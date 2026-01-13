¿Cómo detectar la depresión infantil? Señales para salvar a tus hijos

Ciudad de México.- La infancia de Silvia fue muy difícil, desde los siete años, una sombra la acompañaba a diario, aunque en ese momento nadie sabía ponerle nombre. Años después cuando recibió tratamiento la identificaron: depresión infantil.

“Solo en la escuela me sentía bien. En la escuela yo funcionaba muy bien, pero en casa estaba como muy decaída, me la pasaba aburrida. Yo decía: es que estoy muy aburrida”, relató Silvia ya mayor en una charla virtual con especialistas y madres de familia, al recordar sus primeros encuentros con la depresión.

Lo que comenzó como un sentimiento de apatía se transformó en una crisis profunda cuando, a los ocho años, su madre falleció. Criada por su abuela, el dolor se manifestó de formas que los adultos a menudo malinterpretan.

“Mi abuelita decía que hacía mucho berrinche, que lloraba mucho, que estaba como enojada todo el tiempo”, explica.

El caso de Silvia es el de la depresión infantil, un trastorno que frecuentemente se confunde bajo etiquetas de mala conducta o problemas de aprendizaje.

¿Cómo identificar la depresión infantil en el hogar?

La psicóloga Gaby Vázquez advierte que, para tener claridad, es vital observar el deterioro en la vida social del menor. La especialista señala que la depresión no siempre se ve como una tristeza profunda y pasiva, sino como una desconexión del entorno.

“Algunas señales de alerta son falta de interés por acudir a fiestas, aislarse de otros niños, dormir más de lo usual o tener insomnio y presentar deterioro en la alimentación”, explica Vázquez. Estas señales fueron precisamente las que marcaron el punto de quiebre para Silvia que dejó de comer y fue en la escuela se dieron cuenta. Sus calificaciones empezaban a bajar, los maestros se dieron cuenta, pues se salía al pasillo a llorar, se aislaba.

“Son niños que están generalmente cabizbajos, que no se integran mucho, tienden a ser apáticos, pesimistas, a resaltar generalmente lo negativo”.

La importancia del entorno y la conducta aprendida

Uno de los puntos más críticos que destaca la especialista es que los menores no viven en una burbuja. La salud mental de los padres influye directamente en la de los hijos. Es necesario revisar el historial familiar, ya que la depresión puede llegar a ser una “conducta aprendida” o tener antecedentes familiares, detalla la psicóloga.

El diagnóstico temprano no solo busca aliviar el sufrimiento actual del niño, sino evitar que estas heridas se conviertan en cicatrices permanentes.

“Buscar atención lo antes posible podría evitar que el niño se convierta en un adulto con depresión”, sentencia la experta.

En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el llamado es a observar las conductas inusuales. Si un niño cambia sus hábitos, deja de comer o se muestra irritable sin motivo aparente, no lo juzgues: escúchalo. La detección oportuna le dará herramientas para la vida.

