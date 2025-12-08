Cerebro, intestino y matrimonio: el hallazgo que conecta la vida en pareja con el peso corporal

Ciudad de México.- Compartir la vida con una pareja estable podría ser un aliado inesperado frente a la obesidad.

Un estudio reciente de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA Health) señala que la calidad del matrimonio influye en el peso corporal a través de procesos biológicos que conectan el cerebro y el intestino.

La investigación fue publicada en la revista Gut Microbes, junto con un comunicado oficial difundido por UCLA Health en Los Ángeles.

El vínculo emocional como factor biológico

La universidad explicó que las relaciones de pareja estables y de apoyo están relacionadas con un mejor control del apetito.

“Hemos sabido durante años que los lazos sociales inciden en la salud, y que los vínculos de apoyo aumentan las tasas de supervivencia hasta en un 50%”, destacó la neurocientífica Arpana Church, líder del proyecto, a través del mismo comunicado.

Church precisó que su equipo buscó comprender los mecanismos detrás de esa relación.

El estudio reclutó a casi 100 adultos del área de Los Ángeles. Los participantes compartieron información sobre su estado civil, índice de masa corporal, hábitos alimenticios, edad, sexo y nivel socioeconómico.

Además, se sometieron a resonancias magnéticas funcionales, análisis sanguíneos y evaluaciones sobre el nivel de apoyo emocional percibido en sus relaciones.

Matrimonio y autocontrol frente a los antojos

Los investigadores observaron que quienes estaban casados y reportaban un apoyo emocional fuerte tenían un índice de masa corporal más bajo y menos conductas vinculadas a la adicción por la comida.

Las resonancias mostraron una mayor activación en la corteza prefrontal dorsolateral, una región clave en la regulación del autocontrol, cuando veían imágenes de alimentos.

“El matrimonio puede servir como un campo de entrenamiento para el autocontrol. Mantener una relación a largo plazo exige superar impulsos cortoplacistas y alinearse con objetivos duraderos”, explicó Arpana Church en el comunicado difundido por UCLA Health.

La líder del proyecto subrayó que esta dinámica podría fortalecer los circuitos cerebrales involucrados en la regulación de la ingesta.

El análisis incluyó también aspectos relacionados con la edad y el estado de salud.

UCLA Health, informó que entre los casados del estudio se observó una ligera tendencia hacia una mayor edad, un factor que podría influir en la relación entre apoyo emocional y control del apetito.

Los autores recomendaron realizar investigaciones más amplias para confirmar estas tendencias.

Intestino, metabolismo y la “hormona del amor”

La investigación mostró que la influencia del matrimonio no se limita al cerebro.

El equipo encontró cambios favorables en metabolitos del triptófano, sustancias producidas por bacterias intestinales que afectan la inflamación, el sistema inmunológico y la producción de serotonina.

La presencia de niveles más altos de oxitocina también destacó entre las personas casadas que experimentaban apoyo emocional.

“Piense en la oxitocina como un director que orquesta una sinfonía entre el cerebro y el intestino”. Señaló Church.

Explicó que esta hormona refuerza la capacidad del cerebro para resistir antojos y favorece procesos metabólicos que ayudan a mantener un peso equilibrado.

Los especialistas aclararon que, aunque los resultados son prometedores, el estudio no demuestra causalidad debido a su diseño transversal.

También reconocieron que la mayoría de los participantes tenía sobrepeso u obesidad, por lo que no representa a la población general.

Un enfoque novedoso para la salud pública

El trabajo de UCLA Health abre la puerta a estrategias que integren el fortalecimiento de vínculos afectivos con las recomendaciones tradicionales de alimentación saludable y actividad física.

“Estos resultados subrayan la importancia de construir relaciones duraderas, positivas y estables para promover la salud global”, destacan los investigadores.

Los datos apuntan a que el apoyo emocional en una relación estable podría influir tanto en la conducta alimentaria como en el metabolismo intestinal.

El estudio propone que el matrimonio, entendido como un espacio de cooperación y estabilidad, podría desempeñar un papel adicional en el control del apetito y el manejo del peso corporal.

