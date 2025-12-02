Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees

Ciudad de México.- En México, uno de cada cuatro casos de trastornos alimentarios no es detectado a tiempo, este es uno de los retos más urgentes en salud mental y nutricional, la detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), expuso la nutrióloga Teresita Rivera durante una charla. Aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes no son detectados a tiempo, y son los niños y adolescentes la población más vulnerable.

Esta detección tardía es crítica, pues en etapas de crecimiento (como la infancia) los daños a órganos y la baja densidad ósea pueden ser irreversibles. La especialista enfatizó la necesidad de reconocer a tiempo las señales de alarma, que van más allá del simple control de peso.

Las señales que permiten la detección temprana de la bulimia y anorexia

Aunque la anorexia (déficit calórico extremo y preocupación obsesiva por el peso) y la bulimia (atracones seguidos de conductas compensatorias como ejercicio o laxantes) son las más conocidas, la nutrióloga Rivera subraya que existen otras manifestaciones ligadas a la esfera psicológica.

Una persona que padece un trastorno alimentario o TCA puede manifestar:

Dietas altamente restrictivas o preocupación extrema por el físico.

o preocupación extrema por el físico. Atracones a escondidas y posterior ejercicio extremo.

a escondidas y posterior ejercicio extremo. Depresión y ansiedad: la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico.

la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico. Distorsión de la imagen corporal, sin darse cuenta de la gravedad real.

La especialista recordó el peligro en edades tempranas, señalando que los TCA pueden presentarse incluso en niños de diez años, y puede parecer algo muy simple común como los malos hábitos de alimentación.

La importancia del tratamiento integral

La nutrióloga fue enfática: los trastornos alimentarios no son un problema exclusivo de la comida, sino integral. Para lograr la remisión de la enfermedad y evitar recaídas (las cuales son posibles, incluso después de haber superado el trastorno), se requiere un equipo multidisciplinario.

Los especialistas clave son:

Psicólogo (especializado en TCA). Nutriólogo (especializado en TCA). Médico internista (para evaluar afectaciones físicas).

Este último es crucial, pues un TCA puede provocar estreñimiento, úlceras, baja densidad ósea y desequilibrio electrolítico con afectaciones graves en órganos como el hígado y el riñón. En el proceso de ayuda, la experta advierte que es un error intentar forzar la alimentación, sino que el tratamiento debe ser consciente e integral.

El peligro de las redes sociales en la autopercepción

Finalmente, la charla abordó la influencia de las plataformas digitales. Las redes sociales a menudo promueven la falsa idea de que estar delgado es sinónimo de estar sano, éxito social o ser querido, lo que exacerba los trastornos.

Teresita Rivera recomienda explicarle al paciente que el peso no es el único indicador de salud. Es fundamental considerar la composición corporal, incluyendo la cantidad de músculo y grasa, para tener un panorama real de su bienestar.

