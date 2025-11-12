Dejar al bebé descalzo: una recomendación que construye piernas firmes y pies libres

Ciudad de México.- En muchas familias mexicanas, ponerle zapatitos al recién nacido es una tradición llena de cariño, sin embargo, especialistas en podología y pediatría coinciden en que los bebés no necesitan calzado antes de cumplir un año, pues usarlo puede interferir con el desarrollo natural de sus pies y su manera de caminar.

Los bebés aprenden mejor cuando están descalzos

Durante el primer año los huesos y músculos de los pies del bebé todavía son blandos y necesitan libertad para fortalecerse.

“El calzado impide que el pie se mueva con naturalidad y limita la sensibilidad que el niño necesita para aprender a caminar”, explicó la podóloga María Fernanda Díaz, en una entrevista en 2024 con Excélsior.

Los expertos señalan que al estar descalzo, el bebé siente el suelo, ajusta su equilibrio y fortalece los músculos de las piernas. Esta etapa es clave porque el pie todavía está formando su estructura y los huesos aún no se han endurecido por completo.

Riesgos de usar calzado demasiado pronto

Un estudio publicado por la Revista Española de Podología en 2022, señaló que los niños que usan zapatos rígidos o poco flexibles antes de tiempo pueden desarrollar alteraciones en el arco plantar y dificultades para mantener el equilibrio.

“Poner zapatos a los bebés antes de caminar no tiene ningún beneficio médico; al contrario, puede afectar su postura y su coordinación”, advirtió la podóloga pediátrica Daniela Olvera, del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en entrevista con El Universal.

Los podólogos recomiendan que los pequeños anden descalzos o usen calcetines antideslizantes mientras están en casa o en espacios seguros. El contacto directo con el piso ayuda al cerebro a reconocer distintas texturas y temperaturas, lo que también favorece su desarrollo sensorial.

Andar descalzo fortalece el equilibrio y la coordinación

Caminar sin zapatos no solo ayuda al pie, también mejora el control del cuerpo.

De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Pediatría (INP), los bebés que gatean y caminan descalzos muestran una mejor coordinación y adquieren antes el equilibrio que quienes usan calzado desde los primeros meses.

“La planta del pie tiene miles de terminaciones nerviosas que envían señales al cerebro; esas sensaciones ayudan al bebé a ubicarse y reaccionar mejor ante los movimientos”, explicó el fisioterapeuta infantil Jorge Aguilar, en una cápsula informativa transmitida por Canal Once Niños.

Los expertos recomiendan dejar que los niños experimenten libremente en casa, sin calzado, siempre que el entorno sea limpio y seguro. En el caso de salir al exterior, se puede usar un zapato ligero y flexible que solo proteja del suelo caliente, frío o irregular.

No hay riesgo de resfriarse por andar descalzo

Uno de los temores más comunes entre padres y abuelos es que los bebés se enfermen si no usan zapatos, sin embargo, los médicos aclaran que esto es un mito.

“Los resfriados son causados por virus, no por el frío del piso ni por andar descalzo”, señaló la pediatra Patricia Rueda, del Hospital Infantil de La Paz, en entrevista con La Vanguardia.

Los especialistas mexicanos coinciden: lo importante es que el bebé esté en un ambiente templado y sin corrientes de aire, más que el hecho de usar calzado.

Cuándo sí es necesario usar zapatos

El uso de zapatos se recomienda cuando el bebé ya camina solo y sale al exterior. En esos casos, los podólogos aconsejan elegir calzado con suela flexible, materiales transpirables y espacio suficiente para el movimiento de los dedos.

“La mejor opción es un zapato que deje al niño moverse con libertad, que se sienta como si no trajera nada”, indicó la Guía de Cuidado del Pie Infantil de la Secretaría de Salud, actualizada en enero de 2024.

En casa, los especialistas sugieren seguir permitiendo que los bebés anden descalzos la mayor parte del tiempo. Esto favorece su desarrollo físico y sensorial, y les ayuda a adquirir confianza en sus primeros pasos.

