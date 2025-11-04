Después de los 40: la rutina secreta que mantiene tu memoria despierta

Es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria
Ciudad de México.- Pasados los 40 años, no basta solo con revisiones médicas: es momento de adoptar hábitos saludables que fortalezcan en conjunto el cerebro, el corazón y la memoria.
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compartió el boletín titulado “La mejor forma de cuidar la salud cerebral a través de los hábitos cotidianos y atención oportuna a cualquier alteración”.
De acuerdo con la doctora Alejandra Calderón Vallejo, jefa del servicio de Neurología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, citada por el mismo boletín, Construir una rutina de prevención no es algo que deba dejarse para el “mañana”.
“Ocho de cada 10 problemas neurológicos pueden prevenirse con medidas de autocuidado”, destacó Calderón Vallejo.
Aquí presentamos rutas fundamentadas, respaldadas por organismos oficiales y estudios actuales, para que las personas que ya tienen 40 años o más tomen acción inmediata, en beneficio de su salud física, mental y emocional.
Movimiento para proteger vasos y sinapsis
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la actividad física regular ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y también contribuye al bienestar cerebral.
Movimientos moderados como caminar pueden tener impacto. Un reciente estudio de la Universidad de Harvard halló que caminar más de 5 mil pasos diarios se relaciona con una menor acumulación de proteínas ligadas al Alzheimer.
Una revisión sobre envejecimiento neural documenta que el ejercicio promueve la plasticidad cerebral, facilitando la creación y reorganización de conexiones neuronales.
De acuerdo con el IMSS, especialistas en México recuerdan que 30 minutos diarios de ejercicio, sueño de calidad, socialización y nutrición equilibrada son pilares para cuidar el cerebro.
Recomendaciones prácticas:
- Realizar al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada (caminar, nadar, bici).
- Incorporar ejercicios de fuerza dos veces por semana (pesas ligeras, bandas elásticas).
- Romper largos periodos sedentarios: levantarse, caminar, estirarse.
- Subir escaleras, evitar el ascensor, caminar durante llamadas telefónicas.
Comer sano para nutrir neuronas y corazón
Una alimentación balanceada es esencial. El IMSS sugiere comer verduras, mantener una hidratación adecuada y evitar el exceso de azúcares y grasas.
“Los lineamientos mexicanos contra el deterioro cognitivo señalan que una dieta rica en vegetales, frutas, legumbres, pescado y baja en grasas saturadas puede reducir riesgos asociados a demencia”, destaca el Seguro Social.
La revista Educational Magazine señala que los adultos mayores que consumen alimentos antiinflamatorios (omega-3, polifenoles, fibras) tienen menor ritmo de deterioro cognitivo.
“Esos nutrientes favorecen el flujo sanguíneo cerebral y la integridad vascular”, resalta la revista.
Sugerencias alimentarias:
- Priorizar pescado azul (sardina, salmón), nueces, semillas de chía o linaza.
- Incluir verduras crucíferas (brócoli, coliflor), bayas, cítricos.
- Evitar alimentos ultra procesados, exceso de sal y azúcar.
- Distribuir proteínas de origen vegetal y animal durante el día.
Ejercita la mente con retos nuevos y actividades que ejercitan la memoria
Estimular el cerebro es tan importante como ejercitar el cuerpo. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud de México, actividades que ejercitan la memoria pueden reducir el riesgo de Alzheimer.
La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y fortalecer conexiones cuando se le exige algo nuevo.
Según el documento “Plasticidad cerebral y regeneración neurológica”, la OMS define la neuroplasticidad como la capacidad de las células nerviosas para reestructurarse tras influencias ambientales.
Se recomienda:
- Aprender un idioma, tocar un instrumento o explorar algún arte.
- Resolver rompecabezas, crucigramas, sudokus, videojuegos cognitivos.
- Participar en actividades sociales y comunitarias que obliguen al intercambio mental.
- Cambiar rutinas domésticas: cepillarse con la mano no dominante, variar rutas en trayectos.
Controlar presión, glucosa y dormir bien
La hipertensión, la diabetes y el desequilibrio vascular son reconocidos factores de riesgo para demencia.
La OMS identifica la hipertensión persistente como uno de los riesgos modificables más importantes para el deterioro cognitivo.
Por ello, es esencial:
- Vigilar presión arterial con regularidad.
- Controlar glucosa, lípidos e IMC con ayuda médica.
- Dormir entre 7 y 8 horas en ambiente oscuro y sin pantallas.
- Evitar el estrés prolongado, que libera cortisol y lesiona neuronas.
Un hábito diario, valioso y accesible
La clave no está en gestos heroicos, sino en la constancia. En todos los casos mencionados, la eficacia depende de mantenerlos en el tiempo.
En México, el costo social de enfermedades neurológicas es alto. Cada persona que tarde en tomar hábitos saludables pone en riesgo su autonomía futura y carga a su entorno.
Quienes han cruzado la barrera de los 40 pueden convertir cada día en una inversión para su mente, su corazón y su memoria.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Actividades sencillas que fortalecen el cerebro infantil
Así mejorarán el desarrollo cognitivo de los pequeños
Ciudad de México.— Durante la infancia, el cerebro de los niños experimenta una etapa de alta plasticidad. Estimularlo de forma adecuada fortalece su desarrollo cognitivo, emocional y social, según UNICEF.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las experiencias tempranas moldean la arquitectura cerebral, influyendo directamente en la forma en que los niños aprendieron, resolvieron problemas y gestionaron sus emociones.
Lo más relevante fue que no se necesitaron recursos costosos para favorecer ese desarrollo.
A continuación, tres actividades simples que demostraron ser efectivas para estimular el cerebro infantil, según organismos educativos y de salud.
Leer cuentos desde la primera infancia fortaleció el lenguaje y la empatía
La lectura compartida entre padres e hijos fomentó la comprensión, la empatía y la imaginación. Un estudio de la Harvard University indicó que escuchar historias activó áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y la visualización.
Más para leer: Premiar con postre a los niños por comer no es buena idea
Los especialistas recomendaron iniciar esta práctica incluso antes del nacimiento. Escuchar la voz de los padres al leer creó vínculos afectivos y promovió el desarrollo emocional del bebé.
Además, leer ficción ayudó a los niños a entender mejor las emociones de otros. La lectura también mejoró su vocabulario, estimuló la creatividad y facilitó el pensamiento abstracto.
UNICEF sugirió dedicar al menos 20 minutos diarios a la lectura compartida, usando materiales impresos o libros ilustrados adecuados para cada edad.
Resolver rompecabezas estimuló la memoria, la atención y el pensamiento lógico
Armar rompecabezas es una de las actividades más efectivas para el desarrollo cognitivo, según el Instituto Nacional de Pediatría. Esta práctica fortaleció la concentración, la coordinación visoespacial y la resolución de problemas.
Los puzzles impulsaron la paciencia y la perseverancia. Los niños que los resolvían con regularidad mostraron una mejora en la planificación y el razonamiento lógico, indicó la American Psychological Association.
Además, los puzzles favorecieron el aprendizaje colaborativo cuando se realizaban en familia, fortaleciendo vínculos y habilidades sociales.
Las manualidades reforzaron la creatividad y las habilidades psicomotrices
Las manualidades, según el Centro de Desarrollo Infantil de la UNAM, integraron varios procesos cerebrales: coordinación, memoria y pensamiento secuencial. Al seguir instrucciones o combinar materiales, los niños ejercitaron su atención y su creatividad.
Hacer manualidades también estimuló la motricidad fina y la expresión emocional. Los psicólogos infantiles las consideraron una herramienta ideal para reducir el estrés y mejorar la autoestima.
Cuando los padres acompañaron a sus hijos en estas actividades, se fortaleció la comunicación y se crearon espacios de aprendizaje significativo dentro del hogar.
En México, la educación temprana promueve el desarrollo integral
En el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) impulsan programas de atención a la primera infancia enfocados en el desarrollo integral y la estimulación temprana.
A través de iniciativas como Aprendiendo en Familia y Primera Infancia en Casa, se promovió la lectura, el juego y las actividades manuales como herramientas educativas en comunidades rurales y urbanas.
UNICEF México destacó que más del 60% del aprendizaje temprano ocurre en el hogar, por lo que la participación de madres, padres y cuidadores resulta esencial.
Las actividades cotidianas, como leer cuentos, armar rompecabezas o crear manualidades, fortalecien las bases del pensamiento y la convivencia familiar.
JAHA
Ciencia
¿Tristeza o estrategia? Lo que tu cerebro hace cuando miras al suelo al caminar
Ciudad de México.- Caminar con la mirada hacia abajo es uno de los gestos más comunes y, a la vez, más malinterpretados.
Mientras muchos lo asocian con tristeza o timidez, la ciencia advierte que la explicación real podría estar en el cerebro, no solo en las emociones.
Mirar al suelo, una estrategia del cerebro para protegernos
Un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour mostró que mirar hacia el suelo activa áreas cerebrales relacionadas con el equilibrio y la coordinación motora.
“Dirigir la vista hacia abajo permite al cerebro calcular mejor la distancia y la estabilidad del paso, sobre todo cuando el terreno es irregular”, explicó el neurocientífico británico Andrew Glennerster, investigador de la Universidad de Reading, en declaraciones a The Guardian.
Lee: ¿Cómo influye el color y la decoración en el sueño infantil?
La neurociencia ha comprobado que el movimiento ocular no solo refleja emociones, sino también procesos cognitivos.
En 2023, la Universidad de Friburgo, en Alemania, señaló que esta conducta puede ser una respuesta automática del sistema nervioso para evitar tropiezos, conservar energía mental o mantener el foco ante distracciones visuales.
Más allá de la tristeza: la mirada baja como concentración
Desde la psicología, mirar hacia abajo también puede expresar introspección o reflexión.
“No siempre significa tristeza. A menudo es una manera de procesar pensamientos o de protegernos de la sobreestimulación”, explicó la doctora en neuropsicología Rosa Baños, profesora de la Universidad de Valencia, en entrevista con El País.
En algunas culturas, como la japonesa, mirar al suelo denota respeto o modestia y en entornos laborales o académicos, puede ser una señal de concentración más que de retraimiento.
La relación entre postura, emoción y cerebro
La conexión entre cuerpo y emoción ha sido documentada ampliamente.
La revista Frontiers in Psychology publicó en 2020 un metaanálisis sobre lenguaje corporal que concluyó que la postura encorvada y la mirada baja sí influyen en el estado emocional, pero no siempre son su causa.
“El cuerpo no solo expresa lo que sentimos; también puede modular cómo nos sentimos”, señaló el estudio.
Esto significa que, aunque mirar al suelo puede acompañar a un estado emocional negativo, también puede ser una forma inconsciente de regulación.
En personas mayores, por ejemplo, esta postura mejora la estabilidad y previene caídas, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Manchester.
El gesto que no siempre dice lo que creemos
La mayoría de los estudios coinciden: mirar hacia abajo no debe interpretarse como una señal única de tristeza o desánimo. Puede ser una estrategia cerebral, un acto cultural o una simple precaución al caminar.
Lo que para muchos parece un síntoma de abatimiento, la ciencia lo describe como una respuesta adaptativa y, en muchos casos, inteligente.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
¿Eres amable con ChatGPT? Estudio revela que la cortesía confunde a la IA
Pensilvania, Estados Unidos.- Un nuevo estudio científico reveló que cuando los usuarios son demasiado amables con la Inteligencia Artificial, las respuestas que ofrece resultan menos precisas.
Investigadores de la Universidad de Pensilvania realizaron una prueba con el modelo ChatGPT-4o para comprobar si el tono que se usa al pedirle algo afecta los resultados.
De acuerdo con la revista How to AI, los investigadores descubrieron que las peticiones formuladas con tono grosero fueron hasta un 4% más acertadas que aquellas expresadas con cortesía.
Menos “por favor”, más claridad
El experimento consistió en plantear 50 preguntas de distintas áreas del conocimiento, como historia, matemáticas y ciencia, en cinco estilos diferentes: muy cortés, cortés, neutral, grosero y muy grosero.
Lee: Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Las respuestas se evaluaron en diez rondas, y el resultado fue contundente: cuando se usaba un tono excesivamente amable, la precisión bajaba al 80.8%, mientras que con un tono muy grosero aumentaba al 84.8%.
Los investigadores explicaron que los mensajes demasiado educados suelen incluir expresiones innecesarias, lo que confunde al sistema.
“El lenguaje cortés genera ruido en la instrucción y reduce la claridad del objetivo que se le plantea al modelo”, señaló el informe publicado en la plataforma académica arXiv.
La cortesía cuesta más de lo que parece
Otro dato que llamó la atención fue el impacto que tiene la amabilidad en los costos de operación.
Sam Altman, director de OpenAI, comentó en una conferencia a finales de 2024 que los millones de mensajes con frases como “por favor” o “gracias” han representado “decenas de millones de dólares bien gastados”, debido al aumento en el uso de energía y agua en los centros de datos.
De acuerdo con una encuesta citada en el estudio, el 70% de los usuarios reconoce usar expresiones de cortesía al hablar con la IA.
La mayoría lo hace por costumbre o por educación, aunque algunos admitieron que lo hacen “por si algún día los robots se rebelan”.
Directo, no grosero
Los especialistas aclaran que no se trata de ser ofensivos, sino de ser claros. Frases como “resuélvelo ahora” o “dame el resultado exacto” obtuvieron mejores respuestas que aquellas formuladas con rodeos como “si puedes, me gustaría que…” o “por favor, si no es molestia…”.
La recomendación es mantener un tono directo, sin adornos innecesarios, para mejorar la calidad de las respuestas.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Ciencia
Dormir mal, relacionado con intentos de suicidio
Es un llamado de alerta
Ciudad de México.— Dormir mal no solo afecta el rendimiento escolar o el estado de ánimo. Un estudio reciente señaló que los problemas de sueño podrían ser una advertencia temprana del riesgo de suicidio en adolescentes.
La investigación, publicada en la revista Sleep Advances, analizó a más de 8 mil 500 jóvenes nacidos entre 2000 y 2002.
Los resultados mostraron que quienes dormían poco o sufrían interrupciones frecuentes durante la noche presentaron un riesgo significativamente mayor de intentar suicidarse al llegar a los 17 años.
Según Michaela Pawley, candidata doctoral en psicología de la Universidad de Warwick (Reino Unido), “los adolescentes que experimentan dificultades para mantener y obtener suficiente sueño son más propensos a reportar un intento de suicidio varios años después”.
El sueño deficiente se mostró como un riesgo mayor que la depresión
El estudio destacó que el mal dormir a los 14 años se asoció a un riesgo mayor de intento de suicidio tres años después, incluso considerando factores como la depresión o el estrés familiar.
Los investigadores observaron que la falta de sueño superó el impacto de otros factores de riesgo conocidos. Esto convierte al descanso nocturno en un indicador clave para la prevención.
“La falta de sueño no es solo un síntoma de dificultades más amplias, sino un factor de riesgo significativo por derecho propio”, explicó Pawley. “Abordar los problemas del sueño podría formar una parte vital de las estrategias de prevención del suicidio”.
Decisiones, impulsividad y autocuidado: el papel del descanso
El equipo liderado por Nicole Tang, directora del Laboratorio de Sueño y Dolor de Warwick, propuso que dormir mal puede aumentar la impulsividad y reducir la capacidad de tomar decisiones acertadas en los adolescentes.
Más para leer: “Siempre pensé que era una carga para mami”: el mensaje que Yusvely dejó antes de morir y las señales que nadie vio
Tang señaló que los jóvenes con mejores habilidades de autocontrol parecieron estar protegidos, al menos parcialmente, frente al impacto del mal sueño.
“Debemos reconocer que la privación y la fragmentación del sueño no son quejas triviales”, expresó Tang. “Pueden desgastar las defensas emocionales y provocar acciones con consecuencias de vida o muerte”.
Un llamado a la atención y al acompañamiento familiar
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 10 a 19 años en el mundo.
La Universidad de Warwick subrayó que el estudio refuerza la necesidad de detectar tempranamente los trastornos del sueño. Lo anterior permitirá ofrecer apoyo psicológico y familiar a los jóvenes que los padecen.
El equipo de investigación pidió continuar estudiando cómo el descanso afecta la salud mental en etapas críticas del desarrollo.
JAHA
Deslizamos sin parar: el costo invisible de vivir pegados al celular
Los malestares de la era digital y la salud mental, tema del Congreso de la APM
Buscan proteger la vida por nacer y a sus madres en Colombia
La inteligencia artificial redefine el valor del trabajo en México
Cuando el “vamping” roba el descanso y el sueño se desvanece
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Chihuahua, primer estado de México en prohibir el lenguaje “inclusivo” en escuelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Méxicohace 2 días
León XIV traza nueva brújula educativa para México y el mundo: Arquidiócesis de México
-
Méxicohace 2 días
CEM clama por la paz, ante asesinato de alcalde en Uruapan, Michoacán
-
Historias que Conectanhace 2 días
José Luis Arévalo: entre la trinchera y la sala de noticias
-
Estadoshace 1 día
Dolor e indignación: Carlos Manzo, el padre valiente luchó con su vida por la paz en Uruapan