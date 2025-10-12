Recién nacidos reconocen idiomas escuchados antes de nacer

Ciudad de México. — El cerebro de los recién nacidos mostró una sorprendente capacidad para reconocer y procesar idiomas extranjeros escuchados antes del nacimiento.
Así lo reveló una investigación de la Universidad de Montreal, publicada en Scientific American, que replanteó las ideas tradicionales sobre el inicio del aprendizaje del lenguaje.
El equipo, encabezado por la neuropsicóloga Anne Gallagher y la candidata doctoral Andréanne René, demostró que la exposición prenatal a sonidos lingüísticos modifica la forma en que el cerebro procesa el lenguaje desde los primeros días de vida.
El estudio incluyó a 60 mujeres embarazadas de alrededor de 35 semanas de gestación.
De ellas, 39 reprodujeron grabaciones con cuentos en francés —su idioma nativo— y en hebreo o alemán durante 10 minutos por idioma, un día sí y otro no, hasta el parto. Las 21 restantes integraron el grupo de control y solo estuvieron expuestas al francés cotidiano.
Los idiomas elegidos, explicó René a Scientific American, poseen marcadas diferencias acústicas y fonológicas respecto al francés y entre sí. Lo que permitió identificar respuestas cerebrales específicas.
Los recién nacidos respondieron a los sonidos escuchados en el útero
Entre las primeras diez horas y los tres días después del nacimiento, los investigadores midieron la actividad cerebral de los bebés mediante espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS). Esta técnica no invasiva registra los cambios en la oxigenación cerebral asociados con la actividad neuronal.
Todos los recién nacidos mostraron activación en el lóbulo temporal izquierdo al escuchar francés, área relacionada con el procesamiento del lenguaje.
Sin embargo, solo los bebés expuestos a hebreo o alemán durante la gestación presentaron una respuesta cerebral similar ante esos idiomas extranjeros.
Por el contrario, los bebés del grupo de control activaron regiones cerebrales ligadas al procesamiento general de sonidos, no al lenguaje. Este hallazgo sugiere que el entorno prenatal influye directamente en la organización temprana del cerebro lingüístico.
La neuróloga pediátrica Ana Carolina Coan, miembro de la Academia Brasileña de Neurología, destacó a Scientific American que el estudio confirma cómo el entorno gestacional moldea las redes cerebrales antes del nacimiento. “No significa que los bebés aprendan un idioma, pero sí que reconocen patrones sonoros familiares”, señaló.
La exposición prenatal podría favorecer la detección temprana de trastornos del lenguaje
Los investigadores observaron que incluso exposiciones cortas —de unos minutos diarios— bastaron para generar respuestas cerebrales diferenciadas. Gallagher admitió su sorpresa ante la contundencia de los resultados y consideró que los efectos del entorno prenatal fueron más potentes de lo esperado.
El estudio no recomendó reproducir idiomas extranjeros con fines educativos o de estimulación temprana.
En cambio, subrayó la importancia de comprender cómo el cerebro fetal responde a estímulos lingüísticos naturales.
Coan indicó que estos hallazgos abren nuevas vías para detectar y tratar de forma temprana los trastornos del lenguaje, que afectan entre el 5 % y el 10 % de los niños en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
El trabajo canadiense ofreció una nueva perspectiva sobre el desarrollo lingüístico temprano, al mostrar que la familiaridad con los sonidos del habla puede comenzar antes del nacimiento.
Estos resultados ampliaron el entendimiento sobre cómo el cerebro humano inicia su aprendizaje mucho antes del primer llanto.
Exterogestación: vínculo entre madre e hijo en los primeros meses
El desarrollo del bebé no se detiene con el nacimiento
Ciudad de México. — El nacimiento no marcó el fin del desarrollo humano, sino el inicio de una etapa igualmente compleja: la vida fuera del útero. Este proceso, conocido como exterogestación, ha cobrado relevancia en los últimos años entre pediatras y psicólogos del desarrollo, quienes lo consideran fundamental para el bienestar del recién nacido y su madre.
El término fue acuñado por el antropólogo Ashley Montagu en 1961. Planteó que los seres humanos nacen más inmaduros que otras especies, por lo que los primeros meses tras el parto funcionan como una “gestación externa”.
Durante este periodo, el bebé necesita un entorno que reproduzca la seguridad del útero: contacto constante, abrigo, regulación emocional y presencia continua de su figura de apego.
Según la Asociación Española de Pediatría (AEP), esta etapa favorece el desarrollo neurológico y emocional del bebé, al reducir los niveles de cortisol y estabilizar su ritmo cardíaco y temperatura.
La lactancia, el porteo y el contacto piel con piel son prácticas que fortalecen esta conexión vital.
El vínculo entre madre e hijo se consolida en los primeros meses
La exterogestación no solo transforma al bebé. También impacta de manera profunda en la madre, quien experimenta cambios hormonales, físicos y emocionales significativos.
El cuerpo materno inicia un proceso de recuperación mientras la mente se adapta al nuevo rol de cuidado constante.
Expertos del Instituto Nacional de Perinatología de México (INPer) destacaron que el contacto frecuente y las interacciones afectivas fortalecen el apego seguro, descrito por John Bowlby y Mary Ainsworth.
Este vínculo influye directamente en la salud mental y emocional del niño a largo plazo.
Durante los primeros meses, el recién nacido no logra regular su temperatura, ritmo cardíaco o emociones sin apoyo externo.
La presencia de la madre cumple entonces una función biológica esencial: actúa como un “sistema regulador” que brinda estabilidad y seguridad.
El contacto físico como base del desarrollo emocional
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) subrayó que el contacto físico temprano, como abrazar y acariciar al bebé, mejora el sueño, el crecimiento y la confianza emocional.
Estos gestos sencillos refuerzan el apego seguro y promueven un desarrollo equilibrado.
La mirada, la voz y el tacto conforman un lenguaje invisible que alimenta la relación madre-hijo. Según un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estas interacciones repetidas ayudan al cerebro del bebé a formar conexiones neuronales asociadas con la empatía y la regulación emocional.
En promedio, un bebé humano nacería “prematuramente” si se compara con otras especies. De acuerdo con Montagu, necesitaría alrededor de 18 meses en el útero para alcanzar un grado de madurez similar al de otros mamíferos.
Por ello, los primeros meses de vida constituyen una continuación natural del embarazo, ahora sostenida por el contacto humano.
La exterogestación, más que un concepto biológico, representa una fase de adaptación y reconocimiento mutuo entre madre e hijo. En ella se siembran las bases del desarrollo físico, cognitivo y emocional que acompañarán al ser humano durante toda su vida.
Cómo unas células invisibles protegen al cuerpo: el Nobel que transformó la medicina
Ciudad de México.- En 1995, el inmunólogo japonés Shimon Sakaguchi identificó una clase inédita de células del sistema inmune. Hasta ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunológica se limitaba al proceso en el que el timo (El timo es un órgano pequeño del sistema linfático, situado en la parte superior del pecho. Su función principal es entrenar y madurar a los linfocitos T, un tipo de glóbulo blanco que forma parte esencial del sistema inmunitario. elimina células dañinas, conocido como tolerancia central).
Sakaguchi demostró que el cuerpo guardaba un mecanismo adicional.
Propuso que existían células encargadas de vigilar y contener reacciones inmunes excesivas. Ese hallazgo abrió un debate en la comunidad científica y lo obligó a enfrentar escepticismo.
Por su parte, en 2001, los estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell encontraron la pieza que faltaba:
Descubrieron que ratones vulnerables a enfermedades autoinmunes tenían mutaciones en un gen al que llamaron Foxp3. Poco después, relacionaron ese mismo gen con una enfermedad autoinmune rara en humanos, conocida como IPEX.
Dos años después, en 2003, Sakaguchi logró unir ambos caminos. Demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células descubiertas en 1995. Así nacía el concepto de células T reguladoras, conocidas hoy como Tregs, los “guardianes invisibles” del sistema inmune.
¿Por qué son esenciales las células T reguladoras?
Las Tregs actúan como un sistema de seguridad biológico. Supervisan la actividad de otras células inmunitarias para que no ataquen los tejidos del propio organismo.
En la práctica, esto significa que las Tregs pueden evitar que una respuesta de defensa contra una infección termine dañando órganos y provocando enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide o esclerosis múltiple.
Además, los investigadores explican que esta función tiene otra implicación directa: los trasplantes.
La capacidad de las Tregs para frenar respuestas inmunitarias ayuda a que el cuerpo tolere mejor los órganos trasplantados, reduciendo el riesgo de rechazo.
En paralelo, los tratamientos que modulan estas células ya se prueban en ensayos clínicos. Algunos buscan potenciar la acción de las Tregs en pacientes con autoinmunidad.
Otros exploran lo contrario: inhibirlas para que el cuerpo responda con más fuerza contra tumores.
Durante la pandemia de covid-19, el papel de las células T fue crucial. Su memoria de largo plazo permitió organizar respuestas más rápidas en pacientes previamente expuestos a ciertos coronavirus.
Una historia de ciencia con rostro humano.
El comité del Nobel subrayó que estos descubrimientos marcaron un antes y un después en la inmunología moderna. No solo aportaron conocimiento, sino que pueden ofrecer esperanza a millones de personas en todo el mundo.
Sakaguchi persistió cuando sus teorías eran cuestionadas. Brunkow y Ramsdell sumaron datos genéticos que confirmaron la relevancia clínica. Décadas después, sus trayectorias convergieron en un reconocimiento que no celebra un laboratorio, sino la capacidad humana de descubrir lo invisible.
Sobre el premio Nobel de Medicina 2025.
El 6 de octubre de 2025, la Asamblea Nobel distinguió a Sakaguchi, Brunkow y Ramsdell “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica”. La decisión puso en primer plano a las células T reguladoras, consideradas hoy un componente indispensable del sistema inmune.
El jurado destacó que el conocimiento de las Tregs permitió diseñar nuevas estrategias de inmunoterapia. Algunas ya muestran resultados positivos en cáncer y autoinmunidad. Otras apuntan a mejorar la calidad de vida de quienes esperan un trasplante.
Soledad juvenil en la era digital: ¿conectados, pero aislados?
Estar en internet no significa estar acompañado
Ciudad de México. — La hiperconexión digital marcó la vida de muchos jóvenes mexicanos. Aunque navegar por redes sociales o plataformas virtuales facilitó contactos, varios menores admitieron sentirse solos a pesar de estar siempre en línea.
Uso digital elevado y señales de alerta
Un estudio reciente en escuelas secundarias de Ciudad de México midió el “uso problemático del internet” y del smartphone. Encontró que 66 % reportó práctica problemática en redes sociales; 68 % lo reconoció en el uso del móvil; y 84 % manifestó mala calidad de sueño.
Investigadores en Guadalajara evaluaron a alumnos de 11 a 16 años. Detectaron niveles altos de FoMO —fear of missing out, es decir miedo a perderse algo— especialmente en quienes usaron redes sociales todos los días.
Además, una investigación de la Universidad de Monterrey reportó que cuanto más compulsivo fue el uso de redes sociales, mayor se volvió la comparación social ascendente, y también creció la sensación de soledad en participantes de 18 a 34 años.
Riesgos psicológicos asociados
Especialistas alertaron varios riesgos ligados a la soledad y al uso indiscriminado de internet:
- Alteraciones del sueño: El uso constante del teléfono y de redes sociales dificultó conciliar descanso. Jóvenes se despertaron temprano, sintieron menos reparador el sueño, experimentaron somnolencia diurna.
- Ansiedad y depresión: Desordenes emocionales aparecieron en adolescentes que usaron excesivamente el smartphone. Soledad, comparación social y preocupación constante por su imagen digital intensificaron esos síntomas.
- Disociación emocional: Un estudio internacional halló que la disociación —sensación de estar desconectado, desconcertado o separado de la propia realidad— mediaba entre la soledad percibida y el uso problemático de internet.
Testimonios
María, de 16 años, dijo: “Paso horas revisando redes; hablo con muchos, pero siento que nadie me entiende”.
Luis, de 20 años, buscó refugio en memes y mensajes privados. Expresó que la pantalla alivia, pero no llena.
Dimensión social y conductas de riesgo
Una investigación de la UNAM detectó que el 25 % de adolescentes entre 12 y 17 años ha sufrido alguna forma de ciberacoso.
También se registraron casos de sexting, grooming, envío de imágenes íntimas y conexiones con desconocidos entre usuarios jóvenes.
Los estudios psicológicos mostraron correlaciones fuertes entre soledad, comparación social incesante y autoestima baja. Jóvenes que compararon sus vidas con las imágenes idealizadas en redes sintieron más vacío.
Lo que dijeron los expertos
Graciela Wilson Corral, psicóloga de la UNAM, comentó que la adicción a dispositivos aumentó la soledad, la ansiedad y la depresión en menores.
Los autores del estudio en Ciudad de México recomendaron educar sobre uso saludable de tecnología, además de promover hábitos de sueño preventivos.
Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X
Ciudad de México.— Un cáncer poco frecuente está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos. Se trata del adenocarcinoma apendicular, una enfermedad que históricamente se consideraba excepcional pero que, según un nuevo estudio, ha triplicado y hasta cuadruplicado su incidencia en la Generación X y en los Millennials.
Un hallazgo inesperado en adultos jóvenes
La investigación fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer y publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine. El análisis revisó más de cuatro décadas de registros médicos para identificar cómo ha evolucionado la enfermedad entre distintas generaciones.
“Hay una incidencia desproporcionada de cáncer de apéndice entre los jóvenes”, señaló Andreana Holowatyj, profesora adjunta de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y el Centro Oncológico Vanderbilt Ingram.
La especialista precisó que “la primera en mostrar que 1 de cada 3 casos de cáncer de apéndice se diagnostica entre adultos menores de 50 años. En comparación, 1 de cada 8 cánceres colorrectales se diagnostican entre el mismo grupo de edad”.
Por qué crece entre Millennials y Generación X
Aunque la causa precisa no está determinada, los expertos plantean varias hipótesis. Los cambios en la dieta, factores ambientales, variaciones genéticas y una mayor capacidad de diagnóstico podrían explicar parte del fenómeno.
El equipo investigador recomienda profundizar en los estudios etiológicos y al mismo tiempo pide a los profesionales de la salud estar atentos ante síntomas en pacientes jóvenes de la Generación X y los Millennials, grupos que históricamente no eran considerados de riesgo para este tipo de cáncer.
Qué mostró el estudio sobre el cáncer de apéndice
Los investigadores analizaron datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 4 mil 858 casos confirmados en adultos mayores de 20 años diagnosticados entre 1975 y 2019.
Resultados contundentes:
Las tasas se triplicaron en personas de la Generación X, nacidas en 1980.
Entre los Millennials, nacidos en 1985, el aumento fue de hasta cuatro veces.
El crecimiento se presentó en todos los subtipos histológicos, incluidos mucinoso, no mucinoso, células caliciformes y en anillo de sello.
Los especialistas advirtieron que estas tendencias pueden anticipar una mayor carga de enfermedad en las próximas décadas, lo que exige investigación adicional y mayor conciencia tanto en el sector médico como en la población general.
Una enfermedad rara y difícil de diagnosticar
El adenocarcinoma apendicular representa menos del 1% de los cánceres gastrointestinales.
El mayor desafío está en su detección. En muchos casos se descubre de manera incidental durante una cirugía de apendicitis. Cuando se presentan síntomas suelen ser inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso o cuadros de obstrucción intestinal.
El tratamiento varía según la etapa del tumor y puede ir desde una simple apendicectomía hasta procedimientos mayores con quimioterapia intraperitoneal. La supervivencia mejora de manera considerable cuando se logra identificar en fases tempranas.
