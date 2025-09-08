Alfabetización digital, blindaje contra phishing, fraudes y fake news

Washington. — La plataforma de videojuegos Roblox enfrenta una nueva demanda federal en Estados Unidos por presunta negligencia en la protección de niños frente a redes de explotación sexual. El caso se presentó en el tribunal del distrito norte de California, de acuerdo con medios como PEOPLE.

La denuncia fue impulsada por una madre de Michigan, quien acusó a la empresa de permitir que su hija de 10 años fuera víctima de un proceso de captación y abuso.

Según el despacho Dolman Law Group, encargado del proceso, un adulto contactó a la menor haciéndose pasar por niño y estableció un vínculo emocional para después solicitar imágenes sexuales.

Padres impulsan acciones colectivas contra Roblox

El expediente judicial, citado por PEOPLE, sostuvo que no se trató de un caso aislado. Documentó decenas de incidentes similares en Estados Unidos, donde los depredadores iniciaron contacto dentro de Roblox y trasladaron a las víctimas hacia aplicaciones externas como Discord y Snapchat.

Los documentos señalaron que los adultos ofrecieron Robux, la moneda virtual de Roblox, a cambio de fotos u otras conductas. En algunos episodios, extorsionaron a los menores con la amenaza de divulgar el material si no recibían más Robux.

El texto judicial describió incluso la existencia de juegos con referencias sexuales dentro de la plataforma, como los llamados condo games y experiencias como Public Bathroom Simulator. Estas actividades, según la demanda, expusieron a los menores a contenidos inapropiados y espacios de riesgo.

Cuentas con nombres vinculados a delitos

La denuncia también aseguró que Roblox permitió la circulación de cuentas con referencias directas a casos de abuso sexual. Entre ellas se mencionaron perfiles con nombres relacionados a Jeffrey Epstein y al pedófilo condenado Earl Brian Bradley.

De acuerdo con PEOPLE, el documento sostuvo que la empresa recibió advertencias internas sobre configuraciones de avatares relacionadas con desnudos, pero decidió mantener opciones que facilitaron entornos inseguros. Un exempleado citado por WRAL News declaró: “Puedes mantener a tus jugadores seguros, pero perderás usuarios en la plataforma. O bien, puedes permitir que más personas se unan y así aumentarán los ingresos”.

Roblox respondió previamente de manera general, señalando que invirtió en sistemas de inteligencia artificial como Sentinel para detectar conductas inapropiadas. Sin embargo, reportes de The Guardian cuestionaron su eficacia al no frenar por completo los contenidos sexuales ni los perfiles predatorios.

Te interesa: Prohibir el celular en las escuelas no protege a tus hijos del grooming

Impacto en la seguridad digital infantil

El Dolman Law Group mantiene al menos cinco procesos legales contra Roblox por presunta explotación infantil facilitada a través de la plataforma y, según PEOPLE, investiga más de 300 denuncias adicionales. Estas cifras colocan a Roblox entre las tecnológicas con más litigios pendientes relacionados con menores de edad.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en México ya había advertido sobre el uso de plataformas como Roblox y Free Fire para captar víctimas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reveló que, entre enero de 2024 y junio de 2025, los videojuegos en línea representaron el 4% de los casos de trata de menores.

Las autoridades estadounidenses recordaron que existe el Childhelp National Child Abuse Hotline, disponible las 24 horas en el 1-800-4-A-Child y en www.childhelp.org, un servicio confidencial en más de 170 idiomas.

Alerta SSPC por riesgos en videojuegos

En ese contexto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó un aviso nacional para advertir a padres y jóvenes sobre el aumento de trata de personas en entornos digitales.

Los delincuentes utilizan videojuegos y redes sociales para contactar a las víctimas, aprovechando chats internos en plataformas populares como Roblox y Free Fire.

Los tratantes de personas usaron los videojuegos como herramienta para atraer a los menores. De acuerdo con la SSPC, pactaron encuentros presenciales tras interactuar en partidas en línea.

Los delincuentes engañaron a sus víctimas con supuestas oportunidades de pertenecer a equipos de jugadores profesionales o recibir pagos por participar en comunidades digitales.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México documentó que, entre enero de 2024 y junio de 2025, Facebook, Instagram y WhatsApp representaron el 55% de los casos de captación. El mismo reporte señaló que los videojuegos en línea ya concentraban el 4% de los casos de trata infantil.

Plataformas más utilizadas por delincuentes

El Consejo Ciudadano reveló que Free Fire concentró el 46% de los casos relacionados con videojuegos, mientras Roblox alcanzó el 23%. Estas cifras se relacionaron con la popularidad de ambas plataformas entre usuarios de 12 a 17 años.

Las dinámicas de reclutamiento incluyeron engaños con supuestas ofertas de trabajo en plataformas digitales. Las víctimas fueron convencidas de realizar tareas simples vinculadas a YouTube o a los mismos videojuegos, con la promesa de ganancias elevadas. Tras ello, los tratantes exigieron depósitos bancarios que nunca fueron devueltos.

El informe “Mundo Digital” de la Red Grooming Latam presentado en México revela que 6 de cada 10 menores han hablado con desconocidos en internet.

Educación digital y prevención familiar

En promedio, los niños en México y Latinoamérica pasan entre 5 y 6 horas diarias frente a una pantalla, sin contar las horas escolares, según la Red Grooming Latam. El dato se agrava cuando se conoce que el primer celular propio llega, en muchos casos, antes de los 9 años.

El Consejo Ciudadano llamó a las familias a involucrarse en las actividades digitales de sus hijos. “Recuerda que la comunicación abierta y honesta es clave para proteger a tus hijas e hijos de la trata en internet”, señaló Cecilia Flores, coordinadora de Fuerza Pedregal.

Las recomendaciones incluyeron monitorear el uso de dispositivos, ajustar configuraciones de privacidad, fomentar la educación digital en casa y establecer reglas claras de tiempo frente a las pantallas.

Finalmente, el organismo informó que entre 2024 y 2025 rescataron a 99 personas en terminales de autobuses, de las cuales 55 eran menores. La mayoría habían sido engañados mediante falsas ofertas laborales.

JAHA