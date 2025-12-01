Tendencias
Clara Cuevas: La influencer que cambió el algoritmo por la paz espiritual
Jóvenes se acerca a la fe
Ciudad de México. El universo de las redes sociales está diseñado para las tendencias y lo efímero. Para muchos jóvenes influencers que tenían el mundo digital a sus pies, la carrera por la relevancia se ha vuelto un precio insostenible. Esta sensación de vacío, un tipo de “agotamiento existencial”, impulsa a figuras públicas a buscar refugio en la espiritualidad, y es el caso de la joven mexicana Clara Cuevas, creadora de contenido.
Clara Cuevas alcanzó la cima como booktuber y creadora de contenido literario, viajando por el mundo y codeándose con los autores y editores, gozaba del reconocimiento de la industria editorial. Pero la constante presión por la popularidad la llevó a un quiebre.
“Para ser relevante constantemente había que cumplir con ciertas exigencias, adoptar algunas modas, algunas formas de hablar, algunas formas de pensar, y a mí en lo personal me terminó agotando. Yo pensaba ‘esto no se termina nunca’”.
Así lo describió Clara en un reportaje televisivo, sobre la insaciable demanda de las plataformas, que terminó por llevarla al hospital.
Encuentro con Dios en la enfermedad
Su vida idílica como booktuber se detuvo abruptamente por una enfermedad. Un dolor abdominal intenso y el diagnóstico de una inflamación severa en los ovarios la llevaron al quirófano. Fue en el hospital, donde tuvo lo que describe como un “encuentro personal con Dios”.
Hasta ese momento, la fe era algo lejano en su vida, que “funcionaba bastante bien, hasta que me enfermé”, explicó a EWTN News.
Después de ese “encuentro” y sin una explicación médica clara, la inflamación desapareció. Este evento marcó el inicio de una nueva misión. Al principio, dudó en compartir su experiencia, temiendo el rechazo de una audiencia que no compartía un nicho católico. Sin embargo, animada por un amigo comenzó a cambiar su perfil poco a poco.
Aunque muchos de sus antiguos seguidores la abandonaron, y algunos le reprocharon que se había vuelto una “fanática”, con el tiempo, otros regresaron. Su mensaje funciona porque, como ella misma dice, dialoga con su audiencia desde la autenticidad.
Su contenido es claro: la literatura y la fe se complementan. Un sacerdote le mostró los 2000 años de magisterio de la Iglesia, y ella entendió que había una “riqueza inmensa”. Hoy, la figura de Santa Clara de Asís y San Josemaría Escrivá de Balaguer son clave en su misión de evangelizar “por medio de la literatura” y de demostrar que se puede ser católico en la vida ordinaria, el trabajo y los estudios.
Para la influencer, la clave para resistir la vorágine digital y no sucumbir a las modas pasajeras ni a las métricas del algoritmo, es la oración.
La fe como respuesta al llamado de auxilio de la Generación Z
El fenómeno de Clara Cuevas, que hoy cuenta con una creciente base de seguidores leales, no es un caso aislado. Figuras globales como Daddy Yankee y Rosalía han hecho pública su cercanía a Dios. Este no es un simple movimiento de marketing; es, según expertos, un llamado de auxilio que resuena en sus seguidores cuando el éxito material caduca.
Javier Rodríguez, Director de Comunicación de la Arquidiócesis Primada de México, destaca la fuerza de este cambio:
“Cuando los jóvenes escuchan que su ídolo dice que todo se lo debe a Dios, eso es muy fuerte, decir que el éxito inmediato no está en las grandes masas, está en algo que se llama Dios, te hace detenerte a escuchar…. Es algo urgente y necesario y es lo que la Iglesia Católica quiere dar a conocer todos los días.”
Estos jóvenes han cambiado la popularidad por la paz. La verdadera historia detrás de este éxito no son los números de seguidores, sino encontrar una identidad que el algoritmo no puede borrar. Es, como describe Clara, un “acto de resistencia hacia lo efímero”, donde las personas están buscando un sentido que va más allá del próximo trend viral.
npq
Dignidad Humana
Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees
Afectan al crecimiento
Ciudad de México.- En México, uno de cada cuatro casos de trastornos alimentarios no es detectado a tiempo, este es uno de los retos más urgentes en salud mental y nutricional, la detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), expuso la nutrióloga Teresita Rivera durante una charla. Aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes no son detectados a tiempo, y son los niños y adolescentes la población más vulnerable.
Esta detección tardía es crítica, pues en etapas de crecimiento (como la infancia) los daños a órganos y la baja densidad ósea pueden ser irreversibles. La especialista enfatizó la necesidad de reconocer a tiempo las señales de alarma, que van más allá del simple control de peso.
Las señales que permiten la detección temprana de la bulimia y anorexia
Aunque la anorexia (déficit calórico extremo y preocupación obsesiva por el peso) y la bulimia (atracones seguidos de conductas compensatorias como ejercicio o laxantes) son las más conocidas, la nutrióloga Rivera subraya que existen otras manifestaciones ligadas a la esfera psicológica.
Una persona que padece un trastorno alimentario o TCA puede manifestar:
- Dietas altamente restrictivas o preocupación extrema por el físico.
- Atracones a escondidas y posterior ejercicio extremo.
- Depresión y ansiedad: la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico.
- Distorsión de la imagen corporal, sin darse cuenta de la gravedad real.
La especialista recordó el peligro en edades tempranas, señalando que los TCA pueden presentarse incluso en niños de diez años, y puede parecer algo muy simple común como los malos hábitos de alimentación.
La importancia del tratamiento integral
La nutrióloga fue enfática: los trastornos alimentarios no son un problema exclusivo de la comida, sino integral. Para lograr la remisión de la enfermedad y evitar recaídas (las cuales son posibles, incluso después de haber superado el trastorno), se requiere un equipo multidisciplinario.
Los especialistas clave son:
- Psicólogo (especializado en TCA).
- Nutriólogo (especializado en TCA).
- Médico internista (para evaluar afectaciones físicas).
Este último es crucial, pues un TCA puede provocar estreñimiento, úlceras, baja densidad ósea y desequilibrio electrolítico con afectaciones graves en órganos como el hígado y el riñón. En el proceso de ayuda, la experta advierte que es un error intentar forzar la alimentación, sino que el tratamiento debe ser consciente e integral.
El peligro de las redes sociales en la autopercepción
Finalmente, la charla abordó la influencia de las plataformas digitales. Las redes sociales a menudo promueven la falsa idea de que estar delgado es sinónimo de estar sano, éxito social o ser querido, lo que exacerba los trastornos.
Teresita Rivera recomienda explicarle al paciente que el peso no es el único indicador de salud. Es fundamental considerar la composición corporal, incluyendo la cantidad de músculo y grasa, para tener un panorama real de su bienestar.
npq
Ciencia
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
¿Qué dice la ciencia al respecto?
Ciudad de México.— La creencia de que el frío causa resfriados ha circulado por generaciones. Padres y abuelos repitieron frases que asociaron caminar descalzos, salir sin abrigo o mojarse el cabello con enfermar. La evidencia científica mostró otra realidad y permitió entender con más claridad cómo se propagan estos virus.
El resfriado común afectó nariz y garganta, y lo provocaron virus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalaron que más de 200 virus pueden producir la enfermedad, y que los rinovirus predominaron en la mayoría de casos.
Los virus se transmitieron mediante gotas respiratorias liberadas al hablar, toser o estornudar, y no por la exposición al frío.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó que las personas sanas pueden adquirir el virus al tocar superficies contaminadas y llevar sus manos a ojos, nariz o boca. Esta vía de contagio no dependió de caminar descalzo o de un cambio brusco de temperatura.
La evidencia indicó que una persona solo se resfrió si estuvo en contacto con un virus respiratorio. Por tanto, abrir ventanas, exponerse al aire frío o enfriarse no causó la infección por sí mismos.
¿Por qué asociamos el frío con más resfriados?
La cultura popular relacionó el frío con los catarros. Esa tradición persistió pese a estudios que mostraron el papel central de los virus. El invierno sí coincidió con un aumento de contagios, pero no por la temperatura como tal.
Diversos estudios, entre ellos uno publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2015, señalaron que el aire frío redujo la respuesta inmune en la mucosa nasal. La vasoconstricción y la disminución del movimiento ciliar facilitaron la entrada de virus si ya estaban presentes en el entorno.
Además, los investigadores observaron que la humedad absoluta aumentó durante el invierno y favoreció la estabilidad de virus como la influenza, según datos del Journal of Virology. Esto fortaleció la percepción de que el frío actuó como desencadenante directo, aunque la evidencia mostró que operó como un factor ambiental que acompañó la circulación viral.
El papel de los espacios cerrados, la calefacción y la ventilación
El invierno impulsó a muchas personas a pasar más tiempo en espacios cerrados. Esa cercanía elevó la transmisión viral por contagio interpersonal.
Estudios revisados por investigadores del diseño HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) identificaron que buena ventilación y filtración redujeron la propagación de virus respiratorios como coronavirus e influenza.
Por ejemplo, una revisión de 24 estudios mostró que ambientes interiores con poca humedad prolongaron la supervivencia de algunos virus.
Otro experimento reveló que la exposición a flujo de aire frío prolongado en ambientes con aire acondicionado —común en espacios cerrados— agravó daños respiratorios y aumentó riesgos tras infecciones virales.
Es decir: cuando el aire interior se renovó sin control de humedad, o cuando hubo flujo constante de aire frío, la combinación facilitó que un virus ya presente causara una infección.
Por estas razones, la ventilación sola no basta. Un sistema de ventilación óptimo debe considerar la humedad relativa interior, temperatura y filtración adecuada para reducir transmisión.
El papel de la humedad interior y la sequedad en mucosas nasales
La humedad ambiental influyó sobre la supervivencia y capacidad infectiva de virus transmitidos por aerosoles. Un modelo de transmisión aérea simuló cinco virus —incluido el de resfriado (rinovirus) y otros respiratorios— en espacios cerrados con diferentes niveles de humedad relativa (RH). El estudio halló que aumentar ventilación redujo en general riesgo, mientras que elevar la humedad solo disminuyó el riesgo de ciertos virus, como influenza.
Investigaciones sobre virus influenza A demostraron que en aire seco (baja humedad) los virus en gotas respiratorias permanecieron viables por más tiempo.
En ambientes con humedad alta las gotas crecieron, cayeron más rápido y muchas partículas virales se inactivaron.
Te recomendamos leer: ¿Cómo cuidar la piel durante la temporada de frío?
Además, en zonas de baja humedad, la mucosa nasal perdió parte de su eficacia defensiva. La resequedad debilitó los cilios y redujo la producción de moco, lo que bajó la barrera natural contra virus. Esa condición aumentó la susceptibilidad a infecciones respiratorias tras exposición a virus.
Un estudio reciente incluso conectó aire exageradamente seco por calefacción o ventilación inadecuada con mayor incidencia de enfermedades respiratorias en invierno.
Por tanto, la combinación de aire seco, calefacción intensa o ventilación continua sin control podría haber convertido algunos ambientes de interior en focos de transmisión. Esa dinámica coincidió con picos de resfriados e influenza en temporada fría.
JAHA
Ciencia
La nueva IA que acelera el diagnóstico de enfermedades raras
Ciudad de México.- Un nuevo modelo de Inteligencia Artificial está revolucionando el diagnóstico de enfermedades poco frecuentes.
El sistema llamado popEVE fue presentado el 24 de noviembre de 2025 por investigadores de Harvard Medical School (HMS) y del Centre for Genomic Regulation (CRG) de Barcelona.
Por su capacidad para revelar mutaciones genéticas nunca antes detectadas, popEVE despierta esperanza para miles de familias que hasta ahora no tenían diagnóstico.
Cuando lo invisible se vuelve visible
De acuerdo con los investigadores, la dificultad para diagnosticar enfermedades raras radica en que muchas mutaciones son únicas —no han sido observadas en otras personas— o están en genes poco estudiados.
Lee: Ciencia alerta: ultraprocesados afectan a familias en la salud
Tradicionalmente, los métodos informáticos funcionaban bien si la mutación correspondía a un gen ya conocido. Sin embargo, resultaban poco útiles cuando se trataba de variantes inéditas.
El método popEVE incorpora datos evolutivos de cientos de miles de especies diferentes. Con ello, evalúa qué cambios en las aproximadamente 20 mil proteínas humanas son tolerables y cuáles podrían alterar funciones esenciales para la vida.
“Queríamos desarrollar un modelo que clasifique las variantes por gravedad de la enfermedad, proporcionando una visión priorizada y clínicamente significativa del genoma de una persona”, explicó la coautora principal Debora Marks, del Harvard Medical School.
Un artículo publicado en Medical Xpress detalló que popEVE permite revelar “noticias genéticas” antes invisibles: mutaciones únicas, variantes inéditas, potenciales nuevos genes implicados en trastornos graves.
Resultados prometedores y un rayo de esperanza para familias sin diagnóstico
Para validar su eficacia, los científicos aplicaron popEVE en datos de más de 31 mil familias con niños afectados por trastornos graves del desarrollo cuyos exámenes genéticos previos no habían arrojado conclusiones.
Según Medical Xpress, en los casos donde ya se conocía la mutación causante, popEVE la identificó correctamente como la más dañina en el genoma en el 98% de las ocasiones.
En esta revisión genómica se identificaron 123 genes nunca antes vinculados con ese tipo de patologías. Muchos de ellos están activos en etapas tempranas del desarrollo cerebral.
Medical Xpress destacó que el modelo logró una precisión superior a herramientas anteriores, como AlphaMissense, desarrollado por DeepMind, especialmente en poblaciones poco representadas genéticamente.
Los científicos de Harvard Medical School señalaron que popEVE puede funcionar con la información genética de un solo paciente, sin requerir ADN de sus progenitores, lo que se refleja en una ventaja para países con recursos limitados o para familias en situación de vulnerabilidad.
Según los investigadores, este enfoque puede acelerar los diagnósticos, ayudar a priorizar variantes para estudios clínicos y abrir nuevas rutas para el desarrollo de terapias y tratamientos personalizados.
Un paso hacia la equidad genética
Uno de los mayores problemas en genética médica ha sido la falta de representatividad: los bancos de datos genéticos suelen concentrarse en población de ascendencia europea.
“Esto genera sesgos y limita la efectividad de los diagnósticos en comunidades poco estudiadas. popEVE aborda ese vacío. Al evaluar variantes sin priorizar su frecuencia en bases de datos humanas, trata por igual a individuos de cualquier origen”, resaltó Medical Xpress.
Según los autores, esto podría transformar el acceso a diagnósticos genéticos en países de ingresos bajos y medianos, donde la diversidad genética es amplia y los recursos médicos limitados.
“popEVE no necesita datos parentales y puede aplicarse incluso en entornos con recursos modestos”, comentó Jonathan Frazer, responsable del desarrollo en Barcelona, en entrevista con La Vanguardia.
Lo que popEVE puede y no puede hacer
Harvard Medical School aclaró que el análisis popEVE se limita a un tipo particular de mutaciones: las llamadas “missense”, que alteran un solo aminoácido en una proteína.
Esa categoría es especialmente desafiante, pero su complejidad limita su capacidad de abarcar todas las variantes genéticas posibles.
Los investigadores advierten que el diagnóstico clínico completo debe seguir basándose en la evaluación médica, historia clínica y otros estudios. popEVE puede orientar hacia las variantes más probables de causar daño, pero no reemplaza al médico.
GDH
Cultura
El origen histórico y bíblico de Accion de Gracias y el poder de ser agradecidos
Ciudad de México.- Más allá del pavo y la celebración norteamericana, el Día de Acción de Gracias es un recordatorio de un principio espiritual y psicológico vital. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido nos trae bienestar físico y espiritual.
El Día de Acción de Gracias, conocido globalmente como Thanksgiving, es una celebración que ha permeado las culturas más allá de sus fronteras iniciales en Estados Unidos y Canadá. Pero, ¿cuál es el verdadero significado detrás de esta fiesta? Más allá del pavo y la celebración norteamericana, es un recordatorio de un principio espiritual. El Pastor Mauricio Scott explica las raíces históricas y bíblicas de la gratitud, y por qué ser agradecido
Según Mauricio Scott, el significado de esta celebración trasciende lo histórico para asentarse en un profundo principio de fe y bienestar humano: la gratitud.
El origen histórico
Para comprender la festividad, es necesario remontarse a 1621. El Pastor Scott detalla en una charla en el podcast “La espuma de los días” que los colonos ingleses, puritanos que huían de la persecución religiosa en Europa, llegaron a América y enfrentaron un invierno “particularmente crudo”.
La supervivencia fue posible gracias a la ayuda mutua con una tribu nativoamericana que guió a los colonos para salvar la cosecha y sobrevivir. En agradecimiento por la provisión, los invitaron a una celebración conjunta en la que cenaron pavo. Esta acción colectiva de dar gracias a Dios por los alimentos en la mesa sentó las bases de la tradición.
Posteriormente, la celebración fue oficializada por Abraham Lincoln en la década de 1860, en plena Guerra Civil, demostrando cómo “las adversidades llevan a las personas a apreciar lo que se tiene”. Finalmente, fue en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Congreso de Estados Unidos la elevó a una celebración constitucional. El pavo se convirtió en el platillo tradicional simplemente porque era el alimento disponible en aquel entonces.
¿Por qué dar gracias? El origen bíblico de la gratitud
El principio de la gratitud, sin embargo, es mucho más antiguo que 1621. El Pastor Scott enfatiza que la acción de gracias es un principio bíblico que se encuentra “regado en toda la escritura”.
La instrucción central es clara: “Dios dice, entren a mi presencia con acción de gracias”. Desde el Pentateuco, donde Dios mandó ritos de gratitud, hasta Jesucristo, quien dio gracias constantemente “por ejemplo, al partir el pan”, la gratitud se establece como la manera correcta de relacionarse con Dios.
Para el Pastor Scott, la falta de gratitud surge de un sentido de derecho: “A mí la vida me debe algo, Dios me debe algo”. Por el contrario, dice “la gratitud verdadera nace de la humildad y la reflexión al darnos cuenta de la misericordia de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de cuán bueno es Dios”. Este reconocimiento de la gracia y la paciencia divina es lo que genuinamente “despierta gratitud y humildad”.
Beneficios tangibles de ser agradecido
Más allá del ámbito espiritual, la gratitud tiene beneficios probados en la salud emocional y física. Mauricio Scott mencionó que estudios en diversas disciplinas llegan a la misma conclusión: la gente agradecida o la gente positiva sana más rápido de la mente y del cuerpo.
“La gente positiva, la gente que dice voy a salir adelante, tiende a salir adelante. Esa es la fuerza del espíritu sobre la materia”, concluye el Pastor, destacando que el acto de bendecir los alimentos, por ejemplo, no es solo por tenerlos, sino para que nos hagan bien, reforzando la conexión entre el espíritu y la materia.
La gratitud, por lo tanto, no es una mera cortesía, sino una posición vital que nos coloca en el lugar adecuado para vivir en humildad y sanidad constante.
Finalmente nos da algunas recomendaciones para vivir agradecidos:
- -Di “gracias” todos los días a alguien.
- -Di gracias a Dios por 3 cosas antes de dormir
- -Lleva un “diario de gratitud”.
- -Agradece más y reclama menos.
- -Convierte la gratitud en acciones: comparte, ayuda, sirve.
npq
