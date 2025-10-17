Gritar a los hijos altera su cerebro y bloquea el aprendizaje

Ciudad de México. — Perder los nervios con los hijos puede parecer algo cotidiano, pero los efectos neurológicos y emocionales de los gritos en los niños son mucho más profundos de lo que se piensa.
Según explicó Sonia Martínez, fundadora y directora de los Centros Crece Bien, cuando un adulto grita, el cerebro del niño interpreta el sonido como una amenaza real. Su sistema nervioso entra en alerta y activa la respuesta de defensa.
“El corazón se acelera, el cuerpo se prepara para huir o luchar, y el foco pasa del razonamiento a la supervivencia emocional”, señaló Martínez en entrevista citada por El Mundo.
El miedo no enseña, solo bloquea
En ese estado de estrés, el niño deja de aprender. “Puede obedecer, pero lo hace desde el miedo, no desde la comprensión”, explicó Martínez. Esa obediencia, añadió, no construye aprendizaje emocional.
La psicóloga recomendó que los adultos reparen el vínculo después del conflicto. “Reparar, volver a conectar y dar ejemplo de regulación emocional sí construye y enseña”, afirmó.
Especialistas en psicología infantil del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona coinciden en que el cerebro de los niños es extremadamente sensible a los gritos. Estudios del centro han mostrado que la exposición frecuente al tono elevado genera mayor producción de cortisol, la hormona del estrés.
La culpa puede transformarse en aprendizaje
Muchos padres reconocen haber gritado y luego sentirse culpables. Según Martínez, la culpa puede ser una brújula emocional si se usa para reflexionar y no para castigarse.
“Cuando nos quedamos atrapados en la culpa, nos exigimos perfección y aumenta el riesgo de volver a estallar”, explicó. En cambio, utilizarla para preguntarse qué hacer diferente la próxima vez permite aprender y mejorar las dinámicas familiares.
Gritar con frecuencia es una señal de desbordamiento
Cuando los gritos se vuelven la norma, es probable que exista una sobrecarga emocional. Martínez advirtió que puede ser momento de pedir ayuda, ajustar rutinas o buscar apoyo psicológico.
Los expertos coinciden en que el estrés actual, la falta de redes de apoyo y la presión por ser “buenos padres” han elevado la tensión en los hogares.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el exceso de estrés parental puede aumentar la irritabilidad y afectar la calidad del vínculo familiar.
Cuidarse también es cuidar
Para las familias que crían niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) o Trastorno Específico del Lenguaje (TEL), la tarea puede ser aún más desafiante.
“No somos máquinas de paciencia infinita”, recordó Martínez. “Necesitamos cuidarnos para poder cuidar. A veces, eso implica delegar, pedir ayuda o simplemente parar cinco minutos antes de estallar”.
La experta recomendó anticipar situaciones difíciles, usar recursos visuales y, sobre todo, practicar la autocompasión. “Acompañar no es un camino perfecto, pero sí un camino lleno de amor y aprendizaje”, subrayó.
Investigaciones de la Asociación Americana de Psicología (APA) respaldan esta idea. Los niños que crecen en entornos emocionalmente seguros desarrollan mayor autorregulación y confianza.
La voz, el tono y las palabras de los padres, según los especialistas, dejan una huella que puede acompañar toda la vida.
La voz materna fortalece el cerebro de bebés prematuros
Se fortalece el vínculo entre ambos
Ciudad de México. — Un estudio reciente mostró que los bebés por nacer escucharon la voz de sus madres durante el embarazo y que esta experiencia ayudó a desarrollar las vías cerebrales del lenguaje.
La investigación, publicada el 13 de octubre en la revista Frontiers in Human Neuroscience, observó a bebés prematuros hospitalizados que escucharon grabaciones con la voz de sus madres leyendo cuentos.
La voz materna impulsó la maduración cerebral de los bebés
Los bebés que escucharon esas grabaciones mostraron una maduración más rápida en una vía cerebral clave para el lenguaje, en comparación con los que no recibieron esa exposición.
“Esta es la primera evidencia causal de que la experiencia del habla contribuye al desarrollo del cerebro a una edad tan temprana”, señaló Katherine Travis, profesora asistente de la Facultad de Medicina Weill Cornell y del Instituto Neurológico Burke, en Nueva York.
Travis explicó que esta podría ser una forma transformadora de repensar la atención neonatal, promoviendo mejores resultados lingüísticos en los niños nacidos antes de término.
Escuchar desde el vientre influye en la comprensión del lenguaje
Los investigadores recordaron que la audición fetal comienza alrededor de la semana 24 de gestación, en un embarazo de 40 semanas. En ese periodo, los fetos ya son capaces de percibir las voces externas.
Por eso, los bebés a término reconocen la voz de su madre y prefieren el idioma nativo al nacer. Los bebés prematuros, en cambio, no alcanzan esa experiencia auditiva completa.
Mientras permanecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), los recién nacidos escucharon menos palabras y sonidos familiares, explicaron los científicos.
Grabaciones nocturnas para fortalecer el vínculo auditivo
Para compensar esa falta, los investigadores grabaron a las madres leyendo un capítulo del libro Paddington Bear. Luego, reprodujeron esas voces durante la noche en lapsos de 10 minutos, sumando 160 minutos diarios.
El experimento se realizó con 46 bebés prematuros, expuestos durante varias semanas antes de recibir el alta médica.
Las resonancias magnéticas realizadas posteriormente mostraron un desarrollo más avanzado del fascículo arqueado izquierdo, una región clave para procesar y comprender sonidos.
“Me sorprendió lo fuerte que fue el efecto”, dijo Travis. “Detectar diferencias tan temprano demuestra que lo que hacemos en el hospital es importante”.
La exposición corta tuvo un efecto poderoso
La doctora Melissa Scala, neonatóloga del Hospital Pediátrico Lucile Packard de Stanford, destacó que el efecto fue notable pese al corto periodo de exposición.
“Estábamos viendo diferencias medibles en sus tractos lingüísticos. Es poderoso que algo tan pequeño marque una gran diferencia”, afirmó Scala.
El equipo planea ahora aplicar el método con bebés que presenten complicaciones médicas y diseñar estrategias personalizadas para estimular su desarrollo cerebral.
Scala aseguró que escuchar la voz materna también podría ayudar a los padres a sentirse más involucrados. “Incluso si no pueden estar presentes, el bebé los escucha y sabe que están allí”, explicó.
El poder de la risa: cómo el humor positivo mejora la salud
La música del alma
Ciudad de México. — Desde hace décadas, investigadores exploraron los efectos que produce reír con frecuencia. Las conclusiones sugieren que el humor positivo actuó muchas veces como catalizador de bienestar físico, emocional y social.
¿Qué es humor positivo?
El humor positivo se definió como aquel estilo de humor que promueve la conexión, la empatía y una mirada constructiva sobre la vida. Investigadores distinguieron estilos como el humor afiliativo y el auto‐elevador (self‐enhancing), usados para reforzar autoestima, para apoyar relaciones interpersonales y para manejar adversidades sin dañarse a uno mismo o a los demás.
Ese humor contrastó con estilos como el humor autodefensivo o autocrítico, que se asoció con menor autoestima o mayor sensibilidad al estrés.
Beneficios físicos inmediatos
La risa activó órganos como el corazón, los pulmones y los músculos. Algunos estudios mostraron que reír provocó incrementos en la oxigenación del cuerpo y estimuló el flujo sanguíneo.
También disminuyó la tensión muscular. Investigación de Mayo Clinic afirmó que reír relajó músculos y ayudó a bajar la presión arterial tras episodios de risa intensa.
Efectos psicológicos y emocionales de reír
Las personas que cultivaron un buen sentido del humor informaron mejor capacidad para aligerar el estrés. Estudios demostraron que los estilos de humor positivos facilitaron afrontamientos más saludables frente a situaciones laborales o personales estresantes.
También se observó que intervenciones basadas en humor redujeron síntomas de angustia psicológica y mejoraron el ánimo. En un estudio con personal de ambulancia, los participantes reportaron mayores niveles de alegría y menores niveles de seriedad después de recibir entrenamiento que usó humor adaptativo.
Beneficios sociales
El humor positivo fortaleció vínculos sociales. Personas que emplearon humor afiliativo mejoraron su autoestima social y sintieron mayor apoyo de su entorno.
Además, reír fomentó empatía y facilitó la comunicación interpersonal, especialmente en momentos tensos. Compartir carcajadas se convirtió en una forma de conectar sinceramente.
Beneficios a largo plazo
Algunos estudios indicaron que individuos que reían menos presentaron mayor probabilidad de desarrollar discapacidad funcional con la edad.
También investigaciones mostraron que humor constante se relacionó con menor prevalencia de depresión, mejor regulación emocional y mayor resiliencia.
Mamá escucha, papá vigila: ¿conoces las hormonas que fortalecen a la familia?
Ciudad de México.— Diversos especialistas en comportamiento humano coinciden en que la ausencia del padre puede relacionarse con una mayor impulsividad y conductas agresivas en los hijos. Tanto el padre como la madre son esenciales en el desarrollo emocional y psicológico de los niños, un equilibrio que se apoya también en factores biológicos.
De acuerdo con los expertos, las hormonas juegan un papel determinante en las diferencias entre hombres y mujeres. Explican que las funciones de cada uno no son idénticas por las hormonas. En este sentido, los padres producen una hormona llamada vasopresina, identificada como “protectora-agresiva”, que impulsa la defensa y protección del grupo familiar.
Un estudio señala que, durante la noche, cuando un bebé llora, las madres suelen despertarse de inmediato, mientras que los padres permanecen dormidos. Sin embargo, ante un ruido externo o un posible peligro fuera del hogar, los hombres reaccionan primero, lo que evidencia una diferencia biológica en los mecanismos de alerta.
La hormona que despierta a las madres
Por otra parte, Juan Manuel García López, conocido como Pincho, ex Guardia Civil español, experto en comportamiento humano y formado por el FBI, ha profundizado en la comprensión neurocientífica de estos comportamientos.
En un video difundido en redes sociales, García plantea una pregunta común: “¿Por qué cuando lloran los bebés se despiertan más las madres que los padres?”. Según explica, la oxitocina es la clave para entender este fenómeno. Esta hormona, relacionada con la conexión emocional y la maternidad, mantiene a las madres en un estado de hiperalerta, capaz de activarse ante cualquier movimiento o sonido del bebé.
El especialista señala que este mecanismo es fundamental durante los primeros meses de vida, cuando el llanto constituye la única forma de comunicación del recién nacido.
Vasopresina: la hormona protectora del padre
García también se refiere al papel de los padres y la influencia de la vasopresina, una hormona asociada con la protección y la reacción frente a amenazas externas. Explica que, mientras la oxitocina orienta a las madres hacia el cuidado inmediato del bebé, la vasopresina mantiene a los padres atentos ante posibles riesgos en el entorno.
“Si se escucha un ruido extraño fuera de la habitación o algo potencialmente peligroso, será el hombre quien probablemente se despierte”, afirma. Este comportamiento responde a un mecanismo evolutivo de protección familiar y no a indiferencia hacia el llanto del hijo.
Comprensión más amplia de la crianza
Los aportes científicos y conductuales sobre oxitocina y vasopresina permiten comprender que los roles biológicos de madres y padres son complementarios. Ambos sistemas hormonales se combinan para fortalecer la seguridad y el desarrollo emocional de los niños.
Los errores construyen la confianza de los niños
Si estos son bien encaminados
Ciudad de México. — Enseñar a un niño a resolver problemas y errores no significa darle las respuestas, sino permitir que descubra soluciones por sí mismo, explica el neuropsicólogo Álvaro Bilbao.
Imagina a un niño montando un puzzle. Observa cada pieza, la gira, prueba y se equivoca. Está a punto de encajarla cuando un adulto interviene, aunque sea con buena intención. La pieza se coloca, el puzzle avanza, pero el niño pierde la oportunidad de aprender que podía lograrlo solo.
La importancia de los errores en la infancia
Bilbao afirma que cada error que comete un niño fortalece su confianza. “Los errores no son dramas; son parte natural del aprendizaje y ayudan a que confíen en su capacidad de resolver problemas”, señaló en su cuenta de Instagram.
Los aciertos también generan seguridad, pero los fallos estimulan la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la toma de decisiones, autorregulación y autoconfianza. Si el adulto interviene constantemente, el ciclo de aprendizaje se interrumpe, y el niño aprende a depender de otros.
Cómo el cerebro aprende del error
Desde la neuropsicología, cada equivocación activa redes neuronales que detectan el fallo, comparan, reajustan y prueban de nuevo. Este proceso fortalece la motivación y refuerza la capacidad de resolución independiente.
Cuando los niños logran completar una tarea por sí mismos, su cerebro libera dopamina, neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Este refuerzo natural supera cualquier elogio externo, ya que confirma que son capaces de enfrentar desafíos solos.
Estrategias para acompañar sin intervenir
Bilbao recomienda que los adultos observen, acompañen y sostengan, pero no solucionen de inmediato. Permitir el desconcierto del “no me sale” y celebrar el “¡ya está!” enseña que el error construye confianza.
“Dar respuestas constantemente solo debilita la autoestima. Muchos padres, sin darse cuenta, roban la confianza de sus hijos al sobreprotegerlos”, explicó Bilbao. La paciencia y la observación consciente permiten que los niños desarrollen resiliencia y seguridad.
Beneficios de aprender a equivocarse
Permitir errores mejora la autoestima infantil, fortalece la autoconfianza y enseña resiliencia. Los niños aprenden que cada intento tiene valor y que los desafíos son oportunidades para crecer.
La confianza no crece en la perfección, sino en la experiencia de probar, fallar y volver a intentarlo. Enseñar a los niños a enfrentar errores prepara a los adultos del mañana para resolver problemas con autonomía y seguridad.
