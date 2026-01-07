Ejercicios inspirados en bebés: una nueva vía contra el dolor lumbar

Ciudad de México.- Cantar no es solo un acto artístico ni una habilidad reservada a profesionales. Especialistas en neurociencia y musicoterapia coinciden en que la práctica vocal activa procesos fisiológicos medibles que benefician al cerebro, el sistema cardiovascular y el sistema inmunológico, incluso cuando se canta sin formación técnica.

Un informe reciente de The Telegraph, basado en investigaciones internacionales, retomó evidencia científica que vincula el canto con mejoras en la memoria, la respiración, el control del estrés y la respuesta inmune.

A estos hallazgos se suma la experiencia de la cantante y compositora mexicana Anddy Diga, quien compartió con SIETE24 Noticias cómo el canto ha influido de manera directa en su salud física y emocional a lo largo de su vida.

El canto y la salud cerebral: memoria, atención y emociones

La neurociencia documenta que cantar activa de forma simultánea regiones cerebrales relacionadas con el lenguaje, la audición, el movimiento y la emoción.

Esta activación múltiple fortalece la memoria, la capacidad de concentración y los procesos de aprendizaje, de acuerdo con estudios citados por el medio británico.

Investigaciones desarrolladas en universidades europeas detectaron que el canto regular mejora la memoria verbal y la agilidad mental, especialmente en adultos mayores de 40 años.

También se asocia con una mayor facilidad para recuperar el lenguaje después de un evento cerebrovascular y con una mejor preservación de la memoria musical en personas con demencia.

Desde la experiencia personal, Anddy Diga explicó que el canto le permitió desarrollar una mayor conciencia emocional y mental desde la infancia.

“A nivel mental, siento que me dio una forma muy clara de procesar emociones desde chiquita. Cuando cantas tanto tiempo aprendes a escucharte, cómo te sientes, cómo respiras, cómo estás”, compartió en entrevista para SIETE24 Noticias.

La cantante señaló que esta práctica constante también fortaleció su atención y presencia corporal, elementos que hoy reconoce como parte de su bienestar cotidiano.

Respiración, corazón y control del estrés

Uno de los efectos más documentados del canto se relaciona con la respiración. Al cantar, la inhalación suele ser profunda y la exhalación prolongada, lo que fortalece los músculos respiratorios y mejora el control del ritmo respiratorio.

Estudios citados por The Telegraph comparan estos efectos con los de una caminata ligera, debido a su impacto cardiorrespiratorio.

Ensayos clínicos recientes reportaron que personas con enfermedades pulmonares crónicas que participan en sesiones semanales de canto experimentan una mejor calidad de vida y mayor tolerancia al esfuerzo físico.

Además, revisiones médicas destacaron que esta práctica favorece la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador clave de salud cardiovascular.

Anddy Diga confirmó que estos beneficios también se reflejan fuera del escenario.

“Hoy en día tengo mucho control de mi respiración, la hago muy consciente, sé cuándo inhalar, cuándo soltar o cómo dosificar el aire, y creo que se refleja no solo al cantar sino en el día a día”, afirmó la cantante.

La intérprete añadió que esta estabilidad respiratoria le permite manejar mejor el estrés físico y mental, y sentir menor fatiga en sus actividades cotidianas.

Sistema inmunológico y bienestar emocional

El vínculo entre el canto y el sistema inmunológico ha sido explorado por estudios que observaron un aumento de inmunoglobulina A, un anticuerpo clave en la primera línea de defensa del organismo, en personas que cantan de forma regular.

En pacientes con cáncer, la participación en coros semanales se ha asociado con cambios positivos en proteínas relacionadas con la respuesta inmune.

Además de los efectos biológicos, el canto estimula la liberación de endorfinas, dopamina y oxitocina, sustancias vinculadas con el bienestar emocional y la reducción del estrés.

Estas reacciones químicas ayudan a explicar por qué cantar se asocia con menor percepción del dolor y mejor estado de ánimo.

Desde su experiencia personal, Anddy Diga describió el canto como una herramienta emocional constante.

“Creo que para mí cantar sí ha sido como un refugio. Hay momentos en los que no sabes exactamente lo que sientes, pero empiezas a cantar y como que algo se acomoda”, relató.

La compositora explicó que, durante etapas de ansiedad o incertidumbre, el canto le permitió liberar tensión sin necesidad de verbalizar lo que sentía, lo que coincide con los efectos emocionales descritos por la musicoterapia.

Cantar sin ser cantante: una práctica accesible

Los especialistas citados por The Telegraph subrayan que los beneficios del canto no dependen de la calidad vocal ni de la formación musical. Se trata de una actividad accesible, cotidiana y sin requerimientos técnicos, capaz de activar mecanismos fisiológicos en personas de todas las edades.

Anddy Diga coincidió con esta visión y envió un mensaje claro a quienes no se consideran cantantes.

“Cantar no es para cantar bonito, es para sentirse mejor. No importa si cantas en el coche, en la regadera o bajito en tu cuarto; solo empezar a hacerlo”, expresó.

La evidencia científica y las experiencias personales convergen en un mismo punto: el canto, más allá del escenario, se consolida como una práctica cotidiana con efectos reales en la salud cerebral, cardiovascular y emocional, respaldada por investigaciones recientes y testimonios directos como el de la cantante y compositora Anddy Diga.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH