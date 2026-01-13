¿Cómo detectar la depresión infantil? Señales para salvar a tus hijos

Ciudad de México.- La infancia de Silvia fue muy difícil, desde los siete años, una sombra la acompañaba a diario, aunque en ese momento nadie sabía ponerle nombre. Años después cuando recibió tratamiento la identificaron: depresión infantil.
“Solo en la escuela me sentía bien. En la escuela yo funcionaba muy bien, pero en casa estaba como muy decaída, me la pasaba aburrida. Yo decía: es que estoy muy aburrida”, relató Silvia ya mayor en una charla virtual con especialistas y madres de familia, al recordar sus primeros encuentros con la depresión.
Lo que comenzó como un sentimiento de apatía se transformó en una crisis profunda cuando, a los ocho años, su madre falleció. Criada por su abuela, el dolor se manifestó de formas que los adultos a menudo malinterpretan.
“Mi abuelita decía que hacía mucho berrinche, que lloraba mucho, que estaba como enojada todo el tiempo”, explica.
El caso de Silvia es el de la depresión infantil, un trastorno que frecuentemente se confunde bajo etiquetas de mala conducta o problemas de aprendizaje.
¿Cómo identificar la depresión infantil en el hogar?
La psicóloga Gaby Vázquez advierte que, para tener claridad, es vital observar el deterioro en la vida social del menor. La especialista señala que la depresión no siempre se ve como una tristeza profunda y pasiva, sino como una desconexión del entorno.
“Algunas señales de alerta son falta de interés por acudir a fiestas, aislarse de otros niños, dormir más de lo usual o tener insomnio y presentar deterioro en la alimentación”, explica Vázquez. Estas señales fueron precisamente las que marcaron el punto de quiebre para Silvia que dejó de comer y fue en la escuela se dieron cuenta. Sus calificaciones empezaban a bajar, los maestros se dieron cuenta, pues se salía al pasillo a llorar, se aislaba.
“Son niños que están generalmente cabizbajos, que no se integran mucho, tienden a ser apáticos, pesimistas, a resaltar generalmente lo negativo”.
La importancia del entorno y la conducta aprendida
Uno de los puntos más críticos que destaca la especialista es que los menores no viven en una burbuja. La salud mental de los padres influye directamente en la de los hijos. Es necesario revisar el historial familiar, ya que la depresión puede llegar a ser una “conducta aprendida” o tener antecedentes familiares, detalla la psicóloga.
El diagnóstico temprano no solo busca aliviar el sufrimiento actual del niño, sino evitar que estas heridas se conviertan en cicatrices permanentes.
“Buscar atención lo antes posible podría evitar que el niño se convierta en un adulto con depresión”, sentencia la experta.
En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el llamado es a observar las conductas inusuales. Si un niño cambia sus hábitos, deja de comer o se muestra irritable sin motivo aparente, no lo juzgues: escúchalo. La detección oportuna le dará herramientas para la vida.
Estilo
¿Cómo lograr que tus hijos se sientan amados? Pilar Velasco presenta guía para fortalecer la salud mental infantil
Sentirse amado para amar
Ciudad de México.- Un abrazo largo, silencioso y llanto incontrolable entre dos desconocidas fue la semilla de un proyecto que hoy busca fortalecer la salud mental infantil. Hace años, la psicóloga Pilar Velasco visitó una comunidad rural donde conoció a una madre adolescente de apenas 16 años. La joven, sumida en el rechazo y la carencia, no quería amamantar a su bebé a la que daban Coca cola en biberón.
“¿Cómo va a abrazar esta niña a su chiquita si a lo mejor nunca la han abrazado?”, se preguntó Pilar en aquel momento. Ese cuestionamiento la llevó a profundizar en la teoría del apego y hoy, tras años de investigación académica, experiencia clínica y personal, presenta su libro: Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños.
¿Cómo fortalecer la salud mental infantil desde los primeros años?
Para la directora de Vinculando con, existe una premisa fundamental que todo padre debe comprender: amar a los hijos es natural, pero lograr que ellos se sientan amados requiere estrategia.
“Todos los papás queremos a los hijos, pero a veces no sabemos comunicar este amor y entonces no les llega de la manera en que ellos lo necesitan”, explica Pilar Velasco en entrevista exclusiva para Siete24. Cuando un niño desarrolla un vínculo seguro, construye los cimientos de su autoestima y personalidad, asegura la autora.
“Esta es la razón de ser del libro, acompañar a los padres de familia para que sepan amar de acuerdo a las necesidades que tiene el niño”.
Y agrega que “cuando un niño se siente amado, entonces esta es la clave de su seguridad, de la formación, de su autoestima y del desarrollo de su personalidad”.
Una guía práctica para fortalecer la salud mental infantil
A diferencia de otros textos académicos, la obra de Pilar Velasco logra aterrizar conceptos complejos de la psicología en anécdotas cotidianas. Como madre de cuatro hijos ya adultos y psicoterapeuta, Velasco decidió “traducir” la evidencia científica en una guía accesible para los padres o cuidadores.
“El vínculo se va tejiendo en los pequeños detalles de cada día”, afirma. El libro Sentirse amado… no solo ofrece consejos, sino que funciona como un proyecto de salud mental infantil preventiva. La autora compara al niño con un “cuaderno en blanco” donde los cuidadores ayudan a escribir las primeras, y más importantes, páginas de su historia.
“Quise hacer un libro que explique esta teoría, combinado con una serie de anécdotas muy prácticas, porque la idea, es que el aprendizaje sea muy accesible para los padres de familia o para aquellas personas que cuidan a los niños en sus primeros años de vida.
Porque es cuando se conforma este cimiento para después construir su personalidad”.
Uno de los puntos más esperanzadores de su propuesta es la capacidad de reparación. Aunque el libro enfatiza la importancia de iniciar bien desde el principio, Velasco sostiene que los vínculos siempre pueden sanarse si se hace conciencia y se promueve una cultura para afectiva y efectivamente con nuestros hijos.
Alianzas por la salud mental infantil
La relevancia del tema llevó al Centro Médico ABC a sumarse a la iniciativa. El hospital adopta este enfoque como parte de sus protocolos de salud mental preventiva, involucrando a especialistas de las áreas de Ginecobstetricia y Pediatría.
El libro Sentirse amado para poder amar: tejiendo vínculos seguros con tus hijos pequeños, se presenta el próximo sábado 17 de enero en el Auditorio de Ginecobstetricia del Centro Médico ABC. Contará con los comentarios de la Dra. Blanca Velázquez, directora de Talento Humano, y la Dra. Viviana Arellano, gerente de Ginecobstetricia y Pediatría de la institución.
Con esta obra, Pilar Velasco hace un llamado a los padres de familia a ver la crianza no como una carga de reglas, sino como una oportunidad de tejer, hilo a hilo, la seguridad emocional de las próximas generaciones.
Estilo
Dime dónde vives y te diré si puedes ejercitarte: Así se distribuyen los parques
Ciudad de México.- La salud en las ciudades mexicanas no depende solo de la dieta o la genética, sino del código postal. Mientras que las zonas de mayores ingresos cuentan con parques, las comunidades con mayor marginación enfrentan una barrera estructural:
La falta de espacios públicos para hacer ejercicio, lo que profundiza la crisis de salud pública y la exclusión social en el Valle de México.
Un estudio pionero realizado por investigadores de la Universidad Iberoamericana (IBERO) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), revela que el acceso a la actividad física en México es profundamente desigual. Según la investigación, existe una correlación directa entre la pobreza y la carencia de infraestructura urbana para el bienestar, un fenómeno que identificaron primero en el Valle de México.
El mapa de la exclusión: Menos parques para los más pobres
El equipo de investigación, integrado por especialistas como Mauricio Hernández y Luis Ortiz, utilizó métodos avanzados de análisis espacial y sistemas de información geográfica para mapear la disponibilidad de espacios recreativos. Los resultados son contundentes: Las áreas con mayores niveles de marginación social tienen menos espacios disponibles y un acceso limitado en comparación con las zonas de mayor poder adquisitivo.
Esta distribución inequitativa no es un accidente, sino el resultado de una planeación urbana que ha favorecido históricamente a los sectores privilegiados. En un país donde el 82.1% de la población reside en zonas urbanas, el derecho a la salud se ve truncado por la falta de un entorno que facilite el movimiento.
Impacto de la falta de espacios públicos para hacer ejercicio en la salud
La importancia de los parques para hacer ejercicio va más allá del ocio. La evidencia científica citada en el estudio vincula la actividad física con beneficios críticos:
- Prevención de enfermedades: Reduce el riesgo de diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares.
- Salud mental: Disminuye los niveles de ansiedad, depresión y estrés crónico.
- Desarrollo cognitivo: Mejora las habilidades intelectuales en niños y adolescentes.
Cuando una comunidad no tiene un lugar seguro para caminar, correr o jugar, queda expuesta a un ciclo de sedentarismo forzado que alimenta las estadísticas de obesidad y mortalidad prematura.
Hacia una planeación urbana con justicia social
El estudio no solo diagnostica el problema, sino que propone una “Agenda Nacional de Equidad Urbana”. Los investigadores insisten en que las políticas públicas deben basarse en evidencia y dejar de lado la especulación inmobiliaria para priorizar el interés común.
“Es indispensable que la planeación urbana en México se revise desde una perspectiva de justicia social y ambiental”, concluye el reporte. La propuesta busca que la creación de áreas verdes no sea un “lujo” de ciertas colonias, sino una herramienta de salud pública para acotar la desigualdad.
La investigación de la IBERO y la UAM sirve como una base para exigir ciudades donde el bienestar no dependa del nivel socioeconómico, sino de un derecho garantizado al espacio público.
Estilo
Más tiempo en casa: cómo reducir el apego laboral y cuidar la vida familiar
Ciudad de México.- El trabajo no termina cuando se apaga la computadora. Mensajes fuera de horario, correos nocturnos y la idea de “estar disponible” están entrando a la vida familiar y ese hábito tiene efectos en la convivencia y en la salud mental.
La dificultad para desconectarse del empleo creció con el “Home Office” y el uso constante del celular. Especialistas en salud laboral advierten que la falta de límites afecta el descanso y la relación con la pareja y los hijos.
Las recomendaciones no apuntan a dejar de trabajar, sino a separar tiempos y espacios.
El apego laboral y sus efectos en casa
Responder mensajes a cualquier hora y pensar en pendientes durante la convivencia familiar se volvió común. Este comportamiento es conocido como apego laboral. No es un diagnóstico clínico, pero sí una conducta que repercute en el bienestar.
En entrevista con el diario británico The Guardian, la psicóloga del trabajo Sabine Sonnentag, explicó que el problema no es el empleo, sino no poder soltarlo.
“El desapego psicológico significa dejar de pensar y actuar en asuntos laborales fuera del horario de trabajo”, destacó Sonnentag.
La académica precisó que esa capacidad se relaciona con mejor estado de ánimo.
El apego laboral también se asocia con cansancio constante y menor convivencia y no se trata solo de estrés individual.
El impacto alcanza a la dinámica familiar, sobre todo cuando el trabajo invade los momentos de descanso.
Marcar el final de la jornada laboral
Claire Ashley, experta en equilibrio vida-trabajo, precisó que el fin de una jornada laboral tiene acciones concretas como apagar la computadora, guardar documentos e, incluso, dejar el escritorio despejado.
“Si no hay un lugar fijo para trabajar, es clave guardar los objetos laborales al final del día”, destacó Ashley, en entrevista con The Guardian.
La especialista señaló que este gesto ayuda a separar roles.
Otra práctica recomendada es anotar pendientes para el día siguiente.
Sonnentag explicó que cuando el trabajo queda inconcluso, es más fácil que los pendientes se queden dando vueltas en la cabeza al momento de irse a dormir.
Tener una lista breve permite cerrar la jornada sin cargarla a casa.
Actividades familiares para cortar con el trabajo
La expertas consultadas por The Guardian coinciden en que programar actividades después del trabajo facilita la desconexión y no tienen que ser complejas ni costosas.
Salir a caminar con la familia, jugar futbol en el parque o hacer ejercicio juntos son opciones frecuentes.
También funcionan actividades en casa: juegos de mesa, rompecabezas o una tarde de películas permiten compartir tiempo sin asuntos laborales.
“Hacer ejercicio, bailar o jugar marca el fin del día laboral”, resaltó Ashley.
La experta agregó que estas acciones ayudan a cambiar el enfoque mental.
La convivencia con la pareja también es clave. Compartir una comida sin celular, conversar o planear actividades ayuda a marcar un límite con el trabajo.
“Estos espacios deben asumirse como compromisos reales y no como tiempo libre que se llena solo si sobra”, mencionó Claire Ashley.
Límites digitales y comunicación clara
El celular es uno de los principales obstáculos para el desapego laboral. Silenciar notificaciones no siempre basta y algunas personas optan por desactivar aplicaciones de trabajo fuera de horario.
“Si es necesario, usar un teléfono distinto para el trabajo ayuda a establecer límites”, sugirió Ashley.
Las expertas consultadas por The Guardian coinciden en que aclarar horarios reduce malentendidos con jefes y compañeros.
“Las notificaciones constantes generan la sensación de estar siempre disponibles”, advirtió la psicóloga empresarial Louise Cashman, también en entrevista con The Guardian.
La especialista añadió que esta dinámica dificulta el descanso.
El desafío del trabajo desde casa
Para quienes trabajan desde casa, la separación es más difícil. El comedor puede convertirse en oficina y la jornada extenderse sin aviso. En estos casos, las expertas recomiendan reglas claras.
Guardar la computadora, cerrar la sesión y cambiar de ropa al terminar la jornada son acciones simples.
Ashley dijo que estos cambios ayudan a reforzar la división entre trabajo y vida personal.
También sugiere establecer horarios visibles para la familia. Esto permite respetar tiempos laborales y, al mismo tiempo, proteger los espacios de convivencia.
Estilo
¿Por qué nos cuesta tanto volver al trabajo en enero?
Claves para reactivarte
Ciudad de México — Enero suele ser el mes de las promesas heroicas: dominar un idioma, transformar el cuerpo o emprender un negocio desde cero. ¿Ya volviste al trabajo y la motivación está aún dormida? La ciencia nos da la respuesta: la motivación no se reinicia como un calendario en Año Nuevo.
El regreso a la rutina es lento; el 38 por ciento de los profesionales vuelve al trabajo desmotivado tras el descanso; una cifra similar admite que necesita varios días para recuperar su ritmo habitual, según datos de la firma Hays, empresa líder mundial en reclutamiento profesional.
No es un problema de pereza, se trata de un proceso neuropsicológico.
Metas que el cerebro rechaza
El problema radica en la estructura de nuestros deseos, explica Diego Apolo, de BIU University, quien enfatiza que esto no es pereza, es un fenómeno de neuropsicología.
“La motivación no se reinicia como un calendario en enero. El cerebro, después de un período de descanso, necesita reconectar, cuando eso no ocurre, aparecen la frustración y el abandono temprano de metas”.
El 35 por ciento de los fracasos motivacionales se explican por el planteamiento de metas poco realistas, de acuerdo con un estudio de Rumen citado por el especialista.
“Cuando el cerebro percibe un objetivo como inalcanzable o amenazante, no activa la motivación, sino un sistema de supervivencia que nos lleva a la parálisis o al abandono”.
La razón, explican desde BIU, es que muchas metas se apoyan en fuerza de voluntad momentánea, un recurso limitado a nivel cerebral. “La motivación que logra sostenerse no nace del entusiasmo inicial, sino de una estructura”, afirman expertos de la universidad.
La clave del éxito para cumplir tus metas
La diferencia entre el éxito y el abandono, entre el 8 por ciento de las personas que sí cumplen sus metas anuales y las que abandonan en febrero, es trabajar con pequeños objetivos.
El entusiasmo es un recurso limitado a nivel cerebral; tener estructura, en cambio, es lo que nos permite avanzar cuando la emoción decae.
Para que todos podamos lograrlo los expertos recomiendan trabajar con tres pilares básicos:
Autonomía: Sentir que tenemos el control de las decisiones.
Competencia: Sentirse capaz de realizar la tarea.
Relación: Sentir conexión con el entorno.
Una de las recomendaciones principales de Diego Apolo es abandonar las promesas basadas en la emoción y empezar con pequeñas acciones. Por ejemplo, iniciar una tarea por solo 10 o 15 minutos puede reducir la resistencia mental a hacerla y activar el sistema de recompensa.
“La dopamina no aparece cuando sueñas con la meta, sino cuando avanzas un poco”, explica Apolo. Existe una tendencia natural del cerebro a querer completar aquello que ya hemos comenzado. Dejar proyectos en puntos claros de continuación ayuda a retomar el hilo con menos esfuerzo al día siguiente.
Cambiar la presión por el progreso constante
Muchos profesionales atribuyen su dificultad para retomar el ritmo a la presión externa por ser productivos desde el primer minuto y porque no lograron desconectarse completamente en las vacaciones. Ante esto, “cambiemos la pregunta central, en lugar de cuestionarnos qué lograremos este año, debemos preguntarnos qué podemos sostener esta semana”.
La evidencia científica muestra que avanzar poco, pero de forma constante, genera más compromiso que prometerlo todo en enero. Entender que reactivar la mente consiste en respetar sus procesos, y no en exigirnos de más, es la única vía para que los cambios de este 2026 dejen de ser promesas vacías y se conviertan en realidades.
