Los errores construyen la confianza de los niños

Ciudad de México. — Enseñar a un niño a resolver problemas y errores no significa darle las respuestas, sino permitir que descubra soluciones por sí mismo, explica el neuropsicólogo Álvaro Bilbao.

Imagina a un niño montando un puzzle. Observa cada pieza, la gira, prueba y se equivoca. Está a punto de encajarla cuando un adulto interviene, aunque sea con buena intención. La pieza se coloca, el puzzle avanza, pero el niño pierde la oportunidad de aprender que podía lograrlo solo.

La importancia de los errores en la infancia

Bilbao afirma que cada error que comete un niño fortalece su confianza. “Los errores no son dramas; son parte natural del aprendizaje y ayudan a que confíen en su capacidad de resolver problemas”, señaló en su cuenta de Instagram.

Los aciertos también generan seguridad, pero los fallos estimulan la corteza prefrontal, la zona del cerebro encargada de la toma de decisiones, autorregulación y autoconfianza. Si el adulto interviene constantemente, el ciclo de aprendizaje se interrumpe, y el niño aprende a depender de otros.

Cómo el cerebro aprende del error

Desde la neuropsicología, cada equivocación activa redes neuronales que detectan el fallo, comparan, reajustan y prueban de nuevo. Este proceso fortalece la motivación y refuerza la capacidad de resolución independiente.

Cuando los niños logran completar una tarea por sí mismos, su cerebro libera dopamina, neurotransmisor asociado con el placer y la motivación. Este refuerzo natural supera cualquier elogio externo, ya que confirma que son capaces de enfrentar desafíos solos.

Estrategias para acompañar sin intervenir

Bilbao recomienda que los adultos observen, acompañen y sostengan, pero no solucionen de inmediato. Permitir el desconcierto del “no me sale” y celebrar el “¡ya está!” enseña que el error construye confianza.

“Dar respuestas constantemente solo debilita la autoestima. Muchos padres, sin darse cuenta, roban la confianza de sus hijos al sobreprotegerlos”, explicó Bilbao. La paciencia y la observación consciente permiten que los niños desarrollen resiliencia y seguridad.

Beneficios de aprender a equivocarse

Permitir errores mejora la autoestima infantil, fortalece la autoconfianza y enseña resiliencia. Los niños aprenden que cada intento tiene valor y que los desafíos son oportunidades para crecer.

La confianza no crece en la perfección, sino en la experiencia de probar, fallar y volver a intentarlo. Enseñar a los niños a enfrentar errores prepara a los adultos del mañana para resolver problemas con autonomía y seguridad.

