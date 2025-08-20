¿Cuáles son los beneficios de tomar leche todos los días?

Ciudad de México.— La leche ha sido parte de nuestras vidas mucho antes de que pudiéramos llamarla por su nombre, pero en México su consumo está muy por debajo de lo recomendado: cada persona bebe en promedio apenas 30.4 litros al año*, lo que equivale a menos de un vaso al día, mientras que la FAO sugiere 500 ml. diarios para mantener una dieta equilibrada.
En un entorno marcado por la desinformación y los mitos en torno a su consumo, especialistas en nutrición y salud destacan la importancia de este alimento tradicional, respaldado por evidencia científica. No solo es símbolo cultural y forma parte de las mesas de las familias mexicanas, la leche es también es fuente de nutrientes indispensables en todas las etapas de la vida.
“La leche contiene proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas A y D, así como minerales como fósforo y magnesio, todos fundamentales para el desarrollo, la energía y la inmunidad”, señaló Mary Carmen Mondragón, especialista en nutrición.
La leche es mucho más nutritiva de lo que imaginas
Es considerada un alimento completo porque aporta proteínas de alta calidad, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas y minerales esenciales. Según la FAO, es el tercer proveedor mundial de proteínas y el quinto de energía. Cada vaso de 250 ml puede cubrir hasta el 32% del requerimiento diario de calcio, nutriente esencial para huesos y dientes fuertes.
La leche es para todas las edades
A diferencia de lo que afirman algunos detractores de la leche en edades maduras, su consumo es recomendable en todas las etapas de la vida. Desde la infancia hasta la vejez, la leche contribuye al crecimiento, la recuperación muscular y el fortalecimiento óseo. La Universidad Autónoma de Sinaloa afirma que la leche de origen animal es un alimento “muy completo y necesario para cada etapa del desarrollo humano”.
La leche fortalece tus defensas y huesos
El calcio, fósforo y zinc que contiene la leche son claves para la salud ósea, mientras que sus proteínas de alta calidad y vitaminas A y D fortalecen el sistema inmune.
“La leche no solo aporta nutrimentos esenciales, también se adapta con facilidad a distintos momentos del día”, explicó la nutrióloga especialista en salud digestiva Mariana Camarena.
La leche te hidrata y ayuda a recuperar energía después del ejercicio
Diversos estudios han demostrado que la leche es un excelente rehidratante tras el ejercicio, incluso más eficaz que algunas bebidas deportivas. Su combinación de agua, electrolitos, carbohidratos y proteínas de rápida absorción la convierten en una aliada para recuperar energía y masa muscular.
La leche te puede nutrir a cualquier hora del día
Su versatilidad la hace ideal en cualquier momento: desde un desayuno equilibrado hasta una cena ligera o como colación post-entrenamiento. Además, al ser un alimento accesible y adaptable a diferentes preparaciones, es una de las fuentes más confiables de nutrimentos en la dieta diaria.
Honrar su historia con ciencia
Actualmente existe desinformación y mitos en torno al consumo de leche, por ello, mediante el respaldo científico se busca honrar su historia y mostrar todos sus aportes, “estos beneficios se adaptan a las necesidades de cada persona, en cada etapa de su vida”, concluyó Mondragón.
npq
- * Según análisis de datos de Euromonitor Nternacional 2024
Estilo
Beneficios físicos y psicológicos de mantener una casa limpia
Una buena cumbia y a limpiar
Ciudad de México. — Mantener una casa limpia y ordenada no solo mejora la apariencia del hogar, sino que también impacta positivamente en la salud mental y física de quienes la habitan.
Estudios muestran que vivir en espacios organizados ayuda a reducir niveles de estrés y ansiedad, incrementa la sensación de control y fomenta un estado de ánimo más estable.
La limpieza frecuente también influye en la autoestima y la percepción de dignidad. Un hogar cuidado refleja respeto por uno mismo y por los demás. Según el Colegio de Psicólogos de San Juan, una vivienda ordenada puede mejorar la autoestima y promover sentimientos de bienestar y tranquilidad.
Mejora del bienestar psicológico y emocional
Vivir en un espacio limpio y ordenado redujo la ansiedad y mejoró la concentración en numerosos estudios. Mantener habitaciones organizadas y superficies despejadas permitió que los habitantes percibieran un mayor control sobre su entorno y sus rutinas diarias.
Te recomendamos leer: Brillos de TikTok, manchas de por vida: el precio del bronceado viral
La realización de tareas domésticas también proporcionó un sentido de logro y satisfacción. La Dra. Gemma Morera, pediatra, señaló que involucrar a los miembros de la familia en la limpieza promueve la cooperación y fortalece vínculos emocionales.
El orden del hogar contribuyó a la regulación emocional, ayudando a que los habitantes gestionaran mejor el estrés diario y desarrollaran hábitos de autocuidado.
Salud física y prevención de enfermedades
La limpieza regular ayudó a eliminar polvo, ácaros, moho y otros alérgenos, reduciendo riesgos de enfermedades respiratorias y alergias. Mantener baños, cocinas y dormitorios higiénicos disminuyó la exposición a bacterias y virus.
Serviclean destacó que un hogar limpio y ordenado favoreció la prevención de plagas y contribuyó a un ambiente más seguro para niños y adultos. Además, las tareas domésticas aportaron actividad física moderada, ayudando a quemar calorías y mantener hábitos saludables.
Consejos prácticos para mantener la casa ordenada
- Establecer rutinas diarias de limpieza: Dedicar 15 a 20 minutos diarios para recoger, barrer o limpiar superficies ayudó a evitar acumulación de desorden.
- Organización por zonas: Clasificar objetos y mantener cada cosa en su lugar permitió ahorrar tiempo y reducir estrés.
- Uso de cajas y organizadores: Contenedores para juguetes, documentos y utensilios simplificaron la tarea de mantener todo en orden.
- Participación familiar: Involucrar a todos los miembros en las tareas fomentó responsabilidad, cooperación y hábitos de higiene.
- Desinfección regular: Limpiar superficies de alto contacto y ventilación frecuente redujo la presencia de bacterias y moho.
Un hogar limpio como reflejo de bienestar
El cuidado del hogar impactó simultáneamente la salud mental, emocional y física. Espacios limpios y ordenados no solo generaron confort, sino que también fortalecieron la autoestima y promovieron hábitos saludables. Mantener la casa organizada se convirtió en una herramienta de bienestar integral, creando un entorno acogedor y seguro para todos los habitantes.
JAHA
Estilo
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Mejorar políticas públicas y garantizar espacios dignos
Ciudad de México.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la directora de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia, hizo un llamado a derribar los mitos culturales que aún persisten sobre la lactancia en México. Desde su espacio en podcast, y como madre de cuatro hijos, compartió una profunda reflexión sobre la falta de conciencia social, el escaso acompañamiento de las instituciones de salud y la necesidad de impulsar políticas públicas eficaces que apoyen a las mujeres para que puedan alimentar a sus hijos de manera natural.
“Tenemos que hacer cultura para que la lactancia pase. Desgraciadamente, solo el 34% de los niños en México son amamantados al 100”, explicó Amozurrutia.
Retos sociales y culturales que invisibilizan la lactancia
En su intervención en ADN40, la especialista recordó cómo la cultura de las fórmulas comerciales y la desinformación generacional han provocado que muchas mujeres no cuenten con las herramientas ni el respaldo necesario para amamantar.
“A nuestras mamás les dijeron que lactar era malo. Se convirtieron en madres con el boom de las fórmulas infantiles, no aprendieron, y por eso no enseñan a las nuevas generaciones. Culturalmente desapareció”.
Además, criticó la doble moral de una sociedad que se ofende ante una mujer lactando en público, pero normaliza otras formas de exposición del cuerpo.
La lactancia en cifras: desigualdad entre zonas rurales y urbanas
Según los datos compartidos por la directora de Unión Mujer, en zonas rurales, un 37 por ciento de las mujeres amamantan de manera exclusiva, mientras que en ciudades grandes, apenas el 25 por ciento lo hace.
Esta disparidad, explicó, obedece no solo al acceso a la información, sino también a la presión social, los espacios laborales inadecuados y la falta de acompañamiento en hospitales:
“Un 95 por ciento de los niños han probado la leche materna. Eso significa que sus mamás lo intentaron pero no pudieron. Pero si no les enseñaron bien desde el hospital, ya no lo harán, se rinden”.
La lactancia también se puede aprender
Paulina Amozurrutia también denunció que muchas mujeres abandonan la lactancia por falta de apoyo desde los primeros días tras el parto. Se trata de que la política pública llegue de nuevo al hospital:
“No es cierto que lactar es fácil. Sale sangre y agua si no sabes hacerlo. Yo tengo cuatro hijos, lo sufrí. Tenemos que enseñarles desde el hospital”.
La especialista recordó que la lactancia debe ser vista como una habilidad que requiere orientación, acompañamiento y comprensión social.
Recomendaciones: respeto y apoyo en todos los espacios
Amozurrutia hizo un llamado tanto a autoridades como a la sociedad en general para facilitar la lactancia en los espacios públicos:
“Si está lactando, déjela lactar. Si usted es jefe, déjela salir, que no lo haga en el baño. Necesitamos una cultura de apoyo y respeto”.
La Semana Mundial de la Lactancia es una oportunidad para promover el entendimiento y la empatía, pero también para revisar las políticas públicas que permitan a más mujeres ejercer este derecho de forma plena y digna.
npq
Estilo
Mateo e Iker ganaron la Olimpiada de Matemáticas gracias al apoyo de sus familias
Detrás de cada medalla, hay una historia de vocación, esfuerzo y comunidad
Ciudad de México.– Los reflectores apuntaron esta semana a Australia, donde seis jóvenes mexicanos conquistaron el podio de la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, ganaron dos medallas de plata y cuatro de bronce, y nos regalaron una buena noticia, tan necesaria en el país. Pero detrás de ese logro académico, hay historias personales fundamentales para el éxito de los estudiantes.
Historias como las de Mateo Latapí e Iker Torres muestran que el talento necesita raíces para florecer: vocación, disciplina y una familia que impulse los sueños.
Mateo Latapí: el joven maestro que también aprende
Con solo 17 años, Mateo Latapí, originario de la Ciudad de México, ha logrado formar una comunidad de aprendizaje. No solo estudia matemáticas con pasión, también dedica parte de su tiempo a enseñar a otros estudiantes, sin cobrarles un peso.
“Me encanta ayudar a otros a entender las matemáticas. A veces creo que cuando explico, yo también aprendo más”, dijo Mateo en una entrevista con medios nacionales a su regreso de Australia, donde ganó una de las medallas de plata.
Más allá de su medalla, Mateo ganó algo que no se ve a simple vista: el respeto de su comunidad, y la confianza de una familia que siempre ha apostado por él. Su madre, visiblemente emocionada, declaró en un video que se puede ver en redes sociales:
“Verlo lograr esto es una alegría inmensa. Lo hemos visto estudiar durante horas, incluso en vacaciones. Él eligió esto, y nosotros solo hemos tratado de acompañarlo”.
Una vocación temprana y un futuro prometedor
Mateo descubrió su gusto por las matemáticas desde los ocho años. Participó en olimpiadas estatales y nacionales hasta llegar a la selección nacional. Desde entonces, es un influencer activo en redes educativas, donde resuelve problemas complejos y motiva a otros jóvenes a perder el miedo a los números.
Además, forma parte de una red de mentores juveniles que comparten recursos gratuitos y talleres para estudiantes que se preparan para competencias similares. Lo hace por gusto, pero también por un profundo sentido de responsabilidad social.
Iker Torres: cuando la comunidad se une para soñar
Del otro lado del país, en Torreón, Coahuila, Iker Torres vivió una historia distinta, pero igualmente inspiradora. También miembro del equipo olímpico, la Olimpiada Internacional de Matemáticas fue su primer viaje al extranjero gracias al esfuerzo conjunto de su familia, sus maestros y su comunidad.
“Hubo rifas, ventas, colectas… todos querían ayudar. Yo solo quería representar bien a México, pero sobre todo a los que creyeron en mí”, dijo Iker a su llegada este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido entre aplausos.
El esfuerzo valió la pena: Iker se colgó una medalla de bronce, pero lo más valioso fue lo que mostró: determinación, gratitud y humildad. Su historia fue retomada por la cuenta oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que lo describió como “un ejemplo de cómo la vocación crece cuando hay respaldo”.
Padres presentes, hijos que vuelan
Ambas historias tienen un hilo en común: el respaldo incondicional de la familia a través del impulso académico y el cobijo emocional, los padres de estos jóvenes hicieron posible que sus hijos florecieran. Esos gestos, recibirlos con globos en el al aeropuerto, organizar rifas, preparar alimentos en las madrugadas de estudio, son los cimientos del éxito que hoy México celebra.
“No es fácil criar a un hijo que ama las matemáticas”, decía entre risas el papá de uno de los medallistas.
“Pero si a él le brillan los ojos cuando estudia, ¿quién soy yo para apagarle ese fuego?”
El equipo mexicano regresó con orgullo de Australia mostrando sus medallas, satisfecho de que su esfuerzo fue reconocido. Además de celebrar las medallas, también vale la pena destacar la historia de quienes supieron sembrar y cultivar el talento desde casa.
Estos jóvenes nos recuerdan que las raíces familiares, la disciplina diaria y el acompañamiento son igual de valiosos. Y que para llegar a la cima, a veces basta con que alguien nos mire con fe… y nos lleve de la mano hasta despegar.
npq
Estilo
Vacaciones digitales seguras: claves para acompañar a tus hijos en el mundo online
Más tiempo en IA, videojuegos…
Ciudad de México.- Más tiempo en YouTube, videojuegos, chatbots y memes virales: así se ven las vacaciones digitales de muchos niños y adolescentes en México. Con más horas frente a las pantallas durante el verano, expertos en ciberseguridad advierten sobre la necesidad de acompañar activamente a los menores en su vida digital.
Un informe reciente de Kaspersky, empresa global de ciberseguridad, reveló que las búsquedas infantiles en Internet han cambiado: ahora, la inteligencia artificial, los chatbots y las tendencias virales están al centro de su interés. Más del 39% de los niños pasa entre 3 y 8 horas diarias frente a pantallas, y ese tiempo suele aumentar durante las vacaciones escolares por la falta de actividades físicas.
IA: lo que los niños buscan en la red
Entre mayo de 2024 y abril de 2025, más del 7.5 por ciento de las búsquedas infantiles en línea estuvieron relacionadas con chatbots como ChatGPT, Gemini o Character.AI, una herramienta que permite crear personajes con los que los niños pueden interactuar como si fueran reales. La cifra se duplicó respecto al año anterior.
Aunque estas tecnologías pueden fomentar la creatividad y la curiosidad, también plantean riesgos importantes, ya que muchos bots han sido creados por otros usuarios y pueden incluir temas inapropiados, desinformación o contenido emocionalmente intenso. Por eso, los especialistas recomiendan establecer límites y estar atentos a las conversaciones digitales de tus hijos.
Esto refleja una generación que convive intensamente en línea, pero muchas veces sin supervisión ni guía emocional.
Es momento de conversar con nuestros hijos: recomendaciones para unas vacaciones digitales seguras
Para los especialistas, el acompañamiento familiar es clave para proteger la vida digital de los menores, sobre todo en una temporada como el verano, cuando hay más tiempo libre y exposición a las pantallas sin medida.
“Las tendencias muestran lo rápido que evoluciona la cultura digital infantil. En vacaciones, cuando los niños pasan aún más tiempo en línea, es la oportunidad ideal para que padres y madres se tomen el tiempo de entender lo que sus hijos ven, juegan o buscan en Internet. Eso debe propiciar conversaciones significativas y construcción de hábitos digitales más seguros y de confianza”.
Así lo señaló Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor en América para Kaspersky.
¿Qué deben hacer los padres de familia?
- Hablar abiertamente con los niños sobre los riesgos en línea y establecer reglas claras para el uso de dispositivos.
- Informarse sobre nuevas amenazas digitales y estar presentes en el mundo virtual de sus hijos.
- Instalar soluciones de ciberseguridad confiables, especialmente si descargan juegos o interactúan con desconocidos.
- Educar en seguridad digital, aprovechando herramientas como el Abecedario de Ciberseguridad o actividades educativas.
- Usar apps de control parental, no solo para limitar contenido, sino para estar cerca y atentos.
- Visitar espacios educativos, como el Centro de Investigación Cibernética de Kaspersky en KidZania Santa Fe, donde los menores pueden convertirse en “ciberhéroes”.
Un llamado a las familias: cuidar la vida digital también es cuidar su bienestar
Las vacaciones son una gran oportunidad para fomentar la confianza entre padres e hijos, pero también para establecer hábitos digitales saludables, aprender juntos y proteger la mente, el tiempo y la privacidad de los más jóvenes.
Conocer lo que ven, lo que juegan y lo que buscan no es invadir, sino acompañar, cuidar la vida digital de nuestros hijos es también proteger su futuro emocional y personal.
npq
