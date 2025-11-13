La lactancia materna protege del cáncer de mama por décadas

Ciudad de México.— La lactancia materna no solo fortalece el vínculo entre madre e hijo. También ofrece una protección inmunológica que podría extenderse hasta medio siglo después del parto.
Un estudio publicado en la revista Nature reveló que amamantar puede reducir el riesgo de cáncer de mama durante décadas, gracias a la activación del sistema inmunitario femenino.
La investigación, realizada por el Centro Oncológico Peter MacCallum en Australia, analizó muestras del tejido mamario de 260 mujeres de entre 20 y 70 años.
Los científicos encontraron que las mujeres que habían amamantado mostraban niveles más altos de linfocitos T CD8+, células clave que destruyen tejidos dañados sin afectar a los sanos.
Según los autores, estas células actúan como “guardianes inmunitarios”, identificando y eliminando las células anormales que podrían volverse malignas.
Lo más sorprendente fue su persistencia: en algunas mujeres, las células protectoras permanecieron activas hasta 50 años después del periodo de lactancia.
Una defensa que perdura
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.
Además, diversos estudios han señalado su efecto preventivo ante enfermedades metabólicas y algunos tipos de cáncer.
Sin embargo, los investigadores australianos explicaron que este nuevo hallazgo ofrece evidencia biológica del mecanismo detrás de esa protección. El cuerpo “aprende” a defenderse, y ese entrenamiento inmunitario deja una huella prolongada en el tejido mamario.
El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México coincide en que amamantar ayuda a disminuir la exposición a estrógenos, una de las hormonas vinculadas al cáncer de mama. Según el INEGI, cada año se registran más de 7 mil muertes por este tipo de cáncer, siendo la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas.
Un gesto de amor con impacto duradero
Aunque la lactancia no elimina por completo el riesgo de desarrollar cáncer, sí constituye una medida accesible de prevención y bienestar para las madres.
Los especialistas destacan que este hallazgo podría servir para desarrollar nuevas estrategias de inmunización o tratamientos que imiten los efectos protectores de la lactancia.
La OMS recomienda mantener la lactancia materna hasta los dos años o más, complementada con otros alimentos. Este hábito, además de nutrir y fortalecer al bebé, puede convertirse en un legado de salud que acompaña a las mujeres por décadas.
El futbol y el cerebro: el estudio que revela por qué una derrota duele tanto
Ciudad de México.- Cuando un equipo mete un gol, el estadio estalla. Pero ese estallido no solo se escucha: también se registra dentro del cerebro de cada aficionado.
Un estudio reciente mostró que la pasión por el futbol activa zonas cerebrales específicas que explican por qué una victoria puede levantar el ánimo por horas y una derrota puede desencadenar reacciones impulsivas.
La investigación, publicada en la revista Radiology de la Sociedad Estadounidense de Radiología, examinó cómo responden los aficionados ante jugadas reales y qué mecanismos cerebrales se encienden según el resultado de su equipo.
Recompensa, tensión y autocontrol en la cancha interna
El trabajo fue liderado por Francisco Zamorano Mendieta, investigador del Departamento de Imágenes de la Clínica Alemana de Santiago. El equipo analizó a 43 aficionados de la Universidad de Chile y Colo Colo, dos de los clubes con mayor rivalidad en el país andino.
“Cuando su equipo gana, el sistema de recompensa en el cerebro se activa, lo que se asocia con sensaciones de bienestar y satisfacción”, destacó Zamorano Mendieta, en declaraciones publicadas por Infobae.
Según la publicación en Radiology, esa activación ocurre en la misma zona involucrada en otras experiencias placenteras.
El estudio también observó la reacción opuesta. Cuando el rival anota un gol, se encienden áreas vinculadas con la reflexión y el autocontrol, aunque en los fanáticos más intensos esa capacidad disminuye.
“El objetivo fue iluminar los comportamientos y dinámicas ligados a la rivalidad extrema, la agresión y la afiliación social dentro y entre grupos de fanáticos”, explicó Zamorano.
Un modelo para entender otras formas de fanatismo
Los investigadores señalaron que el futbol ofrece un terreno adecuado para analizar cómo opera el sentido de pertenencia grupal.
A diferencia de otras áreas donde el fanatismo suele generar tensiones políticas o religiosas, el deporte permite observar conductas intensas en un ambiente más neutral.
El equipo buscaba entender por qué la identificación con un club puede derivar en reacciones emocionales tan fuertes. Esta perspectiva abre la puerta a estudiar otros ámbitos donde las adhesiones colectivas influyen en la conducta.
El proceso se desarrolló en varias etapas. Primero, los aficionados completaron cuestionarios sobre su nivel de fanatismo y su estado emocional previo al experimento.
Luego, observaron 63 goles reales mientras se registraba su actividad cerebral a través de resonancia magnética funcional.
El cerebro ante la victoria y el dolor social
De acuerdo con el estadio publicado en Radiology, los resultados confirmaron que los aficionados experimentan la victoria como un estímulo de recompensa. En cambio, la derrota generó respuestas asociadas con el dolor social.
Si bien el estudio reveló patrones consistentes en la reacción cerebral de los aficionados, también presentó limitaciones. La investigación se realizó solo con hombres y sin un grupo control.
Zamorano y su equipo plantearon que el futbol permite observar la devoción colectiva sin confrontar temas sensibles. Esta aproximación podría facilitar investigaciones futuras sobre cómo opera el cerebro cuando una persona defiende una identidad compartida o enfrenta a un grupo rival.
Los investigadores concluyeron que la rivalidad deportiva activa emociones intensas que reflejan vínculos profundos con la identidad social.
La pasión en la tribuna, según el estudio publicado en Radiology, queda registrada en cada reacción neurológica.
¿Marte esconde agua bajo su superficie?: hallazgos científicos reavivan la esperanza de vida fuera de la Tierra
Ciudad de México.- La posibilidad de que Marte haya sido un planeta habitable durante más tiempo del que se pensaba vuelve a cobrar fuerza. Dos investigaciones recientes han encontrado indicios de agua subterránea y cavidades formadas por su acción, abriendo nuevas rutas para buscar vida en el planeta rojo.
Huellas de agua bajo la superficie marciana
Un estudio realizado por científicos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi (NYUAD) identificó señales de que el agua fluyó bajo la superficie marciana hace miles de millones de años.
Los hallazgos fueron publicados el 7 de noviembre de 2025 en la revista Journal of Geophysical Research—Planets.
El equipo analizó antiguas dunas de arena en el cráter Gale —una zona que explora el rover Curiosity de la NASA— y descubrió que esas dunas se transformaron en roca después de interactuar con agua subterránea.
Según los investigadores, este proceso podría haber creado ambientes estables y protegidos para formas microscópicas de vida.
“Nuestros hallazgos demuestran que Marte no pasó simplemente de ser húmedo a seco; pequeñas cantidades de agua continuaron moviéndose bajo tierra incluso después de que sus lagos desaparecieron”, afirmó la doctora Dimitra Atri, directora del Laboratorio de Exploración Espacial de la NYUAD.
Los investigadores compararon los datos enviados por Curiosity con formaciones rocosas en los desiertos de los Emiratos Árabes Unidos, donde procesos similares de mineralización generaron depósitos de yeso.
Este mineral, explicó Atri, tiene la capacidad de preservar rastros orgánicos durante millones de años, lo que lo convierte en un objetivo estratégico para futuras misiones.
Rocas que hablan del pasado de Marte
Los científicos de la NYUAD concluyeron que el agua provenía de una montaña cercana y se filtró por grietas hasta impregnar las dunas, solidificándolas lentamente.
La presencia de minerales como el yeso y los sulfatos refuerza la hipótesis de que Marte tuvo zonas subterráneas húmedas cuando la superficie ya era árida.
“Los resultados muestran que los procesos acuosos dejaron una huella profunda en la historia geológica de Marte, y estas zonas son ahora los mejores lugares para buscar vida pasada”, señaló el investigador Vignesh Krishnamoorthy, en declaraciones difundidas por la Universidad de Nueva York.
El hallazgo cambia la percepción de Marte como un planeta completamente seco y muerto. Por el contrario, apunta a una historia geológica más compleja, donde el agua no desapareció por completo, sino que continuó filtrándose bajo tierra durante largos periodos.
Descubren cuevas formadas por el agua
Otro estudio, liderado por Chenyu Ding, de la Universidad de Shenzhen (China), reveló la existencia de posibles cuevas kársticas en los Valles de Hebrus, en el noroeste marciano.
La investigación fue publicada el 4 de noviembre de 2025 en The Astrophysical Journal Letters y representa la primera evidencia de este tipo de formaciones en Marte.
A diferencia de los tubos de lava conocidos, estas cavidades se habrían originado cuando el agua disolvió rocas ricas en carbonatos y sulfatos, creando estructuras similares a las cuevas de piedra caliza que existen en la Tierra.
“Estas claraboyas se interpretan como las primeras cuevas kársticas potenciales conocidas en Marte, formadas a través de la disolución de litologías solubles en agua”, detalla el artículo.
Las cuevas fueron identificadas mediante el análisis de datos del espectrómetro de emisión térmica (TES) de la sonda Mars Global Surveyor de la NASA. Los investigadores también usaron imágenes satelitales de alta resolución para construir modelos tridimensionales que confirmaron que su origen no está relacionado con impactos ni con actividad volcánica.
Nuevos objetivos para futuras misiones
El equipo de la Universidad de Shenzhen determinó que estas cavidades podrían ser refugios naturales para futuras misiones humanas o robóticas, por su capacidad de ofrecer protección frente a la radiación y las bajas temperaturas.
“Incluso si no se encuentra vida dentro de ellas, estas estructuras representan entornos de gran interés científico, tanto para comprender la evolución del agua en Marte como para planificar la exploración tripulada”, explicó Ding durante una conferencia de prensa virtual realizada el 6 de noviembre.
Ambos descubrimientos —el agua subterránea identificada por la NYUAD y las cuevas formadas por procesos acuosos halladas por la Universidad de Shenzhen— refuerzan la idea de que Marte pudo conservar su humedad más tiempo del que se creía.
Dejar al bebé descalzo: una recomendación que construye piernas firmes y pies libres
Ciudad de México.- En muchas familias mexicanas, ponerle zapatitos al recién nacido es una tradición llena de cariño, sin embargo, especialistas en podología y pediatría coinciden en que los bebés no necesitan calzado antes de cumplir un año, pues usarlo puede interferir con el desarrollo natural de sus pies y su manera de caminar.
Los bebés aprenden mejor cuando están descalzos
Durante el primer año los huesos y músculos de los pies del bebé todavía son blandos y necesitan libertad para fortalecerse.
“El calzado impide que el pie se mueva con naturalidad y limita la sensibilidad que el niño necesita para aprender a caminar”, explicó la podóloga María Fernanda Díaz, en una entrevista en 2024 con Excélsior.
Los expertos señalan que al estar descalzo, el bebé siente el suelo, ajusta su equilibrio y fortalece los músculos de las piernas. Esta etapa es clave porque el pie todavía está formando su estructura y los huesos aún no se han endurecido por completo.
Riesgos de usar calzado demasiado pronto
Un estudio publicado por la Revista Española de Podología en 2022, señaló que los niños que usan zapatos rígidos o poco flexibles antes de tiempo pueden desarrollar alteraciones en el arco plantar y dificultades para mantener el equilibrio.
“Poner zapatos a los bebés antes de caminar no tiene ningún beneficio médico; al contrario, puede afectar su postura y su coordinación”, advirtió la podóloga pediátrica Daniela Olvera, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en entrevista con El Universal.
Los podólogos recomiendan que los pequeños anden descalzos o usen calcetines antideslizantes mientras están en casa o en espacios seguros. El contacto directo con el piso ayuda al cerebro a reconocer distintas texturas y temperaturas, lo que también favorece su desarrollo sensorial.
Andar descalzo fortalece el equilibrio y la coordinación
Caminar sin zapatos no solo ayuda al pie, también mejora el control del cuerpo.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Pediatría (INP), los bebés que gatean y caminan descalzos muestran una mejor coordinación y adquieren antes el equilibrio que quienes usan calzado desde los primeros meses.
“La planta del pie tiene miles de terminaciones nerviosas que envían señales al cerebro; esas sensaciones ayudan al bebé a ubicarse y reaccionar mejor ante los movimientos”, explicó el fisioterapeuta infantil Jorge Aguilar, en una cápsula informativa transmitida por Canal Once Niños.
Los expertos recomiendan dejar que los niños experimenten libremente en casa, sin calzado, siempre que el entorno sea limpio y seguro. En el caso de salir al exterior, se puede usar un zapato ligero y flexible que solo proteja del suelo caliente, frío o irregular.
No hay riesgo de resfriarse por andar descalzo
Uno de los temores más comunes entre padres y abuelos es que los bebés se enfermen si no usan zapatos, sin embargo, los médicos aclaran que esto es un mito.
“Los resfriados son causados por virus, no por el frío del piso ni por andar descalzo”, señaló la pediatra Patricia Rueda, del Hospital Infantil de La Paz, en entrevista con La Vanguardia.
Los especialistas mexicanos coinciden: lo importante es que el bebé esté en un ambiente templado y sin corrientes de aire, más que el hecho de usar calzado.
Cuándo sí es necesario usar zapatos
El uso de zapatos se recomienda cuando el bebé ya camina solo y sale al exterior. En esos casos, los podólogos aconsejan elegir calzado con suela flexible, materiales transpirables y espacio suficiente para el movimiento de los dedos.
“La mejor opción es un zapato que deje al niño moverse con libertad, que se sienta como si no trajera nada”, indicó la Guía de Cuidado del Pie Infantil de la Secretaría de Salud, actualizada en enero de 2024.
En casa, los especialistas sugieren seguir permitiendo que los bebés anden descalzos la mayor parte del tiempo. Esto favorece su desarrollo físico y sensorial, y les ayuda a adquirir confianza en sus primeros pasos.
El secreto para que los niños coman sus verduras
Para mejorar su nutrición
Ciudad de México.— Convencer a los niños de comer verduras ha sido un reto constante para padres y cuidadores.
Sin embargo, un estudio confirmó que la paciencia, más que los trucos o castigos, fue la herramienta más efectiva para lograrlo.
De acuerdo con una investigación publicada en 2023 por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos, y difundida por la European Journal of Clinical Nutrition, los niños necesitan entre ocho y diez exposiciones a una verdura antes de aceptarla o disfrutarla.
Los investigadores trabajaron con casi 600 menores de 1 a 4 años y observaron que, aunque al inicio rechazaron los vegetales, su disposición mejoró tras varios intentos constantes y sin presión.
La exposición constante favoreció la aceptación
El equipo de especialistas explicó que no basta ofrecer una verdura una o dos veces para que un niño la acepte. En cambio, la exposición repetida ayuda a familiarizarlo con su sabor, textura y color.
“El proceso de aceptación requiere constancia, no coerción”, señaló la doctora Lisette de Groot, coautora del estudio y experta en nutrición infantil.
Te recomendamos leer: La prevención del acoso escolar empieza en la familia, la comunicación es el escudo
Los resultados mostraron que los niños que recibieron el alimento repetidamente sin presión o engaños desarrollaron una actitud más positiva hacia las verduras.
Los especialistas también advirtieron que engañar a los niños —por ejemplo, esconder los vegetales en otros platillos o prometerles un postre— puede generar rechazo o desconfianza hacia la comida.
En su lugar, recomendaron crear experiencias positivas alrededor del alimento, como involucrar a los menores en la preparación o permitirles elegir qué verdura probar.
Recompensas simbólicas sí, comida no
El estudio holandés también analizó el uso de recompensas. Los investigadores concluyeron que las recompensas simbólicas —como pegatinas o coronas de papel— aumentaron la motivación para probar nuevos alimentos, mientras que las recompensas alimentarias (postres o dulces) resultaron contraproducentes.
La doctora Jessica Werthmann, especialista en comportamiento alimentario de la Universidad de Friburgo, explicó que ofrecer dulces como premio “refuerza la idea de que las verduras son una obligación y los postres una recompensa”.
En México, el desafío sigue vigente
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), sólo el 32% de los niños mexicanos consume verduras diariamente, mientras que el consumo de alimentos ultraprocesados supera el 60%.
Expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señalaron que esta tendencia contribuye a los altos índices de sobrepeso y obesidad infantil en el país.
Promover hábitos saludables desde la infancia implica paciencia, acompañamiento y educación alimentaria. Como demostraron los científicos, la clave no está en el engaño, sino en la exposición repetida y la confianza a la hora de comer.
