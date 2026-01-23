Día de la Libertad: Mexicanos perciben que este derecho ha disminuido

Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.

Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.

“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.

Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países

De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.

El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.

Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas

Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.

La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.

La libertad, una percepción que ha empeorado con los años

Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.

En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.

Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:

“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.

Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:

“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.

En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.

npq

