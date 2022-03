IMSS reconstruye rostro de chef con técnica microquirúrgica

Ciudad de México.— Gracias a un equipo multidisciplinario de especialistas, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas reconstruyó el rostro de José Luis “N”, con una técnica microquirúrgica, procedimiento que se realizó por primera vez en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula.

El jefe del servicio de cirugía del HGZ No. 1, Diego Alberto Choel Molina, relató que en 2019 el paciente tuvo una lesión facial derivada de un accidente automovilístico, agravada por una infección por hongos en los senos paranasales, que derivó en resección de parte del cráneo, rostro y ojo derecho.

Dijo que gracias a que el IMSS Chiapas cuenta con un hospital con tecnología de punta y médicos especialistas, a José Luis se le practicó una microcirugía vascular, considerada de alta complejidad, la cual duró más de 10 horas.

“Es un procedicimiento que se realiza por lo general en un Tercer Nivel de Atención, pero esto nos habla de una excelente capacidad de nuestro personal, así como de la infraestructura que tenemos para realizar muchas cirugías como ésta; esperamos ser pioneros en el estado”, comentó.

El cirujano plástico del “Nueva Frontera”, Carlos Echeverría, detalló que para la reconstrucción del rostro se realizó un colgajo libre, procediminiento que consiste en realizar un autotrasplante de un sitio distante del cuerpo del paciente hacia otra área afectada, en la cual se unen vasos, arterias y nervios con técnica microscópica.

Este procedimiento deja una gran satisfacción en el equipo multidisciplinario que participó en la atención a José Luis, pues ahora el paciente recuperará su salud y calidad de vida, y se reincorporará a su vida laboral y familiar.

“Soy egresado del Hospital Magdalena de las Salinas. Tengo poco tiempo en ‘Nueva Frontera’, soy tapachulteco y mi sueño era regresar a mi tierra y apoyar a mi gente. El objetivo es que no tengan que viajar a otras ciudades, que no batallen y aquí se les realicen estos procedimientos que suelen ser de Tercer Nivel. Pero sí se pueden hacer en el HGZ No. 1, si trabajamos en equipo para tener más casos de éxito como éste”, puntualizó.

Emocionado hasta las lágrimas y acompañado de su esposa, José Luis agradeció la atención y profesionalismo por parte del personal del IMSS Chiapas, pues ahora podrá recuperar su salud y reinetegrarse a la sociedad.

José Luis comentó: “me siento muy contento por la cirugía, ha sido complicado, pero no imposible. Hay que ser fuertes. Estoy en un lugar donde hay gente profesionista, que sabe hacer muy bien su trabajo; vale la pena creer en el Seguro, vale la pena confiar en esta gente y confiar que hacen bien las cosas”.

“Yo soy chef y extraño mucho la cocina, porque yo amo cocinar, y espero recuperarme para regresar a mi trabajo o incluso aperturar un restaurante propio, estos son mis planes a futuro”, finalizó.

