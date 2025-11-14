¿Cómo mejorar la concentración infantil?

Ciudad de México.— La concentración infantil surgió como una inquietud creciente para familias y docentes, especialmente cuando los niños mostraron distracción persistente en clase.

Especialistas señalan que la atención no es innata y se desarrolla desde los primeros años, lo que requiere acompañamiento cercano de los adultos.

La pediatra Edwige Antier explicó que los primeros signos aparecieron incluso durante la lectura de cuentos, cuando algunos niños no lograron mantener el foco durante unos minutos.

La atención se formó desde los primeros años de vida

Antier, autora del libro Ayudo a mi hijo a concentrarse, indicó que la concentración comenzó a construirse desde las primeras interacciones.

La especialista explicó en su entrevista con Aleteia que muchos padres identificaron dificultades cuando sus hijos cumplieron seis años y enfrentaron el reto de aprender a leer o contar.

El desarrollo del lenguaje desempeñó un papel esencial. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) documentó que la estimulación temprana favorece el desarrollo cognitivo y lingüístico y reduce rezagos durante la escolarización.

Señaló que muchos niños no encontraron suficientes oportunidades para expresarse por factores cotidianos, como el uso prolongado de cochecitos o chupetes.

Pantallas, agotamiento y estrés influyeron en la capacidad de atención

La pediatra advirtió que las pantallas afectaron la atención infantil. Diversos estudios del Instituto Nacional de Salud Pública mostraron que el uso prolongado de pantallas se relacionó con dificultades de sueño y regulación emocional, elementos que impactan la concentración en clase.

El sueño y la alimentación también son determinantes. La Secretaría de Salud documentó que el descanso insuficiente en edad escolar afectó la memoria de trabajo y el rendimiento académico.

Afirmó que la motivación, el interés por las actividades y el clima emocional del hogar influyeron directamente en la atención, especialmente cuando los niños experimentaron estrés o baja confianza.

En países como Francia, donde la escolarización obligatoria inició desde edades tempranas y con jornadas extensas, la fatiga infantil aumentó conforme avanzó el ciclo escolar. La especialista mencionó que este cansancio se intensificó antes de las vacaciones.

Señales de alerta que requieren atención médica

Las observaciones de docentes suelen ser el primer indicador. Comentarios sobre distracción constante, dificultad para seguir instrucciones o conductas inapropiadas deben tomarse como señales relevantes.

Explicó que estas manifestaciones pueden derivar de un entorno con pocas interacciones o de un trastorno del desarrollo neurológico.

Instituciones como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han descrito que los trastornos por déficit de atención, con o sin hiperactividad, afectan la autorregulación y requieren evaluación clínica especializada. Por ello, Antier recomendó acudir al médico cuando las dificultades persistan y afecten el aprendizaje.

Acciones prácticas para favorecer la concentración en casa

La pediatra afirmó que el cerebro infantil mantiene plasticidad y puede fortalecerse mediante actividades sencillas. Sugirió leer cuentos en un entorno tranquilo, mantener rutinas libres de pantallas y realizar pequeños ejercicios académicos durante las vacaciones.

También enfatizó la importancia de acompañar al niño sin presión y fomentar un ambiente emocional estable.

