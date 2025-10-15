Escuchar música ayuda a niños a concentrarse mejor al estudiar

Ciudad de México. — La música se convirtió en una aliada inesperada para muchos niños durante sus horas de estudio.

Aunque durante años se creyó que distraía, investigaciones recientes demostraron lo contrario.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, escuchar música reactivó áreas del cerebro relacionadas con la memoria, el razonamiento, el habla, la emoción y la recompensa.

Esa reactivación cerebral permitió a los niños mantener la concentración durante más tiempo y retener información con mayor facilidad. Los resultados se observaron en estudios de neuroimagen realizados en contextos educativos.

Una investigación publicada por la American Psychological Association (APA) encontró que escuchar música relajante redujo los niveles de estrés en estudiantes.

Reducir el estrés permitió un mejor desempeño durante las sesiones de estudio, especialmente en exámenes o tareas que exigían memoria activa.

El estudio también indicó que un estado de ánimo optimista ayudó a los niños a procesar mejor la información nueva y a mantener la motivación por más tiempo.

La música clásica fortalece la memoria y el aprendizaje

Investigadores de la University of Helsinki analizaron cómo la música clásica influyó en tareas de memoria. Los resultados mostraron mejoras notables en la retención de datos y en la comprensión lectora.

Escuchar piezas de Mozart, Bach o Vivaldi permitió que los cerebros procesaran nueva información con mayor rapidez, algo que no sucedió con música con letra.

Otra investigación, publicada en la revista Frontiers in Psychology, señaló que la música predecible y familiar ayudó al cerebro a mantener un ritmo constante de concentración.

Ese tipo de música facilitó la atención sostenida y redujo la distracción ante estímulos externos, como notificaciones o ruidos ambientales.

Además, la Universidad de McGill, en Canadá, descubrió que escuchar música activó los mismos centros cerebrales de recompensa que generan placer o motivación.

Esa activación ayudó a los estudiantes a asociar el estudio con una experiencia positiva, lo que impulsó su deseo de continuar aprendiendo.

No todos los niños reaccionaron igual ante la música

Los especialistas aclararon que no todos los cerebros reaccionan igual ante los sonidos.

Algunos niños mantuvieron una concentración más estable en silencio absoluto, mientras que otros se beneficiaron de melodías suaves o instrumentales.

Para los pequeños que se distraen fácilmente, los expertos sugirieron utilizar la música durante las pausas.

