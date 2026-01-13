Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente

Ciudad de México.- La depresión no siempre empieza con tristeza, en muchos casos se manifiesta primero en el cuerpo, con cansancio persistente, dificultad para concentrarse o una sensación constante de amenaza sin causa visible.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, especialistas y autoridades sanitarias advierten sobre la urgencia de reconocer a tiempo un trastorno que afecta a millones de personas y sigue rodeado de silencio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad a nivel global.

Este padecimiento puede afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, género o condición socioeconómica, y su riesgo aumenta ante factores como el estrés prolongado, los traumas y los antecedentes familiares.

Desde una perspectiva clínica y neurobiológica, el doctor Óscar Rivas, fundador y director del Newman Institute, explicó en entrevista con SIETE24 Noticias que muchas respuestas asociadas a la depresión y la ansiedad se activan antes de que la persona logre identificar lo que siente.

“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal y a la manera en que el sistema nervioso responde al miedo invisible.

La depresión y el cuerpo en estado de alerta

La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, describe cómo el sistema nervioso autónomo opera en distintos estados: conexión y seguridad, alerta ante el peligro y desconexión o colapso cuando la amenaza se percibe como incontrolable.

Según Rivas, permanecer de forma prolongada en estos últimos estados puede derivar en ansiedad crónica y depresión.

“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensión aprendida, y es porque su sistema nervioso está colapsado”, afirmó el especialista en psicotraumatología.

Este colapso no sólo impacta el estado de ánimo. También puede manifestarse con síntomas físicos y emocionales como fatiga constante, falta de energía, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa, así como pensamientos de autolesión o suicidio, considerados señales de alerta que requieren atención inmediata.

Trauma, desconexión y dificultad para pedir ayuda

La relación entre depresión y trauma es uno de los puntos centrales de la teoría polivagal. Las experiencias traumáticas pueden dejar al sistema nervioso en un estado permanente de defensa, lo que dificulta la regulación emocional y la capacidad de vincularse con otros.

En estos casos, la persona puede sentirse aislada incluso estando acompañada.

Rivas subrayó que intentar resolver estos estados únicamente desde el pensamiento suele ser insuficiente.

“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, explicó.

Desde esta óptica, la depresión deja de verse sólo como un problema emocional y se comprende como una respuesta integral del organismo ante la falta de seguridad, la sobreexposición al estrés o el trauma no resuelto.

El reto del diagnóstico temprano en México

En el contexto nacional, uno de los principales obstáculos para enfrentar la depresión sigue siendo la detección oportuna.

El doctor Edilberto Peña de León, director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso (CISNE), advirtió que muchas personas tardan en buscar ayuda porque no logran identificar con claridad lo que les ocurre.

“La gran dificultad para un paciente es distinguir si lo que siente es tristeza o depresión, estrés o trastorno de ansiedad. No hay un examen de laboratorio que lo defina”, explicó Peña de León.

“Cuando la enfermedad avanza, afecta la cognición y la comprensión, lo que dificulta reconocer la necesidad de ayuda”, agregó en declaraciones retomadas por SIETE24 Noticias.

Este retraso provoca que, en numerosos casos, los pacientes lleguen a consulta cuando el padecimiento ya ha deteriorado su vida familiar, social y laboral.

Llamado oficial a hablar y buscar apoyo

La Secretaría de Salud reiteró que la atención a la salud mental es una prioridad nacional.

En un comunicado emitido el 12 de enero de 2026, la dependencia señaló que la depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida y que su atención temprana es clave para evitar complicaciones.

“La depresión es un estado de ánimo bajo y persistente, de mayor gravedad, que impacta la funcionalidad de las personas en sus actividades familiares, sociales, académicas y laborales”, explicó César Amaury Sánchez Aguilar, médico psiquiatra y subdirector de Formación de Recursos Humanos en Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.

La Secretaría de Salud recordó que existen servicios gratuitos y confidenciales de apoyo, como la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como la política de cero rechazo del Instituto Nacional de Psiquiatría, que garantiza una valoración inicial a toda persona que solicite atención.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, las autoridades sanitarias llamaron a la población a hablar abiertamente del tema, reconocer las señales de alerta y buscar apoyo profesional oportuno, al tratarse de un trastorno que sigue creciendo y que, sin atención, impacta de forma profunda a las personas, las familias y la sociedad.

