Debate en redes: ¿Se manipula a las mujeres para alejar la lactancia materna?

Ciudad de México.— En días recientes se ha viralizado en redes sociales una entrevista, en el programa La Saga, realizada por la periodista Adela Micha a Luis Castillejo, conocido como “El Temach”, quien denunció presuntas estrategias de manipulación hacia las mujeres.

En el intercambio de ideas entre la periodista y el influencer abrió el debate sobre la presunta manipulación ejercida por ciertos colectivos y la influencia de grandes corporaciones en las decisiones íntimas de las mujeres.

La mujer y su papel en la vida

En la conversación, el Temach, conocido por su estilo provocador, subrayó que sólo la mujer tiene la capacidad de dar a luz y amamantar de manera natural a un bebé, y sostuvo que ese derecho del recién nacido a recibir nutrición biológica debe ser protegido. Aseguró que la lactancia no debe ser vista como opresión, sino como un acto único y esencial en la vida de los hijos.

Señalamientos contra corporaciones

Incluso, el influencer denunció que hay empresas como Nestlé que ha financiado movimientos feministas con el fin de promover la idea de que amamantar representa una forma de sometimiento, con el propósito de impulsar la venta de fórmulas infantiles. Consideró esa influencia como una manipulación hacia las mujeres para alejarlas de la lactancia natural.

Redes sociales y creación de inseguridades

En la entrevista, el Temach también señaló que muchas mujeres enfrentan inseguridad sobre su cuerpo al momento de amamantar e incluso perderán atractivo físico frente a sus esposos. Esa percepción, dijo, se ve reforzada por mensajes que circulan en redes sociales y que provienen de creadoras de contenido.

