Juegos que ayudan al desarrollo del cerebro de los bebés

Ciudad de México.— Una bebé nació a las 23 semanas y estuvo 14 semanas en el hospital recibiendo atención y cuidados de sus padres y médicos especialistas.

De acuerdo con Right To Life UK, Madelyn nació en Texas pesando 1 libra y 4 onzas con problemas médicos graves.

La pequeña Madelyn había contraído E. coli, que era el peligro más inmediato, por lo que el equipo médico estaba haciendo todo lo posible para salvarla.

“Todo lo que podía hacer era entrar en modo de reacción. Básicamente, estar allí para brindar apoyo”, confió.

Sin embargo, una noche el médico detuvo a la madre de Madelyn y dijo “no sabemos qué pasó, pero no está allí y no hay signos de necrotización, el cerebro no se está muriendo y no vemos la meningitis’”.