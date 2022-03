Hallan por primera vez microplásticos en sangre humana

Ciudad de México.— Para detectar de manera oportuna problemas de audición en recién nacidos, niñas y niños pequeños con alguna enfermedad o infección que puede provocar sordera, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con el estudio de Tamiz Auditivo Neonatal de Intervención Temprana, mediante el cual en cuestión de minutos se obtiene un diagnóstico certero.

La doctora Norma Angélica Quintana Ruiz, jefa del Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica del Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, destacó que esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) es pionera en el uso de este tamiz, y que se proyecta efectuar un promedio de 30 estudios semanales en pacientes con alto riesgo de padecer pérdida auditiva.

Destacó que el estudio se lleva a cabo en las UMAE Hospital General y de Gíneco Obstetricia No. 3 del CMN La Raza, a las y los menores con riesgo de desarrollar hipoacusia, esto es la disminución de la sensibilidad o capacidad en la audición.

Explicó que los pacientes a quienes se realiza el Tamiz Auditivo Neonatal son aquellos que están en una Unidad de Cuidados Intensiva Neonatal (UCIN) por alguna enfermedad congénita o infecciosa, también en menores que nacen con ictericia (coloración amarillenta) y mamás que tienen factores de riesgo como diabetes mellitus gestacional.

“Al término se le da el reporte a los padres para que tengan el conocimiento de cuál es el riesgo de tener una pérdida auditiva, si sale positivo y tenemos una respuesta adecuada de emisiones otacústicas, se les brinda un seguimiento posterior”, resaltó.

Por su parte, Armando López, papá de Eileen Danae, contó que tras el nacimiento de su hija le fue detectada una cardiopatía congénita que provocaba que algunas venas de su corazón no conectaran de forma correcta y por lo cual fue referida al Hospital General del CMN La Raza.

En el Servicio de Otorrinolaringología Pediátrica le explicaron la necesidad de realizar el estudio de Tamiz Auditivo Neonatal de Intervención Temprana, ya que por la operación que recibió su hija y el tiempo internada en la UCIN, podía tener daño o alguna complicación en el oído.

“Ya con el estudio me siento más tranquilo, con el diagnóstico de que ella va a poder oír bien, que va a estar bien de su aparato auditivo, fue cuestión de 10 minutos que tardaron en hacerle la prueba y me informaron, es algo muy novedoso y que puede servir para muchos niños, no nada más para mi nena, sino para cualquier niño”, subrayó.