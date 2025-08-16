Bloques de construcción potencian inteligencia y creatividad infantil

Ciudad de México. — ¿Te has fijado cómo la mirada de un niño se ilumina al colocar su primer bloque y escuchar el “clac” al caer? Ese instante combina magia y ciencia: mientras juega, su cerebro forma conexiones que durarán toda la vida.

En un momento cotidiano, el niño sostiene un bloque, lo gira y lo alinea. Observa cómo corrige el siguiente porque “se tambalea”. Es un mini-experimento con música de fondo: su risa.

Ese simple juego activa la neuroplasticidad, la coordinación ojo-mano, la imaginación espacial y la emoción compartida. Pero ¿qué sucede realmente en el cerebro durante estos juegos?

Beneficios neurológicos del juego con bloques

El juego con bloques despierta regiones cerebrales vinculadas con el procesamiento del espacio, la rotación mental, la orientación y la memoria de trabajo espacial. Esto va más allá de otros juegos de mesa tradicionales.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology mostró, mediante imágenes fMRI, que, tras cinco días de juego con bloques, los niños mejoraron la precisión y velocidad en tareas de rotación mental. Mostraron mayor actividad cerebral que el grupo que jugó con juegos de mesa como Scrabble.

Más para leer: Juegos de mesa, alternativa familiar para las vacaciones

Otro estudio reveló que, en niños pequeños, jugar con bloques se asocia con mejoras en habilidades matemáticas tempranas. La infancia es el periodo donde la plasticidad cerebral permite moldear la arquitectura del pensamiento.

Inteligencia, resiliencia y juego simbólico

El juego con bloques no solo desarrolla habilidades espaciales: cuando una torre se derrumba y el niño ríe, se forjan resiliencia emocional, experimentación y curiosidad.

El juego simbólico también se activa al construir un castillo, garaje o casa. Esto estimula el pensamiento abstracto, la creatividad y la planificación, al mismo tiempo que regula emociones y fortalece la empatía.

Juego libre y desarrollo cognitivo

El juego libre con bloques sin reglas fijas permite que el niño decida, pruebe y cambie de idea. Esto activa redes cerebrales asociadas a la toma de decisiones, flexibilidad cognitiva y autorregulación.

En un mundo cada vez más estructurado, disponer de espacios para el juego no dirigido fortalece la base del pensamiento creativo y la resolución de problemas a largo plazo.

Tanto si tu hijo juega con bloques como si explora libremente, está desarrollando habilidades cognitivas y emocionales que acompañarán su aprendizaje y crecimiento durante años.

JAHA