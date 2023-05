“Soy investigadora y mamá en constante capacitación”: profesora del Tec de Monterrey

Ciudad de México.— “Así, como estaba haciendo con el doctorado, dije: Tengo que estudiar también para ser mamá’, busqué cuáles eran las corrientes de educación para los hijos; entonces, la ciencia me ayudó”, reveló la doctora Judith Zavala, profesora investigadora del Tec de Monterrey y madre de 4 hijos.

En entrevista con CONECTA, el sitio de noticias del Tecnológico de Monterrey, la doctora Judith Zavala reveló cómo ha sido su trayecto para alcanzar sus sueños como científica y mamá.

“Ha sido un reto combinar la maternidad con la ciencia; es una lucha constante con nuestros propios paradigmas, la cuestión cultural y tratar de conciliar dos esferas que son muy demandantes”, reflexionó.

Pese a los retos, destaca lograr metas en ambas facetas: como científica, con distinciones por su búsqueda de una cura para la ceguera; y como mamá, al educar a sus 4 hijos para hacerlos más responsables e independientes.

CIENCIA LE DA HERRAMIENTAS PARA EDUCAR A SUS HIJOS

Cuando sus hijos estaban a punto de empezar su vida escolar, la Dra. Judith, originaria de Monterrey, pensaba que no contaba con las herramientas para ser una buena mamá.

“No les tenía paciencia y me desesperaba pronto, era muy pesado; romantizamos mucho la maternidad, pero la verdad es que no duermes, no comes y tener un ‘humanito’ en tus manos, que dependa de ti, que sea un buen ciudadano, está difícil”, platicó.

Buscando soluciones, pidió recomendaciones a colegas y psicólogos, y así comenzó a documentarse con lecturas e incluso papers científicos para encontrar una mejor manera de educar a sus hijos.

“A mí me gusta mucho seguir aprendiendo; es una delicia porque ser mamá es estar en capacitación constante; en cada etapa de mis hijos me pongo a leer mucho, cada etapa tiene su reto y cada una me deja mucho aprendizaje.

“Soy científica y digo: ‘Bueno, el de 12 años va a tener sus conexiones neuronales y eso lo va a llevar una rebeldía’. Así empiezo a analizar y a ver destellos de su adolescencia; entonces, sé lo que debo hacer porque ya hay un conocimiento de causa”, dijo la doctora.

En su búsqueda, encontró el constructivismo, una corriente educativa con bases en una crianza respetuosa y con amor, la cual pudo adoptar al inscribir a sus hijos en un colegio e implementarla también en su hogar.

“No quiere decir que nunca los regañes, pero sí se utilizan diferentes términos en su educación. Por ejemplo, los haces entender que en lugar de un castigo, hay consecuencias naturales a sus actos”, añadió la investigadora de 41 años.

LOS DESAFÍOS DE CRECER COMO MADRE Y CIENTÍFICA

Hace 12 años, cuando estudiaba el doctorado en Biotecnología en el Tec, la Dra. Zavala recibió la noticia de que iba a ser mamá, lo que le generó ilusión y felicidad.

“Ya había hecho la maestría y trabajado dos años como asistente de investigación aquí en el Tec y daba clases en medicina; terminando mi primer año del doctorado me enteré que estaba embarazada”, recordó.

Sin embargo, con el nacimiento de su primogénito, también tuvo que lidiar con su primer desafío; para seguir con su sueño de crecer en la ciencia tuvo que afrontar la crítica de familiares directos y políticos que le recriminaban el no dedicarse completamente al hogar.

“Me decían: ‘Quédate en tu casa, a darles comida caliente a tus hijos’. Eso no me ayudaba en nada, pero cuando iba al laboratorio veía que podía generar conocimiento para ayudar a un paciente con algún problema que no tiene cura. Eso me encantaba y decidí seguir así”.

Además, la Dra. Zavala sabía que dejar de perseguir sus sueños en la ciencia la dejarían con un sentimiento de frustración, y pese a la culpabilidad que le generaban las críticas, hizo el esfuerzo de seguir con su preparación.

“Escribía mi tesis mientras le daba pecho a mi hijo y esperaba a su papá a que llegara del trabajo a las 6 o 7 de la tarde. Luego ya en la noche me iba al laboratorio a continuar con los experimentos hasta las 12 o 1 de la mañana”, recordó.

“Ser mamá es estar en capacitación constante, en cada etapa de mis hijos me pongo a leer mucho, cada etapa tiene su reto y cada una me deja mucho aprendizaje”.

