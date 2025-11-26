Cómo hablar con tus hijos adolescentes sobre el alcohol sin regañar, ni juzgar

Ciudad de México.- Hablar sobre el consumo de alcohol en menores es una tarea compleja, pero indispensable. Los padres son la principal línea de defensa y educación de sus hijos, incluso en la adolescencia, un periodo lleno de complejidades, desinformación y presión social.

Para apoyar a las familias en este desafío, la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) presentó la “Guía breve para madres, padres o responsables de familia: ¿Cómo hablar con mis hijos del alcohol?”, un documento esencial escrito por los investigadores Diego Velasco Ureña y Esteban Nolla Hernández.

Uno de los principales argumentos para no recomendar el consumo de alcohol en menores es científico, detalló la psicóloga Jessica Paredes, directora de FISAC, y tiene que ver con el desarrollo fisiológico y del cerebro que termina su madurez hasta los 21 y 25 años en algunos casos.

“Recuerden que nuestro cerebro acaba de desarrollarse y madurar hasta los 25 años, especialmente la parte prefrontal, que es la que nos ayuda a controlar nuestros impulsos, a tomar decisiones, la parte más racional. Es por ello que debemos dejar que madure.”

Además del argumento fisiológico, la especialista mencionó en entrevista exclusiva con Siete24, los argumentos legales: la ley mexicana respalda esta postura: el Artículo 220 de la Ley General de Salud prohíbe tanto la venta como el suministro de bebidas con alcohol a menores, una restricción que aplica directamente a los adultos, incluidos padres, tíos o tutores.

El error más común: “enseñar a beber en casa”

Frente a la preocupación por los riesgos, muchos padres cometen el error de intentar controlar la situación a través de la permisividad. La directora de FISAC desmontó de manera contundente el mito clásico de que se debe “enseñar a beber” en casa, en un entorno seguro o familiar.

“Un mito muy clásico es creer que le tengo que enseñar a beber a mi hijo en mi casa, dándole o probaditas o dejándolo emborracharse en mi casa. Esto es un grave error”, advirtió Paredes. “Porque lo que estamos mostrándoles es que puede hacerlo. Segunda, que ya tiene mi permiso, entonces, ¿por qué no hacerlo afuera?”

La estrategia de los padres debe dirigirse a la prevención, informando sobre los efectos nocivos en el organismo y la importancia de retrasar el consumo hasta la edad legal y sobre todo de madurez cerebral. El límite que debe establecerse en el hogar es de cero consumo de alcohol en menores.

Estrategia de comunicación: la clave es el vínculo

La psicóloga e investigadora asegura que la prevención más efectiva comienza mucho antes de la adolescencia, reforzando el vínculo y la confianza con los hijos desde edades muy tempranas. Cuando la conversación es natural y el canal de comunicación está abierto, es mucho más sencillo abordar temas sensibles con adolescentes.

Escucha activa y empatía sin juicios

La fórmula para una conversación efectiva con un adolescente debe estar libre de regaños y juicios. Lo primordial es practicar la escucha activa y la crianza consciente, lo que implica prestar atención sin interrumpir ni caer en “letanías”.

“Número uno, escuchar. Siempre escuchar. Escuchar por qué tiene curiosidad de probarlo, por qué se le ocurre. Y eso nos va a dar mucha información…”

Al escuchar sin interrumpir y practicar una apertura libre de juicios, los padres pueden identificar la verdadera raíz de la curiosidad o el interés por el consumo y ofrecer alternativas. Esto permite ofrecer alternativas saludables, como “ser popular tocando la guitarra, practicando un deporte”, en lugar de buscar popularidad a través del alcohol.

La experta insiste en que las palabras del adulto nunca deben incluir un juicio de valor, ni hacia el hijo ni hacia sus amigos, ya que esto provoca una defensa automática.

“En mis palabras, nunca debe haber un juicio de valor, ni a él, ni a sus amigos. Cuando alguien hace un juicio de valor hacia nuestros amigos, llegamos en defensa. En cambio, si hablamos de casos que se oyeron en la tele, de un caso de un periódico, de una película… ahí sí puedo hablar. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué te parece? Pero es entrar en una conversación que no sea tan personal para que no entre en defensa automática.”

La ruta de escape: negociar la seguridad

Si bien el consumo no es negociable, la seguridad sí lo es. Es crucial enseñar a los hijos a resistir la presión social y establecer un plan de acción claro para situaciones de riesgo.

Paredes recomienda generar una “ruta de escape” o protocolos a seguir cuando el joven se sienta incómodo en una fiesta o ante la presión.

“Si estás en esa fiesta y tienes un riesgo, tener pasos a seguir cuando él ya se empieza a sentir incómodo. Si lo están presionando, ¿cuál es su ruta de escape? puede mandar un mensaje para ir por él. Es decir, qué opciones también le damos para que él se sienta seguro de pedir ayuda”.

De esta manera, el adolescente mantiene su autonomía, pero sabe que cuenta con una red de apoyo que lo protege.

Abordar la raíz: ¿qué función está cumpliendo el alcohol?

Finalmente, para los casos donde ya existe un consumo recurrente, la pregunta esencial que deben hacerse los padres es: ¿qué función está cumpliendo el alcohol en la vida del adolescente?

La directora de FISAC invita a los padres a ir más allá del síntoma y buscar la raíz del problema: “¿Es porque me siento triste? ¿Es porque quiero sentirme mucho más envalentonado por un tema en particular?” Al entender la motivación subyacente (ya sea tristeza, inseguridad o necesidad de pertenencia), los padres podrán ofrecer soluciones más saludables y permanentes que el consumo de bebidas alcohólicas.

La Guía ¿Cómo hablar con mis hijos del alcohol?, escrita por los investigadores Diego Velasco Ureña y Esteban Nolla Hernández, de la Fundación de Investigaciones Sociales (FISAC) se puede descargar de manera gratuita.



Esa Fundación fue creada en 1981 con la misión de promover un cambio cultural con la sociedad para difundir y fomentar la responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol en México.

