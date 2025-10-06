Cómo unas células invisibles protegen al cuerpo: el Nobel que transformó la medicina

Ciudad de México.- En 1995, el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi identificó una clase inédita de células del sistema inmune. Hasta ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunológica se limitaba al proceso en el que el timo (El timo es un órgano pequeño del sistema linfático, situado en la parte superior del pecho. Su función principal es entrenar y madurar a los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que forma parte esencial del sistema inmunitario. elimina células dañinas, conocido como tolerancia central).

Sakaguchi demostró que el cuerpo guardaba un mecanismo adicional.

Propuso que existían células encargadas de vigilar y contener reacciones inmunes excesivas. Ese hallazgo abrió un debate en la comunidad científica y lo obligó a enfrentar escepticismo.

Por su parte, en 2001, los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell encontraron la pieza que faltaba:

Descubrieron que ratones vulnerables a enfermedades autoinmunes tenían mutaciones en un gen al que llamaron Foxp3. Poco después, relacionaron ese mismo gen con una enfermedad autoinmune rara en humanos, conocida como IPEX.

Dos años después, en 2003, Sakaguchi logró unir ambos caminos. Demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células descubiertas en 1995. Así nacía el concepto de células T reguladoras, conocidas hoy como Tregs, los “guardianes invisibles” del sistema inmune.

¿Por qué son esenciales las células T reguladoras?

Las Tregs actúan como un sistema de seguridad biológico. Supervisan la actividad de otras células inmunitarias para que no ataquen los tejidos del propio organismo.

En la práctica, esto significa que las Tregs pueden evitar que una respuesta de defensa contra una infección termine dañando órganos y provocando enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.

Además, los investigadores explican que esta función tiene otra implicación directa: los trasplantes.

La capacidad de las Tregs para frenar respuestas inmunitarias ayuda a que el cuerpo tolere mejor los órganos trasplantados, reduciendo el riesgo de rechazo.

En paralelo, los tratamientos que modulan estas células ya se prueban en ensayos clínicos. Algunos buscan potenciar la acción de las Tregs en pacientes con autoinmunidad.

Otros exploran lo contrario: inhibirlas para que el cuerpo responda con más fuerza contra tumores.

Durante la pandemia de covid-19, el papel de las células T fue crucial. Su memoria de largo plazo permitió organizar respuestas más rápidas en pacientes previamente expuestos a ciertos coronavirus.

Una historia de ciencia con rostro humano.

El comité del Nobel subrayó que estos descubrimientos marcaron un antes y un después en la inmunología moderna. No solo aportaron conocimiento, sino que pueden ofrecer esperanza a millones de personas en todo el mundo.

Sakaguchi persistió cuando sus teorías eran cuestionadas. Brunkow y Ramsdell sumaron datos genéticos que confirmaron la relevancia clínica. Décadas después, sus trayectorias convergieron en un reconocimiento que no celebra un laboratorio, sino la capacidad humana de descubrir lo invisible.

Sobre el premio Nobel de Medicina 2025.

El 6 de octubre de 2025, la Asamblea Nobel distinguió a Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. La decisión puso en primer plano a las células T reguladoras, consideradas hoy un componente indispensable del sistema inmune.

El jurado destacó que el conocimiento de las Tregs permitió diseñar nuevas estrategias de inmunoterapia. Algunas ya muestran resultados positivos en cáncer y autoinmunidad. Otras apuntan a mejorar la calidad de vida de quienes esperan un trasplante.

ARH