Después de los 40: la rutina secreta que mantiene tu memoria despierta

Es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria

Ciudad de México.- Pasados los 40 años, no basta solo con revisiones médicas: es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió el boletín titulado “La mejor forma de cuidar la salud cerebral a través de los hábitos cotidianos y atención oportuna a cualquier alteración”.

De acuerdo con la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del servicio de Neurología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, citada por el mismo boletín, Construir una rutina de prevención no es algo que deba dejarse para el “mañana”.

“Ocho de cada 10 problemas neurológicos pueden prevenirse con medidas de autocuidado”, destacó Calderón Vallejo.

Aquí presentamos rutas fundamentadas, respaldadas por organismos oficiales y estudios actuales, para que las personas que ya tienen 40 años o más tomen acción inmediata, en beneficio de su salud física, mental y emocional.

Movimiento para proteger vasos y sinapsis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y también contribuye al bienestar cerebral.

Movimientos moderados como caminar pueden tener impacto. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard halló que caminar más de 5 mil pasos diarios se relaciona con una menor acumulación de proteínas ligadas al Alzheimer.

Una revisión sobre envejecimiento neural documenta que el ejercicio promueve la plasticidad cerebral, facilitando la creación y reorganización de conexiones neuronales.

De acuerdo con el IMSS, especialistas en México recuerdan que 30 minutos diarios de ejercicio, sueño de calidad, socialización y nutrición equilibrada son pilares para cuidar el cerebro.

Recomendaciones prácticas:

Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (caminar, nadar, bici). Incorporar ejercicios de fuerza dos veces por semana (pesas ligeras, bandas elásticas). Romper largos periodos sedentarios: levantarse, caminar, estirarse. Subir escaleras, evitar el ascensor, caminar durante llamadas telefónicas.

Comer sano para nutrir neuronas y corazón

Una alimentación balanceada es esencial. El IMSS sugiere comer verduras, mantener una hidratación adecuada y evitar el exceso de azúcares y grasas.

“Los lineamientos mexicanos contra el deterioro cognitivo señalan que una dieta rica en vegetales, frutas, legumbres, pescado y baja en grasas saturadas puede reducir riesgos asociados a demencia”, destaca el Seguro Social.

La revista Educational Magazine señala que los adultos mayores que consumen alimentos antiinflamatorios (omega-3, polifenoles, fibras) tienen menor ritmo de deterioro cognitivo.

“Esos nutrientes favorecen el flujo sanguíneo cerebral y la integridad vascular”, resalta la revista.

Sugerencias alimentarias:

Priorizar pescado azul (sardina, salmón), nueces, semillas de chía o linaza. Incluir verduras crucíferas (brócoli, coliflor), bayas, cítricos. Evitar alimentos ultra procesados, exceso de sal y azúcar. Distribuir proteínas de origen vegetal y animal durante el día.

Ejercita la mente con retos nuevos y actividades que ejercitan la memoria

Estimular el cerebro es tan importante como ejercitar el cuerpo. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de México, actividades que ejercitan la memoria pueden reducir el riesgo de Alzheimer.

La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y fortalecer conexiones cuando se le exige algo nuevo.

Según el documento “Plasticidad cerebral y regeneración neurológica”, la OMS define la neuroplasticidad como la capacidad de las células nerviosas para reestructurarse tras influencias ambientales.

Se recomienda:

Aprender un idioma, tocar un instrumento o explorar algún arte. Resolver rompecabezas, crucigramas, sudokus, videojuegos cognitivos. Participar en actividades sociales y comunitarias que obliguen al intercambio mental. Cambiar rutinas domésticas: cepillarse con la mano no dominante, variar rutas en trayectos.

Controlar presión, glucosa y dormir bien

La hipertensión, la diabetes y el desequilibrio vascular son reconocidos factores de riesgo para demencia.

La OMS identifica la hipertensión persistente como uno de los riesgos modificables más importantes para el deterioro cognitivo.

Por ello, es esencial:

Vigilar presión arterial con regularidad. Controlar glucosa, lípidos e IMC con ayuda médica. Dormir entre 7 y 8 horas en ambiente oscuro y sin pantallas. Evitar el estrés prolongado, que libera cortisol y lesiona neuronas.

Un hábito diario, valioso y accesible

La clave no está en gestos heroicos, sino en la constancia. En todos los casos mencionados, la eficacia depende de mantenerlos en el tiempo.

En México, el costo social de enfermedades neurológicas es alto. Cada persona que tarde en tomar hábitos saludables pone en riesgo su autonomía futura y carga a su entorno.

Quienes han cruzado la barrera de los 40 pueden convertir cada día en una inversión para su mente, su corazón y su memoria.

GDH