¿Cómo prepararse para la era de la Inteligencia Artificial (IA)? Pulir las habilidades humanas

Ciudad de México.- Actualmente la inversión en Inteligencia Artificial (IA) ha alcanzado niveles históricos, la gran pregunta ya no es qué puede hacer la tecnología, sino qué seremos capaces de hacer nosotros con ella. Bajo esta premisa, el Foro Económico Mundial (WEF) celebró su 56ª edición en Davos, Suiza, donde la educación se posiciona como el escudo y la lanza para enfrentar la incertidumbre laboral.

“La IA está llamada a redefinir radicalmente las habilidades para los trabajos del futuro”.

Así lo expresó en Davos, David Garza Salazar, presidente ejecutivo del Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey, asistió a este encuentro como el único líder universitario de América Latina entre los 30 rectores de Universidades invitados de todo el mundo.

El factor humano: La prioridad ante la IA en el futuro del trabajo

Lejos de la visión distópica de robots reemplazando personas, la conversación en Davos 2026, bajo el lema “Espíritu de diálogo”, se centró en la adopción responsable de la IA. Garza Salazar enfatizó que el verdadero cambio ocurre en la intersección entre la tecnología y el ser humano.

“Más allá de sus oportunidades, la conversación se centra en la capacidad de adopción de la teconología, su impacto social, el futuro del trabajo y el rol de las personas que las utilizan”.

Para el representante del Tec de Monterrey, es precisamente aquí donde las instituciones deben mutar sus modelos:

“Es en este último punto donde la educación cobra mayor relevancia ante la creciente importancia de pulir las habilidades humanas frente a sistemas cada vez más complejos”.

David Garza

Universidades “para el mundo”: Un nuevo modelo de impacto

La participación de México en foros como el Global University Leaders Forum (GULF) subrayó una urgencia global: las universidades ya no pueden ser torres de marfil. En un contexto de cambios acelerados, el reto es pasar de la investigación teórica al emprendimiento con impacto social.

Garza Salazar puntualizó que la aspiración de las Universidades han dado un giro ético. Ya no basta con competir por los rankings para ser “las mejores universidades del mundo”; la meta ahora es convertirse en “las mejores universidades para el mundo”.

Esta visión de servicio implica que la innovación y la investigación aplicada deben resolver problemas reales de la sociedad, anclando la IA en la resiliencia humana.

Alianzas estratégicas para una fuerza laboral lista

Durante los paneles sobre la fuerza laboral del futuro, en Davos, se subrayó la urgencia de fortalecer los vínculos entre la academia, el gobierno y el sector productivo. La adopción de la IA requiere un ecosistema donde el capital no solo busque rentabilidad, sino el desarrollo del talento.

Davos 2026, que reunió a cerca de tres mil líderes y 50 jefes de Estado, deja una lección fundamental para quienes hoy se preparan para el mercado laboral: la técnica se aprende, pero las habilidades humanas —como el juicio ético, la creatividad y la colaboración— son las que nos mantendrán vigentes en la era de la automatización.

