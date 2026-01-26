Así modifica el uso de pantallas el cerebro de niños en desarrollo

Ciudad de México.— El uso de pantallas digitales en la primera infancia se integró a la vida cotidiana de muchas familias como una herramienta de distracción y contención momentánea.

Un estudio publicado en la revista científica EBioMedicine analizó los posibles efectos de esta práctica en el desarrollo cerebral infantil.

La investigación examinó la relación entre el tiempo de exposición a pantallas durante los primeros años de vida y cambios posteriores en funciones cognitivas y emocionales.

Los autores señalaron que el cerebro infantil se encuentra en una etapa de rápida formación de conexiones neuronales.

Durante este periodo, los estímulos físicos, sociales y sensoriales cumplen un papel central en la organización de las redes cerebrales.

El estudio indicó que la estimulación visual intensa y repetitiva, propia de las pantallas, se incorporó de forma temprana en ese proceso.

La investigación utilizó datos del estudio de cohorte GUSTO, desarrollado en Singapur, que siguió a niños desde la infancia hasta la adolescencia.

Los investigadores no se basaron en percepciones parentales, sino en neuroimágenes cerebrales, pruebas cognitivas y escalas clínicas estandarizadas. Esto, permitió observar asociaciones entre la exposición temprana a pantallas y cambios específicos en la arquitectura cerebral.

Cambios en redes neuronales y control cognitivo

El estudio mostró que una mayor exposición a pantallas entre el primer y segundo año de vida se asoció con alteraciones en redes cerebrales clave.

Estas redes participaron en la integración de estímulos visuales y en el control cognitivo durante la etapa preescolar.

Los investigadores describieron este fenómeno como una “madurez topológica acelerada” de las redes neuronales.

Según el análisis, esta aceleración no implicó un desarrollo más eficiente, sino una reorganización prematura de los circuitos cerebrales.

El estudio explicó que este proceso redujo el tiempo destinado a la integración gradual de estímulos sensoriales y emocionales.

Las neuroimágenes mostraron patrones cerebrales que normalmente aparecen en etapas posteriores del desarrollo.

En evaluaciones realizadas entre los ocho y nueve años, los niños presentaron mayor dificultad en la toma de decisiones.

Las pruebas mostraron tiempos de respuesta más largos y mayor indecisión frente a escenarios que requerían evaluar riesgos.

Estas diferencias se mantuvieron incluso tras controlar variables sociales y educativas.

Los investigadores también observaron una asociación entre estos patrones cognitivos y niveles más altos de ansiedad en la adolescencia.

Las mediciones se realizaron mediante escalas psicológicas validadas y aplicadas de forma longitudinal.

Procesamiento sensorial y evidencia previa

El estudio subrayó que la observación de pantallas no constituye una actividad pasiva para el cerebro infantil.

Durante la infancia, la percepción visual se integra con el movimiento, la emoción y la interacción social.

La exposición prolongada a estímulos digitales puede alterar ese proceso de integración sensorial, según los autores.

Investigaciones previas ya habían advertido sobre posibles trastornos del procesamiento sensorial vinculados al uso temprano de pantallas.

Especialistas en neurodesarrollo infantil señalaron que la sobreestimulación visual puede afectar la autorregulación y la atención.

Estos planteamientos habían surgido principalmente de estudios clínicos y observacionales.

El seguimiento prolongado permitió vincular experiencias tempranas con resultados observables años después.

Las neuroimágenes cerebrales ofrecieron evidencia directa de cambios en la organización de las redes neuronales.

Los autores aclararon que el estudio no evaluó contenidos específicos, sino el tiempo total de exposición a pantallas.

También indicaron que los resultados no establecieron causalidad directa, sino asociaciones consistentes a lo largo del tiempo.

