Estilo
Cinco hábitos sencillos para comer bien y cuidar tu salud todos los días
Es una acto de amor propio y a la familia
Ciudad de México.- Comer bien no es una moda pasajera, es un acto de amor propio y hacia quienes te rodean. Adoptar hábitos saludables en la alimentación no solo mejora tu bienestar físico y emocional, también impacta positivamente en el medio ambiente. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden marcar una gran diferencia para ti, tu familia y el planeta.
A continuación, te compartimos cinco hábitos simples y sostenibles que pueden ayudarte a transformar tu relación con la comida, disfrutar de una mejor nutrición y vivir con mayor conciencia.
1. Planea tus comidas
Organizar tus menús semanales te ayudará a mantener una alimentación equilibrada y a aprovechar mejor el tiempo. Además, planificar evita compras impulsivas y reduce el desperdicio de alimentos.
2. Elige ingredientes reales
Prefiere productos frescos, naturales y de temporada. Cocinar en casa te permite controlar los ingredientes, reducir el consumo de ultraprocesados y disfrutar de sabores auténticos y nutritivos.
3. Reduce el desperdicio
Guarda tus alimentos en recipientes herméticos y reutilizables para conservar su frescura por más tiempo. Aprovechar cada ingrediente no solo cuida tu bolsillo, también contribuye a un planeta más sostenible.
4. Cuida tus porciones
Comer con equilibrio es tan importante como elegir bien los alimentos. Usar contenedores individuales o con divisiones te ayudará a evitar excesos y fomentar una alimentación más consciente.
5. Lleva tu comida contigo
Comer fuera de casa no tiene por qué significar descuidar tu salud. Preparar tus propios snacks o comidas diarias te permite mantener el control de lo que consumes y reducir el uso de plásticos de un solo uso.
Adoptar estos hábitos no requiere sacrificios, sino decisión y constancia. Comer sano es una forma de libertad, una elección que nutre tu cuerpo, fortalece tus vínculos y contribuye a un entorno más equilibrado. Cada acción cuenta: planear, elegir y cuidar lo que comes puede ser el inicio de una vida más plena, saludable y sostenible.
Estilo
SUFICIENTE iniciativa contra el hambre: “Pascal” dona cena con causa
El menú del chef Bryan Balandra incluye esperanza
Ciudad de México.- Bryan Balandra es un joven chef mexicano que siendo un niño de tan solo ocho años se inició en la cocina. A los 15 años comenzó a trabajar en una cafetería de cocina francesa y aprendió distintas técnicas. Más tarde tuvo la oportunidad de aprender de los mejores chefs como Enrique Olvera, Édgar Núñez y Tomás Bermúdez e incluso llegó hasta París para perfeccionar sus técnicas culinarias. Hoy ofrece una cena con causa.
Su restaurante, Pascal, nació de la pasión de Balandra por la gastronomía y el deseo de crear un espacio que combine elegancia, calidez y una cocina auténtica. Inspirado en San Pascual Bailón, el patrono de los cocineros.
San Pascual Bailón es el santo patrono de los cocineros, especialmente reconocido porque expresaba enorme una alegría mientras realizaba oficios humildes en la cocina franciscana.
Pascal fue concebido para rendir homenaje a los sabores bien ejecutados y a la experiencia de compartir una mesa. Cada platillo está inspirado en la gastronomía francesa, fusionada con ingredientes mexicanos de temporada, provenientes de pequeños proveedores locales
¿Por qué colaborar con World Vision México?
Bryan Balandra conoció la labor de World Vision México a partir de amistades cercanas, por lo que fue invitado a participar como una voz en contra del hambre infantil, ya que esta organización de ayuda humanitaria tiene entre sus principales objetivos procurar a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, de una alimentación saludable, adecuada y suficiente, como parte de sus derechos fundamentales.
Es por ello que este chef se suma a través de la iniciativa “SUFICIENTE” para poner un alto al hambre. Balandra ofreció realizar esta cena con causa a fin de recaudar fondos que permitan continuar la labor de World Vision México en favor de la niñez mexicana.
La cena será este jueves 16 de octubre en su restaurante, ubicado en la colonia Roma Norte.
¿En qué consistirá el menú de esta cena con causa?
El menú consta de seis platillos cuidadosamente seleccionados para degustar a los asistentes:
- Sopa de parmesano
- Betabel a las brasas
- Paté de foie gras
- Esmedregal con salsa de vino
- Costilla de jabalí al horno
- Tarta de manzana
El paté es un clásico francés que se ha disfrutado durante siglos. Se elabora mezclando carne picada con grasa, hierbas, especias y otros condimentos. Es un plato versátil que puede elaborarse con diversas carnes, como cerdo, pato o hígado de pollo, o con verduras como los champiñones.
No es solo una cena con causa, es la oportunidad de colaborar en la transformación de la vida de niñas y niños en México. La cena es la noche del Día Mundial de la Alimentación.
Pascal se encuentra en Orizaba No. 203, Col. Roma Norte.
Cada lugar reservado no solo te acerca a una experiencia gastronómica inolvidable, también te acerca a un México más justo. Asegura tu lugar aquí:
Hoy las brigadas de World Vision están en Veracruz, Hidalgo, Puebla y Querétaro, donde miles de personas lo han perdido todo tras las lluvias torrenciales. Más de 21 mil niñas y niños necesitan agua, alimentos y un lugar seguro. Esto también es parte de las labores de esta organización cristiana.
CONOCE MÁS AQUÍ: Sostener a la familia tras la tragedia
Estilo
Es increíble ser mamá… y ser papá también: La Vida por Delante
Ciudad de México.- Con el propósito de revalorar la maternidad y la paternidad como pilares fundamentales de la sociedad, arranca el movimiento nacional La Vida por Delante (LVPD), iniciativa ciudadana que busca evidenciar los discursos que restan valor a la familia y reducen la maternidad a un obstáculo para el desarrollo personal o profesional de las mujeres.
En México, muchas mujeres deben elegir entre ser madres o conservar su empleo, pues la maternidad es vista como un obstáculo. “La maternidad y la paternidad son atacadas e infravaloradas” por diversos sectores de la sociedad, señala Paulina Mendieta, Directora de La Vida por Delante.
Las cifras oficiales así los demuestran
La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 reveló que 35.6 por ciento de los empleadores no contratarían a mujeres embarazadas o con hijos pequeños. Y entre 2017 y 2022 se registraron 275 quejas por despido injustificado por embarazo, de acuerdo con CONAPRED.
El estudio sobre discriminación laboral por embarazo en México revela una realidad preocupante: el 17.3 por ciento de las mujeres trabajadoras ha sufrido algún tipo de discriminación por estar embarazada, mientras que el 4.7 por ciento fueron despedidas, perdieron beneficios o la renovación de contrato por esta razón.
Estas prácticas van más allá del despido: incluyen exigir pruebas de embarazo, negar ascensos, reducir salarios, modificar horarios sin consentimiento o someter a las trabajadoras a hostigamiento o labores riesgosas. Además de vulnerar derechos laborales, estas acciones provocan consecuencias psicológicas, sociales, económicas y de salud tanto para la mujer como para el bebé.
Por esto es urgente revalorar la maternidad y la paternidad, el movimiento La Vida por Delante busca hacer un contrapeso cultural ante los discursos que atacan a la familia con un mensaje directo:
“Es increíble ser mamá”
“Es increíble ser papá”.
Ser madre es fuente de fuerza transformadora
Mendieta insiste en que la maternidad no debe verse como un obstáculo o limitante, sino como una oportunidad para crecer.
“La maternidad es fuerza. La maternidad impulsa a la mujer, no la trunca. Le da una capacidad para luchar por lo que quiere que nunca se imaginó tener. La fuerza más grande viene del corazón, tener un hijo es tener un gran motor que impulsa”.
El mensaje está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años, hombres y mujeres. “Ser mamá o papá te realiza. Es lo mejor que te puede pasar en la vida”, dice convencida Pau, pues recientemente se convirtió en madre.
Una apuesta cultural por la familia
Con campañas, materiales audiovisuales y testimonios reales, LVPD busca inspirar a una nueva generación a ver la familia como la base del amor y la libertad.
“Si tenemos mamás y papás apoyados, tenemos una sociedad que avanza”, concluyó Mendieta.
El movimiento nacional La Vida por Delante invita a ciudadanos y organizaciones a sumarse a esta batalla cultural por revalorar la maternidad y la paternidad en México.
Cultura
La radio que se ve: Crean el primer programa para personas con discapacidad auditiva
“Entre Sonidos y Silencios” con Lengua de Señas Mexicano
Ciudad de México.- Yael Yancelson es hija de un músico y su madre no puede escuchar; en su familia prevalece la empatía y el respeto. Esa experiencia de vida la motivo a trabajar con el equipo de la estación de radio IBERO 90.9, juntos dieron un paso histórico: Entre Sonidos y Silencios, el primer programa de radio pensado especialmente para personas con discapacidad auditiva.
El programa puede verse a través de YouTube, combina traducción en Lengua de Señas Mexicana, subtítulos y elementos gráficos que permiten disfrutar la radio con la vista.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”, expresó Yael Yancelson, creadora del concepto y egresada de la Universidad Iberoamericana.
“Vengo del mundo del sonido y del silencio”, compartió al explicar que su madre tiene discapacidad auditiva, una experiencia de vida que inspiró el título y la esencia del programa.
“Lo que queremos es acercarnos y dar visibilidad a la gente que vive con discapacidad auditiva”.
Una propuesta pionera en México
Entre sonidos y silencios forma parte de la apuesta de la radio IBERO 90.9 por generar contenidos accesibles y de calidad. Consta de ocho episodios que abordan temas de divulgación cultural y científica: el primer programa se hizo en colaboración con la recién fallecida astrónoma Julieta Fierro. Hay episodios de experiencia sensorial como mirar las nubes o explorar los sabores de la comida mexicana.
La Directora de Contenido, Sofía Garfias, explicó que el proyecto nació de una colaboración entre el equipo de la estación universitaria y el Director de la Biblioteca de la IBERO, Luis Felipe Canudas.
Entre los elementos esenciales del formato, destacó que los episodios debían ser inclusivos, protagonizados por personas que se comunican con lenguaje de señas, acompañados de subtítulos y producidos con el rigor característico de la emisora.
El hecho de que el programa Entre sonidos y silencios incluya la Lengua de Señas Mexicana no es únicamente un gesto de empatía, es un acto de responsabilidad social, consideran sus creadores.
Comunicar desde la empatía
Para Beatriz Ulloa, Coordinadora de Atención a Personas con Discapacidad de la IBERO, este proyecto refleja el compromiso de la universidad con la inclusión.
“Poner en el centro la experiencia de las personas con discapacidad es vital para enseñar que hay más formas de comunicar”, aseguró. También enfatizó la necesidad de fomentar la inclusión desde las aulas, para que las nuevas generaciones asuman la diversidad como parte natural de la vida cotidiana.
Una comunidad que aprende a ver la radio
Con esta iniciativa, radio IBERO 90.9 se convierte en pionera de una nueva forma de comunicar: una radio que no sólo se escucha.
Cada episodio de radio tiene una duración de entre 15 y 20 minutos y está disponible de manera quincenal en el canal de IBERO 90.9 en YouTube.
CDMX
Proponen mayor castigo por abandono de bebés ante alarmante aumento de casos
Seis años de prisión
Ciudad de México.- En lo que va del año, las noticias sobre recién nacidos abandonados en calles, transporte público o baños, se han vuelto cada vez más frecuentes. Ante esta realidad, el Congreso capitalino busca frenar el abandono infantil con sanciones más severas.
La diputada Olivia Garza de los Santos, del PAN, propone modificar el artículo 156 del Código Penal local, que actualmente castiga este delito con penas de tres meses a tres años de prisión.
“Presentamos una iniciativa para castigar con una sanción de hasta seis años el abandono de menores de edad”, explicó la legisladora.
Garza advirtió que los casos de bebés abandonados aumentaron en 254 por ciento en los últimos años: de 11 en 2020 a 38 lo que va de 2025.
“Los datos son evidentes: hay un incremento de este abandono”.
Sin embargo, endurecer el castigo no debe ser la única respuesta, advierten especialistas. El abandono es un síntoma de una crisis más profunda, marcada por la precariedad, la soledad y la falta de educación emocional.
No podemos responder con más dureza ni con más frialdad
Para Alison González, vocera del movimiento Mujer y Vida, el fenómeno exige una mirada más compasiva y preventiva.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”, agregó.
Alison González subraya que es necesario atender las causas de fondo, ofrecer acompañamiento a las madres en crisis y fortalecer las redes de apoyo familiar y comunitario.
El papel de la educación emocional
La abogada Paulina Hernández Torruco, especialista en neurodivergencia, coincide en que el abandono responde a un desequilibrio emocional y cerebral momentáneo.
“El abandono se puede dar cuando el sistema límbico, que ante una situación inesperada entra en crisis; la amígdala se activa, se nubla el pensamiento y no vemos otra salida”, explicó.
Hernández propone implementar programas de educación emocional obligatorios en las escuelas públicas, para enseñar a niñas, niños y adolescentes a reconocer y controlar sus emociones desde edades tempranas.
Un problema social que exige empatía y prevención
Tanto legisladores como especialistas coinciden en que el abandono infantil es una tragedia que refleja una crisis de valores, apoyo y contención emocional. Endurecer las penas puede ser un paso necesario, pero sin políticas públicas de prevención, educación y acompañamiento, no será una solución.
Apoyos a los ancianos
Hambre y desperdicio: los retos que México enfrenta en el Día Mundial de la Alimentación
SUFICIENTE iniciativa contra el hambre: “Pascal” dona cena con causa
Camilleros, pilares silenciosos del cuidado y la recuperación del paciente
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Dios, familia y paternidad, las fortalezas que acompañan a Víctor García
Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Mis derechos y deberes como madre y padre: guía para fortalecerlos en la crianza con valores
De padre a hijo: José Miguel recibe los guantes de “Chuy” Corona en su despedida
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
