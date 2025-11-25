Neuroderechos, nuevo eje ético para investigar el cerebro humano

Ciudad de México.— El neurobiólogo español Rafael Yuste expuso que cualquier avance en neurotecnología requiere integrar los llamados neuroderechos, un conjunto de principios que busca proteger la identidad, la libertad y la información mental de cada persona.

Garantías para un campo que crece con rapidez

Rafael Yuste, investigador de la Universidad de Columbia y referente internacional en neurotecnología, explicó que un grupo de especialistas analizó los desafíos éticos y sociales de estas técnicas y concluyó que resultaba necesario definir cinco garantías esenciales.

Los neuroderechos incluyen la prohibición de descifrar el contenido del cerebro sin consentimiento de la persona, la protección de la identidad personal, el respeto al libre albedrío, el acceso equitativo a intervenciones mentales y la seguridad de cualquier información implantada en el órgano, libre de riesgos o discriminaciones.

Durante su exposición recordó que este debate surgió en reuniones internacionales donde se concluyó que los avances tecnológicos ya generaban dilemas inevitables. “Las categorizamos en cinco áreas que se abordan desde garantías inalienables”, señaló el científico, investido recientemente como doctor honoris causa por la UNAM.

Cómo funcionan los métodos de neurotecnología

Yuste explicó que este campo interdisciplinario incluye herramientas electrónicas, magnéticas y eléctricas. Entre ellas mencionó los electroencefalogramas con forma de casco para medir actividad cerebral, escáneres que muestran zonas activas del cerebro y electrodos que se insertan para estimular regiones específicas. También habló de la estimulación cerebral profunda, conocida como marcapasos cerebral y aplicada con fines terapéuticos en pacientes con padecimientos neurológicos o psiquiátricos.

El investigador afirmó que aún falta comprender la dinámica completa del sistema cerebral y explicó que la neurobiología ha estudiado neuronas de forma aislada y no en conjunto, lo cual limita la visión integral.

“Esto equivale a interpretar una película en una pantalla de televisión con 86 mil pixeles mirando solamente uno”, dijo.

Aspiración científica

El especialista afirmó que la neurotecnología abre la posibilidad de modificar esta limitación. Con nuevos métodos para medir la actividad de grandes redes neuronales, los científicos buscan observar conexiones completas y, en paralelo, intervenirlas con fines médicos.

“A los científicos y médicos no nos basta con ver lo que ocurre, tenemos que entrar ahí y arreglar el problema”, comentó.

Proyecto de escala global

Yuste habló también del proyecto BRAIN, impulsado en Estados Unidos desde 2013 durante la administración de Barack Obama. Esta iniciativa reúne más de 500 laboratorios y financiamiento continuo hasta 2030. Su propósito consiste en desarrollar neurotecnologías electrónicas, ópticas, magnéticas, acústicas y moleculares para entender el cerebro, mejorar la atención a pacientes y crear una industria científica con impacto internacional.

El neurobiólogo explicó que el cerebro contiene cerca de 86 mil millones de neuronas unidas por una red con un trillón de conexiones. Esta estructura opera de manera constante y permite generar la mente humana, donde surgen la memoria, las decisiones, las emociones, la planeación, la conciencia y la actividad social.

Las preguntas que vienen

El investigador afirmó que la ciencia comienza a descifrar algunas bases neuronales de estas funciones y señaló que, con el avance de las redes internacionales de investigación, llegará el momento en que será posible explicar de forma científica procesos como la memoria, los pensamientos o un estado emocional.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv