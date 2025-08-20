¿Cuáles son los beneficios de tomar leche todos los días?

Ciudad de México.– Los reflectores apuntaron esta semana a Australia, donde seis jóvenes mexicanos conquistaron el podio de la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, ganaron dos medallas de plata y cuatro de bronce, y nos regalaron una buena noticia, tan necesaria en el país. Pero detrás de ese logro académico, hay historias personales fundamentales para el éxito de los estudiantes.

Historias como las de Mateo Latapí e Iker Torres muestran que el talento necesita raíces para florecer: vocación, disciplina y una familia que impulse los sueños.

Mateo Latapí: el joven maestro que también aprende

Con solo 17 años, Mateo Latapí, originario de la Ciudad de México, ha logrado formar una comunidad de aprendizaje. No solo estudia matemáticas con pasión, también dedica parte de su tiempo a enseñar a otros estudiantes, sin cobrarles un peso.

“Me encanta ayudar a otros a entender las matemáticas. A veces creo que cuando explico, yo también aprendo más”, dijo Mateo en una entrevista con medios nacionales a su regreso de Australia, donde ganó una de las medallas de plata.

Más allá de su medalla, Mateo ganó algo que no se ve a simple vista: el respeto de su comunidad, y la confianza de una familia que siempre ha apostado por él. Su madre, visiblemente emocionada, declaró en un video que se puede ver en redes sociales:

“Verlo lograr esto es una alegría inmensa. Lo hemos visto estudiar durante horas, incluso en vacaciones. Él eligió esto, y nosotros solo hemos tratado de acompañarlo”.

Una vocación temprana y un futuro prometedor

Mateo descubrió su gusto por las matemáticas desde los ocho años. Participó en olimpiadas estatales y nacionales hasta llegar a la selección nacional. Desde entonces, es un influencer activo en redes educativas, donde resuelve problemas complejos y motiva a otros jóvenes a perder el miedo a los números.

Además, forma parte de una red de mentores juveniles que comparten recursos gratuitos y talleres para estudiantes que se preparan para competencias similares. Lo hace por gusto, pero también por un profundo sentido de responsabilidad social.

Iker Torres: cuando la comunidad se une para soñar

Del otro lado del país, en Torreón, Coahuila, Iker Torres vivió una historia distinta, pero igualmente inspiradora. También miembro del equipo olímpico, la Olimpiada Internacional de Matemáticas fue su primer viaje al extranjero gracias al esfuerzo conjunto de su familia, sus maestros y su comunidad.

“Hubo rifas, ventas, colectas… todos querían ayudar. Yo solo quería representar bien a México, pero sobre todo a los que creyeron en mí”, dijo Iker a su llegada este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido entre aplausos.

El esfuerzo valió la pena: Iker se colgó una medalla de bronce, pero lo más valioso fue lo que mostró: determinación, gratitud y humildad. Su historia fue retomada por la cuenta oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que lo describió como “un ejemplo de cómo la vocación crece cuando hay respaldo”.

Padres presentes, hijos que vuelan

Ambas historias tienen un hilo en común: el respaldo incondicional de la familia a través del impulso académico y el cobijo emocional, los padres de estos jóvenes hicieron posible que sus hijos florecieran. Esos gestos, recibirlos con globos en el al aeropuerto, organizar rifas, preparar alimentos en las madrugadas de estudio, son los cimientos del éxito que hoy México celebra.

“No es fácil criar a un hijo que ama las matemáticas”, decía entre risas el papá de uno de los medallistas.

“Pero si a él le brillan los ojos cuando estudia, ¿quién soy yo para apagarle ese fuego?”

El equipo mexicano regresó con orgullo de Australia mostrando sus medallas, satisfecho de que su esfuerzo fue reconocido. Además de celebrar las medallas, también vale la pena destacar la historia de quienes supieron sembrar y cultivar el talento desde casa.

Estos jóvenes nos recuerdan que las raíces familiares, la disciplina diaria y el acompañamiento son igual de valiosos. Y que para llegar a la cima, a veces basta con que alguien nos mire con fe… y nos lleve de la mano hasta despegar.

npq