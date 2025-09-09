¿Cómo responder a las preguntas de niños pequeños?

Ciudad de México. — Los niños pequeños atraviesan una etapa en la que preguntan todo. Los padres, con paciencia y estrategias positivas, pueden transformar esos momentos en experiencias valiosas de aprendizaje.

Entre los dos y cinco años, los niños preguntan sin descanso. El psicólogo Paul L. Harris documentó en su libro Trusting What You’re Told que pueden formular hasta 40 mil preguntas en ese periodo.

Cada duda surge de la necesidad de comprender el mundo. La Universidad de California explicó en un estudio que las preguntas son mecanismos clave de desarrollo cognitivo y aprendizaje temprano.

Responder con paciencia y claridad

Los especialistas en desarrollo infantil recomiendan que los padres respondan con calma, usando frases simples y adaptadas a la edad. La claridad fortalece la comprensión y evita frustraciones.

La Universidad de Michigan señaló que los niños se sienten más satisfechos cuando reciben explicaciones completas. La repetición de preguntas ocurre cuando la respuesta no les resulta suficiente.

Evitar respuestas cerradas

Expresiones como “porque sí” o “no sé” desmotivan la curiosidad. Según el Instituto Nacional de Pediatría, las respuestas vagas pueden limitar el interés natural del niño en explorar nuevas ideas.

En cambio, un diálogo abierto ayuda a que los pequeños se sientan escuchados y apoyados. Ese acompañamiento fortalece la confianza y la seguridad emocional.

Convertir preguntas en aprendizaje compartido

Los padres pueden transformar cada “por qué” en una oportunidad de aprendizaje. Una estrategia útil consiste en devolver la pregunta al niño para estimular su pensamiento crítico.

Ejemplo: si un niño pregunta por qué llueve, el adulto puede responder con una breve explicación y luego preguntarle qué cree él que sucede.

La repetición como parte del desarrollo

La neurociencia infantil indica que la repetición fortalece conexiones neuronales. Repetir preguntas no es insistencia sin sentido, sino parte del proceso de consolidar memorias y aprendizajes.

Según la Asociación Americana de Psicología, repetir una misma duda refuerza la información recibida y permite al niño construir bases sólidas de conocimiento.

Estrategias propositivas para padres

Los expertos recomiendan tres acciones clave:

1. Respuestas breves pero significativas. Explicar en frases cortas ayuda a mantener la atención del niño.

2. Usar ejemplos cotidianos. Relacionar la explicación con experiencias cercanas facilita la comprensión.

3. Mantener apertura. Mostrar disposición a conversar fortalece la relación y fomenta nuevas preguntas.

El valor de la curiosidad infantil

La curiosidad es motor del desarrollo infantil. Responder con positividad no solo alimenta el conocimiento, también promueve un vínculo afectivo más fuerte entre padres e hijos.

El psicólogo Paul L. Harris enfatizó que los niños aprenden no solo observando, sino escuchando y confiando en las explicaciones de los adultos. Esa interacción construye bases sólidas para su crecimiento.

