Cena de Año Nuevo sin culpa: Nutrióloga da las claves para disfrutar el ‘apapacho’ familiar
La comida en México es sinónimo de amor
Ciudad de México.- La llegada del Año Nuevo en México no sólo representa el cierre de un ciclo, sino también uno de los momentos de mayor disfrute con la familia a través de la comida. Sin embargo, la preocupación por la báscula suele opacar el festejo. De acuerdo con la nutrióloga Rebeca Hernández Rico, es posible disfrutar de la cena sin que esto se traduzca en un aumento drástico de grasa corporal.
La alimentación como “apapacho” familiar
En la cultura mexicana, sentarse a la mesa es mucho más que nutrir el cuerpo; es nutrir el alma, expresó la nutrióloga en una entrevista televisiva. La especialista destaca que prohibir alimentos en estas fechas es un error común que genera ansiedad.
“Recordemos que en México parte de la convivencia, parte del compartir también tiene que ver con la alimentación. Entonces, más allá de restringir, hay que aprender a equilibrar ese tipo de alimentos”.
Para la nutrióloga, el 31 de diciembre y el 1 de enero deben ser días de disfrute total:
“Es estar juntos todos en familia, un momento especial, y la alimentación es parte de eso”.
¿Cómo evitar subir de peso en la cena de Año Nuevo?
Uno de los grandes mitos es que se debe ayunar todo el día para “tener espacio” para la cena. La nutrióloga advierte que esto es contraproducente, ya que llegamos con un hambre voraz que anula la señal de saciedad.
Para evitar el “atascón”, la experta sugiere:
- Desayuno y comida con proteína: Iniciar el día con huevo a la mexicana y comer pechuga con ensalada. Esto ayuda a “ahorrar carbohidratos” para la noche.
- El truco del plato: Servirse la botana (papas, chocolates, semillas) en un plato en lugar de picar directamente de la mesa. “Algo pasa con tu cerebro que cuando tú observas el plato, tu cerebro está entendiendo que ya está satisfecho”, explica.
- Porciones pequeñas: Es mejor servirse poco de tres platillos distintos y, si hay más hambre, repetir después de un tiempo. Esto da margen a que el estómago mande la señal de saciedad al cerebro. “En nuestra cultura aprendimos que debemos comernos todo lo que hay en el plato”.
El alcohol y la retención de líquidos: El tip del suero
El aumento de peso en diciembre no siempre es grasa; gran parte es inflamación. El alcohol deshidrata el organismo y, como mecanismo de defensa, el cuerpo retiene agua.
Para combatir la famosa “resaca” y la hinchazón, Rebeca Hernández Rico comparte un consejo de oro: tomar electrolitos o suero antes de empezar la fiesta.
Al mantener el cuerpo hidratado desde antes, evitamos que el organismo entre en modo de “protección” y retenga líquidos. Además, sugiere alternar cada copa de alcohol con un vaso de agua natural y preferir mezclarlo con agua mineral y no conrefrescos con azúcar.
La estrategia de la “dieta de compensación”
Si bien la cena es libre, el secreto está en los días posteriores. La nutrióloga explica que el adipocito (la célula de grasa) tarda entre 8 y 9 días en formarse. Por ello, lo que comas el 31 de diciembre se verá reflejado hasta el 6 de enero.
El uso de enzimas digestivas
Para revertir el exceso antes de que se convierta en grasa, se recomienda una dieta de compensación basada en enzimas digestivas como la papaína y la bromelina.
- Días libres: 31 de diciembre, 1 y 2 de enero.
- Días de compensación: 3, 4 y 5 de enero (antes de la Rosca de Reyes).
- Alimentos clave: Papaya y piña, combinadas con yogur o proteína para evitar picos de glucosa.
“Lo que vamos a hacer es una curva… esto nos va a ayudar tanto a sacar la retención de líquidos como a no producir ese adipocito”, precisa la especialista.
Finalmente, Hernández Rico hace un llamado a la consciencia: comer con atención, observar nuestro plato y disfrutar del encuentro familiar sin el peso de la culpa, recordando que la salud se construye con hábitos sostenibles y no con restricciones temporales extremas.
Pediatra explica por qué no debes dar jarabe para la tos a los niños
“No existe el jarabe mágico”
Ciudad de México.- En plena temporada invernal, cuando los resfriados y la tos son frecuentes en los niños, el pediatra mexicano Alberto Estrada Retes recordó a los padres que no existe un jarabe que “quite la tos” y que, en muchos casos, estos productos pueden empeorar el problema. Desde sus redes sociales, el especialista envió un mensaje claro, con humor y empatía, sobre cómo actuar ante la tos infantil.
Con su característico estilo directo, el pediatra inició su reflexión con una frase que resume la frustración que viven muchos médicos en invierno:
“¿Algún jarabe para la tos? Doc… ¡dele un jarabe que le quite la tos! Les ‘recontrajuro’, que si existiera ese jarabe para la tos, ya se los hubiera recetado”.
El especialista, conocido en Facebook por su enfoque de divulgación médica clara y cercana, enfatizó que los jarabes para la tos no solucionan el problema y que algunos incluso pueden resultar contraproducentes, especialmente en niños pequeños.
“Los jarabes para la tos, a pesar de que se venden desde que yo era niño, desde que mi abuela y mi bisabuela eran niñas… no solucionan el problema. Incluso, pueden empeorarlo, sobre todo si de verdad quitan la tos”, escribió.
La tos no es el enemigo: es una defensa del cuerpo
El Dr. Estrada recordó que la tos es un mecanismo natural de defensa del cuerpo para expulsar flemas o limpiar las vías respiratorias.
“La tos es la forma que tiene tu niño para arrojar las flemas. Los jarabes que promueven aflojar las flemas no han demostrado su eficacia. Y los que prometen quitar la tos están contraindicados casi siempre en pediatría”.
En su lugar, el especialista recomendó medidas simples y seguras:
- Mantener una buena hidratación.
- Nebulizar con mascarilla, cuando el pediatra lo indique.
Y sobre todo, insistió en la paciencia de los padres: “Paciencia con la tos y con los mocos. Es invierno”.
Cuándo acudir al pediatra
El Dr. Alberto Estrada también enlistó los casos en que es necesario buscar atención médica:
- Si la tos causa vómito, impide dormir o comer.
- Si duele al toser o se presenta en ataques nocturnos.
- En menores de seis meses o cuando hay fiebre elevada.
- Si la tos preocupa a los padres o genera ansiedad.
“Si hubiera un condenado jarabe que resolviera esa tos, todos los médicos recetaríamos el mismo. La prueba de que no sirven es que hay más de cien”, señaló con ironía.
Un pediatra con humor y corazón
El Dr. Alberto Estrada Retes, radicado en Torreón, es uno de los pediatras más seguidos en redes sociales con más de 1.3 millones de seguidores. Autor del libro “Los niños sí vienen con instructivo”, ha logrado crear una comunidad de padres informados y empáticos, defendiendo la lactancia, la crianza con respeto y el acceso a información médica confiable.
Su personaje “la tía Gertrudis”, símbolo de los consejos caseros sin base científica, se ha vuelto parte de la cultura digital de las familias mexicanas.
Cómo cumplir tus propósitos de Año Nuevo 2026
Consejos prácticos y realistas
Ciudad de México.- Cada Año Nuevo llega con nuevos propósitos: hacer ejercicio, ahorrar, comer mejor o pasar más tiempo en familia. Sin embargo, cumplirlos puede ser un verdadero reto.
Aquí te compartimos recomendaciones sencillas y realistas para que tus metas de Año Nuevo no se queden solo en intenciones y logres mantener el impulso más allá de enero.
1. Ahorrar dinero sin sufrir en el intento
Define metas concretas para tus ahorros y establece un porcentaje fijo de tus ingresos cada quincena. Usa aplicaciones financieras para controlar gastos y evitar compras impulsivas. Visualiza tus objetivos —ya sea un viaje, una emergencia o una inversión—, pues tener una motivación clara ayuda a mantener la constancia.
2. Hacer ejercicio de forma realista
No necesitas pasar horas en el gimnasio. Empieza con caminatas de 20 minutos diarios, sube escaleras o bájate unas cuadras antes del transporte. Fija metas semanales pequeñas: lo importante es crear el hábito. Conforme avances, incrementa la intensidad o duración de tus rutinas.
3. Comer más saludable
Haz pequeños cambios sostenibles: sustituye alimentos procesados por opciones frescas y naturales. Planifica un menú semanal para organizar tus compras y evitar desperdicios. Reducir el consumo de refrescos o bebidas azucaradas puede ser un primer paso con grandes beneficios.
4. Reducir el estrés y cuidar la mente
Dedica al menos 10 minutos al día a relajarte. Puedes meditar, hacer respiraciones profundas o simplemente desconectarte del trabajo. Programar momentos de descanso y actividades recreativas ayuda a mantener el equilibrio emocional.
5. Pasar más tiempo en familia
El tiempo compartido fortalece los lazos y mejora la salud emocional. Planea cenas familiares, juegos o paseos los fines de semana. Tener un calendario familiar te permitirá cumplir este propósito sin dejarlo al azar.
6. Aprender algo nuevo
Ya sea un idioma, una habilidad o un pasatiempo, el aprendizaje constante estimula la mente. Dedica al menos 15 minutos diarios a practicar. Aprovecha recursos gratuitos como videos o aplicaciones educativas. La clave está en disfrutar del proceso más que en la perfección.
7. Salir de deudas
Haz una lista de tus compromisos financieros y prioriza los más urgentes. Crea un plan de pagos realista y ajusta tu presupuesto. Evita nuevos créditos hasta liquidar los actuales. Controlar gastos innecesarios y reconocer tus avances fortalecerá tu motivación.
Pequeños pasos que harán grandes cambios el próximo Año Nuevo
Recuerda: un propósito claro y específico es más fácil de cumplir. En lugar de “bajar de peso”, define cuántos kilos y en qué plazo. Empieza con dos o tres metas realistas, celebra tus progresos y mantén la constancia.
Este 2026 puede ser el año en que tus propósitos se conviertan en logros personales, familiares y profesionales. Todo comienza con una decisión: dar el primer paso.
Cuida tu estómago en este fin de “Maratón Guadalupe-Reyes”
Consejos de gastroenterólogos
Ciudad de México.- La temporada decembrina, popularmente conocida como el Maratón Guadalupe-Reyes -que se extiende del 12 de diciembre al 6 de enero-, suele venir acompañada de abundantes comidas, bebidas y desvelos. Aunque es tiempo de celebración, los especialistas advierten que también es una época en la que se disparan los malestares digestivos. Te daremos algúnas recomendaciones para cuidar tu estómago.
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG), diciembre es el mes con mayor incidencia de gastritis, reflujo y descompensación de enfermedades gastrointestinales previamente controladas.
“Las celebraciones de fin de año son una oportunidad para convivir y disfrutar, pero también debemos ser conscientes del impacto que los excesos pueden tener en nuestra salud digestiva”
Así lo señaló la AMG.
Cinco consejos para disfrutar sin dañar tu estómago
1. Controla las porciones
Las cenas abundantes, ricas en grasas, carbohidratos y condimentos, pueden irritar la mucosa gástrica, irritan la mucosa gástrica. Comer despacio, evitar repetir platillos y escuchar las señales de saciedad ayuda a prevenir inflamación, acidez y distensión abdominal.
2. Modera el consumo de alcohol
El alcohol es uno de los principales detonantes de gastritis, ya que su consumo excesivo aumenta la producción de ácido gástrico y debilita las barreras protectoras del estómago. En esta época, los médicos recomiendan limitar su consumo, especialmente de destilados fuertes, ya que el exceso incrementa la producción de ácido gástrico.
3. Mantén horarios regulares de comida
Las cenas tardías o los ayunos largos favorecen el reflujo y la dispepsia. Es importante no saltarse tiempos de comida, o al menos consume algún refrigerio, y evitar acostarse inmediatamente después de cenar.
4. No ignores las señales de tu cuerpo
Dolor persistente, vómito con sangre o sensación de llenura inmediata son signos de alarma. “Evita la automedicación, ya que puede enmascarar síntomas importantes y retrasar diagnósticos como úlceras o gastritis crónica”, advierte la AMG.
5. Consulta a un especialista si los síntomas persisten
En México, 7 de cada 10 personas están infectadas con la bacteria Helicobacter pylori, responsable del 90% de los casos de cáncer gástrico, según la AMG. Los médicos recomiendan acudir con un gastroenterólogo para diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.
Nuevos tratamientos y prevención
Según el INEGI, los tumores malignos de estómago (cáncer de estómago) se presentan mayormente en hombres de 30 a 59 años con una alta incidencia; hoy existen terapias más eficaces para el manejo del exceso de ácido gástrico, como los bloqueadores competitivos de potasio (PCAB), una nueva generación de medicamentos con acción más rápida que mejora la respuesta al tratamiento en casos de gastritis o reflujo.
“La prevención, el diagnóstico oportuno y el acceso a nuevos tratamientos como los PCAB son fundamentales para mantener un estómago sano. Invitamos a la población a escuchar a su cuerpo, evitar la automedicación y acudir con especialistas certificados”, dijo recientemente a Siete24 el Dr. José María Remes Troche, Presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología.
Alimentos que sobran: por qué el desperdicio comienza en el hogar
Ciudad de México.— En los días de reuniones familiares y mesas llenas, una parte de los alimentos comprados termina fuera del plato y dentro del cesto de basura, con un costo que suele pasar inadvertido, pero que puede representar entre mil y tres mil 500 pesos por hogar de acuerdo con datos de especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Cuando la compra supera al consumo
Durante las fiestas de fin de año se incrementa la adquisición de alimentos que no se consumen en su totalidad, explicó el investigador de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, Luis Fernando González Martínez, quien precisó que este fenómeno se traduce en un impacto directo en el gasto familiar.
El académico detalló que existe una diferencia entre pérdida y desperdicio de alimentos, ya que la primera ocurre desde la cosecha hasta que el producto llega al mostrador de las tiendas, mientras que el desperdicio comienza en los almacenes y se consolida en los hogares, donde los alimentos dejan de consumirse pese a ser aptos.
El peso del desperdicio en el gasto familiar
En México, señaló el también profesor de la Facultad de Economía, las familias de menores ingresos destinan alrededor del 50 por ciento de su gasto total a la compra de alimentos, proporción que durante la temporada navideña se eleva hasta 65 por ciento, lo que implica que cerca de mil pesos pueden terminar en los desechos.
En contraste, los hogares con mayores ingresos en la Ciudad de México destinan habitualmente 28 por ciento de su gasto a la alimentación, cifra que en diciembre alcanza 36 por ciento, lo que equivale a un desperdicio aproximado de tres mil 500 pesos en alimentos no consumidos.
Problema documentado desde hace años
El desperdicio alimentario no es un fenómeno reciente, ya que en 2013 el Banco Mundial publicó el informe “Pérdidas y Desperdicios de Alimentos en México”, donde se documentó que cada año se desaprovecha 28.7 por ciento de las tortillas producidas, 43.1 por ciento del pan blanco, 35.4 por ciento de la carne de res, 37.2 por ciento del arroz y 38.7 por ciento del pescado.
El mismo documento señaló que 48.7 por ciento del camarón, 43.1 por ciento de la leche y 40.2 por ciento de la carne de puerco no llegan al consumo final, cifras que reflejan un patrón constante en distintos productos básicos de la dieta nacional.
Práctica con impacto global
González Martínez indicó que, a nivel mundial, alrededor de 30 por ciento de los alimentos producidos no se consumen, lo que representa recursos económicos y naturales que se pierden en toda la cadena alimentaria.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura señalan que 14 por ciento de los comestibles, con un valor estimado de 400 mil millones de dólares, se pierde entre la cosecha y la distribución, mientras que 17 por ciento se desperdicia durante la distribución y en los hogares.
Lo que más se tira en fin de año
Una encuesta reciente realizada por la startup Cheaf identificó los alimentos que con mayor frecuencia terminan en los residuos durante los festejos decembrinos, donde los panes como bolillos y baguettes encabezan la lista con cerca de 47 por ciento de menciones.
En segundo lugar aparecen las guarniciones, entre ellas pastas, ensaladas, arroz y purés, con alrededor de 45 por ciento, lo que evidencia que gran parte del desperdicio proviene de platillos preparados en exceso.
Consecuencias ambientales del desperdicio
El investigador explicó que, si los desperdicios de alimentos se concentraran en un solo territorio, su tamaño equivaldría al de un país y ocuparía el tercer lugar como emisor de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
Se estima que la pérdida de alimentos y de su valor económico contribuye con cerca de 10 por ciento de las emisiones globales de estos gases, ya que al descomponerse generan metano, un compuesto considerado más contaminante que el dióxido de carbono y que se libera a la atmósfera.
Estas emisiones, añadió, se relacionan con fenómenos climáticos extremos como sequías, lluvias intensas y descensos de temperatura, cuyos efectos se manifiestan de manera creciente en distintas regiones.
México y las cifras del impacto
México se ubica entre los países con mayor desperdicio de alimentos, situación que contrasta con la existencia del segundo banco de alimentos más grande del mundo, de acuerdo con lo expuesto por González Martínez.
Datos del Banco Mundial indican que el desperdicio alimentario genera cada año alrededor de 36 millones de toneladas de dióxido de carbono en el país, una cantidad similar a las emisiones producidas por casi 16 millones de automóviles.
Otra forma de dimensionar el problema es que, si se midiera en transporte de residuos, cada minuto se llenarían cuatro tráileres de basura únicamente con comida desechada.
Planeación y aprovechamiento como alternativas
Para reducir el desperdicio, el académico planteó que el primer paso consiste en planear con mayor precisión los alimentos que se prepararán, como definir el número de personas que asistirán a las reuniones, con el fin de ajustar las compras y porciones.
También señaló que la economía circular puede contribuir a disminuir el problema mediante la reutilización de alimentos, el almacenamiento adecuado para prolongar su frescura, la compra de productos de temporada y el aprovechamiento de sobrantes para nuevas preparaciones.
