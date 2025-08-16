Ciencia
Bloques de construcción potencian inteligencia y creatividad infantil
Son juegos muy educativos
Ciudad de México. — ¿Te has fijado cómo la mirada de un niño se ilumina al colocar su primer bloque y escuchar el “clac” al caer? Ese instante combina magia y ciencia: mientras juega, su cerebro forma conexiones que durarán toda la vida.
En un momento cotidiano, el niño sostiene un bloque, lo gira y lo alinea. Observa cómo corrige el siguiente porque “se tambalea”. Es un mini-experimento con música de fondo: su risa.
Ese simple juego activa la neuroplasticidad, la coordinación ojo-mano, la imaginación espacial y la emoción compartida. Pero ¿qué sucede realmente en el cerebro durante estos juegos?
Beneficios neurológicos del juego con bloques
El juego con bloques despierta regiones cerebrales vinculadas con el procesamiento del espacio, la rotación mental, la orientación y la memoria de trabajo espacial. Esto va más allá de otros juegos de mesa tradicionales.
Un estudio publicado en Frontiers in Psychology mostró, mediante imágenes fMRI, que, tras cinco días de juego con bloques, los niños mejoraron la precisión y velocidad en tareas de rotación mental. Mostraron mayor actividad cerebral que el grupo que jugó con juegos de mesa como Scrabble.
Otro estudio reveló que, en niños pequeños, jugar con bloques se asocia con mejoras en habilidades matemáticas tempranas. La infancia es el periodo donde la plasticidad cerebral permite moldear la arquitectura del pensamiento.
Inteligencia, resiliencia y juego simbólico
El juego con bloques no solo desarrolla habilidades espaciales: cuando una torre se derrumba y el niño ríe, se forjan resiliencia emocional, experimentación y curiosidad.
El juego simbólico también se activa al construir un castillo, garaje o casa. Esto estimula el pensamiento abstracto, la creatividad y la planificación, al mismo tiempo que regula emociones y fortalece la empatía.
Juego libre y desarrollo cognitivo
El juego libre con bloques sin reglas fijas permite que el niño decida, pruebe y cambie de idea. Esto activa redes cerebrales asociadas a la toma de decisiones, flexibilidad cognitiva y autorregulación.
En un mundo cada vez más estructurado, disponer de espacios para el juego no dirigido fortalece la base del pensamiento creativo y la resolución de problemas a largo plazo.
Tanto si tu hijo juega con bloques como si explora libremente, está desarrollando habilidades cognitivas y emocionales que acompañarán su aprendizaje y crecimiento durante años.
Brillos de TikTok, manchas de por vida: el precio del bronceado viral
Ciudad de México.- En redes sociales, especialmente TikTok, jóvenes han transformado el índice UV en una métrica para saber cuándo broncearse no cuándo protegerse.
Esta tendencia, nacida de la desinformación viral, pone en riesgo la salud y también el autoestima de las personas, especialmente entre los adolescentes.
La revista estadounidense Parents, la revista estadounidense especializada en temas de crianza, familia, salud infantil y bienestar, publicó el 11 de junio dce 2025 un análisis que advierte que el uso del UV (ultravioleta) como “señal para lograr un tono bronceado óptimo”, es catalogado como peligroso por psicólogos y dermatólogos.
“Checking the UV’ no significa ver si es demasiado alto para salir, como debería, sino todo lo contrario: actuar justo cuando hay mayor radiación para conseguir el bronceado ideal”, explica la psicóloga Brandy Smith, en el análisis que compartió la revista Parents.
¿Por qué preocupa especialmente a la CDMX?
Un estudio estadístico publicado en el servidor de preprints arXiv, titulado “Análisis estadístico de los valores de IUVB en la Ciudad de México de 2000 a 2022”, revela que la capital mexicana, el índice UVB supera niveles críticos entre las 11:00 y las 16:00 horas.
Además, según el análisis, este patrón se presenta principalmente entre los meses de febrero y octubre, es decir, la mayor parte del año.
“Este es justamente el horario más empleado por adolescentes fanáticos del ‘check the UV’”, precisa el estudio científico.
Alertas oportunas y urgentes en territorio mexicano
El 25 de abril de 2025, la Secretaría de Salud emitió una alerta para que la ciudadanía evite la exposición prolongada entre las 12:00 y 16:00 horas y recomendó el uso de sombrero, mangas largas, lentes UV y otras medidas protectoras.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la radiación ultravioleta penetra nubes y ventanas, y que un solo error puede acelerar envejecimiento, manchas o cáncer de piel.
“Incluso en días nublados, gran parte de los rayos UV atraviesan la capa de nubes, esto significa que puedes sufrir daño solar aunque no veas el sol fuerte”, destaca el IMSS en un informe publicado en 2024.
El sol bajo la lupa de la OMS y otros organismos internacionales
El 17 de octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la radiación UV solar es un carcinógeno del Grupo 1, junto al amianto, y recomendó campañas educativas para niños y adolescentes, con ropa protectora, sombreros y bloqueador solar.
“El índice UV alerta sobre el riesgo de daño a piel y ojos, especialmente a partir de nivel 3, y no debe servir como invitación a exponerse más”, dejó en claro la OMS, en un listado de preguntas frecuentes publicadas en su sitio el 25 de abril de 2025.
La Secretaría de Salud de México también reforzó estas advertencias a finales de abril.
Reflexión desde casa y la escuela
La solución inicia en el hogar y la escuela, por tal motivo, hay que seguir las siguientes recomendaciones, especialmente entre los jóvenes que son los más expuestos a bronceados con UV, para evitar cáncer y otras enfermedades en la piel.
- Educar: explicar que el índice UV no es un pronóstico de belleza, sino de peligro.
- Modelar hábitos seguros: usar bloqueador, sombrero y protegerse, para que los jóvenes vean que es tendencia positiva cuidar la piel.
- Desarrollar pensamiento crítico frente a tendencias virales que distorsionan ciencia y salud.
- Un formato familiar y educativo puede ser tan poderoso como cualquier video viral.
Calostro, la leche materna de oro
Es clave en la nutrición de los bebés
Ciudad de México. — El calostro, conocido como “el oro líquido”, es la primera leche que producen las madres y cumple una función clave en la salud del recién nacido.
Este líquido espeso y amarillento contiene una concentración única de proteínas, carbohidratos, grasas, anticuerpos y factores de crecimiento. La doctora Colleen Cagno, especialista en salud materna de Banner – University Medicine, destacó: “El calostro está tan repleto de nutrientes que los bebés no necesitan mucho para satisfacer sus necesidades nutricionales”.
Aunque muchas madres se preocupan por el bajo volumen de calostro durante los primeros días, expertos subrayan que este alimento altamente concentrado es suficiente para el sistema digestivo de un recién nacido. Su diseño biológico permite que el bebé reciba defensa inmunológica y nutrición en un mismo alimento.
Diversos estudios publicados por la American Academy of Pediatrics confirman que el calostro fortalece la microbiota intestinal del bebé y previene infecciones durante los primeros días de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que el calostro se administre en la primera hora después del parto.
El calostro se produce en las últimas semanas del embarazo y durante los primeros tres a cinco días posteriores al nacimiento. Después, el cuerpo de la madre comienza a producir leche madura.
¿Cómo protege el calostro a los recién nacidos?
El calostro aporta defensas inmunológicas vitales. Contiene inmunoglobulina A (IgA), glóbulos blancos y lactoferrina, que ayudan a combatir bacterias y virus en el entorno.
Este alimento recubre el intestino del bebé, lo protege y evita que sustancias nocivas ingresen al cuerpo. Su efecto laxante ayuda a eliminar el meconio, la primera materia fecal, lo que reduce el riesgo de ictericia.
Además, favorece un aumento de peso saludable. Su alto contenido en proteínas esenciales impulsa el crecimiento en los primeros días, mientras que su consistencia facilita la digestión para el estómago inmaduro del recién nacido.
“El calostro es el primer sistema inmunológico del bebé”, explicó Cagno. Por ello, organizaciones como UNICEF promueven su administración temprana como estrategia de salud pública.
Pediatras y enfermeras recomiendan iniciar la lactancia cuanto antes, idealmente en la primera hora después del parto. Este contacto temprano, según La Liga de La Leche International, fortalece el vínculo madre-hijo y favorece la producción continua de leche.
El calostro no solo es alimento, es una herramienta de defensa y crecimiento para los primeros días de vida. Aunque su cantidad sea pequeña, su impacto es profundo.
Ni una copa: lactancia materna y consumo de alcohol, una combinación peligrosa
Mitos y riesgos
Ciudad de México.- Muchas madres embarazadas o en período de lactancia escuchan frases como “una copita no hace daño” o “una cerveza ayuda a producir más leche”, pero la ciencia es clara: no hay una cantidad segura de alcohol durante la lactancia, un solo trago tiene consecuencias.
Aunque algunos mitos aseguran que una cerveza estimula la producción de leche materna, esto es falso, la evidencia médica y especialistas en prevención de adicciones advierten que el alcohol, incluso en pequeñas dosis, representa un riesgo para el desarrollo del bebé lactante.
En entrevista para Siete24.mx, la psicóloga Jessica Paredes Durán, especialista en prevención de adicciones y directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC), explicó que el alcohol afecta directamente la producción de leche.
“El alcohol que consumimos claro que se va a la leche, y cuando el bebé la consume, hay alteraciones en su sueño, está irritable; en la madre se altera el lactógeno que promueve la producción de leche”.
¿Cuáles son los riesgos reales para el bebé?
- Alteraciones en el sueño
- Menor consumo de leche por parte del bebé por dificultad para succionar
- Riesgo de hipoglucemia
- Irritabilidad y llanto
- Problemas de desarrollo cognitivo en el razonamiento abstracto, emocional y de socialización, en la etapa escolar, en casos de consumo frecuente
FISAC alerta que el hígado del recién nacido no puede procesar el alcohol de manera eficiente, lo que aumenta el riesgo de toxicidad.
¿Cuánto tarda el alcohol en desaparecer de la leche materna?
El tiempo depende de muchos factores: el peso de la madre, la cantidad ingerida, la velocidad de metabolizació y el hecho de que hoy muchas madres lactan a libre demanda, como recuerda la especialista:
“No es tan fácil hacer un cálculo, decir ‘una toma y luego bebo o si bebo le quito una toma’. Hoy en día la lactancia suele ser a libre demanda, por lo tanto, lo mejor es no combinar alcohol y amamantar”.
Mitos que debes dejar atrás
❌ “Una cerveza aumenta la leche”
En realidad disminuye la oxitocina, la hormona clave para la expulsión de leche.
❌ “Una copita no pasa nada”
Todas las bebidas alcohólicas —vino, cerveza, tequila— contienen la misma cantidad de alcohol en una porción estándar.
❌ “Solo afecta si el bebé es recién nacido”
El consumo de alcohol puede afectar el desarrollo del bebé en cualquier etapa de la lactancia.
¿Y si no puedo dejar de beber?
Jessica Paredes advierte que si una mujer no logra evitar el consumo de alcohol durante la lactancia, podría tratarse de una señal de alerta:
“Ahí es cuando debemos pedir ayuda especializada. Tal vez estamos ante un problema con la forma de beber, una posible dependencia al alcohol”.
También explicó que hay factores de riesgo social y emocional que pueden contribuir: desde antecedentes familiares, presión del entorno o ansiedad y depresión postparto, hasta la necesidad de pertenencia en madres jóvenes o adolescentes.
“Una mujer que acaba de dar a luz vive una desregulación emocional. Si consume alcohol para tranquilizarse, necesita ayuda especializada”.
¿Qué hacer si tú o alguien cercano enfrenta esta situación?
- Evita juzgar. Escucha con empatía.
- Busca orientación médica o psicológica.
- Consulta con tu pediatra o asesor de lactancia.
- Infórmate sobre programas de prevención.
- Contacta instituciones como FISAC, que pueden canalizar a profesionales.
“Es un llamado a familiares, parejas, amigos y profesionales: escuchemos y no juzguemos. Como sociedad debemos eliminar barreras para que estas mujeres pidan ayuda”, concluyó la directora de FISAC.
Durante el embarazo y la lactancia, el cuidado del bebé comienza por el autocuidado de la madre. Elegir no consumir alcohol en este periodo es una decisión de salud, amor y responsabilidad.
En FISAC y otras organizaciones aliadas existen programas de orientación para mujeres que planean ser madres, que ya están embarazadas o en etapa de lactancia. También hay canales de atención para aquellas que no han logrado dejar el consumo de alcohol.
Lo importante es cuidar tu salud física y emocional y la de tu bebé.
Lactancia materna fortalece el vínculo emocional entre madre e hijo
Beneficios para ambos
Ciudad de México. — Más allá de su valor nutricional, la lactancia materna desempeña un papel crucial en el bienestar psicológico de madres y bebés. Diversos estudios científicos han confirmado su impacto emocional positivo.
La American Psychological Association explicó que el contacto piel con piel durante la lactancia activa la liberación de oxitocina, hormona que refuerza el apego y además reduce la ansiedad posparto.
Un estudio publicado en el Journal of Child Psychology and Psychiatry (2017) señaló que los bebés amamantados durante seis meses o más desarrollaron menos síntomas de ansiedad y agresividad en la infancia. Los autores destacaron el papel de la lactancia en la regulación emocional.
La Organización Mundial de la Salud reconoció que la lactancia materna crea una relación afectiva cercana y segura entre madre e hijo. Además, ayuda a que la madre responda con mayor sensibilidad a las señales del bebé.
Datos del National Institutes of Health (NIH) en Estados Unidos mostraron que las mujeres que amamantaron al menos tres meses tuvieron 50% menos síntomas depresivos que quienes no lo hicieron. El informe, basado en una muestra de más de 5,000 mujeres, vinculó la lactancia con una disminución del riesgo de depresión posparto.
Lactancia también tiene beneficios neurológicos
Desde el ámbito neurológico, investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) encontraron que los bebés amamantados desarrollaron un mayor volumen cerebral en regiones asociadas a la memoria y el control emocional. Los hallazgos se publicaron en Frontiers in Public Health en 2021.
En México, hospitales como el Hospital Infantil de México Federico Gómez han incorporado programas de apoyo psicológico a madres lactantes. La Secretaría de Salud informó que estas estrategias redujeron el estrés, fortalecieron el vínculo madre-hijo y aumentaron la continuidad de la lactancia.
Estudios coinciden en que la lactancia materna beneficia la autoestima materna, promueve el apego seguro. También crea una conexión emocional profunda entre madre e hijo que puede durar toda la vida.
