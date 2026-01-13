Día Mundial de la Depresión: cuando el cuerpo da señales antes que la mente

Ciudad de México.- La depresión no siempre empieza con tristeza, en muchos casos se manifiesta primero en el cuerpo, con cansancio persistente, dificultad para concentrarse o una sensación constante de amenaza sin causa visible.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, especialistas y autoridades sanitarias advierten sobre la urgencia de reconocer a tiempo un trastorno que afecta a millones de personas y sigue rodeado de silencio.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, lo que la convierte en una de las principales causas de discapacidad a nivel global.
Este padecimiento puede afectar a cualquier persona, sin distinción de edad, género o condición socioeconómica, y su riesgo aumenta ante factores como el estrés prolongado, los traumas y los antecedentes familiares.
Desde una perspectiva clínica y neurobiológica, el doctor Óscar Rivas, fundador y director del Newman Institute, explicó en entrevista con SIETE24 Noticias que muchas respuestas asociadas a la depresión y la ansiedad se activan antes de que la persona logre identificar lo que siente.
“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, señaló Rivas, al referirse a la teoría polivagal y a la manera en que el sistema nervioso responde al miedo invisible.
La depresión y el cuerpo en estado de alerta
La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, describe cómo el sistema nervioso autónomo opera en distintos estados: conexión y seguridad, alerta ante el peligro y desconexión o colapso cuando la amenaza se percibe como incontrolable.
Según Rivas, permanecer de forma prolongada en estos últimos estados puede derivar en ansiedad crónica y depresión.
“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensión aprendida, y es porque su sistema nervioso está colapsado”, afirmó el especialista en psicotraumatología.
Este colapso no sólo impacta el estado de ánimo. También puede manifestarse con síntomas físicos y emocionales como fatiga constante, falta de energía, cambios en el apetito, dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa, así como pensamientos de autolesión o suicidio, considerados señales de alerta que requieren atención inmediata.
Trauma, desconexión y dificultad para pedir ayuda
La relación entre depresión y trauma es uno de los puntos centrales de la teoría polivagal. Las experiencias traumáticas pueden dejar al sistema nervioso en un estado permanente de defensa, lo que dificulta la regulación emocional y la capacidad de vincularse con otros.
En estos casos, la persona puede sentirse aislada incluso estando acompañada.
Rivas subrayó que intentar resolver estos estados únicamente desde el pensamiento suele ser insuficiente.
“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, explicó.
Desde esta óptica, la depresión deja de verse sólo como un problema emocional y se comprende como una respuesta integral del organismo ante la falta de seguridad, la sobreexposición al estrés o el trauma no resuelto.
El reto del diagnóstico temprano en México
En el contexto nacional, uno de los principales obstáculos para enfrentar la depresión sigue siendo la detección oportuna.
El doctor Edilberto Peña de León, director del Centro de Investigación del Sistema Nervioso (CISNE), advirtió que muchas personas tardan en buscar ayuda porque no logran identificar con claridad lo que les ocurre.
“La gran dificultad para un paciente es distinguir si lo que siente es tristeza o depresión, estrés o trastorno de ansiedad. No hay un examen de laboratorio que lo defina”, explicó Peña de León.
“Cuando la enfermedad avanza, afecta la cognición y la comprensión, lo que dificulta reconocer la necesidad de ayuda”, agregó en declaraciones retomadas por SIETE24 Noticias.
Este retraso provoca que, en numerosos casos, los pacientes lleguen a consulta cuando el padecimiento ya ha deteriorado su vida familiar, social y laboral.
Llamado oficial a hablar y buscar apoyo
La Secretaría de Salud reiteró que la atención a la salud mental es una prioridad nacional.
En un comunicado emitido el 12 de enero de 2026, la dependencia señaló que la depresión puede presentarse en cualquier etapa de la vida y que su atención temprana es clave para evitar complicaciones.
“La depresión es un estado de ánimo bajo y persistente, de mayor gravedad, que impacta la funcionalidad de las personas en sus actividades familiares, sociales, académicas y laborales”, explicó César Amaury Sánchez Aguilar, médico psiquiatra y subdirector de Formación de Recursos Humanos en Salud Mental del Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
La Secretaría de Salud recordó que existen servicios gratuitos y confidenciales de apoyo, como la Línea de la Vida 800 911 2000, disponible las 24 horas, así como la política de cero rechazo del Instituto Nacional de Psiquiatría, que garantiza una valoración inicial a toda persona que solicite atención.
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, las autoridades sanitarias llamaron a la población a hablar abiertamente del tema, reconocer las señales de alerta y buscar apoyo profesional oportuno, al tratarse de un trastorno que sigue creciendo y que, sin atención, impacta de forma profunda a las personas, las familias y la sociedad.
Ciencia
Cuando nadie contesta: la plataforma que avisa si una persona vive sola y desaparece
Ciudad de México.- Una plataforma tecnológica desarrollada en China comenzó a utilizarse como un sistema de verificación diaria para personas que viven solas y requieren un mecanismo básico de contacto en caso de emergencia.
La herramienta, conocida como Sileme, permite confirmar de forma periódica que el usuario se encuentra bien y activa avisos automáticos cuando deja de interactuar durante un tiempo determinado.
Cómo funciona el sistema de verificación cotidiana
El sistema opera mediante una interacción diaria mínima dentro de la aplicación.
El usuario confirma su estado con una acción sencilla desde su dispositivo móvil.
Si no se registra actividad durante el periodo establecido, la plataforma envía una notificación automática a un contacto de emergencia previamente designado.
De acuerdo con un comunicado publicado en Shanghái en el sitio oficial del proyecto, las alertas se envían actualmente por correo electrónico.
En ese mismo documento, los desarrolladores señalaron que se trabaja en la incorporación de notificaciones por mensaje de texto para ampliar las opciones de contacto.
“El objetivo fue crear una herramienta ligera de seguridad para quienes viven solos”, explicó el equipo.
El aumento de personas que viven solas en China
El surgimiento de este tipo de plataformas coincide con cambios demográficos documentados por organismos oficiales.
El Séptimo Censo Nacional de Población de China, publicado en mayo de 2021 por la Oficina Nacional de Estadísticas, reportó una reducción sostenida en el tamaño promedio de los hogares.
Ese censo indicó que los hogares unipersonales representaron más de una cuarta parte del total registrado a nivel nacional.
A partir de estos datos oficiales, diversos medios han documentado la tendencia al alza de personas que viven solas.
En un reportaje publicado el 18 de abril de 2024, el medio Sixth Tone señaló que analistas y demógrafos prevén un crecimiento continuo de hogares unipersonales hacia 2030.
“La vida en solitario se ha convertido en una realidad común en las ciudades”, afirmaron los desarrolladores del proyecto.
Origen del proyecto y diseño de la aplicación
La plataforma fue creada por tres emprendedores nacidos después de 1995 que fundaron una pequeña empresa tecnológica. El proyecto inició con capital limitado y se enfocó en un diseño funcional y accesible.
“La simplicidad era clave para evitar errores de uso”, precisó el equipo del proyecto, en declaraciones recogidas por Sixth Tone.
La aplicación fue diseñada con una interfaz centrada en una sola función principal. Los desarrolladores indicaron que el objetivo fue facilitar su uso tanto a adultos mayores como a personas jóvenes.
Debate público y ajustes culturales
La aplicación ganó visibilidad tras un aumento acelerado de descargas en tiendas digitales durante abril de 2024.
El sitio web oficial del proyecto informó que la base de usuarios superó las 12 mil cuentas activas durante su periodo de mayor atención pública.
En redes sociales se abrió un debate sobre el nombre original de la plataforma y su interpretación cultural.
El proyecto es conocido oficialmente como Sileme, nombre bajo el cual continúa su desarrollo y distribución.
¿Pereza o genialidad? Esto revela la ciencia sobre no hacer la cama
Ciudad de México.- No hacer la cama al despertar dejó de ser, para muchos, un descuido o una señal de desorden.
Investigaciones recientes en psicología y salud han puesto bajo la lupa este hábito cotidiano y han encontrado elementos que rompen con la idea tradicional de disciplina doméstica.
Lejos de asociarse solo con la pereza, dejar la cama sin tender puede reflejar una forma distinta de organizar la mente, las prioridades y la energía diaria.
Durante décadas, hacer la cama fue presentado como un gesto de orden y responsabilidad, sin embargo, la ciencia comenzó a observar esta costumbre desde otra perspectiva.
El interés no está en la cama en sí, sino en lo que este pequeño acto revela sobre la personalidad, la creatividad y el bienestar.
Lo que revela la psicología sobre el desorden cotidiano
Investigadores de la Universidad de Minnesota analizaron cómo el entorno físico influye en la forma de pensar y tomar decisiones.
Kathleen Vohs, profesora de marketing y psicología, encabezó un estudio que examinó el impacto de los espacios ordenados y desordenados en el comportamiento humano.
En su investigación, publicada en la revista Psychological Science, Vohs explicó que el desorden moderado puede tener efectos positivos en ciertos procesos mentales.
“Las personas que trabajan en entornos menos ordenados mostraron mayor disposición a generar ideas nuevas y menos convencionales”, señaló la investigadora en la publicación académica difundida desde Estados Unidos.
El estudio encontró que el desorden no necesariamente implica caos mental, en algunos casos, puede estimular la creatividad y favorecer la innovación.
Una cama deshecha, como parte de ese entorno, forma parte de un contexto menos rígido y más flexible para la mente.
“Los ambientes desordenados parecen fomentar la ruptura con la tradición y el apego estricto a las normas”, precisó Vohs.
De acuerdo con los resultados presentados en Psychological Science, esta ruptura puede traducirse en soluciones más originales y en una mayor apertura a lo nuevo.
Prioridades, energía y organización mental
Desde la psicología conductual, no hacer la cama también se interpreta como una forma de priorización.
Para algunas personas, dedicar tiempo y energía a tareas estéticas al inicio del día no es esencial y prefieren concentrarse en actividades que consideran más relevantes o urgentes.
Especialistas señalan que este hábito puede reflejar flexibilidad mental y capacidad para tomar decisiones rápidas.
En lugar de seguir rutinas automáticas, estas personas ajustan sus acciones según sus necesidades reales. La cama sin tender no significa desorden general, sino una administración distinta del tiempo.
En contraste, quienes tienden la cama al despertar suelen encontrar tranquilidad en el orden visual y este gesto les ayuda a iniciar el día con una sensación de control.
Creatividad y bienestar emocional
La relación entre desorden y creatividad ha sido abordada en diversos estudios. El trabajo de la Universidad de Minnesota mostró que los participantes en espacios desordenados generaban ideas más innovadoras que aquellos en ambientes estrictamente ordenados.
“El orden fomenta elecciones convencionales, mientras que el desorden impulsa la creatividad”, explicó Vohs.
Esta afirmación abrió el debate sobre la necesidad de replantear ciertos hábitos domésticos asociados al éxito o la disciplina.
De acuerdo con la investigadora, para algunas personas, empezar el día sin hacer la cama reduce la presión de cumplir con rituales impuestos, lo que puede disminuir la sensación de culpa y contribuir a un mayor bienestar emocional, especialmente en contextos de estrés o jornadas exigentes.
Un hallazgo inesperado para la salud
Más allá de la psicología, la ciencia también ha observado beneficios físicos relacionados con dejar la cama sin tender.
Investigadores de la Universidad de Kingston, en Reino Unido, estudiaron la relación entre las camas hechas y la proliferación de ácaros del polvo.
El doctor Stephen Pretlove, experto en arquitectura y salud, explicó que hacer la cama inmediatamente después de levantarse puede atrapar la humedad generada durante la noche.
“Al dejar la cama deshecha, la humedad se evapora y el ambiente se vuelve menos favorable para los ácaros”, indicó Pretlove en un informe de la Universidad de Kingston.
El estudio señaló que los ácaros necesitan condiciones cálidas y húmedas para sobrevivir. Ventilar las sábanas durante el día reduce estas condiciones, lo que puede beneficiar a personas con alergias o problemas respiratorios.
“Una cama aireada es menos hospitalaria para los ácaros del polvo”, añadió Pretlove.
Primer bypass coronario sin cirugía: una nueva esperanza de vida para pacientes de alto riesgo
Ciudad de México.- Por primera vez en la historia de la cardiología, un bypass coronario fue realizado con éxito sin abrir el tórax ni someter al paciente a una cirugía a corazón abierto.
El procedimiento, aplicado a un hombre de 67 años que no era candidato a ninguna técnica convencional, marca un avance que podría cambiar el tratamiento de personas con obstrucciones coronarias complejas tras un reemplazo de válvula cardíaca.
La intervención se llevó a cabo en Estados Unidos por un equipo de especialistas del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, por sus siglas en inglés), perteneciente a los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory, en Atlanta.
El caso fue documentado por la revista científica Circulation: Cardiovascular Interventions y representa la primera aplicación exitosa de esta técnica en un ser humano.
El paciente presentaba una falla en una válvula aórtica bioprotésica causada por acumulación de calcio.
Su anatomía y su historial médico, con múltiples intervenciones previas y enfermedad vascular avanzada, descartaban por completo una cirugía tradicional o un bypass coronario convencional.
Una alternativa para quienes no tenían opción
La técnica utilizada, conocida como VECTOR —siglas en inglés de navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronaria—, permitió redirigir el flujo sanguíneo del corazón sin recurrir al bisturí ni fracturar el esternón.
A diferencia de un bypass clásico, el procedimiento se realizó mediante catéteres introducidos por los vasos sanguíneos de las piernas.
“Nuestro paciente tenía un amplio historial de intervenciones previas, enfermedad vascular y otros factores de confusión, lo que significaba que la cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada”, explicó Adam Greenbaum, cardiólogo intervencionista de Emory, en declaraciones publicadas esta semana por Circulation: Cardiovascular Interventions.
“Contar con una alternativa mínimamente invasiva en un caso como este es fundamental”, añadió.
El método permitió crear una nueva ruta para la sangre, evitando la zona donde existía riesgo de obstrucción de la arteria coronaria izquierda, una de las más importantes para la irrigación del corazón.
¿Cómo funciona el bypass coronario sin abrir el tórax?
El procedimiento se apoya en el propio “circuito” del sistema cardiovascular.
Los médicos guiaron un alambre especial desde la aorta hasta la arteria coronaria comprometida. Posteriormente, el alambre fue conducido hacia una de sus ramas y atravesó la pared arterial hasta llegar al ventrículo derecho, para finalmente salir por la vena femoral.
Este trayecto permitió establecer una línea continua que sirvió como guía para introducir herramientas de alta precisión. Con ellas, el equipo abrió un pequeño orificio en la aorta, fuera de la zona de riesgo, y otro en la arteria coronaria afectada.
Ambos puntos fueron reforzados con stents antes de colocar un injerto que creó una vía completamente nueva para el flujo sanguíneo.
“Lograr esto requirió un pensamiento innovador, pero creo que desarrollamos una solución altamente práctica”, señaló Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista y primer autor del estudio, en declaraciones difundidas por los NIH desde Bethesda, Maryland.
Resultados clínicos alentadores
El paciente no presentó signos de obstrucción, insuficiencia cardíaca ni complicaciones relacionadas con el procedimiento.
Los estudios de seguimiento confirmaron que el nuevo conducto mantenía un flujo sanguíneo adecuado hacia el músculo cardíaco.
El éxito clínico del caso refuerza el potencial de la técnica VECTOR como una alternativa real para pacientes considerados “inoperables” bajo los criterios actuales.
Para los especialistas, este tipo de situaciones se vuelve cada vez más frecuente conforme aumenta la esperanza de vida y el número de personas con procedimientos cardíacos previos.
“Fue increíblemente gratificante ver cómo este proyecto se desarrollaba, desde el concepto hasta el trabajo con animales y la aplicación clínica, y además con bastante rapidez”, afirmó Bruce en la misma publicación científica.
“No hay muchos otros lugares en el mundo que puedan avanzar con la misma rapidez y éxito que nosotros en los NIH, en colaboración con nuestros socios de Emory”, agregó.
Un cambio de paradigma en la cardiología intervencionista
El desarrollo de esta técnica responde a un problema clínico creciente: pacientes con reemplazos valvulares previos o anatomías complejas que enfrentan obstrucciones coronarias sin opciones terapéuticas seguras.
En estos casos, los stents convencionales o las cirugías abiertas implican riesgos extremos.
“Pensamos: ‘¿Por qué no mover el origen de la arteria coronaria fuera de la zona de peligro?’”, relató Greenbaum en una entrevista incluida en el reporte de Circulation.
Esa pregunta fue el punto de partida para una solución que hoy se traduce en una nueva posibilidad clínica.
Los investigadores subrayan que, por ahora, se trata de un procedimiento experimental que deberá evaluarse en más pacientes antes de su adopción generalizada.
Ejercicios inspirados en bebés: una nueva vía contra el dolor lumbar
Para recuperar movilidad
Canberra.— Para millones de personas que viven con dolor lumbar crónico, las rutinas diarias se convierten en un ejercicio constante de adaptación, cuidado y, muchas veces, resignación.
Levantarse de la cama, caminar distancias cortas o permanecer de pie pueden generar miedo al movimiento y una sensación persistente de fragilidad corporal.
En este contexto, un estudio piloto desarrollado en Adelaida, Australia, propuso un enfoque distinto para atender el dolor lumbar persistente.
La investigación exploró un programa de ejercicios basado en movimientos primarios, similares a los que realizan los bebés al aprender a moverse.
El programa, denominado Motum, fue diseñado por fisioterapeutas de la University of South Australia.
Su objetivo central consistió en ayudar a las personas a reaprender patrones motores básicos y recuperar la conciencia corporal.
A diferencia de la fisioterapia convencional, Motum no priorizó fuerza ni resistencia.
El enfoque se concentró en movimientos suaves, graduales y realizados en el suelo, como rodar, gatear o cambiar de posición lentamente.
Los especialistas buscaron que los ejercicios resultaran comprensibles y accesibles para personas con distintas edades, hábitos y condiciones físicas.
La propuesta también incluyó educación básica sobre anatomía y manejo del dolor.
De acuerdo con la University of South Australia, el programa priorizó la seguridad y la adaptabilidad.
Cada participante avanzó según su capacidad, siempre bajo supervisión profesional.
El estudio se publicó el 1 de diciembre de 2025 en la revista Musculoskeletal Science and Practice.
La investigación incluyó a personas diagnosticadas con dolor lumbar crónico no específico.
Durante las primeras cuatro semanas, los participantes practicaron movimientos elementales.
Estas acciones buscaron restaurar el control motor y sentar bases para ejercicios posteriores.
Menos dolor, más equilibrio y mayor confianza con ejercicios
En las ocho semanas siguientes, el programa incorporó posturas y desplazamientos más complejos.
Los fisioterapeutas ajustaron la dificultad de forma individual, según los avances observados.
El acompañamiento constante permitió corregir movimientos y reforzar la confianza corporal. El objetivo fue fomentar autonomía y participación activa durante todo el proceso.
Los resultados mostraron una disminución significativa del dolor al finalizar las 12 semanas. También se registraron mejoras claras en equilibrio y seguridad para realizar actividades cotidianas.
Según los datos publicados en Musculoskeletal Science and Practice, los beneficios se diferenciaron de otros tratamientos tradicionales.
Muchos participantes reportaron cambios sostenidos, no solo alivio temporal.
Las entrevistas y cuestionarios confirmaron la percepción positiva del programa y la mayoría consideró que los ejercicios eran fáciles de replicar fuera de las sesiones supervisadas.
Para algunos, Motum representó el primer avance tangible tras años de dolor persistente y la recuperación de movilidad se asoció con una mayor sensación de control sobre su cuerpo.
Alice Farmer, investigadora principal y candidata a doctorado, destacó el valor de regresar a movimientos básicos.
Señaló que el dolor lumbar afecta a personas de todas las edades y contextos.
El dolor lumbar crónico constituye la principal causa de años vividos con discapacidad en el mundo.
De acuerdo con datos citados por los investigadores, afecta a más de 600 millones de personas globalmente.
En Australia, el impacto económico supera los 4 mil 800 millones de dólares anuales.
Los autores señalaron que Motum requiere estudios más amplios para confirmar sus beneficios.
Sin embargo, el enfoque basado en movimientos primarios se perfila como una opción prometedora.
JAHA
