Ciencia
Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos
El cerebro infantil se protege ante los gritos
Ciudad de México. — La crianza positiva es reconocida por organismos internacionales como UNICEF y la OMS como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil y la salud mental comunitaria.
En generaciones anteriores, los gritos formaron parte habitual de la disciplina. Padres y abuelos solían utilizarlos porque la crianza rara vez se analizaba como ocurre actualmente.
Hoy, la psicología reveló que los gritos afectan de manera negativa el desarrollo infantil. Investigaciones recientes recomendaron evitarlos para proteger la salud emocional y física de los niños.
Los efectos de los gritos en la infancia
Un estudio publicado en Child Development señaló que los gritos, considerados violencia verbal, aumentaron los problemas de conducta en comparación con quienes no recibieron ese trato.
Otra investigación, difundida en Journal of Child Psychology and Psychiatry, concluyó que los adolescentes expuestos a disciplina verbal severa desarrollaron más síntomas depresivos que quienes crecieron en un ambiente sin gritos.
La Universidad de Pittsburgh informó que los gritos y discusiones familiares en la infancia incrementaron el riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta.
Además, estudios en neurociencia mostraron que el cerebro infantil entró en modo de supervivencia al escuchar gritos. Ese bloqueo elevó niveles de cortisol, generando estrés, miedo e inseguridad.
Padres bajo presión
Haber gritado alguna vez no convirtió a nadie en mal padre. Especialistas del American Psychological Association destacaron que factores como agotamiento, frustración o exceso de exigencia desencadenaron esa reacción.
Más para leer: Evita el desperdicio: Consejos para conservar los alimentos en el refri
Reconocer las razones permitió a muchos padres comprender el problema y comenzar a trabajar en estrategias para evitar repetir ese patrón. La conciencia fue el primer paso.
Estrategias para dejar de gritar
Psicólogos recomendaron practicar la empatía. Ponerse en el lugar del niño ayudó a entender que los gritos no resolvieron conductas y deterioraron la relación familiar.
Otra herramienta fue el autocontrol. Respirar profundo, detener la escena o tomar un minuto de calma ayudaron a evitar respuestas impulsivas, además de enseñar con el ejemplo.
Analizar las emociones propias también resultó clave. El estrés laboral, económico o personal detonó reacciones intensas. Identificar esas emociones permitió responder de manera más equilibrada frente a los hijos.
Políticas públicas y crianza positiva en México
En México, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impulsaron campañas para promover la crianza respetuosa y prevenir la violencia familiar.
UNICEF México destacó que la violencia verbal y física en los hogares limitó el desarrollo social y emocional de los niños, afectando su desempeño escolar y sus relaciones futuras.
Programas como Crianza con ternura y Educación inicial promovieron la formación de padres y cuidadores, reforzando habilidades de autocontrol y comunicación respetuosa en el entorno familiar.
Criar con conciencia
Expertos de la Harvard University subrayaron que los niños aprenden principalmente por imitación. Ver a sus padres regular emociones les mostró que el autocontrol fue posible y valioso.
La crianza sin gritos buscó no solo mejorar la convivencia diaria, sino también favorecer el desarrollo de adultos emocionalmente sanos y seguros.
JAHA
Ciencia
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.
Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.
“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.
Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.
LEE Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable
“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.
En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.
“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.
Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.
Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.
“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.
ebv
Ciencia
Julieta Fierro partió hacia las estrellas
Es polvo de estrellas
Ciudad de México.- Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma, investigadora y divulgadora que dedicó más de cinco décadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y familias. Su deceso, confirmado por la UNAM este 19 de septiembre, marca el cierre de una vida plena de vocación, sencillez y pasión por el cosmos.
Nacida en esta ciudad el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro fue hija de un médico militar y de una mujer estadounidense amante de la lectura. Desde pequeña mostró un profundo interés por la ciencia y la cultura. La muerte de su madre, cuando tenía apenas 13 años, fue un golpe doloroso, pero también un impulso para seguir un camino académico que la convertiría en una de las científicas mexicanas más queridas y reconocidas.
Estudió en el Liceo Franco Mexicano, donde se le dificultaba escribir en español pero era “buenísima en matemáticas” y en la preparatoria de la Universidad Motolinía, dirigida por religiosas. Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la Licenciatura en Física y la Maestría en Astrofísica. En 1975 se integró como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la misma facultad, especializándose en el estudio del sistema solar y en mediciones de abundancias químicas en galaxias.
Pero más allá de sus aportes académicos, Julieta Fierro se ganó el cariño del público por su carisma y estilo único para divulgar la ciencia. A lo largo de su vida, publicó más de 40 libros y participó en múltiples proyectos educativos, museográficos y de divulgación. Ella misma confesaba:
“Me encanta hacer museos, me encanta escribir libros, pero yo creo que en lo que soy mejor es en estar frente al público y dar una conferencia, porque lo que hago es involucrar a las personas”.
Su pasión por enseñar la llevó a describir uno de los momentos que más la conmovían: “Si vieras las caras de una persona cuando entiende algo que pensaba que era complejísimo, es tan alucinante que tú dices: de eso se trata la ciencia”.
Las mujeres pueden ser científicas y mamás aseguraba Julieta Fierro
Julieta Fierro también fue pionera en abrir caminos para las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Durante más de 50 años defendió una mayor participación femenina en la ciencia, inspirando a generaciones de jóvenes a dedicarse a la física, la astronomía y las matemáticas.
En entrevistas recordaba con humor y franqueza sus sueños infantiles:
“Yo sabía que la ciencia iba a ser lo mío desde que era bien chiquita. También quería ser mamá de 12 hijos, tener un elefante. No cumplí ningún objetivo, más que el de ser científica”.
Esa mezcla de humanidad y vocación le permitió trascender como un referente, no solo académico, sino también social.
Su visión de la ciencia era profundamente humanista. “La ciencia sabe que la verdad no la tenemos, tenemos pedacitos de verdad. Entonces estamos acostumbrados a la evaluación continua, a equivocarnos… Y esto hace a la ciencia muy libre, porque se vale equivocarse, se vale proponer ideas nuevas. Así es que es un gran campo de libertad”, afirmaba.
A los 77 años, Julieta Fierro deja un legado invaluable: hacer que el conocimiento científico forme parte de la vida cotidiana y mostrar que la ciencia puede ser un puente hacia la libertad, la esperanza y la alegría. Su voz seguirá viva en las generaciones que inspiró a mirar hacia las estrellas y a descubrir, con asombro, la belleza del universo.
npq
Ciencia
Asocian riesgo de tumor cerebral en mujeres por uso de anticonceptivo inyectable
Ciudad de México.— Un estudio internacional publicado en JAMA Neurology reveló que un anticonceptivo inyectable de uso frecuente en Estados Unidos podría estar relacionado con un incremento en el riesgo de meningioma, el tumor cerebral primario, más común, en mujeres.
El hallazgo plantea la necesidad de una atención médica cuidadosa de la mujer sobre todo en edades adultas.
El estudio y sus hallazgos
La investigación analizó el efecto del acetato de medroxiprogesterona de depósito, un anticonceptivo inyectable de acción prolongada utilizado ampliamente por mujeres estadounidenses. Los resultados mostraron que quienes lo recibieron tuvieron un riesgo general 2.43 veces mayor de desarrollar meningioma.
El riesgo aumentó de manera significativa en mujeres mayores de 30 años, en especial en quienes iniciaron el tratamiento entre los 31 y 40 años, con una probabilidad 3.77 veces más alta de diagnóstico. Además, el uso prolongado incrementó la vulnerabilidad, lo que sugiere que la duración y la edad de inicio son factores determinantes.
LEE El aborto triplica riesgo de trastornos psicológicos en mujeres, revela especialista
Qué es el meningioma
El meningioma se origina en las meninges, membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. Aunque la mayoría de los casos son benignos, pueden generar complicaciones por la presión ejercida sobre estructuras cerebrales.
Los síntomas suelen aparecer de manera gradual y varían según la zona afectada. Entre los más comunes se encuentran dolores de cabeza persistentes, convulsiones, alteraciones en la visión y, en algunos casos, cambios de conducta.
Factores de riesgo adicionales
La investigación recordó que existen otros factores asociados al meningioma, como la exposición previa a radiación, la edad avanzada y el uso de ciertos anticonceptivos. El nuevo estudio aporta evidencia de que las inyecciones con acetato de medroxiprogesterona deben ser evaluadas con cautela en mujeres que planean tratamientos a largo plazo.
Estudio completo aquí
ebv
Ciencia
¿Pozole saludable en fiestas patrias? ¡Es posible!
No sacrifiques tu salud por una noche mexicana
Ciudad de México. — Durante las celebraciones patrias, muchas familias mexicanas enfrentan un desafío común: evitar el aumento de peso mientras disfrutan de la comida típica. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que el pozole podía ser un platillo balanceado, siempre que las porciones se controlaran.
La institución destacó que el pozole, al prepararse con ingredientes adecuados, ofrecía beneficios nutricionales importantes. Sin embargo, aclaró que la clave estuvo en la cantidad servida, más que en el platillo mismo.
Pozole saludable, según especialistas del IMSS
Jamile Rodríguez Selem, líder de Proyectos de Nutrición en la División de Promoción a la Salud del IMSS, explicó que el pozole era más saludable con pollo en lugar de cerdo.
La especialista recomendó añadir lechuga, rábanos, cebolla y orégano, además de sustituir tostadas fritas por horneadas para reducir el consumo de grasa.
Más para leer: Cuando el fuego toca la infancia: la batalla contra las quemaduras en México
Rodríguez Selem sugirió cambiar botanas fritas por verduras frescas como zanahorias, pepinos o jícamas. También aconsejó elegir frutas de temporada y bebidas naturales, como aguas de limón o jamaica sin azúcar, en lugar de refrescos.
El IMSS publicó estas recomendaciones en una guía práctica de nutrición disponible en su portal oficial. Ahí reiteró la importancia de mantener un equilibrio durante las festividades.
Porciones recomendadas para disfrutar el pozole
A través de una infografía, el IMSS señaló que la medida ideal para un tazón de pozole debía ser de 300 mililitros. En esa cantidad, la receta recomendada incluía dos o tres tazas de maíz, 40 gramos de carne —preferentemente de pollo— y una taza de verduras frescas.
Con estas proporciones, cada tazón aportaba aproximadamente 240 calorías, además de un valor nutricional equilibrado: 14 gramos de proteína, cinco gramos de grasa y 34 gramos de carbohidratos.
El instituto recordó que estas cantidades permitían mantener una alimentación balanceada, sin dejar de disfrutar las tradiciones culinarias mexicanas. Según la Secretaría de Salud, la población mexicana consumió en promedio 3 mil 500 calorías durante fiestas patrias, casi el doble de lo recomendado diariamente para un adulto.
Un enfoque en la prevención de enfermedades
Las recomendaciones del IMSS se alinearon con campañas nacionales de prevención contra la obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión.
Datos del Instituto Nacional de Salud Pública indicaron que más del 36% de adultos en México vivieron con sobrepeso en 2022, mientras un 28% enfrentó obesidad.
Con estas cifras, el llamado a disfrutar el pozole con moderación cobró relevancia. El IMSS buscó fomentar hábitos responsables sin perder la riqueza cultural y emocional de las fiestas mexicanas.
JAHA
