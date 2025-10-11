Exterogestación: vínculo entre madre e hijo en los primeros meses

Ciudad de México. — El nacimiento no marcó el fin del desarrollo humano, sino el inicio de una etapa igualmente compleja: la vida fuera del útero. Este proceso, conocido como exterogestación, ha cobrado relevancia en los últimos años entre pediatras y psicólogos del desarrollo, quienes lo consideran fundamental para el bienestar del recién nacido y su madre.

El término fue acuñado por el antropólogo Ashley Montagu en 1961. Planteó que los seres humanos nacen más inmaduros que otras especies, por lo que los primeros meses tras el parto funcionan como una “gestación externa”.

Durante este periodo, el bebé necesita un entorno que reproduzca la seguridad del útero: contacto constante, abrigo, regulación emocional y presencia continua de su figura de apego.

Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), esta etapa favorece el desarrollo neurológico y emocional del bebé, al reducir los niveles de cortisol y estabilizar su ritmo cardíaco y temperatura.

La lactancia, el porteo y el contacto piel con piel son prácticas que fortalecen esta conexión vital.

El vínculo entre madre e hijo se consolida en los primeros meses

La exterogestación no solo transforma al bebé. También impacta de manera profunda en la madre, quien experimenta cambios hormonales, físicos y emocionales significativos.

El cuerpo materno inicia un proceso de recuperación mientras la mente se adapta al nuevo rol de cuidado constante.

Expertos del Instituto Nacional de Perinatología de México (INPer) destacaron que el contacto frecuente y las interacciones afectivas fortalecen el apego seguro, descrito por John Bowlby y Mary Ainsworth.

Este vínculo influye directamente en la salud mental y emocional del niño a largo plazo.

Durante los primeros meses, el recién nacido no logra regular su temperatura, ritmo cardíaco o emociones sin apoyo externo.

La presencia de la madre cumple entonces una función biológica esencial: actúa como un “sistema regulador” que brinda estabilidad y seguridad.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) subrayó que el contacto físico temprano, como abrazar y acariciar al bebé, mejora el sueño, el crecimiento y la confianza emocional.

Estos gestos sencillos refuerzan el apego seguro y promueven un desarrollo equilibrado.

La mirada, la voz y el tacto conforman un lenguaje invisible que alimenta la relación madre-hijo. Según un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas interacciones repetidas ayudan al cerebro del bebé a formar conexiones neuronales asociadas con la empatía y la regulación emocional.

En promedio, un bebé humano nacería “prematuramente” si se compara con otras especies. De acuerdo con Montagu, necesitaría alrededor de 18 meses en el útero para alcanzar un grado de madurez similar al de otros mamíferos.

Por ello, los primeros meses de vida constituyen una continuación natural del embarazo, ahora sostenida por el contacto humano.

La exterogestación, más que un concepto biológico, representa una fase de adaptación y reconocimiento mutuo entre madre e hijo. En ella se siembran las bases del desarrollo físico, cognitivo y emocional que acompañarán al ser humano durante toda su vida.

JAHA