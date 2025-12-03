Estilo
Claves para proteger a tus hijos del contagio de Influenza esta temporada
Suben los contagios entre niños de 5 a 9 años
Ciudad de México.- Con más de 650 casos confirmados en México, la temporada de Influenza 2025-2026 subraya la urgencia de proteger a los más vulnerables: los niños. Conoce por qué el frío aumenta el contagio y cómo actuar.
La alarma de la Temporada Invernal 2025-2026
La Secretaría de Salud de México confirmó un incremento en la circulación del virus de la Influenza Estacional, sumando 651 casos positivos y tres defunciones hasta la semana epidemiológica (SE) 47 de 2025, correspondiente al 27 de noviembre. El subtipo Influenza A (H1N1) es el que prevalece, y representa el 80.6 por ciento de los contagios.
El dato más relevante para las familias es la afectación por grupos de edad: los más afectados son los niños de 5 a 9 años (10.4% de los casos), seguidos por los grupos de 1 a 4 años y 10 a 14 años. Esto subraya la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el hogar y en las escuelas.
¿Por qué nos contagiamos más en el invierno?
La Dra. Verónica Carrión, epidemióloga, explicó que el clima invernal crea el ambiente perfecto para la propagación de los virus respiratorios. Esto se debe a una combinación de factores biológicos y sociales.
Según la especialista, los virus son más resistentes al frío:
“Los virus sobreviven más en la temporada de frío por la cuestión de que su capa lipémica, que es toda la grasita que los cubre, es más resistente al frío que al calor. Entonces, es más fácil que haya más virus circulando, por un lado”.
Además, los cambios bruscos de temperatura debilitan nuestras defensas. La experta añade que “estando de un lugar calientito y luego salir a una temperatura fría, hace que nuestro sistema inmunológico funcione menos adecuadamente”. La alta concentración de personas en espacios cerrados también contribuye a los contagios, agregó.
Síntomas: cómo diferenciar la Influenza
La influenza no es un resfriado común. Es una infección respiratoria que generalmente comienza de forma más abrupta y con síntomas más severos.
Señales de Alerta en niños
Es vital que los padres presten atención a las manifestaciones atípicas en los menores, ya que la presentación de la enfermedad puede ser diferente a la de los adultos.
“En los niños y en los adultos mayores es mucho más frecuente que tengas problemas de náusea, vómitos, síntomas digestivos que no se presentan generalmente en la edad adulta, pero sí en los extremos de la vida”.
Los síntomas clásicos de influenza incluyen o pueden ser:
- Dolor de cabeza.
- Dolor muscular y de articulaciones.
- Fiebre (puede o no estar presente).
- Inicio súbito (no gradual como el resfriado).
La principal herramienta de protección contra la influenza sigue siendo la vacuna, la cual debe aplicarse anualmente debido a la alta capacidad de mutación del virus.
La Dra. Carrión es enfática al señalar que la vacuna del año anterior no es efectiva para la temporada actual:
“La vacuna que te pusiste el año pasado ya no es, ya no te va a proteger contra las cepas que están circulando actualmente. Por eso es súper importante que cada año nos vacunemos”.
Para asegurar la máxima protección, la aplicación debe ser antes del pico de circulación viral, el cual se registra con mayor intensidad entre enero y marzo. Las instituciones de salud pública ofrecen la vacuna de manera gratuita a los grupos de riesgo, incluyendo a los niños menores de cinco años.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Celebridades
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
TE RECOMENDAMOS: Fátima Bosch acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Estilo
Consejos para que los pequeños aprendan a andar en bicicleta
Un proceso de aprendizaje muy completo.
Ciudad de México.— Andar en bicicleta es una de las experiencias de aprendizaje que más desarrolla habilidades físicas y de coordinación en la infancia.
Ese primer contacto, acompañado de adultos y con las medidas de seguridad adecuadas, preparó el camino hacia una bici tradicional.
Bicicletas sin pedales: base para aprender equilibrio
Las bicicletas sin pedales, también llamadas bicicletas de aprendizaje o de equilibrio, facilitaron la adquisición de habilidades motrices esenciales en edades tempranas.
Al impulsarse con los pies y mantener ambos pies cerca del suelo, los niños practicaron el equilibrio sin la presión del pedaleo.
Especialistas señalaron que este método favoreció desarrollo de coordinación, motricidad gruesa y control corporal. Ese aprendizaje temprano redujo las barreras en la transición hacia la bici convencional.
Atención en el tamaño y equipamiento adecuado
Para que la experiencia resultara cómoda y segura, la bicicleta debía adaptarse a la estatura del niño. Los pies debían tocar el suelo mientras el asiento y manillar quedaran a altura adecuada. Ese ajuste permitió un manejo seguro.
Además, el uso constante de casco homologado resultó indispensable. Organismos de seguridad advirtieron del riesgo de no usar casco apropiado en caídas, incluso en áreas seguras.
Más para leer: ¿Cómo evitar que los niños se comparen con otros?
Aprendizaje progresivo en entorno apropiado
Al iniciar sobre superficies planas, libres de baches u obstáculos, y con calzado cerrado y firme, muchos niños lograron moverse con soltura. Calzado tipo zapatillas protege sus pies y ofrece estabilidad durante el pedaleo. Esa elección evita accidentes y propicia confianza en la bici.
Para algunos, pasar directamente de triciclos o bicicletas con ruedines a una bici convencional resulta desafiante. Para esos casos, permitir un uso limitado de ruedines al principio, y luego retirarlos gradualmente, facilita el aprendizaje. Esa progresión respetó su ritmo de desarrollo.
Acompañamiento familiar: clave de confianza
El acompañamiento de madre o padre brinda seguridad emocional. Correr al lado de la bici, sin agarrarla por el manillar o asiento, permite que el niño sintiera apoyo sin perder autonomía. Esa participación humana reforzó la experiencia.
Al mismo tiempo, dejar libertad al niño para decidir sus tiempos favorece su motivación. Premiar sus pequeños avances con reconocimiento sincero genera un ambiente positivo. Evitar comparaciones o presión resulta fundamental para que el aprendizaje fluya con naturalidad.
Beneficios físicos y cognitivos a largo plazo
El uso temprano de la bicicleta estimula no solo la fuerza en piernas, coordinación y equilibrio.
También promueve habilidades de orientación espacial, control del cuerpo y percepción del entorno. Esa práctica ayudó al desarrollo físico, motriz y cognitivo.
Montar bicicleta constituye una forma de actividad física recomendada, contribuye al bienestar general y ofrece espacios de interacción familiar al aire libre. Esa experiencia combina aprendizaje, ejercicio y convivencia.
JAHA
Entretenimiento
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
En la Catedral de San Patricio
Ciudad de México.- Tras obtener la corona de Miss Universo 2025, Fátima Bosch inició sus compromisos oficiales en Estados Unidos acompañando a la Virgen de Guadalupe en su llegada a la Catedral de San Patricio, en el corazón de Nueva York. La reina de belleza mexicana refrendó ahí su apoyo a la comunidad migrante, su causa central.
La Miss Universo acaparó la atención al acompañar la llegada de la Madre Peregrina a la emblemática Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida. La ceremonia religiosa, tradicionalmente un punto de encuentro para la comunidad migrante, marcó el inicio de la exposición de la imagen en la ciudad, donde permanecerá hasta el 12 de diciembre.
Un mensaje de fe y valores en la Eucaristía
Fátima Bosch se unió a la congregación y a diversos líderes comunitarios para la misa de bienvenida a la Virgen de Guadalupe. La eucaristía fue oficiada por Monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, quien dedicó unas palabras especiales a la Miss Universo.
Monseñor agradeció la asistencia de Fátima Bosch y la exhortó a encontrarse con los hermanos migrantes, animándola a llevar y transmitir los valores que le fueron inculcados por sus padres. Su presencia en la histórica catedral resalta la fusión de la dimensión social y cultural que acompaña a la fe de la comunidad mexicana en el extranjero.
TE RECOMENDAMOS: Ella es Clara Cuevas, la influencer que cambió el algoritmo por la paz espiritual
Fátima Bosch reafirma su compromiso con los migrantes
El compromiso social de Fátima Bosch con la población migrante fue uno de los pilares de su participación en el certamen, y lo reafirmó durante su primera visita oficial al consulado de México en Nueva York tras su triunfo en Tailandia el 21 de noviembre.
Tras rezar ante el altar de la Virgen de Guadalupe en la misa organizada por Fuerza Migrante, la mexicana se reunió con el cónsul de México en esa ciudad, Marcos Bucio Mujica, ahí señaló que apoyar la comunidad migrante es “una causa por la que llevo tiempo trabajando”.
En el consulado, recibió una calurosa bienvenida por parte de funcionarios diplomáticos y líderes comunitarios que celebraron su victoria. Ante decenas de asistentes, la Miss Universo reiteró su profunda admiración por todos aquellos que emigran en busca de una vida mejor, destacando su valentía.
“El coraje de dejar donde vives y reinventarte merece todo nuestro apoyo y admiración”, afirmó Bosch, subrayando la urgencia de “hacer más visible este tema en todas las plataformas”.
Miss Universo regresa a casa en Tabasco
La agenda de la reina de belleza continuará enfocada en sus compromisos sociales y, según el anuncio del gobernador de Tabasco, Javier May, Fátima Bosch regresará a su tierra natal el próximo 14 de diciembre.
La Miss Universo encabezará un colorido y esperado desfile en el marco de la Caravana Navideña, para celebrar con sus paisanos su triunfo universal y la reafirmación de sus raíces y valores. Este regreso será un punto de partida en su nueva encomienda que conectará su figura global con la comunidad que la vio crecer.
npq
📲 Comparte con nosotros en WhatsApp
Estilo
¿Cómo evitar que los niños se comparen con otros?
No todos avanzamos al mismo ritmo
Ciudad de México.— Muchos niños empiezan a fijarse en lo que hacen otros durante su crecimiento. Observan cómo leen, cuánto corren o qué logran sus compañeros.
Ese momento marca un cambio, porque dejan de mirarse solo a sí mismos y colocan su desempeño dentro de un grupo.
Padres y cuidadores suelen notar el desánimo cuando los niños expresan frases como “ellos lo hacen mejor que yo”. Estas situaciones afectan la autoestima y modifican la forma en que se perciben.
La comparación social en el desarrollo infantil
La comparación forma parte del desarrollo humano. La Teoría de la Comparación Social, propuesta por Leon Festinger en 1954, explicó que las personas necesitan evaluarse a sí mismas para entender sus capacidades y emociones.
Cuando no existen parámetros claros, recurren a observar el desempeño de otros. Los niños repiten este proceso mientras aprenden a ubicarse en su entorno. Por ello, compararse no representa un fallo personal, sino un mecanismo para obtener información.
Más para leer: ¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
A partir de los 7 años, los menores desarrollan la capacidad de definirse usando referencias externas. Empiezan a decir “soy más lento que él” o “leo peor que ella”.
Especialistas en psicología evolutiva describen esta etapa como un avance cognitivo que permite comprender el rol propio dentro del grupo, aunque también genera distorsiones cuando los niños solo observan a los más competentes.
Qué ocurre cuando la comparación duele
La sensación de competencia influye en cómo se perciben los niños. No buscan ser perfectos, pero necesitan sentirse capaces.
Si creen que algo les cuesta más que a otros, suelen evaluarse de manera crítica. Esto ocurre incluso cuando mejoraron significativamente, pero alguien avanza más rápido. El entorno también influye.
Comentarios cotidianos como “tu primo lo hizo muy rápido” refuerzan la idea de que el valor depende del rendimiento visible, según coinciden especialistas en educación socioemocional consultados por UNICEF México en informes recientes sobre autoestima infantil.
Acompañar sin presiones y con enfoque emocional
Acompañar a un niño que se compara implica escuchar y nombrar sus emociones. Psicólogos infantiles señalan que preguntas abiertas permiten identificar si experimenta vergüenza, tristeza o miedo a fallar. También recomiendan cambiar la narrativa interna que convierte la comparación en identidad.
En lugar de “soy malo”, los menores pueden enfocarse en procesos como “qué aprendí hoy” o “qué paso avancé”.
Ayudar a que vean su propio proceso
Los especialistas explican que los niños suelen creer que otros “nacen sabiendo”. Mostrar procesos, errores y avances permite que entiendan que aprender requiere tiempo.
Además, ampliar su identidad más allá de notas o habilidades visibles ayuda a que valoren aspectos personales como sensibilidad, creatividad o humor.
Diversos informes de la Asociación Americana de Psicología (APA) señalan que reforzar múltiples áreas del autoconcepto favorece una autoestima más estable.
Un acompañamiento que fortalece su identidad
Las y los expertos destacan que los niños necesitan adultos que validen su esfuerzo, reconozcan sus avances y les enseñen a observarse sin juicios.
Cuando comprenden que su valor no depende de comparaciones externas, transitan su crecimiento con mayor seguridad emocional.
JAHA
Claves para proteger a tus hijos del contagio de Influenza esta temporada
INEGI revela el mapa de la discapacidad: así viven 9.5 millones de personas en México
Cuando las voces se unen, el alma respira: la fuerza de cantar
Crece endeudamiento y familias refuerzan consumo consciente
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights
Sisley Fernanda y el calvario del acoso escolar en México
Mexicanos confían más en IA: ChatGPT o Gemini, para consultas de salud
Centro AMA: adultos mayores regresan a la escuela y descubren una nueva vida
Huertos familiares: el camino hacia la sustentabilidad alimentaria
Fisioterapia: la clave para mantener movilidad, independencia y dignidad en la vejez
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 2 días
Un México que pierde su humanidad… y cómo recuperarla
-
Cienciahace 2 días
¿El frío causa resfriados? Lo que dice la evidencia científica
-
Culturahace 2 días
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
-
Entretenimientohace 1 día
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY