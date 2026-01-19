Blue Monday: Generación Z y Millenials buscan consuelo en la IA cuando se sienten tristes

Ciudad de México.– Lo que antes se confiaba a un diario o a un amigo cercano, o a los padres, hoy se escribe en un chat. En el marco del Blue Monday, el tercer lunes de enero asociado históricamente con la tristeza y las deudas tras las fiestas, un nuevo fenómeno digital sale a la luz: el uso de la Inteligencia Artificial (IA) como “terapeuta” de emergencia.

El 21 por ciento de los mexicanos que utilizan herramientas de IA admite hablar con chatbots cuando se siente triste o decaído, revela un estudio reciente de la firma de ciberseguridad Kaspersky. Esta práctica, que se intensifica en fechas de vulnerabilidad emocional, revela un cambio drástico en la interacción humana y plantea serias dudas sobre la privacidad y la eficacia de estos métodos.

Blue Monday: el refugio digital de los jóvenes

La tendencia no afecta a todos por igual. Los datos globales muestran una brecha generacional evidente: el 35 por ciento de los integrantes de la Generación Z y los Millennial recurren a estas herramientas ante el malestar emocional, una cifra que contrasta con el 19 por ciento registrado en personas de 55 años o más.

La rapidez de respuesta, la disponibilidad 24/7 y, sobre todo, la ausencia de juicios, hacen que los jóvenes perciban a la IA como un entorno “seguro”. Sin embargo, esta aparente comodidad esconde riesgos. María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky, advierte que la información privada compartida puede ser vulnerada y expuesta.

“Al ‘hablar’ con chatbots de IA sin cautela, los usuarios pueden enfrentar riesgos. No toda la información que ofrecen es precisa ni reemplaza el acompañamiento profesional”, señala Manjarrez.

La voz del experto: La tecnología no sustituye al especialista

Ante este panorama, la reflexión sobre la salud mental se vuelve urgente. El Dr. Óscar Rivas, director del Instituto Newman y especialista en salud mental, ha dicho en conferencias que de acuerdo con investigaciones del Instituto Newman, la Generación Z es el sector de la sociedad que padece más ansiedad y depresión.

En entrevistas anteriores para Siete24 y en conferencias ha expresado que ocultar las emociones puede ser un síntoma de carencias más profundas en el núcleo familiar.

“La presencia de los padres es insustituible… Muchos adultos no aprendieron a gestionar sus emociones y, sin quererlo, transmiten esa carencia a sus hijos”.

Para el especialista, parte del problema es el estigma que aún rodea a la terapia profesional. Rivas compara la resistencia a buscar ayuda psicológica con la negación.

“Negarse a pedir apoyo es como evitar al médico por miedo al diagnóstico. La negación no resuelve nada, solo agrava el dolor”.

Educación emocional: Un acto de amor

Los estudios subrayan que, aunque la IA puede ofrecer alivio inmediato, carece de la empatía y la capacidad diagnóstica de un humano. Especialistas como los del Instituto Newman coinciden en que educar emocionalmente a los menores y acompañarlos, resolverá lo que ningún algoritmo puede realizar.

En este Blue Monday, la recomendación es clara: mientras la tecnología avanza como una herramienta de consulta, la salud mental debe ser tratada por especialistas. La salud emocional ha dejado de ser una preocupación individual para convertirse en una causa compartida donde la mirada humana es vital.

