Debate en redes: ¿Se manipula a las mujeres para alejar la lactancia materna?

Ciudad de México.— En días recientes se ha viralizado en redes sociales una entrevista, en el programa La Saga, realizada por la periodista Adela Micha a Luis Castillejo, conocido como “El Temach”, quien denunció presuntas estrategias de manipulación hacia las mujeres.
En el intercambio de ideas entre la periodista y el influencer abrió el debate sobre la presunta manipulación ejercida por ciertos colectivos y la influencia de grandes corporaciones en las decisiones íntimas de las mujeres.
La mujer y su papel en la vida
En la conversación, el Temach, conocido por su estilo provocador, subrayó que sólo la mujer tiene la capacidad de dar a luz y amamantar de manera natural a un bebé, y sostuvo que ese derecho del recién nacido a recibir nutrición biológica debe ser protegido. Aseguró que la lactancia no debe ser vista como opresión, sino como un acto único y esencial en la vida de los hijos.
LEE Influencer denuncia negligencia del 911 ante peligro en CDMX
Señalamientos contra corporaciones
Incluso, el influencer denunció que hay empresas como Nestlé que ha financiado movimientos feministas con el fin de promover la idea de que amamantar representa una forma de sometimiento, con el propósito de impulsar la venta de fórmulas infantiles. Consideró esa influencia como una manipulación hacia las mujeres para alejarlas de la lactancia natural.
Redes sociales y creación de inseguridades
En la entrevista, el Temach también señaló que muchas mujeres enfrentan inseguridad sobre su cuerpo al momento de amamantar e incluso perderán atractivo físico frente a sus esposos. Esa percepción, dijo, se ve reforzada por mensajes que circulan en redes sociales y que provienen de creadoras de contenido.
ebv
México
Así funcionará el MTU que aplicarán los bancos en México
Ciudad de México.- En días recientes, los mexicanos buscan qué es el MTU (Monto Transaccional del Usuario), cómo funciona y por qué todos los bancos lo aplicarán. En los siguientes meses.
¿Qué es el MTU?
El MTU es un límite máximo de dinero que cada usuario fija para sus transferencias bancarias. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impulsó esta medida con el fin de reforzar la seguridad financiera.
Los clientes podrán definir montos por operación, día, semana o mes. El esquema se aplicará en pagos de servicios, transferencias SPEI, cargos automáticos y envíos a cuentas nuevas.
Además, la medida busca reducir riesgos de fraude y fortalecer el control financiero personal. Con este cambio, los usuarios decidirán hasta dónde exponer su dinero en movimientos digitales.
Fechas clave de aplicación.
La CNBV informó que los bancos debían aplicar la medida desde el 1 de octubre de 2025. Los clientes tendrán como plazo máximo el 30 de septiembre de 2025 para configurar su límite.
A partir del 1 de enero de 2026, todas las cuentas deberán contar con el MTU activado. En caso de no hacerlo, los bancos fijarán automáticamente un límite equivalente a 12,800 pesos por operación.
¿Qué pasa si no configuro el MTU?
Los usuarios que no realicen la configuración verán restringidas sus transferencias a 12,800 pesos. No habrá multas ni sanciones de la CNBV, pero sí un límite automático que no podrá modificarse sin la acción del cliente.
El esquema aplica en bancos como BBVA, Banamex, Santander y otras instituciones financieras que operan en México.
Beneficios de activar el MTU
Te puede interesar: Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
Adoptar el MTU ofrece ventajas inmediatas para los usuarios:
Mayor seguridad: protege de movimientos no autorizados y reduce el riesgo de fraudes.
Control financiero: ayuda a administrar mejor el dinero al establecer límites claros.
Prevención de fraudes: permite a los bancos detectar operaciones sospechosas en tiempo real.
El MTU no solo responde a una disposición regulatoria. También representa una oportunidad para que cada persona gestione su dinero de forma más consciente y segura.
Una herramienta para la confianza digital.
La banca en México enfrenta un desafío constante frente a los fraudes electrónicos. Con el MTU, los usuarios obtendrán una capa adicional de protección que fortalece la confianza en las transferencias digitales.
El cambio puede parecer técnico, pero impacta la vida cotidiana de millones de personas que usan aplicaciones bancarias a diario. Al configurar este límite, cada cliente tendrá mayor tranquilidad en un entorno financiero más seguro.
ARH
CDMX
Explosión en Iztapalapa: Gobierno exige reparación a empresa gasera
A dos semanas de los hechos
Ciudad de México. — A casi dos semanas de la explosión en el Puente de la Concordia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, exigió a la empresa responsable cubrir la reparación integral.
Transportadora Silza, propietaria de la pipa involucrada, deberá asumir los daños ocasionados a las víctimas y sus familias, señaló la mandataria capitalina en conferencia de prensa.
Clara Brugada responsabiliza a la empresa
La jefa de Gobierno afirmó que existen responsables claros del siniestro. Aseguró que su administración acompañaría a las familias hasta garantizar el cumplimiento total de la reparación.
“Como gobierno de la ciudad vamos a empujar, a garantizar, y esa es nuestra tarea, que la empresa asegure la reparación integral del daño”, declaró.
Brugada también anunció la suspensión del Comité de Solidaridad propuesto días atrás para administrar donaciones ciudadanas. Argumentó que no se trataba de sustituir la responsabilidad empresarial.
Apoyos inmediatos para las familias afectadas
El gobierno capitalino entregó apoyos económicos tras la tragedia. Las familias de las víctimas mortales recibieron 50 mil pesos, mientras que los lesionados dados de alta obtuvieron 20 mil pesos.
Además, se habilitaron servicios de hospedaje, alimentación y acompañamiento psicológico para los afectados. Brugada destacó que la atención priorizó tanto las necesidades médicas como el bienestar emocional de los sobrevivientes.
Hasta el momento se reportaron 29 fallecimientos, 16 personas continuaban hospitalizadas y 39 fueron dadas de alta bajo vigilancia médica. La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó la información en su reporte oficial del 23 de septiembre.
¿Cómo ocurrió la explosión en el Puente de la Concordia?
La explosión del 10 de septiembre se originó tras el volcamiento de una pipa con más de 49 mil litros de gas LP. El impacto contra un bloque de contención fracturó el tanque y desató un incendio de gran magnitud.
Más para leer: Brindan atención a héroes rescatistas de la explosión en Puente de la Concordia
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, las investigaciones preliminares revelaron que la unidad circulaba a exceso de velocidad en una curva con pendiente. La titular de la dependencia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que se documentaban los daños para calcular los montos de reparación.
Nuevas medidas para regular transporte de sustancias peligrosas
Brugada anunció que su administración prepara reformas para regular el tránsito de pipas y el transporte de materiales peligrosos en la ciudad.
Las medidas incluyen límites de velocidad, horarios restringidos de circulación, rutas específicas, mayor control en la capacidad de tanques y requisitos adicionales para la licencia tipo E. También se revisarán lineamientos de Protección Civil en expendios y transporte de gas.
Según el Instituto Mexicano del Transporte (2023), los accidentes con vehículos que transportan sustancias peligrosas representaron el 3% de los percances viales nacionales, pero concentraron los mayores riesgos de mortalidad. Estos datos contextualizan la urgencia de las reformas anunciadas.
Solidaridad ciudadana y justicia para víctimas
En los últimos días, la ciudadanía organizó colectas de víveres y apoyos en favor de las familias. Brugada agradeció los gestos, aunque reiteró que la empresa debía responder con responsabilidad.
“La ciudad no va a dejar solas a las víctimas. Nuestra responsabilidad es que haya justicia y que se cumpla la reparación integral”, expresó la mandataria.
JAHA
México
Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
Ciudad de México.– La libertad y la dignidad son valores esenciales al hablar de la objeción de conciencia en la práctica médica, afirmó Agustín Herrera Fragoso, investigador de la UPAEP.
Preservar la salud y la vida.
En entrevista con Siete24 Noticias, el Dr. Herrera Fragoso señaló que la conciencia humana es el último recinto de libertad en tiempos de avances científicos y dilemas éticos complejos.
Al tiempo que recordó que la ética médica tiene raíces en el juramento hipocrático, que reconoce la obligación de preservar la salud y la vida, y que en democracia se debe proteger la libertad de actuar conforme a convicciones personales.
“Estamos en un momento histórico porque la conciencia es un patrimonio que pertenece a todos y debe defenderse como parte del bien común”, afirmó.
Objeción de conciencia y ejercicio profesional.
El especialista explicó que la objeción de conciencia no busca oponerse al avance de la ciencia, sino garantizar que los profesionales de la salud ejerzan con libertad.
Agregó que la regulación debe atender las necesidades de médicos y académicos, pues una norma mal diseñada puede afectar tanto a quienes ejercen la medicina como a los ciudadanos que requieren servicios de salud.
“Una regulación mal hecha es un ciudadano mal educado”, expresó. Por ello insistió en la necesidad de construir marcos legales justos, donde la voz de los profesionales sea escuchada con respeto y trato digno.
Encuentro en la Academia Nacional de Medicina.
Cabe destacar que el Dr. Herrera Fragoso participó en una sesión junto con especialistas y académicos, quienes reconocieron la relevancia de la objeción de conciencia como principio de libertad y respeto humano.
Te puede interesar: Delegación mexicana alerta de ataque a barcos con apoyo humanitario para Gaza
Durante el encuentro, realizado en la Academia Nacional de Medicina, reiteró que la objeción de conciencia debe entenderse como parte fundamental de la vida democrática y de la práctica profesional en salud.
Foto: Siete24 Noticias.
Trabajo conjunto y transdisciplina.
El Dr. Herrera Fragoso señaló que médicos, juristas y académicos deben trabajar juntos para proveer herramientas más sólidas a los profesionales de la salud.
Finalmente, enfatizó que la transdisciplina, donde la ética se convierte en punto de encuentro entre diversas áreas.
Por ello, es fundamental para educar ciudadanos libres, responsables y comprometidos con la justicia.
ARH
México
Fentanilo y alcohol, las adicciones que más amenazan la vida familiar en México
Ciudad de México.— De acuerdo con especialistas el consumo de drogas sintéticas, junto con la ansiedad y la depresión, se ha convertido en un desafío creciente para la salud pública en México. Citaron que uno de cada tres adultos en el país ha enfrentado alguna de estas condiciones, reflejo de una problemática que atraviesa a familias y comunidades enteras.
Adicciones que marcan el entorno familiar
Durante la inauguración del Foro Nacional de Salud Mental y Adicciones, María Elena Esparza Guevara, consejera en Género del Consejo Ciudadano, señaló que el consumo de alcohol ocupa el primer lugar entre las adicciones. Este producto es también el principal detonante de conductas violentas dentro del hogar.
Después del alcohol, las principales sustancias que generan dependencia son las anfetaminas, seguidas de la cocaína, la nicotina y, en último lugar, el fentanilo.
Jóvenes mexicanas, vulnerables a ideas suicidas por adicciones
En ese sentido, Esparza advirtió que el suicidio aparece como una de las salidas más dolorosas frente a las adicciones. Alertó que nueve de cada diez intentos ocurren en el hogar. De las llamadas recibidas por esta institución, 63 por ciento corresponden a mujeres y, entre ellas, 43 por ciento tienen entre 18 y 30 años. En muchos casos existe ideación, planeación o intenciones suicidas.
LEE Salud mental en secundarias y preparatorias: psicólogos actúan ante señales de riesgo en jóvenes
La salud mental, prioridad social
Raúl Alberto Vázquez Nungaray, consejero certificado en adicciones, expuso que las asociaciones de la sociedad civil que trabajan en salud mental y adicciones no siempre reciben la visibilidad necesaria, pese a atender temas de gran sensibilidad e impacto social.
Resaltó que hay profesionales preparados, con respaldo científico y voluntad de colaborar con el gobierno federal para dar respuesta a estos padecimientos.
Subrayó que la salud mental no puede considerarse un asunto menor, sino una prioridad nacional que exige coordinación y recursos.
ebv
