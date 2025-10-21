Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo

Ciudad de México. — Leer cuentos a los niños fue, según diversos especialistas, una de las experiencias más enriquecedoras entre padres e hijos. Más allá de compartir historias, la lectura de regazo fortaleció el vínculo familiar y el bienestar emocional.

De acuerdo con los expertos psicopedagogos de la Editorial Rubio, esta práctica creó “un espacio seguro y cercano donde los niños se sintieron escuchados y acompañados”. La lectura conjunta ofreció un entorno de confianza que permitió reconectar emocionalmente y compartir momentos de calma.

Juego, lenguaje y emoción: tres pilares de la lectura compartida

Los especialistas de Rubio explicaron que la lectura de regazo combinó tres elementos esenciales para el aprendizaje infantil: juego, lenguaje y emoción. Estos factores, unidos en un momento cotidiano, promovieron una infancia más segura y significativa.

Durante la lectura, los niños desarrollaron habilidades cognitivas y afectivas. Los expertos afirmaron que “esta práctica sencilla tiene efectos duraderos tanto en los niños como en los adultos que los acompañan”.

Según la American Academy of Pediatrics, leer de forma habitual desde los primeros años mejoró la comprensión auditiva y el desarrollo del lenguaje. El estudio, publicado en Pediatrics, señaló que los niños a quienes se les leía diariamente aprendieron más de un millón de palabras antes de los cinco años.

Leer mejora el lenguaje y fomenta la comunicación

Los psicopedagogos de Rubio confirmaron que escuchar cuentos con regularidad ayudó a los niños a descubrir nuevas palabras y expresiones dentro de un contexto significativo. “La lectura de regazo amplía su vocabulario de manera natural, mientras entrena la atención y la memoria”, explicaron.

La lectura también fortaleció la capacidad comunicativa. Al oír entonaciones, pausas y emociones, los pequeños aprendieron a escuchar con atención y a expresar mejor sus sentimientos.

Un puente hacia la imaginación y la empatía

La Editorial Rubio destacó que los cuentos impulsaron la imaginación y el pensamiento creativo. “Los personajes, paisajes y aventuras estimulan la curiosidad, la creatividad y la capacidad de resolver problemas”, subrayaron los expertos.

Investigaciones de la Universidad de Emory demostraron que leer ficción con los niños activa áreas cerebrales relacionadas con la empatía. Escuchar historias les permitió comprender emociones ajenas y desarrollar sensibilidad hacia los demás.

Un hábito con impacto duradero

Tomarse unos minutos al día para leer juntos se convirtió en una herramienta poderosa para reducir el estrés familiar y mejorar la convivencia. La lectura compartida ofreció a padres e hijos un momento de calma en medio de la rutina diaria.

Los especialistas de Rubio invitaron a mantener este hábito como una práctica cotidiana. “Cuidar la infancia también es leer con ellos”, recordaron, destacando que los beneficios emocionales y cognitivos de la lectura acompañada perduran a lo largo del tiempo.

JAHA