Connect with us

Ciencia

Soledad juvenil en la era digital: ¿conectados, pero aislados?

Estar en internet no significa estar acompañado

Publicada

hace 6 segundos

on

Ciudad de México. — La hiperconexión digital marcó la vida de muchos jóvenes mexicanos. Aunque navegar por redes sociales o plataformas virtuales facilitó contactos, varios menores admitieron sentirse solos a pesar de estar siempre en línea.

Uso digital elevado y señales de alerta

Un estudio reciente en escuelas secundarias de Ciudad de México midió el “uso problemático del internet” y del smartphone. Encontró que 66 % reportó práctica problemática en redes sociales; 68 % lo reconoció en el uso del móvil; y 84 % manifestó mala calidad de sueño.

Investigadores en Guadalajara evaluaron a alumnos de 11 a 16 años. Detectaron niveles altos de FoMO —fear of missing out, es decir miedo a perderse algo— especialmente en quienes usaron redes sociales todos los días.

Más para leer: Padres de familia se suman a brigadas de seguridad en la UNAM

Además, una investigación de la Universidad de Monterrey reportó que cuanto más compulsivo fue el uso de redes sociales, mayor se volvió la comparación social ascendente, y también creció la sensación de soledad en participantes de 18 a 34 años.

Riesgos psicológicos asociados

Especialistas alertaron varios riesgos ligados a la soledad y al uso indiscriminado de internet:

  • Alteraciones del sueño: El uso constante del teléfono y de redes sociales dificultó conciliar descanso. Jóvenes se despertaron temprano, sintieron menos reparador el sueño, experimentaron somnolencia diurna.
  • Ansiedad y depresión: Desordenes emocionales aparecieron en adolescentes que usaron excesivamente el smartphone. Soledad, comparación social y preocupación constante por su imagen digital intensificaron esos síntomas.
  • Disociación emocional: Un estudio internacional halló que la disociación —sensación de estar desconectado, desconcertado o separado de la propia realidad— mediaba entre la soledad percibida y el uso problemático de internet.

Testimonios

María, de 16 años, dijo: “Paso horas revisando redes; hablo con muchos, pero siento que nadie me entiende”.
Luis, de 20 años, buscó refugio en memes y mensajes privados. Expresó que la pantalla alivia, pero no llena.

Dimensión social y conductas de riesgo

Una investigación de la UNAM detectó que el 25 % de adolescentes entre 12 y 17 años ha sufrido alguna forma de ciberacoso.

También se registraron casos de sexting, grooming, envío de imágenes íntimas y conexiones con desconocidos entre usuarios jóvenes.

Los estudios psicológicos mostraron correlaciones fuertes entre soledad, comparación social incesante y autoestima baja. Jóvenes que compararon sus vidas con las imágenes idealizadas en redes sintieron más vacío.

Lo que dijeron los expertos

Graciela Wilson Corral, psicóloga de la UNAM, comentó que la adicción a dispositivos aumentó la soledad, la ansiedad y la depresión en menores.

Los autores del estudio en Ciudad de México recomendaron educar sobre uso saludable de tecnología, además de promover hábitos de sueño preventivos.

JAHA

Dejanos un comentario:
Temas Relacionados:

Ciencia

Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X

Publicada

hace 4 días

on

2 octubre, 2025

Por

Estudio alerta sobre cáncer de apéndice: afecta a Millennials y la Generación X
Foto Pixabay

Ciudad de México.— Un cáncer poco frecuente está ganando terreno entre las generaciones más jóvenes en Estados Unidos. Se trata del adenocarcinoma apendicular, una enfermedad que históricamente se consideraba excepcional pero que, según un nuevo estudio, ha triplicado y hasta cuadruplicado su incidencia en la Generación X y en los Millennials.

Un hallazgo inesperado en adultos jóvenes

La investigación fue realizada por el Instituto Nacional del Cáncer y publicada en la revista científica Annals of Internal Medicine. El análisis revisó más de cuatro décadas de registros médicos para identificar cómo ha evolucionado la enfermedad entre distintas generaciones.

“Hay una incidencia desproporcionada de cáncer de apéndice entre los jóvenes”, señaló Andreana Holowatyj, profesora adjunta de hematología y oncología en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt y el Centro Oncológico Vanderbilt Ingram.

La especialista precisó que “la primera en mostrar que 1 de cada 3 casos de cáncer de apéndice se diagnostica entre adultos menores de 50 años. En comparación, 1 de cada 8 cánceres colorrectales se diagnostican entre el mismo grupo de edad”.

Por qué crece entre Millennials y Generación X

Aunque la causa precisa no está determinada, los expertos plantean varias hipótesis. Los cambios en la dieta, factores ambientales, variaciones genéticas y una mayor capacidad de diagnóstico podrían explicar parte del fenómeno.

El equipo investigador recomienda profundizar en los estudios etiológicos y al mismo tiempo pide a los profesionales de la salud estar atentos ante síntomas en pacientes jóvenes de la Generación X y los Millennials, grupos que históricamente no eran considerados de riesgo para este tipo de cáncer.

LEE Madre del Santo Millenial: Es un regalo presenciar la canonización de mi hijo

Qué mostró el estudio sobre el cáncer de apéndice

Los investigadores analizaron datos del programa SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Results) en 4 mil 858 casos confirmados en adultos mayores de 20 años diagnosticados entre 1975 y 2019.

Resultados contundentes:

Las tasas se triplicaron en personas de la Generación X, nacidas en 1980.
Entre los Millennials, nacidos en 1985, el aumento fue de hasta cuatro veces.
El crecimiento se presentó en todos los subtipos histológicos, incluidos mucinoso, no mucinoso, células caliciformes y en anillo de sello.

Los especialistas advirtieron que estas tendencias pueden anticipar una mayor carga de enfermedad en las próximas décadas, lo que exige investigación adicional y mayor conciencia tanto en el sector médico como en la población general.

Una enfermedad rara y difícil de diagnosticar

El adenocarcinoma apendicular representa menos del 1% de los cánceres gastrointestinales.

El mayor desafío está en su detección. En muchos casos se descubre de manera incidental durante una cirugía de apendicitis. Cuando se presentan síntomas suelen ser inespecíficos, como dolor abdominal, pérdida de peso o cuadros de obstrucción intestinal.

El tratamiento varía según la etapa del tumor y puede ir desde una simple apendicectomía hasta procedimientos mayores con quimioterapia intraperitoneal. La supervivencia mejora de manera considerable cuando se logra identificar en fases tempranas.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv

Seguir leyendo

Ciencia

El duelo anticipado: cuando el dolor comienza antes de la pérdida

Esto dicen los expertos

Publicada

hace 5 días

on

1 octubre, 2025

Por

Foto: Pexels

Ciudad de México. — El duelo anticipado surge cuando una persona empieza a sufrir emocionalmente antes de que ocurra la muerte de un ser querido. Muchos lo viven al enfrentar enfermedades terminales u otras pérdidas próximas.

Ese tipo de duelo aparece con frecuencia entre cuidadores, familiares y pacientes. Según un estudio cualitativo de la Biblioteca Nacional de Psicología estadounidense, los cuidadores de cónyuges con enfermedades incurables experimentaron duelo anticipado mientras cuidaban en casa.

Investigadores propusieron que el duelo anticipado incluye angustia por la separación futura y preocupaciones sobre un futuro sin el ser querido.

Más para leer: El duelo de Luis Enrique y cómo acompañar la pérdida de un hijo

Otro estudio lo describió como un proceso dinámico que atraviesa fases de luto, afrontamiento, interacción, planificación y reorganización psicológica.

Causas y situaciones frecuentes

Este duelo suele aparecer cuando alguien padece una enfermedad terminal como cáncer, Alzheimer u otras condiciones crónicas avanzadas. También puede manifestarse ante pérdidas no asociadas a la muerte, como la pérdida de capacidades físicas o un diagnóstico grave.

La anticipación del desenlace provoca emociones complejas que se entremezclan con la cotidianidad del cuidado. En muchos casos, las personas reprimen sus propias necesidades mientras asumen responsabilidades de cuidado.

Síntomas y manifestaciones

Los síntomas del duelo anticipado pueden incluir tristeza intensa, ansiedad, insomnio, irritabilidad, fatiga y dificultades para concentrarse. Algunas personas sienten culpa por anticiparse al dolor o preocupación por “rendirse” antes del momento final.

A veces esos síntomas se confunden con depresión o ansiedad, lo que dificulta su reconocimiento.

Efectos sobre quienes cuidan

Los cuidadores pueden sufrir desgaste emocional al acompañar el deterioro del ser querido. En la investigación croata, esos cuidadores reprimir sus propias emociones mientras diligían el cuidado domiciliario. Otro estudio latinoamericano estudió estrategias de afrontamiento frente al estrés durante el duelo anticipado.

Es frecuente que los cuidadores descuiden su salud física y emocional. Asimismo, el duelo anticipado puede aumentar el riesgo de reacciones emocionales intensas después de la muerte.

Cómo abordar el duelo anticipado

Especialistas como la Dra. Kathleen Daly recomiendan validar las emociones y expresar lo que se siente con personas de confianza. Informarse sobre la enfermedad y el proceso del final de vida puede otorgar sensación de control. También ayudan los grupos de apoyo o buscar ayuda psicológica especializada.

Otra estrategia consiste en hablar con anticipación sobre deseos, asuntos pendientes y despedidas con la persona enferma. Cuidarse físicamente —descanso, alimentación, ejercicio— puede sostener la energía durante el proceso.

JAHA

Seguir leyendo

Ciencia

Mujer vivió 117 años y la ciencia confirmó que la paz familiar alargó su vida

Publicada

hace 5 días

on

1 octubre, 2025

Por

FOTO: PIXABAY.COM
FOTO: PIXABAY.COM

María Branyas Morera, reconocida como la persona más longeva del planeta hasta su fallecimiento el 19 de agosto de 2024, dejó no solo un récord de 117 años, sino también un legado científico y humano.

Investigadores descubrieron que su perfil molecular mostraba una edad biológica 23 años más joven que la cronológica, pero también que su vida estuvo marcada por la serenidad, el contacto con la familia y la ausencia de excesos.

Lee: ¿Un hábito inofensivo? La realidad detrás del refresco diario

La ciencia confirma un envejecimiento saludable

El estudio publicado en la revista Cell Reports Medicine en septiembre de 2025, con la participación de más de 40 investigadores, determinó que las células de Branyas “se comportaban como si tuvieran 94 años”.

En entrevista con BBC Mundo, el doctor Manel Esteller, jefe del grupo de Epigenética del Cáncer en el Instituto Josep Carreras, destacó que la longevidad de Branyas no fue el resultado de un solo gen, sino de la combinación de factores genéticos, hábitos saludables y una vida social activa.

“Sus genes le dieron un plus, pero fue lo que hizo después con su vida lo que le dio casi 30 años más de supervivencia”, subrayó el especialista.

Familia, estabilidad y vida sin excesos

Más allá de lo biológico, el testimonio de la propia María Branyas ante el Libro de los Récords Guinness refleja que su estilo de vida fue fundamental:

“Orden, tranquilidad, buena conexión con la familia y los amigos, contacto con la naturaleza, estabilidad emocional, falta de preocupaciones y arrepentimientos, mantener una actitud positiva y alejarse de la gente tóxica”.

Sus hábitos incluían dieta mediterránea, largos periodos de lectura, caminatas al aire libre, cuidado de su jardín y convivencia con sus perros.

Incluso superó la infección por covid-19 a los 113 años, sin presentar secuelas graves.

Una referencia mundial en longevidad

El interés científico que despertó Branyas radica en que sus células mostraron resistencia a la inflamación crónica y a enfermedades comunes en la vejez.

El estudio reveló un metabolismo lipídico altamente eficiente, con niveles bajos de colesterol dañino y altos de colesterol “bueno”.

“Su cerebro funcionaba muy bien, recordaba su niñez y canciones, se interesaba por la actualidad, y nunca mostró signos de demencia prematura”, explicó Esteller.

Sin embargo, la propia María insistía en que la longevidad no dependía solo de la ciencia.

“Creo que la longevidad también se trata de tener suerte. Suerte y buena genética”, reconoció Branyas, en entrevista difundida por el Guinness World Records en 2023.

Legado científico y humano

El caso de María Branyas abre una nueva perspectiva en la investigación del envejecimiento saludable.

Aunque expertos como Mayana Zatz, de la Universidad de São Paulo, advirtieron en Nature que “las conclusiones que se basan en un solo individuo son limitadas”, su perfil molecular se convirtió en referencia global para explorar cómo factores genéticos y de estilo de vida pueden influir en una vejez digna y con calidad.

Con el estudio del perfil molecular de la española María Branyas, la ciencia confirma que la unión familiar, los vínculos sociales sanos, la ausencia de excesos y una actitud positiva son determinantes para alcanzar un envejecimiento saludable.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH

Seguir leyendo

Ciencia

Crianza positiva: alternativas para padres a los gritos

El cerebro infantil se protege ante los gritos

Publicada

hace 6 días

on

30 septiembre, 2025

Por

Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México. — La crianza positiva es reconocida por organismos internacionales como UNICEF y la OMS como una herramienta fundamental para el desarrollo infantil y la salud mental comunitaria.

En generaciones anteriores, los gritos formaron parte habitual de la disciplina. Padres y abuelos solían utilizarlos porque la crianza rara vez se analizaba como ocurre actualmente.

Hoy, la psicología reveló que los gritos afectan de manera negativa el desarrollo infantil. Investigaciones recientes recomendaron evitarlos para proteger la salud emocional y física de los niños.

Los efectos de los gritos en la infancia

Un estudio publicado en Child Development señaló que los gritos, considerados violencia verbal, aumentaron los problemas de conducta en comparación con quienes no recibieron ese trato.

Otra investigación, difundida en Journal of Child Psychology and Psychiatry, concluyó que los adolescentes expuestos a disciplina verbal severa desarrollaron más síntomas depresivos que quienes crecieron en un ambiente sin gritos.

La Universidad de Pittsburgh informó que los gritos y discusiones familiares en la infancia incrementaron el riesgo de problemas de salud mental en la vida adulta.

Además, estudios en neurociencia mostraron que el cerebro infantil entró en modo de supervivencia al escuchar gritos. Ese bloqueo elevó niveles de cortisol, generando estrés, miedo e inseguridad.

Padres bajo presión

Haber gritado alguna vez no convirtió a nadie en mal padre. Especialistas del American Psychological Association destacaron que factores como agotamiento, frustración o exceso de exigencia desencadenaron esa reacción.

Más para leer: Evita el desperdicio: Consejos para conservar los alimentos en el refri

Reconocer las razones permitió a muchos padres comprender el problema y comenzar a trabajar en estrategias para evitar repetir ese patrón. La conciencia fue el primer paso.

Estrategias para dejar de gritar

Psicólogos recomendaron practicar la empatía. Ponerse en el lugar del niño ayudó a entender que los gritos no resolvieron conductas y deterioraron la relación familiar.

Otra herramienta fue el autocontrol. Respirar profundo, detener la escena o tomar un minuto de calma ayudaron a evitar respuestas impulsivas, además de enseñar con el ejemplo.

Analizar las emociones propias también resultó clave. El estrés laboral, económico o personal detonó reacciones intensas. Identificar esas emociones permitió responder de manera más equilibrada frente a los hijos.

Políticas públicas y crianza positiva en México

En México, la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) impulsaron campañas para promover la crianza respetuosa y prevenir la violencia familiar.

UNICEF México destacó que la violencia verbal y física en los hogares limitó el desarrollo social y emocional de los niños, afectando su desempeño escolar y sus relaciones futuras.

Programas como Crianza con ternura y Educación inicial promovieron la formación de padres y cuidadores, reforzando habilidades de autocontrol y comunicación respetuosa en el entorno familiar.

Criar con conciencia

Expertos de la Harvard University subrayaron que los niños aprenden principalmente por imitación. Ver a sus padres regular emociones les mostró que el autocontrol fue posible y valioso.

La crianza sin gritos buscó no solo mejorar la convivencia diaria, sino también favorecer el desarrollo de adultos emocionalmente sanos y seguros.

JAHA

Seguir leyendo

Te Recomendamos

Secret Link