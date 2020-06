Canadá posible para los mexicanos

Ciudad de México.- Desde que el pasado 16 de junio el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que el país está abierto a aceptar trabajadores mexicanos como ciudadanos, muchas han sido las expectativas que se han despertado al respecto, mitos y realidades han circulado por las redes sociales e incluso por los noticieros en México.

Y es que literalmente Trudeau dijo que estaría dispuesto a conceder la nacionalidad a “miles de trabajadores”, en su mayoría latinoamericanos, pero, qué tan fácil o difícil es lograr esta nacionalidad, ¿cómo se hace posible este nuevo sueño norte americano?

Para decirnos su experiencia y orientarnos en la realidad tenemos la historia de un mexicano que lo logró y ahora es uno de los representantes académicos de mayor prestigio de la escuela de idiomas más importante de Vancouver VGC, Pablo Contreras, quien nos narró su historia y compartió los tipsque lo llevaron a obtener la nacionalidad en un complejo sistema de puntos.

Originario de Guadalajara, Pablo en su adolescencia se rehusaba a ir a estudiar un semestre de idiomas a Canadá, ya lo habían hecho sus hermanos menores pero entre los amigos y algo de rebeldía no había consumado ese viaje que sus padres estaban dispuestos a pagarle para que perfeccionara su nivel de inglés, hasta que un día, a la edad de 19 años (Pablo nació en 1982) Vancouver fue el destino de este viajero personaje, y le cambió la vida.

“Desde ese verano en Vancouver yo sabía que tenía que vivir ahí, no en Canadá, no en otro país, en la Ciudad de Vancouver que fue la que me enamoró”, comenta Pablo Contreras, actual marketing and recruitment manager de VGC International College, la escuela de idiomas más importante de dicha ciudad.

Pero el recorrido para lograr dicho objetivo no fue sencillo, entre otras vicisitudes tuvo que dejar un excelente trabajo en México y hacer un viaje de estudios a Europa. Pero dejemos que sea el mismo Pablo que nos narre su historia que culmina (por ahora), el día que obtuvo la nacionalidad.

Primer paso: Desearlo

Yo regresé de ese viaje de estudios en Vancouver, sin darme cuenta que en mi interior había despertado esa necesidad de regresar, narra Pablo Contreras.

“Cuando regresé a México y eso lo tengo muy presente, yo me sentía súper triste, y mi mamá me decía: ¿porqué estás triste si ya regresaste? Le respondí, por eso, porque ya regresé, nos sabía explicarlo, pero me entristecía estar de regreso, más bien, no estar allá”.

Pasaron los años, cursé la universidad en Guadalajara (mercadotecnia), me gradué y conseguí un buen trabajo, “no me contratan por mi carrera, me contratan porque yo sabía hablar muy bien inglés”, pero no me satisfacía porque no aplicaba los conocimientos que adquirí en la universidad, fue entonces que ahorré un poquito y me fui a vivir a Barcelona, fui seis meses a estudiar, pero la misma experiencia que tuve en Vancouver no la tuve en Barcelona; y yo tenía una idea fija en la mente: vivir en Vancouver, no sabía cómo, ni a qué, pero en mi mente estaban aquellos días de adolescencia en los que quedé impactado por la ciudad y por la gente, es en este momento cuando a los 26 años inicio acciones para acercarme a vivir en Canadá.

“Vine de vacaciones, inicié a buscar universidades, y sobre todo supe que el gobierno te pedía un examen que demostrara que dominaba el idioma inglés, y dije, si eso piden eso voy a hacer”.

Segundo paso: Tener un plan

A pesar de que en esos momentos no había un interés en las universidades públicas por aceptar estudiantes internacionales, yo me asesoré y busqué por mi cuenta la información y los requerimientos para cumplir mi objetivo, hasta que en una feria educativa en Guadalajara, conocí a un canadiense que se dedicaba a eso que yo buscaba, a asesorar personas para estudiar en Canadá

Aunque él a fuerzas me vendía ir a otras ciudades, yo insistía en Vancouver, pero gracias a esa persona y a mi investigación (algo necia), supe que si te vienes a estudiar, y te gradúas puedes obtener una licencia de trabajo, y fue que le empecé a ayudar a esa persona a reclutar personas para que fuera a trabajar a Ontario y otras ciudades, pero lo hacía como pasatiempo”.

Sentía que no estaba cumpliendo mi objetivo -continúa Pablo-, pero me estaba acercando; fue entonces que decidí juntar un pequeño capital y dejar mi trabajo en México e irme a Canadá, sí, a Vancouver; a estudiar mercadotecnia turística a una universidad pública, “mi plan fue: a través de la educación lograr mi sueño de vivir en Vancouver donde tenía mis mejore recuerdos a pesar de que no conocía a nadie”.

Tercer paso: Disciplina

Cuando yo llegué a Vancouver, no podía por ley, trabajar los primeros seis meses, en ese momento tu debías tener los ahorros suficientes para pagar un curso de seis meses de aproximadamente $25mil dólares canadienses y además vivir.

Fue complicado, pero me apegué a mi plan, en ese tiempo y después de pasar los seis meses, por ley los estudiantes pueden trabajar medio tiempo y en vacaciones tiempo completo.

Pablo tuvo una serie de empleos, digamos demasiados empleos para ser exactos, siempre con una filosofía que se apegaba a su plan de forma disciplinada.

Tenía muchos trabajos y pensaba, son trabajos que me harán tener conexiones que me servirán a largo plazo, y me van a permitir tener dinero mientras sigo estudiando.

Cuarto paso: concretar

Me gradué de un curso de estudios de dos años y y cuando terminas, obtienes un permiso de tres años para trabajar legalmente en Canadá, “tienes ese tiempo para demostrar que una empresa canadiense te quiere como parte de su planta de trabajo, para que le demuestres a Canadá que eres una persona valiosa para pertenecer a su sociedad”.

Lo logré, obtuve dos trabajos y acepté los dos, uno, en el sector en el que sigo trabajando entre semana, y el segundo en un hotel los fines de semana; duré un año un medio y dije, voy a aplicar a la residencia, porque ya tengo los requisitos que son: estudios, inglés y experiencia laboral, entonces apliqué para la residencia y en un lapso de ocho meses me la concedieron, eso fue en 2013”.

Sistema de puntos

Canadá tiene un sistema de puntos, las personas que tienen más puntos son las que son elegibles para obtener la residencia, los factores son: factor edad, que importa mucho que no seas tan grande de edad, ni tan joven; factor estudios, les importa mucho que seas una persona estudiada, pero más les importa que estudies en Canadá; factor idioma, que se debe dominar el inglés o francés, y el factor experiencia de trabajo, es importante tener un empleo y carta de un empleador.

“Quiero ser muy honesto, porque hay muchos malentendidos en este punto, ningún plan de estudios te garantiza la residencia, te lo garantiza en sistema de puntos”.

Continúa Pablo: “La ventaja que tengo como asesor educativo de CVG es que yo pasé por ese proceso; primero ser estudiante, luego trabajador y después residente, he vivido el camino y el sistema de puntos, todo el proceso para llegar a ser ciudadano de Canadá”.

El proceso para aplicar a la ciudadanía dura cinco años, posteriores a ser residente, son: tener tres años dentro de Canadá, tres años con trabajo, hacer nuevamente un examen de inglés y hacer un examen de la historia de Canadá, eso a grandes rasgos.

Etapa Covid-19

Si antes era importante trazar una estrategia de vida y ser una persona mejor preparada y lista para un panorama en constante disrupción, ahora lo es más; lo más inteligente que pueden hacer las futuras generaciones es prepararse en idiomas, en tecnología y sin duda, tener un plan A, B y hasta C.

S tu deseo es estudiar en una escuela en el exterior, puedes contactar a VGCa través de Ágora International Learningy su grupo de asesores te apoyarán para cumplir un sueño semejante o mejor al que tuvo Pablo.

Últimos consejos

“Yo les digo siempre que sean muy honestos, muy realistas, hay gente que quiere hacer una maestría pero tiene nivel de inglés intermedio; pienso que lo que quieren es irse de su país, son personas que quizá no han investigado, por ejemplo hay programas de VGC que te preparan para entrar a universidades, ahora que doy conferencias, por ejemplo, en la IBERO, había una niña que me decía que llevaba un año mandando curriculiumsy nadie le había hablado.

Yo le respondí: ni te van a hablar, no tienes permiso de trabajo, no te conocen; ahora hay programas de un año que te dan una probadita para subir tu inglés y trabajar legalmente en Canadá, eso antes no existía.

Yo recomiendo, o ven a estudiar inglés o ven a un diplomado de un año, estudia y trabaja.

Esas son las recomendaciones más importantes, primero debes estar convencido de hacerlo, y la mejor forma es estando, trabajando y viviendo para saber si estás preparado para buscar que sea tu destino en la vida.

Este largo proceso culmina en una ceremonia presidida por el Primer Ministro en la que el nuevo ciudadano jura lealtad a la Reyna y jura ser un ciudadano ejemplar para Canadá. Casualidad o no, Pablo lo logró el día de su cumpleaños.

Pablo Contreras, Guadalajara, Jalisco 3 de mayo 1982; actualmente es el Marketing and Recruitment Manager de VGC International Collegeen Vancouver Canadá.