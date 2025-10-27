Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio

Ciudad de México.— Dormir mal no solo afecta el rendimiento escolar o el estado de ánimo. Un estudio reciente señaló que los problemas de sueño podrían ser una advertencia temprana del riesgo de suicidio en adolescentes.

La investigación, publicada en la revista Sleep Advances, analizó a más de 8 mil 500 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.

Los resultados mostraron que quienes dormían poco o sufrían interrupciones frecuentes durante la noche presentaron un riesgo significativamente mayor de intentar suicidarse al llegar a los 17 años.

Según Michaela Pawley, candidata doctoral en psicología de la Universidad de Warwick (Reino Unido), “los adolescentes que experimentan dificultades para mantener y obtener suficiente sueño son más propensos a reportar un intento de suicidio varios años después”.

El sueño deficiente se mostró como un riesgo mayor que la depresión

El estudio destacó que el mal dormir a los 14 años se asoció a un riesgo mayor de intento de suicidio tres años después, incluso considerando factores como la depresión o el estrés familiar.

Los investigadores observaron que la falta de sueño superó el impacto de otros factores de riesgo conocidos. Esto convierte al descanso nocturno en un indicador clave para la prevención.

“La falta de sueño no es solo un síntoma de dificultades más amplias, sino un factor de riesgo significativo por derecho propio”, explicó Pawley. “Abordar los problemas del sueño podría formar una parte vital de las estrategias de prevención del suicidio”.

Decisiones, impulsividad y autocuidado: el papel del descanso

El equipo liderado por Nicole Tang, directora del Laboratorio de Sueño y Dolor de Warwick, propuso que dormir mal puede aumentar la impulsividad y reducir la capacidad de tomar decisiones acertadas en los adolescentes.

Tang señaló que los jóvenes con mejores habilidades de autocontrol parecieron estar protegidos, al menos parcialmente, frente al impacto del mal sueño.

“Debemos reconocer que la privación y la fragmentación del sueño no son quejas triviales”, expresó Tang. “Pueden desgastar las defensas emocionales y provocar acciones con consecuencias de vida o muerte”.

Un llamado a la atención y al acompañamiento familiar

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años en el mundo.

La Universidad de Warwick subrayó que el estudio refuerza la necesidad de detectar tempranamente los trastornos del sueño. Lo anterior permitirá ofrecer apoyo psicológico y familiar a los jóvenes que los padecen.

El equipo de investigación pidió continuar estudiando cómo el descanso afecta la salud mental en etapas críticas del desarrollo.

JAHA