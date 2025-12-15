Beneficios del ponche de frutas: un escudo para tu sistema inmunológico

Más allá de ser un elemento indispensable en la cena de Nochebuena o en las posadas, el ponche de frutas es un cóctel natural de vitaminas y fibra. Estamos a unos días de celebrar Navidad y de disfrutar de todos los platillos y bebidas de la temporada. Te explicamos los beneficios para la salud de sus ingredientes tradicionales y te compartimos la receta tradicional para prepararlo en casa y disfrutarlo sin culpa.

El ponche un escudo de Invierno

El ponche de frutas es, esencialmente, una infusión natural cargada de nutrientes que potencian la salud respiratoria y refuerzan el sistema inmune.

La combinación de guayaba, manzana, tejocote y, por supuesto, la flor de jamaica (que se añade para darle color y sabor) convierte esta bebida en una fuente importante de vitaminas y antioxidantes. Es particularmente alta en Vitamina C y vitaminas del grupo B, nutrientes esenciales para prevenir los virus de la gripe común y proteger las vías respiratorias.

Esta combinación es particularmente efectiva para el sistema respiratorio, explica la nutrióloga Eglantina Ángeles García, catedrática de la Universidad Autónoma de Chihuahua. La especia lista indica que aún cuando “no hay un alimento mágico para evitar las enfermedades infecciosas, sí podemos fortalecer las defensas con una dieta sana y cítricos de temporada. El ponche es un aliado perfecto, pues hidrata y favorece el consumo de vitamina C y antioxidantes”.

Consejos para un ponche saludable

La nutrióloga E. Ángeles García invita a la población a disfrutar del ponche, pero recomienda no endulzarlo tanto para mantener los niveles de glucosa adecuados. El piloncillo y la caña de azúcar ya aportan un sabor dulce intenso, por lo que es mejor probar la bebida antes y no añadir azúcar.

Además, ¡no olvides comerte la fruta! Es en la pulpa cocida donde se concentra la mayor parte de la fibra y muchas de las vitaminas que tu cuerpo necesita.



.

Receta familiar de ponche de frutas tradicional

Para que puedas disfrutar de todos estos beneficios en casa, te compartimos la forma tradicional de preparar esta bebida.

Ingredientes del ponche (Rinde 5 litros):

½ kilo de guayaba partida en mitades o cuartos

½ kilo de tejocote

5 manzanas amarillas en rodajas gruesas o en octavos

1 kilo de caña pelada y cortada

100 gramos de flor de jamaica

250 gramos de ciruela pasa

250 gramos de tamarindo pelado

2 rajas de canela

1 pieza de piloncillo

5 litros de agua

Preparación:

En una cacerola grande, pon a calentar el agua con el piloncillo y las rajas de canela. Mezcla constantemente para que el piloncillo se disuelva por completo. Una vez que alcance el primer hervor, agrega los tejocotes y las cañas. Déjalos cocer por uno 10 o 15 minutos, ya que son las frutas más duras. Añade el resto de las frutas: las manzanas, las guayabas, la ciruela pasa, el tamarindo y la flor de jamaica. Mantén el ponche a fuego bajo hasta que la manzana y la guayaba estén suaves, pero sin deshacerse. Retira del fuego.

Importante: Aunque el ponche de frutas contiene grandes beneficios nutricionales, recuerda consumirlo con moderación. Debido a la alta concentración de azúcares naturales por la fruta, el piloncillo y la caña, se recomienda disfrutarlo solo como un gusto especial de la temporada, un vaso es la cantidad ideal.

