El uso de pantallas en niños: entre riesgos y oportunidades

Ciudad de México.- ¿Sientes que no puedes pensar con claridad, que todo te supera y que nadie entiende tu miedo? Eso no es solo estrés, es tu cuerpo alertándote, mucho antes de que tu mente siquiera lo note.

Es la sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo, de que cada paso que das es una apuesta y que algo invisible te acecha.

El corazón se acelera, las manos sudan y la mente se llena de pensamientos que no puedes detener.

Lo que sientes no es imaginación: tu sistema nervioso ya tomó decisiones antes de que tú las entiendas y esa alerta constante genera ansiedad, bloquea emociones y puede alejarte de quienes más amas.

Incluso las cosas más simples, como mirar a alguien a los ojos o hablar con un niño, se vuelven imposibles cuando tu cuerpo está en modo defensa.

Es un mecanismo silencioso que te desconecta de los demás y te deja aislado, aunque estés rodeado de personas.

La ciencia detrás del control invisible

Oscar Rivas, fundador y director de Newman Institute, explica que lo que sentimos antes de pensar tiene nombre y explicación científica: la teoría polivagal.

“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, destacó Rivas, en entrevista con SIETE24 Noticias.

De acuerdo con el experto, esa reacción puede llevar a estados de ansiedad, alerta constante o desconexión, pues la mente intenta calmar la situación, pero si el cuerpo no se siente seguro, nada funciona.

La teoría polivagal, desarrollada por Stephen Porges, describe tres estados principales: conexión, alerta y desconexión.

Incluso, agregó Rivas, los pensamientos positivos quedan atrapados en esa alerta silenciosa.

Conectar antes que razonar

Para Oscar Rivas, el punto clave es que la verdadera calma no se alcanza sólo pensando o intentando relajarse, se llega a través de la conexión humana.

Lee: Leer cada día, un hábito sencillo que fortalece la mente y alivia el estrés

“Una mano que te toca, una mirada que comprende, alguien que dice: ‘estoy aquí contigo’. Alguien que te toma de la mano, que te mire a los ojos, que entienda esa emoción… ‘estoy aquí’”, explicó.

Resaltó que ese contacto activa vías en el sistema nervioso que permiten que la mente funcione con claridad, que los sentimientos fluyan y que las relaciones se reconstruyan. Es un recordatorio de que la familia, los amigos y hasta los maestros tienen un papel enorme en cómo nos sentimos.

Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender; si lo reprenden con dureza, puede sentir miedo y querer escapar; y si la presión es demasiada, quizá se quede callado y sin energía. Así, el cuerpo revela cómo vivimos la seguridad o el peligro mucho antes de que podamos ponerlo en palabras.

Eso nos muestra teoría polivagal cuando el cuerpo reacciona con la mente y las emociones y nuestro sistema nervioso tiene respuestas automáticas: La calma y conexión cuando nos sentimos seguros, la alerta de lucha o huida ante una amenaza y la inmovilización cuando la situación nos sobrepasa.

Cuando el cuerpo colapsa

Hay personas con ansiedad, depresión o traumas se sienten atrapadas.

“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensa aprendida y es porque su sistema nervioso está colapsado”, señaló Rivas.

Y ese colapso no solo afecta las emociones, pues de acuerdo con el director general del Newman Institute, también impacta la salud física, desde problemas digestivos hasta defensas bajas.

Rivas dijo que para recuperar la calma y reconectar con los demás, primero hay que prestar atención al cuerpo, y después a la mente.

“Los pequeños gestos de empatía y cuidado pueden ser más poderosos que cualquier técnica o medicamento”, agregó.

Reconectar y proteger la dignidad

Si quieres relaciones sanas y familias fuertes, primero debes escuchar lo que tu cuerpo te dice. Atender esa alerta silenciosa, recuperar la calma y sentirte seguro permite que la mente y el corazón funcionen juntos.

“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, resaltó el experto en psicotraumatología.

Finalmente, Oscar Rivas puntualizó que cuando entendemos esto, la ansiedad deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador de lo que necesitamos: presencia, empatía y conexión.

Relación entre la Teoría Polivagal y el Trauma

La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, ofrece un marco comprensivo para entender la conexión entre los sistemas nerviosos, la regulación emocional y las relaciones interpersonales.

En esencia, esta teoría postula que la jerarquía de respuestas del sistema nervioso autónomo, en relación con la experiencia del estrés, determina nuestra capacidad para sentirnos seguros, conectados y abordables en el ámbito social.

Esta premisa fundamental tiene profundas implicaciones para los campos de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia, especialmente en lo que respecta a la comprensión y el tratamiento del trauma y la psicotraumatología.

La teoría polivagal, propuesta por Stephen Porges, ofrece un marco conceptual para entender las complejas interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el comportamiento social.

Esta teoría es especialmente relevante en el ámbito de la psicotraumatología, donde se investiga incansablemente el impacto del trauma en la salud mental de individuos y comunidades.

La relación entre la teoría polivagal y el trauma puede describirse, en primera instancia, a partir de los conceptos de la regulación emocional y de la respuesta al estrés.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH