Soledad juvenil en la era digital: ¿conectados, pero aislados?

Ciudad de México. — La crianza positiva es reconocida por organismos internacionales como UNICEF y la OMS como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil y la salud mental comunitaria.

En generaciones anteriores, los gritos formaron parte habitual de la disciplina. Padres y abuelos solían utilizarlos porque la crianza rara vez se analizaba como ocurre actualmente.

Hoy, la psicología reveló que los gritos afectan de manera negativa el desarrollo infantil. Investigaciones recientes recomendaron evitarlos para proteger la salud emocional y física de los niños.

Los efectos de los gritos en la infancia

Un estudio publicado en Child Development señaló que los gritos, considerados violencia verbal, aumentaron los problemas de conducta en comparación con quienes no recibieron ese trato.

Otra investigación, difundida en Journal of Child Psychology and Psychiatry, concluyó que los adolescentes expuestos a disciplina verbal severa desarrollaron más síntomas depresivos que quienes crecieron en un ambiente sin gritos.

La Universidad de Pittsburgh informó que los gritos y discusiones familiares en la infancia incrementaron el riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta.

Además, estudios en neurociencia mostraron que el cerebro infantil entró en modo de supervivencia al escuchar gritos. Ese bloqueo elevó niveles de cortisol, generando estrés, miedo e inseguridad.

Padres bajo presión

Haber gritado alguna vez no convirtió a nadie en mal padre. Especialistas del American Psychological Association destacaron que factores como agotamiento, frustración o exceso de exigencia desencadenaron esa reacción.

Reconocer las razones permitió a muchos padres comprender el problema y comenzar a trabajar en estrategias para evitar repetir ese patrón. La conciencia fue el primer paso.

Estrategias para dejar de gritar

Psicólogos recomendaron practicar la empatía. Ponerse en el lugar del niño ayudó a entender que los gritos no resolvieron conductas y deterioraron la relación familiar.

Otra herramienta fue el autocontrol. Respirar profundo, detener la escena o tomar un minuto de calma ayudaron a evitar respuestas impulsivas, además de enseñar con el ejemplo.

Analizar las emociones propias también resultó clave. El estrés laboral, económico o personal detonó reacciones intensas. Identificar esas emociones permitió responder de manera más equilibrada frente a los hijos.

Políticas públicas y crianza positiva en México

En México, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impulsaron campañas para promover la crianza respetuosa y prevenir la violencia familiar.

UNICEF México destacó que la violencia verbal y física en los hogares limitó el desarrollo social y emocional de los niños, afectando su desempeño escolar y sus relaciones futuras.

Programas como Crianza con ternura y Educación inicial promovieron la formación de padres y cuidadores, reforzando habilidades de autocontrol y comunicación respetuosa en el entorno familiar.

Criar con conciencia

Expertos de la Harvard University subrayaron que los niños aprenden principalmente por imitación. Ver a sus padres regular emociones les mostró que el autocontrol fue posible y valioso.

La crianza sin gritos buscó no solo mejorar la convivencia diaria, sino también favorecer el desarrollo de adultos emocionalmente sanos y seguros.

JAHA