevaron”.
Mientras la investigación avanza lentamente, el mensaje de Brenda Valenzuela es el de una madre que, ante la desesperación, solo pide que a su hijo Carlos Emilio se le permita vivir.
npq
