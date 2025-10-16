Cinco hábitos sencillos para comer bien y cuidar tu salud todos los días

Ciudad de México.- Yael Yancelson es hija de un músico y su madre no puede escuchar; en su familia prevalece la empatía y el respeto. Esa experiencia de vida la motivo a trabajar con el equipo de la estación de radio IBERO 90.9, juntos dieron un paso histórico: Entre Sonidos y Silencios, el primer programa de radio pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva.

El programa puede verse a través de YouTube, combina traducción en Lengua de Señas Mexicana, subtítulos y elementos gráficos que permiten disfrutar la radio con la vista.

“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”, expresó Yael Yancelson, creadora del concepto y egresada de la Universidad Iberoamericana.

“Vengo del mundo del sonido y del silencio”, compartió al explicar que su madre tiene discapacidad auditiva, una experiencia de vida que inspiró el título y la esencia del programa.

Una propuesta pionera en México

Entre sonidos y silencios forma parte de la apuesta de la radio IBERO 90.9 por generar contenidos accesibles y de calidad. Consta de ocho episodios que abordan temas de divulgación cultural y científica: el primer programa se hizo en colaboración con la recién fallecida astrónoma Julieta Fierro. Hay episodios de experiencia sensorial como mirar las nubes o explorar los sabores de la comida mexicana.

La Directora de Contenido, Sofía Garfias, explicó que el proyecto nació de una colaboración entre el equipo de la estación universitaria y el Director de la Biblioteca de la IBERO, Luis Felipe Canudas.

Entre los elementos esenciales del formato, destacó que los episodios debían ser inclusivos, protagonizados por personas que se comunican con lenguaje de señas, acompañados de subtítulos y producidos con el rigor característico de la emisora.

El hecho de que el programa Entre sonidos y silencios incluya la Lengua de Señas Mexicana no es únicamente un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social, consideran sus creadores.

Comunicar desde la empatía

Para Beatriz Ulloa, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO, este proyecto refleja el compromiso de la universidad con la inclusión.

“Poner en el centro la experiencia de las personas con discapacidad es vital para enseñar que hay más formas de comunicar”, aseguró. También enfatizó la necesidad de fomentar la inclusión desde las aulas, para que las nuevas generaciones asuman la diversidad como parte natural de la vida cotidiana.

Una comunidad que aprende a ver la radio

Con esta iniciativa, radio IBERO 90.9 se convierte en pionera de una nueva forma de comunicar: una radio que no sólo se escucha.

Cada episodio de radio tiene una duración de entre 15 y 20 minutos y está disponible de manera quincenal en el canal de IBERO 90.9 en YouTube.

