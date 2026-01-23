Dignidad Humana
Día de la Libertad: Mexicanos perciben que este derecho ha disminuido
Es un derecho fundamental
Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.
Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.
“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.
Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países
De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.
El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.
Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas
Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.
La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.
La libertad, una percepción que ha empeorado con los años
Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.
En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.
Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:
“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.
Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:
“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.
En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.
Dignidad Humana
Pastor sobreviviente del accidente del tren Interoceánico da su testimonio
El Pastor Juan Manuel Iglesias relata cómo salvaron la vida
Ciudad de México.- Eran las 9:30 de la mañana del domingo 28 de diciembre cuando el estruendo rompió la calma de la sierra oaxaqueña: El Tren Interoceánico, la gran promesa ferroviaria del sur de México, se convertía en el escenario de una pesadilla. Juan Manuel Iglesias López, Pastor de la iglesia evangélica “Casa del Alfarero” en Ciudad Juárez, viajaba con su esposa e hijo en el único vagón que se precipitó al vacío.
Tras terminar un viaje misionero por las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec, la familia Iglesias regresaba con el corazón lleno por el servicio realizado, sin saber que su mayor prueba de fe estaba por comenzar. “Sentimos un jalón fuerte y a los pocos segundos empezamos a dar vueltas dentro del vagón para caer al precipicio. Hicimos unas dos vueltas y al último caímos entre gritos de dolor y desesperación”, relata el ministro en una entrevista para el podcast “La espuma de los días”.
Una “lasaña” de hierros y el milagro del rescate
El panorama dentro del vagón del tren Interocéanico era desolador. Juan Manuel, contador de profesión y misionero por vocación, describe la escena con una crudeza que estremece:
“Los que quedaron enfrente eran una especie de lasaña; una capa de gente, bancas, cosas… gente, bancas, cosas, era imposible rescatarlos solo porque todos estaban golpeados”.
A pesar de tener un esguince de tercer grado en el hombro, lo que él define como una fuerza divina, lo impulsó a actuar. Logró liberar a su hijo Alexis, quien sangraba por una herida en la cabeza que requeriría 18 puntos, y a su esposa, Flor del Carmen, quien quedó atrapada bajo tres bancas metálicas.
“Pudiera comparar la fuerza que necesité como la fortaleza del espíritu que le daba a Sansón para tomar fuerzas sobrenaturales. Mi esposa tenía tres bancas encima; yo no tenía herramientas, solo las manos y la fuerza que Dios me dio para levantarlas”.
En medio del caos, también rescató a un niño de 8 años que se despedía de su madre creyendo que moriría en el vagón.
Una oración colectiva antes del rescate
En los primeros minutos cuando el pánico amenazaba con paralizar a los sobrevivientes, el Pastor Iglesias detuvo el tiempo. Con el vagón a punto de caer más al fondo de la barranca, pidió silencio.
“Hicimos una oración. Les dije: ‘si estos son los últimos segundos de nuestra vida, pongámonos a cuenta con Dios’. En medio del dolor y el grito, se hizo un silencio absoluto y todos repitieron la oración”.
Ese momento de paz espiritual fue el preámbulo de una evacuación milagrosa coordinada por los propios habitantes de la comunidad de Misantla, quienes llegaron antes que cualquier autoridad.
El Pastor es enfático en reconocer que, sin la ayuda de los pobladores locales, la cifra de 14 fallecidos en el accidente habría sido mayor. “Gracias a los habitantes de Misantla hoy estamos contando esta historia. Ellos nos llevaron a caminar 20 minutos por senderos difíciles para sacar a los heridos”.
¿TE ENTERASTE? La Sra. Hilda víctima del accidente del tren Interocéanico
Justicia para las víctimas del Tren Interoceánico
A pesar de su fe inquebrantable, Juan Manuel no confunde el perdón con la impunidad. El accidente, que dejó casi un centenar de heridos, ha llevado al pastor a tomar la decisión de demandar a las empresas responsables de la construcción y mantenimiento de la vía.
“No quiero que otras personas sufran lo mismo. Los responsables deben pagar las consecuencias, dijo en otra entrevista. “Hay gente que hoy sufre la pérdida de un ser querido y eso no debe quedar impune”.
El Pastor señala que la velocidad del tren Interocéanico era inusualmente alta en comparación con viajes anteriores que había hecho, una observación que será clave en las investigaciones técnicas.
Hoy, desde su hogar en Ciudad Juárez, la familia Iglesias se recupera de las secuelas físicas, recuperación que durará un año, pero con el espíritu fortalecido. Para Juan Manuel, este accidente no fue un final, sino una confirmación de su propósito. “Mi fe sigue intacta. Me di cuenta de la protección que tenemos los hijos de Dios y, si Él lo permite, voy a regresar el año entrante a Oaxaca para seguir predicando su palabra”.
Cine
Guillermo Del Toro va por el Óscar con su Frankenstein más humano
La película reflexiona sobre la paternidad, la ética y la humanidad
Ciudad de México.- Esta mañana, Frankenstein, la obra más personal de Guillermo del Toro, conquistó nueve nominaciones a los premios Óscar. La película competirá en las principales categorías : Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.
Además aspira al Óscar en las categorías de fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y música.
El filme del tapatío logró posicionarse con fuerza entre las diez mejores producciones del año. Esta lista es encabezada por Sinners, de Ryan Coogler. Sin embargo, el impacto emocional, humano y estético de la visión de Del Toro la posicionó entre las favoritas. Este proyecto representa la culminación de un sueño que comenzó desde los 11 años de edad.
El Frankenstein de Del Toro: El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura. Esta versión invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no busca que el espectador tema al monstruo. Por el contrario, nos invita a juzgar la soberbia del creador.
El eje central de la historia es la responsabilidad, la ética y la paternidad fallida. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es movido por una ambición científica desmedida. Su deseo es desafiar a la muerte y a Dios mismo. Sin embargo, el guion enfatiza que su pecado más grave no es el acto de dar vida, sino el abandono posterior del hijo, de acuerdo con el propio Del Toro.
Víctor Frankenstein rechaza a su creación por su apariencia física. Al hacerlo, condena a su “hijo” a una existencia marcada por la soledad y el dolor. El director explicó en diversas entrevistas su fascinación con estos temas de forma clara:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
¿Quién es el verdadero monstruo?
¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Es aquel que es creado imperfecto o aquel que es incapaz de amar? Son las preguntas que plantea el director, así la película se convierte en un espejo de nuestras propias obligaciones morales.
La grandeza de esta adaptación, de acuerdo con la crítica, reside en el retrato humano de La Criatura. Jacob Elordi interpreta con una fragilidad conmovedora a un ser que solo pide un lugar en el mundo. Lo vemos cuestionar su identidad e implorar por afecto. La rabia de la criatura solo aparece tras el rechazo constante de la sociedad y de su propio padre.
Este enfoque nos recuerda que la capacidad de perdonar es uno de los actos más humanos que existen.
La película trasciende el género de terror para convertirse en una invitación a reflexionar sobre la ineludible obligación moral y humana de un padre hacia su hijo.
El filme es un recordatorio de que perdonar y mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen y nos recuerda, como ha dicho Del Toro:
“No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Del Toro y su camino hacia la estatuilla dorada
Guillermo del Toro, de 61 años, ya es un veterano en Hollywood. El cineasta ya cuenta con tres estatuillas doradas en su trayectoria. Ganó dos por La Forma del agua en 2018 y una más por Pinocho en 2023. Con estas nueve menciones, el mexicano reafirma su estatus como uno de los narradores cinematográficos más importantes de nuestra era.
Dignidad Humana
El Papa León XIV hace un llamado para que se respeten los derechos humanos en Venezuela
En la oración del Angelus
Ciudad de México.- El Papa León XIV sigue de cerca lo que sucede en Venezuela e hizo un llamado a superar la violencia y a respetar los derechos humanos. Al final de la oración mariana del Ángelus de este domingo 4 de enero de 2026, pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, sobre cualquier otra consideración.
Tras los recientes acontecimientos en el país latinoamericano, el Pontífice llamó a que se garantice el Estado de derecho y que se respeten los derechos humanos y civiles de todos.
“Sigo con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”.
Con estas palabras el Santo Padre León XIV inició su llamamiento después de la oración del Ángelus de este domingo en la Plaza de San Pedro.
“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos, y trabajando para construir juntos un futuro pacífico de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.
Por ello invitó a rezar juntos
Además invitó a los fieles a seguir teniendo fe “en el Dios de la paz”, así como a rezar y ser solidarios con los pueblos que sufren a causa de las guerras. Esto, durante el segundo domingo después de la Natividad del Señor.
El Papa León XIV dirigió su reflexión del Ángelus poniendo en el centro el corazón del misterio cristiano: la Encarnación de Dios como fundamento de la esperanza.
Dignidad Humana
Sangre misionera en 2025 en México y el mundo
Informe Fides reporta 17 ejecuciones
Ciudad de México.- El cierre del año 2025 arrojó cifras preocupantes para la Iglesia Católica y sus agentes de pastoral. El balance anual sobre misioneros ejecutados en el mundo, publicado por la Agencia Fides, confirma una tendencia al alza: 17 misioneros fueron asesinados por causa de su labor, tres más que en 2024. Sin embargo, al poner la lupa sobre México, la realidad territorial supera esos datos.
México, la persecución religiosa y la realidad nacional
Aunque el reporte internacional de Fides es un referente, para el caso mexicano presenta una omisión. El informe solo documenta el asesinato del padre Bertoldo Pantaleón Estrada, en Guerrero, cuyo cuerpo fue hallado el 6 de octubre cerca de Mezcala, tras su desaparición en Cocula.
Los datos del Centro Católico Multimedial (CCM) obligan a señalar que el los casos de otros dos clérigos víctimas de la violencia este mismo año en nuestro país: el padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas —una voz en la defensa de los pueblos indígenas—, y el padre Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, ejecutado en el Estado de México.
Esto subraya la gravedad de la situación en México: en los últimos 30 años, el CCM ha registrado al menos 95 ataques violentos contra sacerdotes e instalaciones religiosas. Estos hechos, que incluyen secuestros, extorsiones y ataques armados, colocan al país entre los más peligrosos del mundo para ejercer el ministerio sacerdotal, aterrorizando a comunidades donde el clero es, a menudo, el último bastión de defensa de los derechos humanos.
Jorge Atilano, Director para el Diálogo Nacional por la Paz, de la Conferencia del Episcopado, hizo énfasis en la persecución y menazas que reciben los sacerdotes en México, en una entrevista para TV Azteca.
“Por un lado es conocido el número de sacerdotes que han sido asesinados, pero no es tan conocida la cantidad de sacerdotes que son extorsionados, amenazados o levantados”.
Misioneros y agentes pastorales en América: El mapa de la tragedia
En el resto del continente, la violencia también se ejerció contra los misioneros. Mientras que en Haití, las monjas Evanette Onezaire y Jeanne Voltaire fueron asesinadas el 31 de marzo en Mirebalais por bandas armadas. En Estados Unidos, el padre Arul Carasala fue acribillado en su propia rectoría en Seneca, Kansas, el 3 de abril.
Un blanco global: El recuento en otros continentes
África se mantiene como el continente más letal con 10 víctimas documentadas. Nigeria es el país más afectado con cinco asesinatos, incluyendo a los sacerdotes Sylvester Okechukwu, Godfrey Chukwuma Oparaekwe y Matthew Era. En Burkina Faso, los catequistas Mathias Zongo y Christian Tientga, ejecutados por yihadistas, mientras que en Sierra Leona, Kenia y Sudán la guerra civil y el crimen común cobraron la vida de otros religiosos.
Asia reportó dos víctimas: el padre Donald Martin, primer sacerdote católico birmano asesinado en el actual conflicto civil de Myanmar, y el laico Mark Christian Malaca en Filipinas. Europa registró el asesinato del sacerdote Grzegorz Dymek en Polonia, estrangulado en su parroquia en febrero.
Más de 600 víctimas en el siglo XXI
Desde el año 2000, al menos 626 misioneros y agentes pastorales fueron asesinados en el mundo. El informe destaca que el término “misionero” abarca a todo bautizado con labor apostólica. Históricamente, 1994 sigue siendo el año más negro con 274 víctimas debido al genocidio de Ruanda.
En la actualidad, la cifra de 17 víctimas en 2025 enciende las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes, en palabras del CCM, cumplen un papel clave en la paz social y la defensa de los marginados.
Fuentes: Informe Fides, Aleteia y registros del Centro Católico Multimedial (CCM).
Criar a partir de la ternura es clave para erradicar el bullying y la violencia escolar
Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump
CIFAM 2026: Mara Fernández resalta que lo esencial de la vida se aprende en la familia
La ciencia abre una vía humana para producir insulina sin rechazo
¿Cómo se encuentran mexicanos en matemáticas, lectura y ciencias?
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
