El duelo anticipado: cuando el dolor comienza antes de la pérdida

Ciudad de México. — El duelo anticipado surge cuando una persona empieza a sufrir emocionalmente antes de que ocurra la muerte de un ser querido. Muchos lo viven al enfrentar enfermedades terminales u otras pérdidas próximas.
Ese tipo de duelo aparece con frecuencia entre cuidadores, familiares y pacientes. Según un estudio cualitativo de la Biblioteca Nacional de Psicología estadounidense, los cuidadores de cónyuges con enfermedades incurables experimentaron duelo anticipado mientras cuidaban en casa.
Investigadores propusieron que el duelo anticipado incluye angustia por la separación futura y preocupaciones sobre un futuro sin el ser querido.
Otro estudio lo describió como un proceso dinámico que atraviesa fases de luto, afrontamiento, interacción, planificación y reorganización psicológica.
Causas y situaciones frecuentes
Este duelo suele aparecer cuando alguien padece una enfermedad terminal como cáncer, Alzheimer u otras condiciones crónicas avanzadas. También puede manifestarse ante pérdidas no asociadas a la muerte, como la pérdida de capacidades físicas o un diagnóstico grave.
La anticipación del desenlace provoca emociones complejas que se entremezclan con la cotidianidad del cuidado. En muchos casos, las personas reprimen sus propias necesidades mientras asumen responsabilidades de cuidado.
Síntomas y manifestaciones
Los síntomas del duelo anticipado pueden incluir tristeza intensa, ansiedad, insomnio, irritabilidad, fatiga y dificultades para concentrarse. Algunas personas sienten culpa por anticiparse al dolor o preocupación por “rendirse” antes del momento final.
A veces esos síntomas se confunden con depresión o ansiedad, lo que dificulta su reconocimiento.
Efectos sobre quienes cuidan
Los cuidadores pueden sufrir desgaste emocional al acompañar el deterioro del ser querido. En la investigación croata, esos cuidadores reprimir sus propias emociones mientras diligían el cuidado domiciliario. Otro estudio latinoamericano estudió estrategias de afrontamiento frente al estrés durante el duelo anticipado.
Es frecuente que los cuidadores descuiden su salud física y emocional. Asimismo, el duelo anticipado puede aumentar el riesgo de reacciones emocionales intensas después de la muerte.
Cómo abordar el duelo anticipado
Especialistas como la Dra. Kathleen Daly recomiendan validar las emociones y expresar lo que se siente con personas de confianza. Informarse sobre la enfermedad y el proceso del final de vida puede otorgar sensación de control. También ayudan los grupos de apoyo o buscar ayuda psicológica especializada.
Otra estrategia consiste en hablar con anticipación sobre deseos, asuntos pendientes y despedidas con la persona enferma. Cuidarse físicamente —descanso, alimentación, ejercicio— puede sostener la energía durante el proceso.
Ciencia
Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida
María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.
Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.
La ciencia confirma un envejecimiento saludable
El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.
En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.
“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.
Familia, estabilidad y vida sin excesos
Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:
“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.
Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.
Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.
Una referencia mundial en longevidad
El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.
El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.
“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.
Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.
“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.
Legado científico y humano
El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.
Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.
Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.
Ciencia
Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos
El cerebro infantil se protege ante los gritos
Ciudad de México. — La crianza positiva es reconocida por organismos internacionales como UNICEF y la OMS como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil y la salud mental comunitaria.
En generaciones anteriores, los gritos formaron parte habitual de la disciplina. Padres y abuelos solían utilizarlos porque la crianza rara vez se analizaba como ocurre actualmente.
Hoy, la psicología reveló que los gritos afectan de manera negativa el desarrollo infantil. Investigaciones recientes recomendaron evitarlos para proteger la salud emocional y física de los niños.
Los efectos de los gritos en la infancia
Un estudio publicado en Child Development señaló que los gritos, considerados violencia verbal, aumentaron los problemas de conducta en comparación con quienes no recibieron ese trato.
Otra investigación, difundida en Journal of Child Psychology and Psychiatry, concluyó que los adolescentes expuestos a disciplina verbal severa desarrollaron más síntomas depresivos que quienes crecieron en un ambiente sin gritos.
La Universidad de Pittsburgh informó que los gritos y discusiones familiares en la infancia incrementaron el riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta.
Además, estudios en neurociencia mostraron que el cerebro infantil entró en modo de supervivencia al escuchar gritos. Ese bloqueo elevó niveles de cortisol, generando estrés, miedo e inseguridad.
Padres bajo presión
Haber gritado alguna vez no convirtió a nadie en mal padre. Especialistas del American Psychological Association destacaron que factores como agotamiento, frustración o exceso de exigencia desencadenaron esa reacción.
Reconocer las razones permitió a muchos padres comprender el problema y comenzar a trabajar en estrategias para evitar repetir ese patrón. La conciencia fue el primer paso.
Estrategias para dejar de gritar
Psicólogos recomendaron practicar la empatía. Ponerse en el lugar del niño ayudó a entender que los gritos no resolvieron conductas y deterioraron la relación familiar.
Otra herramienta fue el autocontrol. Respirar profundo, detener la escena o tomar un minuto de calma ayudaron a evitar respuestas impulsivas, además de enseñar con el ejemplo.
Analizar las emociones propias también resultó clave. El estrés laboral, económico o personal detonó reacciones intensas. Identificar esas emociones permitió responder de manera más equilibrada frente a los hijos.
Políticas públicas y crianza positiva en México
En México, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impulsaron campañas para promover la crianza respetuosa y prevenir la violencia familiar.
UNICEF México destacó que la violencia verbal y física en los hogares limitó el desarrollo social y emocional de los niños, afectando su desempeño escolar y sus relaciones futuras.
Programas como Crianza con ternura y Educación inicial promovieron la formación de padres y cuidadores, reforzando habilidades de autocontrol y comunicación respetuosa en el entorno familiar.
Criar con conciencia
Expertos de la Harvard University subrayaron que los niños aprenden principalmente por imitación. Ver a sus padres regular emociones les mostró que el autocontrol fue posible y valioso.
La crianza sin gritos buscó no solo mejorar la convivencia diaria, sino también favorecer el desarrollo de adultos emocionalmente sanos y seguros.
Ciencia
Batalla ganada: dos mujeres superan al cáncer con cirugía robótica en México
Ciudad de México.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en marcha el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General (HG) de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación se lleva a cabo en septiembre y octubre de este año.
Dichas intervenciones tuvieron una duración de entre una y dos horas cada una, y estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad, de 60 y 62 años, a quienes se les extirpó la matriz al ser diagnosticadas con cáncer de endometrio; ambas, aseguró, se recuperan de manera favorable.
“Hemos terminado las primeras cirugías robóticas en el Hospital General de Saltillo, Coahuila. La primera paciente ya está en su habitación, en su cuarto, fue el diagnóstico de un cáncer de endometrio. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta, probablemente, de 24 a 36 horas. La segunda paciente, de 62 años, con cáncer de endometrio también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. (…) Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, señaló el doctor Miguel Farías Alarcón.
Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.
“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. (…) Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.
En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa.
“El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”, detalló.
Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica, se beneficiará a pacientes oncológicos, con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.
Finalmente, compartió que en el ISSSTE, el empleo de este tipo de tecnología comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.
“Todo esto se ha hecho con una experiencia amplia que ha servido para que a cada uno de los derechohabientes les vaya bien, les vaya mejor”, expresó.
Ciencia
Julieta Fierro partió hacia las estrellas
Es polvo de estrellas
Ciudad de México.- Julieta Fierro Gossman, reconocida astrónoma, investigadora y divulgadora que dedicó más de cinco décadas a acercar el conocimiento científico a niñas, niños, jóvenes y familias. Su deceso, confirmado por la UNAM este 19 de septiembre, marca el cierre de una vida plena de vocación, sencillez y pasión por el cosmos.
Nacida en esta ciudad el 24 de febrero de 1948, Julieta Fierro fue hija de un médico militar y de una mujer estadounidense amante de la lectura. Desde pequeña mostró un profundo interés por la ciencia y la cultura. La muerte de su madre, cuando tenía apenas 13 años, fue un golpe doloroso, pero también un impulso para seguir un camino académico que la convertiría en una de las científicas mexicanas más queridas y reconocidas.
Estudió en el Liceo Franco Mexicano, donde se le dificultaba escribir en español pero era “buenísima en matemáticas” y en la preparatoria de la Universidad Motolinía, dirigida por religiosas. Más tarde ingresó a la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde cursó la Licenciatura en Física y la Maestría en Astrofísica. En 1975 se integró como investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y profesora de la misma facultad, especializándose en el estudio del sistema solar y en mediciones de abundancias químicas en galaxias.
Pero más allá de sus aportes académicos, Julieta Fierro se ganó el cariño del público por su carisma y estilo único para divulgar la ciencia. A lo largo de su vida, publicó más de 40 libros y participó en múltiples proyectos educativos, museográficos y de divulgación. Ella misma confesaba:
“Me encanta hacer museos, me encanta escribir libros, pero yo creo que en lo que soy mejor es en estar frente al público y dar una conferencia, porque lo que hago es involucrar a las personas”.
Su pasión por enseñar la llevó a describir uno de los momentos que más la conmovían: “Si vieras las caras de una persona cuando entiende algo que pensaba que era complejísimo, es tan alucinante que tú dices: de eso se trata la ciencia”.
Las mujeres pueden ser científicas y mamás aseguraba Julieta Fierro
Julieta Fierro también fue pionera en abrir caminos para las mujeres en campos tradicionalmente dominados por hombres. Durante más de 50 años defendió una mayor participación femenina en la ciencia, inspirando a generaciones de jóvenes a dedicarse a la física, la astronomía y las matemáticas.
En entrevistas recordaba con humor y franqueza sus sueños infantiles:
“Yo sabía que la ciencia iba a ser lo mío desde que era bien chiquita. También quería ser mamá de 12 hijos, tener un elefante. No cumplí ningún objetivo, más que el de ser científica”.
Esa mezcla de humanidad y vocación le permitió trascender como un referente, no solo académico, sino también social.
Su visión de la ciencia era profundamente humanista. “La ciencia sabe que la verdad no la tenemos, tenemos pedacitos de verdad. Entonces estamos acostumbrados a la evaluación continua, a equivocarnos… Y esto hace a la ciencia muy libre, porque se vale equivocarse, se vale proponer ideas nuevas. Así es que es un gran campo de libertad”, afirmaba.
A los 77 años, Julieta Fierro deja un legado invaluable: hacer que el conocimiento científico forme parte de la vida cotidiana y mostrar que la ciencia puede ser un puente hacia la libertad, la esperanza y la alegría. Su voz seguirá viva en las generaciones que inspiró a mirar hacia las estrellas y a descubrir, con asombro, la belleza del universo.
