Cuando nadie contesta: la plataforma que avisa si una persona vive sola y desaparece

Ciudad de México.- Una plataforma tecnológica desarrollada en China comenzó a utilizarse como un sistema de verificación diaria para personas que viven solas y requieren un mecanismo básico de contacto en caso de emergencia.

La herramienta, conocida como Sileme, permite confirmar de forma periódica que el usuario se encuentra bien y activa avisos automáticos cuando deja de interactuar durante un tiempo determinado.

Cómo funciona el sistema de verificación cotidiana

El sistema opera mediante una interacción diaria mínima dentro de la aplicación.

El usuario confirma su estado con una acción sencilla desde su dispositivo móvil.

Si no se registra actividad durante el periodo establecido, la plataforma envía una notificación automática a un contacto de emergencia previamente designado.

De acuerdo con un comunicado publicado en Shanghái en el sitio oficial del proyecto, las alertas se envían actualmente por correo electrónico.

En ese mismo documento, los desarrolladores señalaron que se trabaja en la incorporación de notificaciones por mensaje de texto para ampliar las opciones de contacto.

“El objetivo fue crear una herramienta ligera de seguridad para quienes viven solos”, explicó el equipo.

El aumento de personas que viven solas en China

El surgimiento de este tipo de plataformas coincide con cambios demográficos documentados por organismos oficiales.

El Séptimo Censo Nacional de Población de China, publicado en mayo de 2021 por la Oficina Nacional de Estadísticas, reportó una reducción sostenida en el tamaño promedio de los hogares.

Ese censo indicó que los hogares unipersonales representaron más de una cuarta parte del total registrado a nivel nacional.

A partir de estos datos oficiales, diversos medios han documentado la tendencia al alza de personas que viven solas.

En un reportaje publicado el 18 de abril de 2024, el medio Sixth Tone señaló que analistas y demógrafos prevén un crecimiento continuo de hogares unipersonales hacia 2030.

“La vida en solitario se ha convertido en una realidad común en las ciudades”, afirmaron los desarrolladores del proyecto.

Origen del proyecto y diseño de la aplicación

La plataforma fue creada por tres emprendedores nacidos después de 1995 que fundaron una pequeña empresa tecnológica. El proyecto inició con capital limitado y se enfocó en un diseño funcional y accesible.

“La simplicidad era clave para evitar errores de uso”, precisó el equipo del proyecto, en declaraciones recogidas por Sixth Tone.

La aplicación fue diseñada con una interfaz centrada en una sola función principal. Los desarrolladores indicaron que el objetivo fue facilitar su uso tanto a adultos mayores como a personas jóvenes.

Debate público y ajustes culturales

La aplicación ganó visibilidad tras un aumento acelerado de descargas en tiendas digitales durante abril de 2024.

El sitio web oficial del proyecto informó que la base de usuarios superó las 12 mil cuentas activas durante su periodo de mayor atención pública.

En redes sociales se abrió un debate sobre el nombre original de la plataforma y su interpretación cultural.

El proyecto es conocido oficialmente como Sileme, nombre bajo el cual continúa su desarrollo y distribución.

GDH