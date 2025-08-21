Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible

Ciudad de México.- ¿Sientes que no puedes pensar con claridad, que todo te supera y que nadie entiende tu miedo? Eso no es solo estrés, es tu cuerpo alertándote, mucho antes de que tu mente siquiera lo note.
Es la sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo, de que cada paso que das es una apuesta y que algo invisible te acecha.
El corazón se acelera, las manos sudan y la mente se llena de pensamientos que no puedes detener.
Lo que sientes no es imaginación: tu sistema nervioso ya tomó decisiones antes de que tú las entiendas y esa alerta constante genera ansiedad, bloquea emociones y puede alejarte de quienes más amas.
Incluso las cosas más simples, como mirar a alguien a los ojos o hablar con un niño, se vuelven imposibles cuando tu cuerpo está en modo defensa.
Es un mecanismo silencioso que te desconecta de los demás y te deja aislado, aunque estés rodeado de personas.
La ciencia detrás del control invisible
Oscar Rivas, fundador y director de Newman Institute, explica que lo que sentimos antes de pensar tiene nombre y explicación científica: la teoría polivagal.
“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, destacó Rivas, en entrevista con SIETE24 Noticias.
De acuerdo con el experto, esa reacción puede llevar a estados de ansiedad, alerta constante o desconexión, pues la mente intenta calmar la situación, pero si el cuerpo no se siente seguro, nada funciona.
La teoría polivagal, desarrollada por Stephen Porges, describe tres estados principales: conexión, alerta y desconexión.
Incluso, agregó Rivas, los pensamientos positivos quedan atrapados en esa alerta silenciosa.
Conectar antes que razonar
Para Oscar Rivas, el punto clave es que la verdadera calma no se alcanza sólo pensando o intentando relajarse, se llega a través de la conexión humana.
“Una mano que te toca, una mirada que comprende, alguien que dice: ‘estoy aquí contigo’. Alguien que te toma de la mano, que te mire a los ojos, que entienda esa emoción… ‘estoy aquí’”, explicó.
Resaltó que ese contacto activa vías en el sistema nervioso que permiten que la mente funcione con claridad, que los sentimientos fluyan y que las relaciones se reconstruyan. Es un recordatorio de que la familia, los amigos y hasta los maestros tienen un papel enorme en cómo nos sentimos.
Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender; si lo reprenden con dureza, puede sentir miedo y querer escapar; y si la presión es demasiada, quizá se quede callado y sin energía. Así, el cuerpo revela cómo vivimos la seguridad o el peligro mucho antes de que podamos ponerlo en palabras.
Eso nos muestra teoría polivagal cuando el cuerpo reacciona con la mente y las emociones y nuestro sistema nervioso tiene respuestas automáticas: La calma y conexión cuando nos sentimos seguros, la alerta de lucha o huida ante una amenaza y la inmovilización cuando la situación nos sobrepasa.
Cuando el cuerpo colapsa
Hay personas con ansiedad, depresión o traumas se sienten atrapadas.
“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensa aprendida y es porque su sistema nervioso está colapsado”, señaló Rivas.
Y ese colapso no solo afecta las emociones, pues de acuerdo con el director general del Newman Institute, también impacta la salud física, desde problemas digestivos hasta defensas bajas.
Rivas dijo que para recuperar la calma y reconectar con los demás, primero hay que prestar atención al cuerpo, y después a la mente.
“Los pequeños gestos de empatía y cuidado pueden ser más poderosos que cualquier técnica o medicamento”, agregó.
Reconectar y proteger la dignidad
Si quieres relaciones sanas y familias fuertes, primero debes escuchar lo que tu cuerpo te dice. Atender esa alerta silenciosa, recuperar la calma y sentirte seguro permite que la mente y el corazón funcionen juntos.
“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, resaltó el experto en psicotraumatología.
Finalmente, Oscar Rivas puntualizó que cuando entendemos esto, la ansiedad deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador de lo que necesitamos: presencia, empatía y conexión.
Relación entre la Teoría Polivagal y el Trauma
La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, ofrece un marco comprensivo para entender la conexión entre los sistemas nerviosos, la regulación emocional y las relaciones interpersonales.
En esencia, esta teoría postula que la jerarquía de respuestas del sistema nervioso autónomo, en relación con la experiencia del estrés, determina nuestra capacidad para sentirnos seguros, conectados y abordables en el ámbito social.
Esta premisa fundamental tiene profundas implicaciones para los campos de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia, especialmente en lo que respecta a la comprensión y el tratamiento del trauma y la psicotraumatología.
La teoría polivagal, propuesta por Stephen Porges, ofrece un marco conceptual para entender las complejas interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el comportamiento social.
Esta teoría es especialmente relevante en el ámbito de la psicotraumatología, donde se investiga incansablemente el impacto del trauma en la salud mental de individuos y comunidades.
La relación entre la teoría polivagal y el trauma puede describirse, en primera instancia, a partir de los conceptos de la regulación emocional y de la respuesta al estrés.
Ciencia
Amor maternal, la medicina del alma contra el síndrome de abstinencia neonatal
Ciudad de México.- Cuando una madre sostiene con ternura a su bebé que enfrenta síndrome de abstinencia neonatal (SAN), su abrazo se convierte en un bálsamo que dignifica y abre la puerta a la esperanza.
Más allá de la medicina, el amor maternal es a menudo el remedio más poderoso.
En México, cientos de recién nacidos siguen naciendo con SAN debido al consumo materno de drogas durante el embarazo.
Muchas madres, en lugar de recibir apoyo, enfrentan estigmas y sanciones, por lo que es urgente enfocar la atención sanitaria desde la dignidad y el acompañamiento, no desde el juicio.
El amor maternal: primera línea de respaldo
El contacto piel con piel y la lactancia son herramientas clave para mitigar síntomas de abstinencia.
“La lactancia maternal puede contribuir a reducir los síntomas de abstinencia en el bebé”, destaca la Secretaría de Salud de México, a través de una publicación compartida en febrero de 2025.
Es en ese acto donde el calor humano y la ciencia se entrelazan para cuidar al recién nacido.
¿Qué le ocurre al bebé al nacer sin drogas?
El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) ocurre cuando un bebé dependiente de sustancias como opioides deja de recibirlas abruptamente tras el nacimiento.
Puede desarrollar síntomas como llanto inconsolable, temblores, irritabilidad y problemas de alimentación.
De acuerdo con el Sector Salud, una estrategia eficaz es el enfoque humanizado.
“Comer, dormir y consolar, que es amable y eficaz para enfrentar el síndrome”, destaca la dependencia en su boletín del pasado 5 de marzo.
Una crisis global con rostro humano
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su reporte del 9 de febrero de 2025, alertó que en 2022 cerca de 60 millones de personas usaron opioides sin supervisión médica, y de las 600 mil muertes por drogas que se tienen registro, 450 mil fueron atribuibles a esta sustancia o medicamento que actúa principalmente en el sistema nervioso central.
“Es fundamental fortalecer el cuidado humanizado para recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal, integrando el entorno familiar como parte del tratamiento”, enfatiza la OMS en ese mismo comunicado.
De la estigmatización al cuidado humanizado
Donde el sistema fracasó en apoyar, el amor maternal triunfa. Se necesitan políticas que fortalezcan el entorno familiar y reconozcan el derecho a rehabilitarse sin juicio.
En cada historia de segundas oportunidades, donde madre e hijo salen adelante, se refleja que la ternura cura y que la dignidad es el mejor tratamiento.
Orgullo mexicano: Ellos son los ganadores en la Competencia Internacional de Matemáticas
Conoce a los chicos de Chiapas, Querétaro, Jalisco, Hidalgo y Morelos
Ciudad de México, 18 de agosto de 2025. – En la Competencia Internacional de Matemáticas (IMC) celebrada en Vietnam, México logró una medalla de plata y otra de bronce, enfrentándose a naciones con gran trayectoria como Nepal, Mongolia, Tayikistán y Rumanía en el desafiante Grupo Rojo, considerado el más competitivo de la IMC,
La competencia, del 14 al 18 de agosto, reunió a 234 competidores de primaria y 267 de secundaria, provenientes de 31 países. En este escenario, el equipo mexicano destacó por su talento y disciplina. Profesores de la delegación expresaron que “los niños se enfrentaron a rivales muy fuertes, pero demostraron que el talento mexicano está a la altura de los mejores del mundo”.
“Estos logros son resultado de años de esfuerzo, disciplina y del compromiso tanto de los alumnos como de sus familias”.
Destacaron que detrás de cada medalla hay largas jornadas de preparación y un acompañamiento clave de los padres.
¿Quiénes son los ganadores?
En la categoría de primaria, los representantes que ganaron plata fueron:
- Miroslav Rybin Nikiforchina, originario de Chiapas.
- Nicolás Valdez Lomelí.
- Jesús Gadiel Pintor Sánchez, de Querétaro.
Por su parte, el equipo de secundaria logró el bronce gracias al desempeño de:
- Carlos Daniel Maya Rojas, de Hidalgo.
- Sebastián Guzmán Morán, de Jalisco.
- Gonzalo Díaz Mercado, de Morelos.
- Derek Elías, cuya entidad aún no ha sido confirmada públicamente.
Estos ocho jóvenes representaron con orgullo a México en una prestigiosa competencia, donde se midieron en resolución de problemas matemáticos.
Más allá de las medallas
Este triunfo reabre la conversación sobre la importancia de apoyar el talento matemático desde edades tempranas. Expertos recuerdan que el desarrollo de competencias en ciencias y matemáticas no solo impulsa a los estudiantes en lo personal, sino que contribuye al desarrollo del país al formar futuros investigadores, ingenieros y científicos.
Los profesores señalaron que el impacto de estas competencias va más allá de los resultados inmediatos: fortalecen la confianza de los jóvenes, fomentan la colaboración internacional y colocan a México en el mapa académico global.
Orgullo que se comparte en familia
El logro no solo pertenece a los estudiantes, sino también a sus familias. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) destacó que el resultado es fruto de años de dedicación y de un esfuerzo colectivo para que los niños desarrollen su talento desde pequeños.
Las familias de los ganadores también subrayan que detrás de cada medalla hay años de estudio, entrenamientos intensivos y sacrificios.
“Gracias por demostrar que con disciplina y apoyo de la familia se pueden alcanzar metas internacionales”.
En palabras de un profesor de la delegación:
“Ellos demuestran que las matemáticas no son solo números, son disciplina, creatividad y amor por el conocimiento”.
Los felicitan en redes sociales
La noticia no tardó en viralizarse. En las publicaciones oficiales de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) en Facebook, familiares y comunidad celebraron el logro:
“Orgullosos de ustedes, México necesita más jóvenes que inspiren con su talento”.
México se consolidó así entre los países con mejor desempeño, reafirmando la importancia de impulsar el talento en ciencias exactas desde temprana edad.
Cada año, cientos de estudiantes participan en pruebas estatales y nacionales para lograr un lugar en el equipo mexicano, lo que convierte esta medalla en un reconocimiento no solo a los ganadores, sino también a toda la comunidad educativa que los respalda.
Bloques de construcción potencian inteligencia y creatividad infantil
Son juegos muy educativos
Ciudad de México. — ¿Te has fijado cómo la mirada de un niño se ilumina al colocar su primer bloque y escuchar el “clac” al caer? Ese instante combina magia y ciencia: mientras juega, su cerebro forma conexiones que durarán toda la vida.
En un momento cotidiano, el niño sostiene un bloque, lo gira y lo alinea. Observa cómo corrige el siguiente porque “se tambalea”. Es un mini-experimento con música de fondo: su risa.
Ese simple juego activa la neuroplasticidad, la coordinación ojo-mano, la imaginación espacial y la emoción compartida. Pero ¿qué sucede realmente en el cerebro durante estos juegos?
Beneficios neurológicos del juego con bloques
El juego con bloques despierta regiones cerebrales vinculadas con el procesamiento del espacio, la rotación mental, la orientación y la memoria de trabajo espacial. Esto va más allá de otros juegos de mesa tradicionales.
Un estudio publicado en Frontiers in Psychology mostró, mediante imágenes fMRI, que, tras cinco días de juego con bloques, los niños mejoraron la precisión y velocidad en tareas de rotación mental. Mostraron mayor actividad cerebral que el grupo que jugó con juegos de mesa como Scrabble.
Otro estudio reveló que, en niños pequeños, jugar con bloques se asocia con mejoras en habilidades matemáticas tempranas. La infancia es el periodo donde la plasticidad cerebral permite moldear la arquitectura del pensamiento.
Inteligencia, resiliencia y juego simbólico
El juego con bloques no solo desarrolla habilidades espaciales: cuando una torre se derrumba y el niño ríe, se forjan resiliencia emocional, experimentación y curiosidad.
El juego simbólico también se activa al construir un castillo, garaje o casa. Esto estimula el pensamiento abstracto, la creatividad y la planificación, al mismo tiempo que regula emociones y fortalece la empatía.
Juego libre y desarrollo cognitivo
El juego libre con bloques sin reglas fijas permite que el niño decida, pruebe y cambie de idea. Esto activa redes cerebrales asociadas a la toma de decisiones, flexibilidad cognitiva y autorregulación.
En un mundo cada vez más estructurado, disponer de espacios para el juego no dirigido fortalece la base del pensamiento creativo y la resolución de problemas a largo plazo.
Tanto si tu hijo juega con bloques como si explora libremente, está desarrollando habilidades cognitivas y emocionales que acompañarán su aprendizaje y crecimiento durante años.
Brillos de TikTok, manchas de por vida: el precio del bronceado viral
Ciudad de México.- En redes sociales, especialmente TikTok, jóvenes han transformado el índice UV en una métrica para saber cuándo broncearse no cuándo protegerse.
Esta tendencia, nacida de la desinformación viral, pone en riesgo la salud y también el autoestima de las personas, especialmente entre los adolescentes.
La revista estadounidense Parents, la revista estadounidense especializada en temas de crianza, familia, salud infantil y bienestar, publicó el 11 de junio dce 2025 un análisis que advierte que el uso del UV (ultravioleta) como “señal para lograr un tono bronceado óptimo”, es catalogado como peligroso por psicólogos y dermatólogos.
“Checking the UV’ no significa ver si es demasiado alto para salir, como debería, sino todo lo contrario: actuar justo cuando hay mayor radiación para conseguir el bronceado ideal”, explica la psicóloga Brandy Smith, en el análisis que compartió la revista Parents.
¿Por qué preocupa especialmente a la CDMX?
Un estudio estadístico publicado en el servidor de preprints arXiv, titulado “Análisis estadístico de los valores de IUVB en la Ciudad de México de 2000 a 2022”, revela que la capital mexicana, el índice UVB supera niveles críticos entre las 11:00 y las 16:00 horas.
Además, según el análisis, este patrón se presenta principalmente entre los meses de febrero y octubre, es decir, la mayor parte del año.
“Este es justamente el horario más empleado por adolescentes fanáticos del ‘check the UV’”, precisa el estudio científico.
Alertas oportunas y urgentes en territorio mexicano
El 25 de abril de 2025, la Secretaría de Salud emitió una alerta para que la ciudadanía evite la exposición prolongada entre las 12:00 y 16:00 horas y recomendó el uso de sombrero, mangas largas, lentes UV y otras medidas protectoras.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la radiación ultravioleta penetra nubes y ventanas, y que un solo error puede acelerar envejecimiento, manchas o cáncer de piel.
“Incluso en días nublados, gran parte de los rayos UV atraviesan la capa de nubes, esto significa que puedes sufrir daño solar aunque no veas el sol fuerte”, destaca el IMSS en un informe publicado en 2024.
El sol bajo la lupa de la OMS y otros organismos internacionales
El 17 de octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la radiación UV solar es un carcinógeno del Grupo 1, junto al amianto, y recomendó campañas educativas para niños y adolescentes, con ropa protectora, sombreros y bloqueador solar.
“El índice UV alerta sobre el riesgo de daño a piel y ojos, especialmente a partir de nivel 3, y no debe servir como invitación a exponerse más”, dejó en claro la OMS, en un listado de preguntas frecuentes publicadas en su sitio el 25 de abril de 2025.
La Secretaría de Salud de México también reforzó estas advertencias a finales de abril.
Reflexión desde casa y la escuela
La solución inicia en el hogar y la escuela, por tal motivo, hay que seguir las siguientes recomendaciones, especialmente entre los jóvenes que son los más expuestos a bronceados con UV, para evitar cáncer y otras enfermedades en la piel.
- Educar: explicar que el índice UV no es un pronóstico de belleza, sino de peligro.
- Modelar hábitos seguros: usar bloqueador, sombrero y protegerse, para que los jóvenes vean que es tendencia positiva cuidar la piel.
- Desarrollar pensamiento crítico frente a tendencias virales que distorsionan ciencia y salud.
- Un formato familiar y educativo puede ser tan poderoso como cualquier video viral.
