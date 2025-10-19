Cáncer de mama: dónde hacerse mastografías gratuitas en CDMX y Edomex

Ciudad de México.- En México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres. De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, en 2024 fallecieron más de 818 mil, lo que equivale a 22 fallecimientos diarios. La detección temprana es la herramienta más efectiva para reducir la mortalidad, por lo que distintas instituciones públicas y privadas, ofrecen mastografías gratuitas durante octubre rosa.

Especialistas recuerdan que el diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Según cifras oficiales, entre el 70% y 80% de los casos detectados en etapas iniciales tienen altas probabilidades de tratamiento exitoso, mientras que las tasas de supervivencia disminuyen cuando la detección ocurre en etapas avanzadas.

Cuando la prevención se convierte en esperanza

Numerosas mujeres han logrado sobreponerse a la enfermedad gracias a la detección temprana. Nora, sobreviviente y voluntaria, comparte:

“Escuchar ‘tienes cáncer’ me cambió la vida. Hoy regreso al mismo lugar que me atendió, pero para acompañar a otras mujeres”.

Su experiencia resume el mensaje principal de este mes: llegar a tiempo puede salvar la vida.

¿Dónde hacerse una mastografía gratuita en CDMX y Estado de México?

En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud capitalina mantiene un programa permanente de detección temprana que opera a través de centros de salud, clínicas y unidades móviles. Además, instituciones especializadas brindan atención sin costo:

CDMX

FUCAM – Atención gratuita y diagnóstico especializado.

https://www.fucam.org.mx

– Atención gratuita y diagnóstico especializado. https://www.fucam.org.mx Salud Digna – Mastografías a muy bajo costo

https://www.salud-digna.org/pon-el-pecho/

Mastografías a muy bajo costo https://www.salud-digna.org/pon-el-pecho/ IMSS Bienestar – Atención para población sin seguridad social.

https://www.imssbienestar.gob.mx

Opciones en el Estado de México

En el Edomex, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza jornadas móviles en municipios y ofrece mastografías sin costo en unidades especializadas:

Estado de México

ISEM / Jornadas móviles de mastografía

https://salud.edomex.gob.mx

https://salud.edomex.gob.mx UNEME DEDICAM (Unidades Especializadas)

https://salud.edomex.gob.mx/isem/dedicam

Un recordatorio para octubre… y después

La conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama busca visibilizar la importancia del cuidado y la prevención, pero el llamado se mantiene vigente durante todo el año: crear hábitos de revisión, pedir ayuda a tiempo y acceder a los servicios disponibles.

La información salva vidas; la detección temprana también.

