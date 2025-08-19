Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal

Ciudad de México.- Cuando una madre sostiene con ternura a su bebé que enfrenta síndrome de abstinencia neonatal (SAN), su abrazo se convierte en un bálsamo que dignifica y abre la puerta a la esperanza.

Más allá de la medicina, el amor maternal es a menudo el remedio más poderoso.

Lee: Futbol y familia unidos: cabina de lactancia en estadio, ejemplo de México rumbo al 2026

En México, cientos de recién nacidos siguen naciendo con SAN debido al consumo materno de drogas durante el embarazo.

Muchas madres, en lugar de recibir apoyo, enfrentan estigmas y sanciones, por lo que es urgente enfocar la atención sanitaria desde la dignidad y el acompañamiento, no desde el juicio.

El amor maternal: primera línea de respaldo

El contacto piel con piel y la lactancia son herramientas clave para mitigar síntomas de abstinencia.

“La lactancia maternal puede contribuir a reducir los síntomas de abstinencia en el bebé”, destaca la Secretaría de Salud de México, a través de una publicación compartida en febrero de 2025.

Es en ese acto donde el calor humano y la ciencia se entrelazan para cuidar al recién nacido.

¿Qué le ocurre al bebé al nacer sin drogas?

El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) ocurre cuando un bebé dependiente de sustancias como opioides deja de recibirlas abruptamente tras el nacimiento.

Puede desarrollar síntomas como llanto inconsolable, temblores, irritabilidad y problemas de alimentación.

De acuerdo con el Sector Salud, una estrategia eficaz es el enfoque humanizado.

“Comer, dormir y consolar, que es amable y eficaz para enfrentar el síndrome”, destaca la dependencia en su boletín del pasado 5 de marzo.

Una crisis global con rostro humano

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reporte del 9 de febrero de 2025, alertó que en 2022 cerca de 60 millones de personas usaron opioides sin supervisión médica, y de las 600 mil muertes por drogas que se tienen registro, 450 mil fueron atribuibles a esta sustancia o medicamento que actúa principalmente en el sistema nervioso central.

“Es fundamental fortalecer el cuidado humanizado para recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal, integrando el entorno familiar como parte del tratamiento”, enfatiza la OMS en ese mismo comunicado.

De la estigmatización al cuidado humanizado

Donde el sistema fracasó en apoyar, el amor maternal triunfa. Se necesitan políticas que fortalezcan el entorno familiar y reconozcan el derecho a rehabilitarse sin juicio.

En cada historia de segundas oportunidades, donde madre e hijo salen adelante, se refleja que la ternura cura y que la dignidad es el mejor tratamiento.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH