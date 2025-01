Obesidad en México, problema de salud pública que afecta más a mujeres

Guadalajara. — Laia “N”, de tres años logró escuchar por primera vez luego de recibir un implante coclear en un hospital del IMSS en Guadalajara.

La operación la realizaron médicos especialistas del Hospital General Regional (HGR) No. 46 y de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Pediatría, del Centro Médico de Occidente (CMNO) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara, Jalisco.

Hace un año, Laia recibió el diagnóstico de hipoacusia profunda bilateral. Esta enfermedad provoca problemas de audición graves y afecta a ambos oídos.

Los médicos realizaron las pruebas pertinentes para confirmar el diagnóstico, entre ellas el tamiz auditivo.

“Padres, no se rindan; sí se puede”

La madre de Laia, la señora Libni “N”, compartió que recibir el diagnóstico fue muy difícil al inicio porque significó adaptarse a la condición de la niña y reestructurar la dinámica dentro del hogar. Sin embargo, una vez iniciado el protocolo de cirugía y tras haberse realizado el implante coclear, siente tranquilidad y alegría porque sabe que el paso más importante ya se llevó a cabo.

“Fue algo inesperado, algo que cambió nuestra dinámica familiar. Lo primero fue buscar qué íbamos a hacer para mejorar su calidad de vida. Conforme ha avanzado el tiempo fue disminuyendo esa angustia de decir ‘tengo una niña sorda’, ahora yo lo veo como parte de su vida, pero la verdad es que nos han ayudado muchísimo, siento que fue muy rápido desde que me citaron a otorrino en el Hospital de Pediatría al día que se realizó la cirugía”, comentó.

Asimismo, agradeció a los médicos involucrados en este nuevo programa e invitó a los padres de familia que tienen hijos en la misma condición que Laia a que “no se desesperen y no se rindan. Es una lucha que uno piensa que no se va a lograr, que no se va poder, porque a uno le dicen de los costos y demás, pero sí se puede”.

En junio pasado, el H. Consejo Técnico del IMSS aprobó la colocación de implantes cocleares en menores de 18 años. Esto como parte de la estrategia de “Detección temprana y atención de enfermedad auditiva”, del Programa PediatrIMSS.

