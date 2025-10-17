El poder de la risa: cómo el humor positivo mejora la salud

Ciudad de México. — Desde hace décadas, investigadores exploraron los efectos que produce reír con frecuencia. Las conclusiones sugieren que el humor positivo actuó muchas veces como catalizador de bienestar físico, emocional y social.
¿Qué es humor positivo?
El humor positivo se definió como aquel estilo de humor que promueve la conexión, la empatía y una mirada constructiva sobre la vida. Investigadores distinguieron estilos como el humor afiliativo y el auto‐elevador (self‐enhancing), usados para reforzar autoestima, para apoyar relaciones interpersonales y para manejar adversidades sin dañarse a uno mismo o a los demás.
Ese humor contrastó con estilos como el humor autodefensivo o autocrítico, que se asoció con menor autoestima o mayor sensibilidad al estrés.
Beneficios físicos inmediatos
La risa activó órganos como el corazón, los pulmones y los músculos. Algunos estudios mostraron que reír provocó incrementos en la oxigenación del cuerpo y estimuló el flujo sanguíneo.
También disminuyó la tensión muscular. Investigación de Mayo Clinic afirmó que reír relajó músculos y ayudó a bajar la presión arterial tras episodios de risa intensa.
Efectos psicológicos y emocionales de reír
Las personas que cultivaron un buen sentido del humor informaron mejor capacidad para aligerar el estrés. Estudios demostraron que los estilos de humor positivos facilitaron afrontamientos más saludables frente a situaciones laborales o personales estresantes.
También se observó que intervenciones basadas en humor redujeron síntomas de angustia psicológica y mejoraron el ánimo. En un estudio con personal de ambulancia, los participantes reportaron mayores niveles de alegría y menores niveles de seriedad después de recibir entrenamiento que usó humor adaptativo.
Beneficios sociales
El humor positivo fortaleció vínculos sociales. Personas que emplearon humor afiliativo mejoraron su autoestima social y sintieron mayor apoyo de su entorno.
Además, reír fomentó empatía y facilitó la comunicación interpersonal, especialmente en momentos tensos. Compartir carcajadas se convirtió en una forma de conectar sinceramente.
Beneficios a largo plazo
Algunos estudios indicaron que individuos que reían menos presentaron mayor probabilidad de desarrollar discapacidad funcional con la edad.
También investigaciones mostraron que humor constante se relacionó con menor prevalencia de depresión, mejor regulación emocional y mayor resiliencia.
Mamá escucha, papá vigila: ¿conoces las hormonas que fortalecen a la familia?
Ciudad de México.— Diversos especialistas en comportamiento humano coinciden en que la ausencia del padre puede relacionarse con una mayor impulsividad y conductas agresivas en los hijos. Tanto el padre como la madre son esenciales en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, un equilibrio que se apoya también en factores biológicos.
De acuerdo con los expertos, las hormonas juegan un papel determinante en las diferencias entre hombres y mujeres. Explican que las funciones de cada uno no son idénticas por las hormonas. En este sentido, los padres producen una hormona llamada vasopresina, identificada como “protectora-agresiva”, que impulsa la defensa y protección del grupo familiar.
Un estudio señala que, durante la noche, cuando un bebé llora, las madres suelen despertarse de inmediato, mientras que los padres permanecen dormidos. Sin embargo, ante un ruido externo o un posible peligro fuera del hogar, los hombres reaccionan primero, lo que evidencia una diferencia biológica en los mecanismos de alerta.
La hormona que despierta a las madres
Por otra parte, Juan Manuel García López, conocido como Pincho, ex Guardia Civil español, experto en comportamiento humano y formado por el FBI, ha profundizado en la comprensión neurocientífica de estos comportamientos.
En un video difundido en redes sociales, García plantea una pregunta común: “¿Por qué cuando lloran los bebés se despiertan más las madres que los padres?”. Según explica, la oxitocina es la clave para entender este fenómeno. Esta hormona, relacionada con la conexión emocional y la maternidad, mantiene a las madres en un estado de hiperalerta, capaz de activarse ante cualquier movimiento o sonido del bebé.
El especialista señala que este mecanismo es fundamental durante los primeros meses de vida, cuando el llanto constituye la única forma de comunicación del recién nacido.
Vasopresina: la hormona protectora del padre
García también se refiere al papel de los padres y la influencia de la vasopresina, una hormona asociada con la protección y la reacción frente a amenazas externas. Explica que, mientras la oxitocina orienta a las madres hacia el cuidado inmediato del bebé, la vasopresina mantiene a los padres atentos ante posibles riesgos en el entorno.
“Si se escucha un ruido extraño fuera de la habitación o algo potencialmente peligroso, será el hombre quien probablemente se despierte”, afirma. Este comportamiento responde a un mecanismo evolutivo de protección familiar y no a indiferencia hacia el llanto del hijo.
Comprensión más amplia de la crianza
Los aportes científicos y conductuales sobre oxitocina y vasopresina permiten comprender que los roles biológicos de madres y padres son complementarios. Ambos sistemas hormonales se combinan para fortalecer la seguridad y el desarrollo emocional de los niños.
Los errores construyen la confianza de los niños
Si estos son bien encaminados
Ciudad de México. — Enseñar a un niño a resolver problemas y errores no significa darle las respuestas, sino permitir que descubra soluciones por sí mismo, explica el neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
Imagina a un niño montando un puzzle. Observa cada pieza, la gira, prueba y se equivoca. Está a punto de encajarla cuando un adulto interviene, aunque sea con buena intención. La pieza se coloca, el puzzle avanza, pero el niño pierde la oportunidad de aprender que podía lograrlo solo.
La importancia de los errores en la infancia
Bilbao afirma que cada error que comete un niño fortalece su confianza. “Los errores no son dramas; son parte natural del aprendizaje y ayudan a que confíen en su capacidad de resolver problemas”, señaló en su cuenta de Instagram.
Los aciertos también generan seguridad, pero los fallos estimulan la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la toma de decisiones, autorregulación y autoconfianza. Si el adulto interviene constantemente, el ciclo de aprendizaje se interrumpe, y el niño aprende a depender de otros.
Cómo el cerebro aprende del error
Desde la neuropsicología, cada equivocación activa redes neuronales que detectan el fallo, comparan, reajustan y prueban de nuevo. Este proceso fortalece la motivación y refuerza la capacidad de resolución independiente.
Cuando los niños logran completar una tarea por sí mismos, su cerebro libera dopamina, neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Este refuerzo natural supera cualquier elogio externo, ya que confirma que son capaces de enfrentar desafíos solos.
Estrategias para acompañar sin intervenir
Bilbao recomienda que los adultos observen, acompañen y sostengan, pero no solucionen de inmediato. Permitir el desconcierto del “no me sale” y celebrar el “¡ya está!” enseña que el error construye confianza.
“Dar respuestas constantemente solo debilita la autoestima. Muchos padres, sin darse cuenta, roban la confianza de sus hijos al sobreprotegerlos”, explicó Bilbao. La paciencia y la observación consciente permiten que los niños desarrollen resiliencia y seguridad.
Beneficios de aprender a equivocarse
Permitir errores mejora la autoestima infantil, fortalece la autoconfianza y enseña resiliencia. Los niños aprenden que cada intento tiene valor y que los desafíos son oportunidades para crecer.
La confianza no crece en la perfección, sino en la experiencia de probar, fallar y volver a intentarlo. Enseñar a los niños a enfrentar errores prepara a los adultos del mañana para resolver problemas con autonomía y seguridad.
Escuchar música ayuda a niños a concentrarse mejor al estudiar
Evita estudiar en silencio
Ciudad de México. — La música se convirtió en una aliada inesperada para muchos niños durante sus horas de estudio.
Aunque durante años se creyó que distraía, investigaciones recientes demostraron lo contrario.
De acuerdo con la Universidad de Harvard, escuchar música reactivó áreas del cerebro relacionadas con la memoria, el razonamiento, el habla, la emoción y la recompensa.
Esa reactivación cerebral permitió a los niños mantener la concentración durante más tiempo y retener información con mayor facilidad. Los resultados se observaron en estudios de neuroimagen realizados en contextos educativos.
Una investigación publicada por la American Psychological Association (APA) encontró que escuchar música relajante redujo los niveles de estrés en estudiantes.
Reducir el estrés permitió un mejor desempeño durante las sesiones de estudio, especialmente en exámenes o tareas que exigían memoria activa.
El estudio también indicó que un estado de ánimo optimista ayudó a los niños a procesar mejor la información nueva y a mantener la motivación por más tiempo.
La música clásica fortalece la memoria y el aprendizaje
Investigadores de la University of Helsinki analizaron cómo la música clásica influyó en tareas de memoria. Los resultados mostraron mejoras notables en la retención de datos y en la comprensión lectora.
Escuchar piezas de Mozart, Bach o Vivaldi permitió que los cerebros procesaran nueva información con mayor rapidez, algo que no sucedió con música con letra.
Otra investigación, publicada en la revista Frontiers in Psychology, señaló que la música predecible y familiar ayudó al cerebro a mantener un ritmo constante de concentración.
Ese tipo de música facilitó la atención sostenida y redujo la distracción ante estímulos externos, como notificaciones o ruidos ambientales.
Además, la Universidad de McGill, en Canadá, descubrió que escuchar música activó los mismos centros cerebrales de recompensa que generan placer o motivación.
Esa activación ayudó a los estudiantes a asociar el estudio con una experiencia positiva, lo que impulsó su deseo de continuar aprendiendo.
No todos los niños reaccionaron igual ante la música
Los especialistas aclararon que no todos los cerebros reaccionan igual ante los sonidos.
Algunos niños mantuvieron una concentración más estable en silencio absoluto, mientras que otros se beneficiaron de melodías suaves o instrumentales.
Para los pequeños que se distraen fácilmente, los expertos sugirieron utilizar la música durante las pausas.
Así, podrían aprovecharla como motivación y volver al estudio con mejor ánimo y atención.
Los investigadores coincidieron en que las piezas sin letra, especialmente las instrumentales, fueron las más efectivas para mantener la concentración.
En cambio, las canciones con letra provocaron distracciones al competir con los procesos cognitivos del lenguaje.
Una herramienta útil para crear ambientes de estudio más positivos
Los resultados de estas investigaciones respaldaron el uso de la música como parte de un entorno de aprendizaje equilibrado.
Lejos de distraer, la música —cuando se elige adecuadamente— fortaleció la concentración, la memoria y el bienestar emocional de los niños.
Recién nacidos reconocen idiomas escuchados antes de nacer
Según un estudio
Ciudad de México. — El cerebro de los recién nacidos mostró una sorprendente capacidad para reconocer y procesar idiomas extranjeros escuchados antes del nacimiento.
Así lo reveló una investigación de la Universidad de Montreal, publicada en Scientific American, que replanteó las ideas tradicionales sobre el inicio del aprendizaje del lenguaje.
El equipo, encabezado por la neuropsicóloga Anne Gallagher y la candidata doctoral Andréanne René, demostró que la exposición prenatal a sonidos lingüísticos modifica la forma en que el cerebro procesa el lenguaje desde los primeros días de vida.
El estudio incluyó a 60 mujeres embarazadas de alrededor de 35 semanas de gestación.
De ellas, 39 reprodujeron grabaciones con cuentos en francés —su idioma nativo— y en hebreo o alemán durante 10 minutos por idioma, un día sí y otro no, hasta el parto. Las 21 restantes integraron el grupo de control y solo estuvieron expuestas al francés cotidiano.
Los idiomas elegidos, explicó René a Scientific American, poseen marcadas diferencias acústicas y fonológicas respecto al francés y entre sí. Lo que permitió identificar respuestas cerebrales específicas.
Los recién nacidos respondieron a los sonidos escuchados en el útero
Entre las primeras diez horas y los tres días después del nacimiento, los investigadores midieron la actividad cerebral de los bebés mediante espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS). Esta técnica no invasiva registra los cambios en la oxigenación cerebral asociados con la actividad neuronal.
Todos los recién nacidos mostraron activación en el lóbulo temporal izquierdo al escuchar francés, área relacionada con el procesamiento del lenguaje.
Sin embargo, solo los bebés expuestos a hebreo o alemán durante la gestación presentaron una respuesta cerebral similar ante esos idiomas extranjeros.
Por el contrario, los bebés del grupo de control activaron regiones cerebrales ligadas al procesamiento general de sonidos, no al lenguaje. Este hallazgo sugiere que el entorno prenatal influye directamente en la organización temprana del cerebro lingüístico.
La neuróloga pediátrica Ana Carolina Coan, miembro de la Academia Brasileña de Neurología, destacó a Scientific American que el estudio confirma cómo el entorno gestacional moldea las redes cerebrales antes del nacimiento. “No significa que los bebés aprendan un idioma, pero sí que reconocen patrones sonoros familiares”, señaló.
La exposición prenatal podría favorecer la detección temprana de trastornos del lenguaje
Los investigadores observaron que incluso exposiciones cortas —de unos minutos diarios— bastaron para generar respuestas cerebrales diferenciadas. Gallagher admitió su sorpresa ante la contundencia de los resultados y consideró que los efectos del entorno prenatal fueron más potentes de lo esperado.
El estudio no recomendó reproducir idiomas extranjeros con fines educativos o de estimulación temprana.
En cambio, subrayó la importancia de comprender cómo el cerebro fetal responde a estímulos lingüísticos naturales.
Coan indicó que estos hallazgos abren nuevas vías para detectar y tratar de forma temprana los trastornos del lenguaje, que afectan entre el 5 % y el 10 % de los niños en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El trabajo canadiense ofreció una nueva perspectiva sobre el desarrollo lingüístico temprano, al mostrar que la familiaridad con los sonidos del habla puede comenzar antes del nacimiento.
Estos resultados ampliaron el entendimiento sobre cómo el cerebro humano inicia su aprendizaje mucho antes del primer llanto.
