Recién nacidos reconocen idiomas escuchados antes de nacer

Ciudad de México. — El cerebro de los recién nacidos mostró una sorprendente capacidad para reconocer y procesar idiomas extranjeros escuchados antes del nacimiento.

Así lo reveló una investigación de la Universidad de Montreal, publicada en Scientific American, que replanteó las ideas tradicionales sobre el inicio del aprendizaje del lenguaje.

El equipo, encabezado por la neuropsicóloga Anne Gallagher y la candidata doctoral Andréanne René, demostró que la exposición prenatal a sonidos lingüísticos modifica la forma en que el cerebro procesa el lenguaje desde los primeros días de vida.

El estudio incluyó a 60 mujeres embarazadas de alrededor de 35 semanas de gestación.

De ellas, 39 reprodujeron grabaciones con cuentos en francés —su idioma nativo— y en hebreo o alemán durante 10 minutos por idioma, un día sí y otro no, hasta el parto. Las 21 restantes integraron el grupo de control y solo estuvieron expuestas al francés cotidiano.

Los idiomas elegidos, explicó René a Scientific American, poseen marcadas diferencias acústicas y fonológicas respecto al francés y entre sí. Lo que permitió identificar respuestas cerebrales específicas.

Los recién nacidos respondieron a los sonidos escuchados en el útero

Entre las primeras diez horas y los tres días después del nacimiento, los investigadores midieron la actividad cerebral de los bebés mediante espectroscopía funcional de infrarrojo cercano (fNIRS). Esta técnica no invasiva registra los cambios en la oxigenación cerebral asociados con la actividad neuronal.

Todos los recién nacidos mostraron activación en el lóbulo temporal izquierdo al escuchar francés, área relacionada con el procesamiento del lenguaje.

Sin embargo, solo los bebés expuestos a hebreo o alemán durante la gestación presentaron una respuesta cerebral similar ante esos idiomas extranjeros.

Por el contrario, los bebés del grupo de control activaron regiones cerebrales ligadas al procesamiento general de sonidos, no al lenguaje. Este hallazgo sugiere que el entorno prenatal influye directamente en la organización temprana del cerebro lingüístico.

La neuróloga pediátrica Ana Carolina Coan, miembro de la Academia Brasileña de Neurología, destacó a Scientific American que el estudio confirma cómo el entorno gestacional moldea las redes cerebrales antes del nacimiento. “No significa que los bebés aprendan un idioma, pero sí que reconocen patrones sonoros familiares”, señaló.

La exposición prenatal podría favorecer la detección temprana de trastornos del lenguaje

Los investigadores observaron que incluso exposiciones cortas —de unos minutos diarios— bastaron para generar respuestas cerebrales diferenciadas. Gallagher admitió su sorpresa ante la contundencia de los resultados y consideró que los efectos del entorno prenatal fueron más potentes de lo esperado.

El estudio no recomendó reproducir idiomas extranjeros con fines educativos o de estimulación temprana.

En cambio, subrayó la importancia de comprender cómo el cerebro fetal responde a estímulos lingüísticos naturales.

Coan indicó que estos hallazgos abren nuevas vías para detectar y tratar de forma temprana los trastornos del lenguaje, que afectan entre el 5 % y el 10 % de los niños en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El trabajo canadiense ofreció una nueva perspectiva sobre el desarrollo lingüístico temprano, al mostrar que la familiaridad con los sonidos del habla puede comenzar antes del nacimiento.

Estos resultados ampliaron el entendimiento sobre cómo el cerebro humano inicia su aprendizaje mucho antes del primer llanto.

