Claves para proteger a tus hijos del contagio de Influenza esta temporada

Ciudad de México.- Con más de 650 casos confirmados en México, la temporada de Influenza 2025-2026 subraya la urgencia de proteger a los más vulnerables: los niños. Conoce por qué el frío aumenta el contagio y cómo actuar.

La alarma de la Temporada Invernal 2025-2026

La Secretaría de Salud de México confirmó un incremento en la circulación del virus de la Influenza Estacional, sumando 651 casos positivos y tres defunciones hasta la semana epidemiológica (SE) 47 de 2025, correspondiente al 27 de noviembre. El subtipo Influenza A (H1N1) es el que prevalece, y representa el 80.6 por ciento de los contagios.

El dato más relevante para las familias es la afectación por grupos de edad: los más afectados son los niños de 5 a 9 años (10.4% de los casos), seguidos por los grupos de 1 a 4 años y 10 a 14 años. Esto subraya la necesidad de reforzar las medidas de prevención en el hogar y en las escuelas.

¿Por qué nos contagiamos más en el invierno?

La Dra. Verónica Carrión, epidemióloga, explicó que el clima invernal crea el ambiente perfecto para la propagación de los virus respiratorios. Esto se debe a una combinación de factores biológicos y sociales.

Según la especialista, los virus son más resistentes al frío:

“Los virus sobreviven más en la temporada de frío por la cuestión de que su capa lipémica, que es toda la grasita que los cubre, es más resistente al frío que al calor. Entonces, es más fácil que haya más virus circulando, por un lado”.

Además, los cambios bruscos de temperatura debilitan nuestras defensas. La experta añade que “estando de un lugar calientito y luego salir a una temperatura fría, hace que nuestro sistema inmunológico funcione menos adecuadamente”. La alta concentración de personas en espacios cerrados también contribuye a los contagios, agregó.

Síntomas: cómo diferenciar la Influenza

La influenza no es un resfriado común. Es una infección respiratoria que generalmente comienza de forma más abrupta y con síntomas más severos.

Señales de Alerta en niños

Es vital que los padres presten atención a las manifestaciones atípicas en los menores, ya que la presentación de la enfermedad puede ser diferente a la de los adultos.

“En los niños y en los adultos mayores es mucho más frecuente que tengas problemas de náusea, vómitos, síntomas digestivos que no se presentan generalmente en la edad adulta, pero sí en los extremos de la vida”.

Los síntomas clásicos de influenza incluyen o pueden ser:

Dolor de cabeza.

Dolor muscular y de articulaciones.

Fiebre (puede o no estar presente).

Inicio súbito (no gradual como el resfriado).

La principal herramienta de protección contra la influenza sigue siendo la vacuna, la cual debe aplicarse anualmente debido a la alta capacidad de mutación del virus.

La Dra. Carrión es enfática al señalar que la vacuna del año anterior no es efectiva para la temporada actual:

“La vacuna que te pusiste el año pasado ya no es, ya no te va a proteger contra las cepas que están circulando actualmente. Por eso es súper importante que cada año nos vacunemos”.

Para asegurar la máxima protección, la aplicación debe ser antes del pico de circulación viral, el cual se registra con mayor intensidad entre enero y marzo. Las instituciones de salud pública ofrecen la vacuna de manera gratuita a los grupos de riesgo, incluyendo a los niños menores de cinco años.

npq

📲 Comparte con nosotros en WhatsApp