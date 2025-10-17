Gritar a los hijos altera su cerebro y bloquea el aprendizaje

Ciudad de México. — Perder los nervios con los hijos puede parecer algo cotidiano, pero los efectos neurológicos y emocionales de los gritos en los niños son mucho más profundos de lo que se piensa.

Según explicó Sonia Martínez, fundadora y directora de los Centros Crece Bien, cuando un adulto grita, el cerebro del niño interpreta el sonido como una amenaza real. Su sistema nervioso entra en alerta y activa la respuesta de defensa.

“El corazón se acelera, el cuerpo se prepara para huir o luchar, y el foco pasa del razonamiento a la supervivencia emocional”, señaló Martínez en entrevista citada por El Mundo.

El miedo no enseña, solo bloquea

En ese estado de estrés, el niño deja de aprender. “Puede obedecer, pero lo hace desde el miedo, no desde la comprensión”, explicó Martínez. Esa obediencia, añadió, no construye aprendizaje emocional.

La psicóloga recomendó que los adultos reparen el vínculo después del conflicto. “Reparar, volver a conectar y dar ejemplo de regulación emocional sí construye y enseña”, afirmó.

Especialistas en psicología infantil del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona coinciden en que el cerebro de los niños es extremadamente sensible a los gritos. Estudios del centro han mostrado que la exposición frecuente al tono elevado genera mayor producción de cortisol, la hormona del estrés.

La culpa puede transformarse en aprendizaje

Muchos padres reconocen haber gritado y luego sentirse culpables. Según Martínez, la culpa puede ser una brújula emocional si se usa para reflexionar y no para castigarse.

“Cuando nos quedamos atrapados en la culpa, nos exigimos perfección y aumenta el riesgo de volver a estallar”, explicó. En cambio, utilizarla para preguntarse qué hacer diferente la próxima vez permite aprender y mejorar las dinámicas familiares.

Gritar con frecuencia es una señal de desbordamiento

Cuando los gritos se vuelven la norma, es probable que exista una sobrecarga emocional. Martínez advirtió que puede ser momento de pedir ayuda, ajustar rutinas o buscar apoyo psicológico.

Los expertos coinciden en que el estrés actual, la falta de redes de apoyo y la presión por ser “buenos padres” han elevado la tensión en los hogares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el exceso de estrés parental puede aumentar la irritabilidad y afectar la calidad del vínculo familiar.

Cuidarse también es cuidar

Para las familias que crían niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), la tarea puede ser aún más desafiante.

“No somos máquinas de paciencia infinita”, recordó Martínez. “Necesitamos cuidarnos para poder cuidar. A veces, eso implica delegar, pedir ayuda o simplemente parar cinco minutos antes de estallar”.

La experta recomendó anticipar situaciones difíciles, usar recursos visuales y, sobre todo, practicar la autocompasión. “Acompañar no es un camino perfecto, pero sí un camino lleno de amor y aprendizaje”, subrayó.

Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) respaldan esta idea. Los niños que crecen en entornos emocionalmente seguros desarrollan mayor autorregulación y confianza.

La voz, el tono y las palabras de los padres, según los especialistas, dejan una huella que puede acompañar toda la vida.

