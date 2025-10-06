Cómo unas células invisibles protegen al cuerpo: el Nobel que transformó la medicina

Ciudad de México.- En 1995, el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi identificó una clase inédita de células del sistema inmune. Hasta ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunológica se limitaba al proceso en el que el timo (El timo es un órgano pequeño del sistema linfático, situado en la parte superior del pecho. Su función principal es entrenar y madurar a los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que forma parte esencial del sistema inmunitario. elimina células dañinas, conocido como tolerancia central).
Sakaguchi demostró que el cuerpo guardaba un mecanismo adicional.
Propuso que existían células encargadas de vigilar y contener reacciones inmunes excesivas. Ese hallazgo abrió un debate en la comunidad científica y lo obligó a enfrentar escepticismo.
Por su parte, en 2001, los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell encontraron la pieza que faltaba:
Descubrieron que ratones vulnerables a enfermedades autoinmunes tenían mutaciones en un gen al que llamaron Foxp3. Poco después, relacionaron ese mismo gen con una enfermedad autoinmune rara en humanos, conocida como IPEX.
Dos años después, en 2003, Sakaguchi logró unir ambos caminos. Demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células descubiertas en 1995. Así nacía el concepto de células T reguladoras, conocidas hoy como Tregs, los “guardianes invisibles” del sistema inmune.
¿Por qué son esenciales las células T reguladoras?
Las Tregs actúan como un sistema de seguridad biológico. Supervisan la actividad de otras células inmunitarias para que no ataquen los tejidos del propio organismo.
En la práctica, esto significa que las Tregs pueden evitar que una respuesta de defensa contra una infección termine dañando órganos y provocando enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.
Además, los investigadores explican que esta función tiene otra implicación directa: los trasplantes.
La capacidad de las Tregs para frenar respuestas inmunitarias ayuda a que el cuerpo tolere mejor los órganos trasplantados, reduciendo el riesgo de rechazo.
En paralelo, los tratamientos que modulan estas células ya se prueban en ensayos clínicos. Algunos buscan potenciar la acción de las Tregs en pacientes con autoinmunidad.
Otros exploran lo contrario: inhibirlas para que el cuerpo responda con más fuerza contra tumores.
Durante la pandemia de covid-19, el papel de las células T fue crucial. Su memoria de largo plazo permitió organizar respuestas más rápidas en pacientes previamente expuestos a ciertos coronavirus.
Una historia de ciencia con rostro humano.
El comité del Nobel subrayó que estos descubrimientos marcaron un antes y un después en la inmunología moderna. No solo aportaron conocimiento, sino que pueden ofrecer esperanza a millones de personas en todo el mundo.
Sakaguchi persistió cuando sus teorías eran cuestionadas. Brunkow y Ramsdell sumaron datos genéticos que confirmaron la relevancia clínica. Décadas después, sus trayectorias convergieron en un reconocimiento que no celebra un laboratorio, sino la capacidad humana de descubrir lo invisible.
Sobre el premio Nobel de Medicina 2025.
El 6 de octubre de 2025, la Asamblea Nobel distinguió a Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. La decisión puso en primer plano a las células T reguladoras, consideradas hoy un componente indispensable del sistema inmune.
El jurado destacó que el conocimiento de las Tregs permitió diseñar nuevas estrategias de inmunoterapia. Algunas ya muestran resultados positivos en cáncer y autoinmunidad. Otras apuntan a mejorar la calidad de vida de quienes esperan un trasplante.
ARH
Ciencia
Soledad juvenil en la era digital: ¿conectados, pero aislados?
Estar en internet no significa estar acompañado
Ciudad de México. — La hiperconexión digital marcó la vida de muchos jóvenes mexicanos. Aunque navegar por redes sociales o plataformas virtuales facilitó contactos, varios menores admitieron sentirse solos a pesar de estar siempre en línea.
Uso digital elevado y señales de alerta
Un estudio reciente en escuelas secundarias de Ciudad de México midió el “uso problemático del internet” y del smartphone. Encontró que 66 % reportó práctica problemática en redes sociales; 68 % lo reconoció en el uso del móvil; y 84 % manifestó mala calidad de sueño.
Investigadores en Guadalajara evaluaron a alumnos de 11 a 16 años. Detectaron niveles altos de FoMO —fear of missing out, es decir miedo a perderse algo— especialmente en quienes usaron redes sociales todos los días.
Más para leer: Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM
Además, una investigación de la Universidad de Monterrey reportó que cuanto más compulsivo fue el uso de redes sociales, mayor se volvió la comparación social ascendente, y también creció la sensación de soledad en participantes de 18 a 34 años.
Riesgos psicológicos asociados
Especialistas alertaron varios riesgos ligados a la soledad y al uso indiscriminado de internet:
- Alteraciones del sueño: El uso constante del teléfono y de redes sociales dificultó conciliar descanso. Jóvenes se despertaron temprano, sintieron menos reparador el sueño, experimentaron somnolencia diurna.
- Ansiedad y depresión: Desordenes emocionales aparecieron en adolescentes que usaron excesivamente el smartphone. Soledad, comparación social y preocupación constante por su imagen digital intensificaron esos síntomas.
- Disociación emocional: Un estudio internacional halló que la disociación —sensación de estar desconectado, desconcertado o separado de la propia realidad— mediaba entre la soledad percibida y el uso problemático de internet.
Testimonios
María, de 16 años, dijo: “Paso horas revisando redes; hablo con muchos, pero siento que nadie me entiende”.
Luis, de 20 años, buscó refugio en memes y mensajes privados. Expresó que la pantalla alivia, pero no llena.
Dimensión social y conductas de riesgo
Una investigación de la UNAM detectó que el 25 % de adolescentes entre 12 y 17 años ha sufrido alguna forma de ciberacoso.
También se registraron casos de sexting, grooming, envío de imágenes íntimas y conexiones con desconocidos entre usuarios jóvenes.
Los estudios psicológicos mostraron correlaciones fuertes entre soledad, comparación social incesante y autoestima baja. Jóvenes que compararon sus vidas con las imágenes idealizadas en redes sintieron más vacío.
Lo que dijeron los expertos
Graciela Wilson Corral, psicóloga de la UNAM, comentó que la adicción a dispositivos aumentó la soledad, la ansiedad y la depresión en menores.
Los autores del estudio en Ciudad de México recomendaron educar sobre uso saludable de tecnología, además de promover hábitos de sueño preventivos.
JAHA
Ciencia
Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X
Ciudad de México.— Un cáncer poco frecuente está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos. Se trata del adenocarcinoma apendicular, una enfermedad que históricamente se consideraba excepcional pero que, según un nuevo estudio, ha triplicado y hasta cuadruplicado su incidencia en la Generación X y en los Millennials.
Un hallazgo inesperado en adultos jóvenes
La investigación fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer y publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine. El análisis revisó más de cuatro décadas de registros médicos para identificar cómo ha evolucionado la enfermedad entre distintas generaciones.
“Hay una incidencia desproporcionada de cáncer de apéndice entre los jóvenes”, señaló Andreana Holowatyj, profesora adjunta de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y el Centro Oncológico Vanderbilt Ingram.
La especialista precisó que “la primera en mostrar que 1 de cada 3 casos de cáncer de apéndice se diagnostica entre adultos menores de 50 años. En comparación, 1 de cada 8 cánceres colorrectales se diagnostican entre el mismo grupo de edad”.
Por qué crece entre Millennials y Generación X
Aunque la causa precisa no está determinada, los expertos plantean varias hipótesis. Los cambios en la dieta, factores ambientales, variaciones genéticas y una mayor capacidad de diagnóstico podrían explicar parte del fenómeno.
El equipo investigador recomienda profundizar en los estudios etiológicos y al mismo tiempo pide a los profesionales de la salud estar atentos ante síntomas en pacientes jóvenes de la Generación X y los Millennials, grupos que históricamente no eran considerados de riesgo para este tipo de cáncer.
LEE Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo
Qué mostró el estudio sobre el cáncer de apéndice
Los investigadores analizaron datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 4 mil 858 casos confirmados en adultos mayores de 20 años diagnosticados entre 1975 y 2019.
Resultados contundentes:
Las tasas se triplicaron en personas de la Generación X, nacidas en 1980.
Entre los Millennials, nacidos en 1985, el aumento fue de hasta cuatro veces.
El crecimiento se presentó en todos los subtipos histológicos, incluidos mucinoso, no mucinoso, células caliciformes y en anillo de sello.
Los especialistas advirtieron que estas tendencias pueden anticipar una mayor carga de enfermedad en las próximas décadas, lo que exige investigación adicional y mayor conciencia tanto en el sector médico como en la población general.
Una enfermedad rara y difícil de diagnosticar
El adenocarcinoma apendicular representa menos del 1% de los cánceres gastrointestinales.
El mayor desafío está en su detección. En muchos casos se descubre de manera incidental durante una cirugía de apendicitis. Cuando se presentan síntomas suelen ser inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso o cuadros de obstrucción intestinal.
El tratamiento varía según la etapa del tumor y puede ir desde una simple apendicectomía hasta procedimientos mayores con quimioterapia intraperitoneal. La supervivencia mejora de manera considerable cuando se logra identificar en fases tempranas.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Ciencia
El duelo anticipado: cuando el dolor comienza antes de la pérdida
Esto dicen los expertos
Ciudad de México. — El duelo anticipado surge cuando una persona empieza a sufrir emocionalmente antes de que ocurra la muerte de un ser querido. Muchos lo viven al enfrentar enfermedades terminales u otras pérdidas próximas.
Ese tipo de duelo aparece con frecuencia entre cuidadores, familiares y pacientes. Según un estudio cualitativo de la Biblioteca Nacional de Psicología estadounidense, los cuidadores de cónyuges con enfermedades incurables experimentaron duelo anticipado mientras cuidaban en casa.
Investigadores propusieron que el duelo anticipado incluye angustia por la separación futura y preocupaciones sobre un futuro sin el ser querido.
Más para leer: El duelo de Luis Enrique y cómo acompañar la pérdida de un hijo
Otro estudio lo describió como un proceso dinámico que atraviesa fases de luto, afrontamiento, interacción, planificación y reorganización psicológica.
Causas y situaciones frecuentes
Este duelo suele aparecer cuando alguien padece una enfermedad terminal como cáncer, Alzheimer u otras condiciones crónicas avanzadas. También puede manifestarse ante pérdidas no asociadas a la muerte, como la pérdida de capacidades físicas o un diagnóstico grave.
La anticipación del desenlace provoca emociones complejas que se entremezclan con la cotidianidad del cuidado. En muchos casos, las personas reprimen sus propias necesidades mientras asumen responsabilidades de cuidado.
Síntomas y manifestaciones
Los síntomas del duelo anticipado pueden incluir tristeza intensa, ansiedad, insomnio, irritabilidad, fatiga y dificultades para concentrarse. Algunas personas sienten culpa por anticiparse al dolor o preocupación por “rendirse” antes del momento final.
A veces esos síntomas se confunden con depresión o ansiedad, lo que dificulta su reconocimiento.
Efectos sobre quienes cuidan
Los cuidadores pueden sufrir desgaste emocional al acompañar el deterioro del ser querido. En la investigación croata, esos cuidadores reprimir sus propias emociones mientras diligían el cuidado domiciliario. Otro estudio latinoamericano estudió estrategias de afrontamiento frente al estrés durante el duelo anticipado.
Es frecuente que los cuidadores descuiden su salud física y emocional. Asimismo, el duelo anticipado puede aumentar el riesgo de reacciones emocionales intensas después de la muerte.
Cómo abordar el duelo anticipado
Especialistas como la Dra. Kathleen Daly recomiendan validar las emociones y expresar lo que se siente con personas de confianza. Informarse sobre la enfermedad y el proceso del final de vida puede otorgar sensación de control. También ayudan los grupos de apoyo o buscar ayuda psicológica especializada.
Otra estrategia consiste en hablar con anticipación sobre deseos, asuntos pendientes y despedidas con la persona enferma. Cuidarse físicamente —descanso, alimentación, ejercicio— puede sostener la energía durante el proceso.
JAHA
Ciencia
Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida
María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.
Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.
Lee: ¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario
La ciencia confirma un envejecimiento saludable
El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.
En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.
“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.
Familia, estabilidad y vida sin excesos
Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:
“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.
Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.
Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.
Una referencia mundial en longevidad
El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.
El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.
“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.
Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.
“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.
Legado científico y humano
El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.
Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.
Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
INEGI tocará tu puerta ¿Qué revelará la Encuesta Intercensal 2025 sobre la vida de las familias mexicanas?
“Siempre he sido buen hijo”: el mensaje de Julio César Chávez Jr. tras su arresto
Sociedad Civil pide a la SEP informar avances sobre los protocolos contra la violencia sexual infantil
De goleador “inmortal” a prisión: el futuro incierto de ex jugador de Chivas, acusado de abuso sexual
Arrancan nuevos talleres de educación para padres de familia en México
Presentan en Congreso de CDMX el libro Derecho a la Vida y el Aborto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Mitos y Realidades
Jornada nacional contra el abuso sexual infantil: familias y escuelas unidos por la protección de la niñez
“Traslados y tortas”, joven repartidor ayuda a familias de víctimas en el Puente de la Concordia
Madre de Carlo Acutis a los jóvenes mexicanos: “Son llamados a ser santos, no fotocopias”
Explosión en la Concordia: “Mi mamá me dio la vida y le salvó la vida a mi hija”
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Méxicohace 1 día
La Celebración a favor de la Mujer y de la Vida llama a un pacto nacional de esperanza
-
Méxicohace 1 día
“La vida siempre es un bien en toda circunstancia”: Monseñor Ramón Salazar
-
Historias que Conectanhace 1 día
Nayo Escobar: transformar la adversidad en inspiración
-
Méxicohace 1 día
Los rostros invisibles de la pobreza: una herida que pide humanidad y acción