Brillos de TikTok, manchas de por vida: el precio del bronceado viral

Ciudad de México.- En redes sociales, especialmente TikTok, jóvenes han transformado el índice UV en una métrica para saber cuándo broncearse no cuándo protegerse.

Esta tendencia, nacida de la desinformación viral, pone en riesgo la salud y también el autoestima de las personas, especialmente entre los adolescentes.

La revista estadounidense Parents, la revista estadounidense especializada en temas de crianza, familia, salud infantil y bienestar, publicó el 11 de junio dce 2025 un análisis que advierte que el uso del UV (ultravioleta) como “señal para lograr un tono bronceado óptimo”, es catalogado como peligroso por psicólogos y dermatólogos.

“Checking the UV’ no significa ver si es demasiado alto para salir, como debería, sino todo lo contrario: actuar justo cuando hay mayor radiación para conseguir el bronceado ideal”, explica la psicóloga Brandy Smith, en el análisis que compartió la revista Parents.

¿Por qué preocupa especialmente a la CDMX?

Un estudio estadístico publicado en el servidor de preprints arXiv, titulado “Análisis estadístico de los valores de IUVB en la Ciudad de México de 2000 a 2022”, revela que la capital mexicana, el índice UVB supera niveles críticos entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Además, según el análisis, este patrón se presenta principalmente entre los meses de febrero y octubre, es decir, la mayor parte del año.

“Este es justamente el horario más empleado por adolescentes fanáticos del ‘check the UV’”, precisa el estudio científico.

Alertas oportunas y urgentes en territorio mexicano

El 25 de abril de 2025, la Secretaría de Salud emitió una alerta para que la ciudadanía evite la exposición prolongada entre las 12:00 y 16:00 horas y recomendó el uso de sombrero, mangas largas, lentes UV y otras medidas protectoras.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advierte que la radiación ultravioleta penetra nubes y ventanas, y que un solo error puede acelerar envejecimiento, manchas o cáncer de piel.

“Incluso en días nublados, gran parte de los rayos UV atraviesan la capa de nubes, esto significa que puedes sufrir daño solar aunque no veas el sol fuerte”, destaca el IMSS en un informe publicado en 2024.

El sol bajo la lupa de la OMS y otros organismos internacionales

El 17 de octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la radiación UV solar es un carcinógeno del Grupo 1, junto al amianto, y recomendó campañas educativas para niños y adolescentes, con ropa protectora, sombreros y bloqueador solar.

“El índice UV alerta sobre el riesgo de daño a piel y ojos, especialmente a partir de nivel 3, y no debe servir como invitación a exponerse más”, dejó en claro la OMS, en un listado de preguntas frecuentes publicadas en su sitio el 25 de abril de 2025.

La Secretaría de Salud de México también reforzó estas advertencias a finales de abril.

Reflexión desde casa y la escuela

La solución inicia en el hogar y la escuela, por tal motivo, hay que seguir las siguientes recomendaciones, especialmente entre los jóvenes que son los más expuestos a bronceados con UV, para evitar cáncer y otras enfermedades en la piel.

Educar: explicar que el índice UV no es un pronóstico de belleza, sino de peligro. Modelar hábitos seguros: usar bloqueador, sombrero y protegerse, para que los jóvenes vean que es tendencia positiva cuidar la piel. Desarrollar pensamiento crítico frente a tendencias virales que distorsionan ciencia y salud. Un formato familiar y educativo puede ser tan poderoso como cualquier video viral.

