La lactancia materna protege del cáncer de mama por décadas

Ciudad de México.— La lactancia materna no solo fortalece el vínculo entre madre e hijo. También ofrece una protección inmunológica que podría extenderse hasta medio siglo después del parto.

Un estudio publicado en la revista Nature reveló que amamantar puede reducir el riesgo de cáncer de mama durante décadas, gracias a la activación del sistema inmunitario femenino.

La investigación, realizada por el Centro Oncológico Peter MacCallum en Australia, analizó muestras del tejido mamario de 260 mujeres de entre 20 y 70 años.

Los científicos encontraron que las mujeres que habían amamantado mostraban niveles más altos de linfocitos T CD8+, células clave que destruyen tejidos dañados sin afectar a los sanos.

Según los autores, estas células actúan como “guardianes inmunitarios”, identificando y eliminando las células anormales que podrían volverse malignas.

Lo más sorprendente fue su persistencia: en algunas mujeres, las células protectoras permanecieron activas hasta 50 años después del periodo de lactancia.

Una defensa que perdura

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses reduce el riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Además, diversos estudios han señalado su efecto preventivo ante enfermedades metabólicas y algunos tipos de cáncer.

Sin embargo, los investigadores australianos explicaron que este nuevo hallazgo ofrece evidencia biológica del mecanismo detrás de esa protección. El cuerpo “aprende” a defenderse, y ese entrenamiento inmunitario deja una huella prolongada en el tejido mamario.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en México coincide en que amamantar ayuda a disminuir la exposición a estrógenos, una de las hormonas vinculadas al cáncer de mama. Según el INEGI, cada año se registran más de 7 mil muertes por este tipo de cáncer, siendo la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres mexicanas.

Un gesto de amor con impacto duradero

Aunque la lactancia no elimina por completo el riesgo de desarrollar cáncer, sí constituye una medida accesible de prevención y bienestar para las madres.

Los especialistas destacan que este hallazgo podría servir para desarrollar nuevas estrategias de inmunización o tratamientos que imiten los efectos protectores de la lactancia.

La OMS recomienda mantener la lactancia materna hasta los dos años o más, complementada con otros alimentos. Este hábito, además de nutrir y fortalecer al bebé, puede convertirse en un legado de salud que acompaña a las mujeres por décadas.

JAHA