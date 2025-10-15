Alertan sobre nuevas estafas digitales que usan películas de anime para robar datos personales

Ciudad de México.- Marca de Vida (Lifemark) es una conmovedora película que aborda temas, como la adopción, el dilema del aborto y la importancia de la vida. Basada en hechos reales, esta historia llegó a la pantalla grande gracias a los hermanos Stephen y Alex Kendrick, quienes la vieron en el documental I Lived on Parker Avenue, sobre la vida de David Scotton, al que su madre biológico dio la oportunidad de vivir.

¿De qué trata Marca de Vida?

La historia sigue a David, un joven de 18 años que, al igual que muchos adolescentes, está por terminar el último año de preparatoria, mientras disfruta de su vida con sus padres adoptivos. David no tiene dudas sobre su vida y la familia que lo crio, pero cuando llega a la mayoría de edad, tiene la oportunidad de conocer a su mamá biológica.

El relato toma un giro emotivo cuando Melissa, la madre biológica de David, decide dar un paso valiente y actualizar su información de contacto en la agencia de adopción, 18 años después de dar a su hijo en adopción, en lugar de abortar.

La película no solo destaca la vulnerabilidad de las decisiones de una joven madre, sino también el valor de la vida y destaca el camino para ofrecer una nueva oportunidad, al dar a su hijo en adopción. Este es un relato que también honra la vida, al mostrar cómo dos familias se unen en un acto de empatía y amor.

La conexión entre David y Melissa se establece a través de mensajes en redes sociales y, finalmente, en persona, lo que permite que ambos se enfrenten a su pasado y tengan un reencuentro de aceptación y perdón. La relación de David con sus padres adoptivos, quienes lo apoyan a lo largo de este proceso, refuerza el mensaje de que, aunque la biología puede ser importante, el amor es fundamental en la crianza.

El verdadero “protagonista” le dio un plus al filme

El propio David Scotton estuvo involucrado en la pre producción del filme y se reunió varias veces con el protagonista, Raphael Ruggero, para orientarlo en su interpretación.

El filme, dirigido por Kevin Peeples, cuenta con una excelente dirección y un elenco talentoso, que hace que esta historia se sienta cercana. Kirk Cameron, conocido por su trabajo en películas basadas en la fe, aporta una gran humanidad a su rol como el padre adoptivo. Marisa Lynae Hampton y Raphael Ruggero ofrecen interpretaciones convincentes, mientras que los toques de comedia de Justin Sterner como el mejor amigo de David, Nate, tonos de humor que equilibran el drama del argumento.

Marca de Vida es un testimonio de las opciones que tenemos en la vida y el significado de la familia. La película destaca la importancia de tomar decisiones responsables y valientes, más allá de las circunstancias difíciles que puedan rodearla. Con momentos tiernos, emotivos y hasta divertidos, la película es una obra cinematográfica que invita a reflexionar sobre el valor de cada vida humana.

Actualmente se encuentra disponible en Netflix y en América Latina tiene varios récords de audiencia: En su estreno en la plataforma en México se colocó dentro del top 10 de las más vistas, lo mismo ocurrió en Argentina y Venezuela. Mientras que en su estreno en cines de EU, en 2022, tuvo un buen recibimiento.

